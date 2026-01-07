미국 주택 건설 시작 (United States Housing Starts)
|중간
|N/D
|1.333 M
|
1.307 M
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
주택개시 지표는 지정된 달 동안 시작된 신규 주택건설 사업의 절대수를 반영합니다.
지표에 대한 데이터는 주택소유자와 개발업자를 대상으로 한 조사에서 얻을 수 있습니다. 표본 크기는 전국의 모든 주택 건설 프로젝트의 약 95%를 차지합니다. 데이터는 날씨 및 계절 변화에 맞게 조정됩니다. 이 지표는 일반 국가 건설 보고서의 일부로 매월 20년 이내에 발표됩니다. 이 보고서에는 건축허가 및 완료된 프로젝트도 포함되어 있습니다.
신규 주택의 시작 물량은 절대적인 측면에서 해석되는 경우가 드뭅니다. 건설은 기상 조건, 지역 내 지리적 위치 및 연중 시간에 따라 크게 좌우됩니다. 그것이 분석가들이 보통 몇달동안 지표변화를 측정하는 이유입니다. 지표 해석 시 경제학자들은 다음과 같은 기준점에 주목합니다.
- 새 주택에 대한 수요의 증가는 인구 복지의 성장을 가리킵니다.
- 신규 주택 건설의 증가는 건설 산업의 고용 증가로 이어집니다.
- 신규 주택에 대한 수요의 증가는 신규 주택 구매자에게 필요한 가구, 가전제품 등과 같은 다른 제품에 대한 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 이것은 소비자 활동을 촉진하고 물가 지수에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 지표상 성장은 부동산 시장의 증가로 이어질 수 있습니다.
위의 점을 고려할 때, 주택 시동에 대한 수치가 높을수록 미국 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 주택 건설 시작 (United States Housing Starts)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용