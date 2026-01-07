캘린더섹션

연방준비제도(Fed) 용량 활용률 (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
연방준비제도 이사회 (Board of Governors of Federal Reserve System)
분야:
비즈니스
낮음 76.0% 76.0%
76.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
75.4%
76.0%
다음 발표 실제 예측
이전
Fed 용량 활용률은 미국 기업의 작업 부하 비율을 보여 줍니다. 지수 계산에는 제조업, 광업 및 에너지 산업의 89개 부문이 포함됩니다.

산업 부문은 국가 생산에서 더 큰 몫의 변화를 제공합니다. 따라서, 부문 상태에 대한 상세한 데이터는 국가 경제의 구조적 변화를 구별하고 미래 발전에 대한 예측을 하는 데 도움이 됩니다.

용량 활용률은 전력 지수에 대한 출력 비율(회사에서 유지할 수 있는 최대 생산 수준)로 계산됩니다. 전력 지수는 모든 산업에 대해 계산됩니다. 계산을 위한 데이터는 매월 정부 출처(에너지 정보 관리국, 인구 조사국 등)에서 수집합니다.

경제학자들은 보통 생산 산업지수와 함께 용량 활용 지수를 해석합니다. 이는 기업들이 장비, 기술 및 노동력을 얼마나 효율적으로 사용하는지 보여 줄 뿐 아니라 국내에서의 생산 활동을 지적합니다. 용량 활용률이 82%를 넘으면 생산량이 증가하여 가까운 장래에 가격 상승 또는 공급 부족을 예측할 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"연방준비제도(Fed) 용량 활용률 (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
76.0%
76.0%
76.1%
9월 2025
75.9%
77.5%
75.9%
8월 2025
77.4%
77.7%
77.4%
7월 2025
77.5%
77.2%
77.7%
6월 2025
77.6%
77.1%
77.5%
5월 2025
77.4%
77.6%
77.7%
4월 2025
77.7%
78.1%
77.8%
3월 2025
77.8%
78.4%
78.2%
2월 2025
78.2%
78.0%
77.7%
1월 2025
77.8%
77.2%
77.5%
12월 2024
77.6%
76.8%
77.0%
11월 2024
76.8%
77.1%
77.0%
10월 2024
77.1%
77.6%
77.4%
9월 2024
77.5%
78.1%
77.8%
8월 2024
78.0%
78.4%
77.4%
7월 2024
77.8%
78.8%
78.4%
6월 2024
78.8%
78.7%
78.3%
5월 2024
78.7%
79.0%
78.2%
4월 2024
78.4%
79.0%
78.5%
3월 2024
78.4%
79.1%
78.2%
2월 2024
78.3%
79.1%
78.3%
1월 2024
78.5%
78.7%
12월 2023
78.6%
78.8%
11월 2023
78.8%
79.3%
78.7%
10월 2023
78.9%
79.7%
79.5%
9월 2023
79.7%
79.5%
79.5%
8월 2023
79.7%
79.1%
79.5%
7월 2023
79.3%
79.2%
78.6%
6월 2023
78.9%
79.6%
79.4%
5월 2023
79.6%
79.7%
79.8%
4월 2023
79.7%
78.9%
79.4%
3월 2023
79.8%
78.1%
79.6%
2월 2023
78.0%
78.5%
78.0%
1월 2023
78.3%
79.2%
78.4%
12월 2022
78.8%
79.8%
79.4%
11월 2022
79.7%
80.1%
79.9%
10월 2022
79.9%
80.1%
80.1%
9월 2022
80.3%
80.1%
80.1%
8월 2022
80.0%
80.1%
80.2%
7월 2022
80.3%
79.5%
79.9%
6월 2022
80.0%
79.0%
80.3%
5월 2022
79.0%
78.6%
78.9%
4월 2022
79.0%
77.9%
78.2%
3월 2022
78.3%
77.6%
77.7%
2월 2022
77.6%
77.0%
77.3%
1월 2022
77.6%
76.6%
76.6%
12월 2021
76.5%
76.6%
76.6%
11월 2021
76.8%
75.8%
76.5%
10월 2021
76.4%
75.7%
75.2%
9월 2021
75.2%
76.2%
76.2%
