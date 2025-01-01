|
//--- descripción
#property description "El script construye el objeto gráfico \"Línea vertical\"."
#property description "La fecha del punto de anclaje se establece en por cientos del ancho"
#property description "de la ventana del gráfico en barras."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string InpName="VLine"; // Nombre de la línea
input int InpDate=25; // Fecha de la línea en %
input color InpColor=clrRed; // Color de la línea
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Estilo de la línea
input int InpWidth=3; // Grosor de la línea
input bool InpBack=false; // Línea al fondo
input bool InpSelection=true; // Seleccionar para mover
input bool InpRay=true; // Continuación de la línea abajo
input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos
input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crear línea vertical |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="VLine", // nombre de la línea
const int sub_window=0, // índice de subventana
datetime time=0, // hora de la línea
const color clr=clrRed, // color de la línea
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de la línea
const int width=1, // grosor de la línea
const bool back=false, // al fondo
const bool selection=true, // seleccionar para mover
const bool ray=true, // continuación de la línea abajo
const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos
const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón
{
//--- si la hora de la línea no está definida, la trazamos en la última barra
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- creamos la línea vertical
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al crear la línea vertical! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- establecemos el color de la línea
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el estilo de visualización de la línea
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- establecemos el grosor de la línea
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento de la línea con ratón
//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto
//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection
//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de visualización de la línea en las subventanas del gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover línea vertical |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="VLine", // nombre de la línea
datetime time=0) // hora de la línea
{
//--- si la hora de la línea no está definida, la movemos a la última barra
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- movemos la línea vertical
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al mover la línea vertical! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Eliminar línea vertical |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="VLine") // nombre de la línea
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- eliminamos la línea vertical
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al eliminar la línea vertical! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos
if(InpDate<0 || InpDate>100)
{
Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");
return;
}
//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- array para guardar los valores de las fechas que van a utilizarse
//--- para establecer y cambiar las coordenadas del punto de anclaje de la línea
datetime date[];
//--- asignación de la memoria
ArrayResize(date,bars);
//--- llenamos el array de datos
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());
return;
}
//--- definimos puntos para trazar la línea
int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- creamos la línea vertical
if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))
return;
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- ahora vamos a mover la línea
//--- contador del ciclo
int h_steps=bars/2;
//--- movemos la línea
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- cogemos el siguiente valor
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- movemos el punto
if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))
return;
//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
if(IsStopped())
return;
//--- redibujamos el gráfico
ChartRedraw();
// retardo de 0,03 segundo
Sleep(30);
}
//--- retardo de 1 segundo
Sleep(1000);
//--- eliminamos el canal desde el gráfico
VLineDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- retardo de 1 segundo
Sleep(1000);
//---
}