국내총생산(GDP) q/q는 전 분기와 비교하여 보고된 분기에 국내 경제에 의해 생산된 상품과 서비스의 시장 가치의 변화를 반영합니다. 미국의 GDP는 지출에 기초하여 계산됩니다. 따라서 일반 계산식은 다음 구성 요소의 합입니다:

개인 소비에 대한 지출

총 자본 투자(예: 장비에 대한 민간 기업 투자)

정부 지출(소비 및 투자 모두)

순 수출값 (수출-수입). (값이 음수일 수 있습니다)

미국 경제 분석국은 소매업체, 제조업체 및 건설회사를 대상으로 한 설문 조사와 무역 흐름 분석을 바탕으로 GDP 구성 요소를 추정합니다.

GDP는 상품가치에 대한 통화 추정치를 기반으로 하므로 인플레이션에 대한 조정이 필요합니다. 조정 적용 여부에 따라 GDP는 실질적이고 명목적일 수 있습니다. 명목 GDP는 인플레와 디플레이션을 무시하기 때문에 명목값을 바탕으로 지표 변화를 측정하기가 어렵습니다. 실질 GDP는 인플레이션의 영향을 설명하고 장기간에 걸친 경제 활동의 원활한 비교를 가능하게 합니다(예: 전년도 또는 분기 대비 GDP 변화를 백분율로 표시). 이러한 목적을 위해 GDP 디플레이터가 계산식에 포함되어 있습니다.

GDP는 보통 국가 경제 상태와 생활 수준을 나타내는 지표로 사용됩니다. 그 성장은 경제의 강화로 해석되고, 하락은 약화되는 것을 보여줍니다.

GDP가 달러 시세에 미치는 영향은 인플레이션과 관련이 있습니다. 결과적으로, GDP와 인플레이션 사이의 관계는 매우 민감합니다. 일반적으로, GDP 성장은 주로 인플레이션을 증가시킬 수 있는 국내 지출의 증가와 관련이 있습니다. 이러한 성장은 경제에 박차를 가하고 달러 시세를 상승시킬 수 있습니다. 그러나 인플레이션 과열이 경제 약화로 이어지기 때문에 너무 많은 GDP 성장은 위험할 수 있습니다. 오늘날 대부분의 경제학자들은 연간 GDP 성장률이 2.5 - 3.5%로 경제가 안전하고 안정적일 수 있다는 데 동의합니다.

