미국 소매 재고 제외 자동차 m/m (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)
국가:
미국
USD, 미국 달러
분야:
소비자
|중간
|0.0%
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
0.0%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
소매 재고 제외 자동차 m/m은 전월 대비 전국 소매점의 재고량 변화를 반영하여 보고됩니다. 자동차는 지수 계산에서 제외됩니다. 이는 다른 사업체 및/또는 최종 소비자에게 판매 가능한 제품의 양을 반영합니다. 이 지표를 통해 단기간에 생산 활동을 측정할 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"미국 소매 재고 제외 자동차 m/m (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
9월 2025
0.0%
9월 2025 예비
N/D
0.0%
8월 2025
0.0%
0.3%
8월 2025 예비
0.3%
0.2%
7월 2025
0.1%
0.1%
7월 2025 예비
0.1%
-0.1%
6월 2025
-0.1%
0.0%
6월 2025 예비
0.0%
0.1%
5월 2025
0.2%
0.2%
5월 2025 예비
0.2%
0.3%
4월 2025
0.3%
0.3%
4월 2025 예비
0.3%
0.3%
3월 2025
0.4%
0.4%
3월 2025 예비
0.4%
0.1%
2월 2025
0.1%
0.1%
2월 2025 예비
0.1%
0.5%
1월 2025
0.5%
0.4%
1월 2025 예비
0.4%
-0.1%
12월 2024
-0.1%
0.2%
12월 2024 예비
0.2%
0.4%
11월 2024
0.5%
0.6%
11월 2024 예비
0.6%
0.3%
10월 2024
0.1%
0.1%
10월 2024 예비
0.1%
0.1%
9월 2024
0.2%
0.1%
9월 2024 예비
0.1%
0.5%
8월 2024
0.5%
0.4%
8월 2024 예비
0.4%
0.5%
7월 2024
0.5%
0.5%
7월 2024 예비
0.5%
0.3%
6월 2024
0.2%
0.2%
6월 2024 예비
0.2%
-0.1%
5월 2024
0.0%
0.0%
5월 2024 예비
0.0%
0.2%
4월 2024
0.3%
0.3%
4월 2024 예비
0.3%
-0.4%
3월 2024
-0.2%
-0.1%
3월 2024 예비
-0.1%
0.3%
2월 2024
0.4%
0.4%
2월 2024 예비
0.4%
0.3%
1월 2024
0.3%
0.3%
1월 2024 예비
0.3%
0.4%
12월 2023
0.4%
0.6%
12월 2023 예비
0.6%
-0.6%
11월 2023
-0.9%
-0.8%
11월 2023 예비
-0.8%
-1.1%
10월 2023
-0.9%
-0.9%
10월 2023 예비
-0.9%
-0.4%
9월 2023
0.4%
0.3%
9월 2023 예비
0.3%
0.6%
