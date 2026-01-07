미국 국내총생산(GDP) q/q (United States Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|높은
|4.3%
|
3.8%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
국내총생산(GDP) q/q는 전 분기와 비교하여 보고된 분기에 국내 경제에 의해 생산된 상품과 서비스의 시장 가치의 변화를 반영합니다. 미국의 GDP는 지출에 기초하여 계산됩니다. 따라서 일반 계산식은 다음 구성 요소의 합입니다:
- 개인 소비에 대한 지출
- 총 자본 투자(예: 장비에 대한 민간 기업 투자)
- 정부 지출(소비 및 투자 모두)
- 순 수출값 (수출-수입). (값이 음수일 수 있습니다)
미국 경제 분석국은 소매업체, 제조업체 및 건설회사를 대상으로 한 설문 조사와 무역 흐름 분석을 바탕으로 GDP 구성 요소를 추정합니다.
GDP는 상품가치에 대한 통화 추정치를 기반으로 하므로 인플레이션에 대한 조정이 필요합니다. 조정 적용 여부에 따라 GDP는 실질적이고 명목적일 수 있습니다. 명목 GDP는 인플레와 디플레이션을 무시하기 때문에 명목값을 바탕으로 지표 변화를 측정하기가 어렵습니다. 실질 GDP는 인플레이션의 영향을 설명하고 장기간에 걸친 경제 활동의 원활한 비교를 가능하게 합니다(예: 전년도 또는 분기 대비 GDP 변화를 백분율로 표시). 이러한 목적을 위해 GDP 디플레이터가 계산식에 포함되어 있습니다.
GDP는 보통 국가 경제 상태와 생활 수준을 나타내는 지표로 사용됩니다. 그 성장은 경제의 강화로 해석되고, 하락은 약화되는 것을 보여줍니다.
GDP가 달러 시세에 미치는 영향은 인플레이션과 관련이 있습니다. 결과적으로, GDP와 인플레이션 사이의 관계는 매우 민감합니다. 일반적으로, GDP 성장은 주로 인플레이션을 증가시킬 수 있는 국내 지출의 증가와 관련이 있습니다. 이러한 성장은 경제에 박차를 가하고 달러 시세를 상승시킬 수 있습니다. 그러나 인플레이션 과열이 경제 약화로 이어지기 때문에 너무 많은 GDP 성장은 위험할 수 있습니다. 오늘날 대부분의 경제학자들은 연간 GDP 성장률이 2.5 - 3.5%로 경제가 안전하고 안정적일 수 있다는 데 동의합니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 국내총생산(GDP) q/q (United States Gross Domestic Product (GDP) q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용