캘린더섹션

경제 달력

국가

미국 국내총생산(GDP) q/q (United States Gross Domestic Product (GDP) q/q)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
경제분석국 (Bureau of Economic Analysis)
분야:
GDP
높은 4.3%
3.8%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

국내총생산(GDP) q/q는 전 분기와 비교하여 보고된 분기에 국내 경제에 의해 생산된 상품과 서비스의 시장 가치의 변화를 반영합니다. 미국의 GDP는 지출에 기초하여 계산됩니다. 따라서 일반 계산식은 다음 구성 요소의 합입니다:

  • 개인 소비에 대한 지출
  • 총 자본 투자(예: 장비에 대한 민간 기업 투자)
  • 정부 지출(소비 및 투자 모두)
  • 순 수출값 (수출-수입). (값이 음수일 수 있습니다)

미국 경제 분석국은 소매업체, 제조업체 및 건설회사를 대상으로 한 설문 조사와 무역 흐름 분석을 바탕으로 GDP 구성 요소를 추정합니다.

GDP는 상품가치에 대한 통화 추정치를 기반으로 하므로 인플레이션에 대한 조정이 필요합니다. 조정 적용 여부에 따라 GDP는 실질적이고 명목적일 수 있습니다. 명목 GDP는 인플레와 디플레이션을 무시하기 때문에 명목값을 바탕으로 지표 변화를 측정하기가 어렵습니다. 실질 GDP는 인플레이션의 영향을 설명하고 장기간에 걸친 경제 활동의 원활한 비교를 가능하게 합니다(예: 전년도 또는 분기 대비 GDP 변화를 백분율로 표시). 이러한 목적을 위해 GDP 디플레이터가 계산식에 포함되어 있습니다.

GDP는 보통 국가 경제 상태와 생활 수준을 나타내는 지표로 사용됩니다. 그 성장은 경제의 강화로 해석되고, 하락은 약화되는 것을 보여줍니다.

GDP가 달러 시세에 미치는 영향은 인플레이션과 관련이 있습니다. 결과적으로, GDP와 인플레이션 사이의 관계는 매우 민감합니다. 일반적으로, GDP 성장은 주로 인플레이션을 증가시킬 수 있는 국내 지출의 증가와 관련이 있습니다. 이러한 성장은 경제에 박차를 가하고 달러 시세를 상승시킬 수 있습니다. 그러나 인플레이션 과열이 경제 약화로 이어지기 때문에 너무 많은 GDP 성장은 위험할 수 있습니다. 오늘날 대부분의 경제학자들은 연간 GDP 성장률이 2.5 - 3.5%로 경제가 안전하고 안정적일 수 있다는 데 동의합니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 국내총생산(GDP) q/q (United States Gross Domestic Product (GDP) q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
4.3%
3.8%
3 Q 2025 예비
N/D
3.1%
3.8%
2 Q 2025
3.8%
3.3%
3.3%
2 Q 2025 예비
3.3%
3.0%
3.0%
2 Q 2025 예비
3.0%
0.4%
-0.5%
1 Q 2025
-0.5%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2025 예비
-0.2%
-0.3%
-0.3%
1 Q 2025 예비
-0.3%
2.4%
2.4%
4 Q 2024
2.4%
2.3%
2.3%
4 Q 2024 예비
2.3%
2.3%
2.3%
4 Q 2024 예비
2.3%
2.8%
3.1%
3 Q 2024
3.1%
2.8%
2.8%
3 Q 2024 예비
2.8%
2.8%
2.8%
3 Q 2024 예비
2.8%
3.2%
3.0%
2 Q 2024
3.0%
3.0%
3.0%
2 Q 2024 예비
3.0%
2.8%
2.8%
2 Q 2024 예비
2.8%
3.2%
1.4%
1 Q 2024
1.4%
1.3%
1.3%
1 Q 2024 예비
1.3%
1.6%
1.6%
1 Q 2024 예비
1.6%
3.1%
3.4%
4 Q 2023
3.4%
1.6%
5.2%
3 Q 2023
5.2%
5.2%
5.2%
3 Q 2023 예비
5.2%
4.9%
4.9%
3 Q 2023 예비
4.9%
2.1%
2.1%
2 Q 2023
2.1%
2.1%
2.1%
2 Q 2023 예비
2.1%
2.4%
2.4%
2 Q 2023 예비
2.4%
1.6%
2.0%
1 Q 2023
2.0%
1.3%
1.3%
1 Q 2023 예비
1.3%
1.1%
1.1%
1 Q 2023 예비
1.1%
2.7%
2.6%
4 Q 2022
2.6%
2.7%
2.7%
4 Q 2022 예비
2.7%
2.9%
2.9%
4 Q 2022 예비
2.9%
3.1%
3.2%
3 Q 2022
3.2%
2.9%
2.9%
3 Q 2022 예비
2.9%
2.6%
2.6%
3 Q 2022 예비
2.6%
-0.6%
-0.6%
2 Q 2022
-0.6%
-0.6%
-0.6%
2 Q 2022 예비
-0.6%
-0.9%
-0.9%
2 Q 2022 예비
-0.9%
-1.5%
-1.6%
1 Q 2022
-1.6%
-1.5%
-1.5%
1 Q 2022 예비
-1.5%
-1.4%
-1.4%
1 Q 2022 예비
-1.4%
7.0%
6.9%
4 Q 2021
6.9%
7.0%
7.0%
4 Q 2021 예비
7.0%
6.9%
6.9%
4 Q 2021 예비
6.9%
2.2%
2.3%
3 Q 2021
2.3%
2.1%
2.1%
3 Q 2021 예비
2.1%
2.0%
2.0%
3 Q 2021 예비
2.0%
6.7%
6.7%
2 Q 2021
6.7%
6.6%
6.6%
2 Q 2021 예비
6.6%
6.5%
6.5%
12345
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드