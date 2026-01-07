한 달 동안의 산업 생산 지수는 연방준비제도 이사회에 의해 다음 달 중순까지 발표됩니다. 산업, 광산, 전기 및 가스 유틸리티의 실제 생산량을 측정합니다. 첫 번째 지수는 1919년부터 시작되었으며, 연방준비제도이사회(Federal Reserve)의 고순환 산업 데이터에 대한 요구를 충족하기 위해 시작되었습니다. 다른 많은 경제 지표와 달리, IP 지수는 예를 들어 독점적 조사 결과에 기초하지 않고, 다른 회사가 집계한 상세한 산업 또는 제품 수준 데이터를 기반으로 추정합니다.

총 산업 생산을 위한 종합 지수는 산업 부문의 개별 부분에서 생산을 측정하는 299개의 상세 지수로 구성됩니다. 이러한 지수 중 일부는 직접 생산 측정을 기반으로 하는 반면, 다른 일부는 간접 생산 측정을 통해 구성됩니다. 많은 지수는 노동 통계국이 수집한 산업의 월 생산 근로 시간을 반영합니다. 시기적절하게 데이터를 수집 및 발표함으로써 급속한 추세 역전을 보여 전월의 경제활동에 대한 정보를 제공하는 최초의 통계 중 하나가 되었습니다.

트레이더들에게 있어, 이것은 시장에서 자산의 미래 실적을 보여주는 중요한 선행 지표입니다. 이 때문에 보고서는 특정 업종에 대한 매수 또는 매도 압력을 높이는 계기가 될 수 있습니다.

일반적으로 산업생산지수의 증가는 USD에 긍정적인 영향을 미칩니다.

마지막 값: