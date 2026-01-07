Fed 용량 활용률은 미국 기업의 작업 부하 비율을 보여 줍니다. 지수 계산에는 제조업, 광업 및 에너지 산업의 89개 부문이 포함됩니다.

산업 부문은 국가 생산에서 더 큰 몫의 변화를 제공합니다. 따라서, 부문 상태에 대한 상세한 데이터는 국가 경제의 구조적 변화를 구별하고 미래 발전에 대한 예측을 하는 데 도움이 됩니다.

용량 활용률은 전력 지수에 대한 출력 비율(회사에서 유지할 수 있는 최대 생산 수준)로 계산됩니다. 전력 지수는 모든 산업에 대해 계산됩니다. 계산을 위한 데이터는 매월 정부 출처(에너지 정보 관리국, 인구 조사국 등)에서 수집합니다.

경제학자들은 보통 생산 산업지수와 함께 용량 활용 지수를 해석합니다. 이는 기업들이 장비, 기술 및 노동력을 얼마나 효율적으로 사용하는지 보여 줄 뿐 아니라 국내에서의 생산 활동을 지적합니다. 용량 활용률이 82%를 넘으면 생산량이 증가하여 가까운 장래에 가격 상승 또는 공급 부족을 예측할 수 있습니다.

