미국 주택 건설 시작 (United States Housing Starts)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
인구조사국 (Census Bureau)
분야:
주택
중간 N/D 1.333 M
1.307 M
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
주택개시 지표는 지정된 달 동안 시작된 신규 주택건설 사업의 절대수를 반영합니다.

지표에 대한 데이터는 주택소유자와 개발업자를 대상으로 한 조사에서 얻을 수 있습니다. 표본 크기는 전국의 모든 주택 건설 프로젝트의 약 95%를 차지합니다. 데이터는 날씨 및 계절 변화에 맞게 조정됩니다. 이 지표는 일반 국가 건설 보고서의 일부로 매월 20년 이내에 발표됩니다. 이 보고서에는 건축허가 및 완료된 프로젝트도 포함되어 있습니다.

신규 주택의 시작 물량은 절대적인 측면에서 해석되는 경우가 드뭅니다. 건설은 기상 조건, 지역 내 지리적 위치 및 연중 시간에 따라 크게 좌우됩니다. 그것이 분석가들이 보통 몇달동안 지표변화를 측정하는 이유입니다. 지표 해석 시 경제학자들은 다음과 같은 기준점에 주목합니다.

  • 새 주택에 대한 수요의 증가는 인구 복지의 성장을 가리킵니다.
  • 신규 주택 건설의 증가는 건설 산업의 고용 증가로 이어집니다.
  • 신규 주택에 대한 수요의 증가는 신규 주택 구매자에게 필요한 가구, 가전제품 등과 같은 다른 제품에 대한 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 이것은 소비자 활동을 촉진하고 물가 지수에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 지표상 성장은 부동산 시장의 증가로 이어질 수 있습니다.

위의 점을 고려할 때, 주택 시동에 대한 수치가 높을수록 미국 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 주택 건설 시작 (United States Housing Starts)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
9월 2025
N/D
1.333 M
1.307 M
8월 2025
1.307 M
1.322 M
1.429 M
7월 2025
1.428 M
1.287 M
1.358 M
6월 2025
1.321 M
1.333 M
1.263 M
5월 2025
1.256 M
1.381 M
1.392 M
4월 2025
1.361 M
1.413 M
1.339 M
3월 2025
1.324 M
1.445 M
1.494 M
2월 2025
1.501 M
1.386 M
1.350 M
1월 2025
1.366 M
1.422 M
1.515 M
12월 2024
1.499 M
1.313 M
1.294 M
11월 2024
1.289 M
1.326 M
1.312 M
10월 2024
1.311 M
1.317 M
1.353 M
9월 2024
1.354 M
1.324 M
1.361 M
8월 2024
1.356 M
1.384 M
1.237 M
7월 2024
1.238 M
1.423 M
1.329 M
6월 2024
1.353 M
1.421 M
1.314 M
5월 2024
1.277 M
1.425 M
1.352 M
4월 2024
1.360 M
1.426 M
1.287 M
3월 2024
1.321 M
1.442 M
1.549 M
2월 2024
1.521 M
1.416 M
1.374 M
1월 2024
1.331 M
1.414 M
1.562 M
12월 2023
1.460 M
1.390 M
1.525 M
11월 2023
1.560 M
1.359 M
10월 2023
1.372 M
1.319 M
1.358 M
9월 2023
1.358 M
1.366 M
1.269 M
8월 2023
1.283 M
1.444 M
1.447 M
7월 2023
1.452 M
1.533 M
1.398 M
6월 2023
1.434 M
1.519 M
1.559 M
5월 2023
1.631 M
1.410 M
1.340 M
4월 2023
1.401 M
1.435 M
1.371 M
3월 2023
1.420 M
1.380 M
1.432 M
2월 2023
1.450 M
1.344 M
1.321 M
1월 2023
1.309 M
1.404 M
1.371 M
12월 2022
1.382 M
1.426 M
1.401 M
11월 2022
1.427 M
1.432 M
1.434 M
10월 2022
1.425 M
1.507 M
1.488 M
9월 2022
1.439 M
1.513 M
1.566 M
8월 2022
1.575 M
1.503 M
1.404 M
7월 2022
1.446 M
1.556 M
1.599 M
6월 2022
1.559 M
1.639 M
1.591 M
5월 2022
1.549 M
1.764 M
1.810 M
4월 2022
1.724 M
1.788 M
1.728 M
3월 2022
1.793 M
1.710 M
1.788 M
2월 2022
1.769 M
1.674 M
1.657 M
1월 2022
1.638 M
1.696 M
1.708 M
12월 2021
1.702 M
1.604 M
1.679 M
11월 2021
1.679 M
1.539 M
1.502 M
10월 2021
1.520 M
1.588 M
1.530 M
9월 2021
1.555 M
1.578 M
1.580 M
8월 2021
1.615 M
1.591 M
1.554 M
