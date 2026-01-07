연방준비제도(Fed) 용량 활용률 (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)
Fed 용량 활용률은 미국 기업의 작업 부하 비율을 보여 줍니다. 지수 계산에는 제조업, 광업 및 에너지 산업의 89개 부문이 포함됩니다.
산업 부문은 국가 생산에서 더 큰 몫의 변화를 제공합니다. 따라서, 부문 상태에 대한 상세한 데이터는 국가 경제의 구조적 변화를 구별하고 미래 발전에 대한 예측을 하는 데 도움이 됩니다.
용량 활용률은 전력 지수에 대한 출력 비율(회사에서 유지할 수 있는 최대 생산 수준)로 계산됩니다. 전력 지수는 모든 산업에 대해 계산됩니다. 계산을 위한 데이터는 매월 정부 출처(에너지 정보 관리국, 인구 조사국 등)에서 수집합니다.
경제학자들은 보통 생산 산업지수와 함께 용량 활용 지수를 해석합니다. 이는 기업들이 장비, 기술 및 노동력을 얼마나 효율적으로 사용하는지 보여 줄 뿐 아니라 국내에서의 생산 활동을 지적합니다. 용량 활용률이 82%를 넘으면 생산량이 증가하여 가까운 장래에 가격 상승 또는 공급 부족을 예측할 수 있습니다.
"연방준비제도(Fed) 용량 활용률 (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
