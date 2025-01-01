//--- descripción

#property description "El script construye el objeto gráfico \"Línea vertical\"."

#property description "La fecha del punto de anclaje se establece en por cientos del ancho"

#property description "de la ventana del gráfico en barras."

//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script

#property script_show_inputs

//--- los parámetros de entrada del script

input string InpName="VLine"; // Nombre de la línea

input int InpDate=25; // Fecha de la línea en %

input color InpColor=clrRed; // Color de la línea

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Estilo de la línea

input int InpWidth=3; // Grosor de la línea

input bool InpBack=false; // Línea al fondo

input bool InpSelection=true; // Seleccionar para mover

input bool InpRay=true; // Continuación de la línea abajo

input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos

input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crear línea vertical |

//+------------------------------------------------------------------+

bool VLineCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="VLine", // nombre de la línea

const int sub_window=0, // índice de subventana

datetime time=0, // hora de la línea

const color clr=clrRed, // color de la línea

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de la línea

const int width=1, // grosor de la línea

const bool back=false, // al fondo

const bool selection=true, // seleccionar para mover

const bool ray=true, // continuación de la línea abajo

const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos

const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón

{

//--- si la hora de la línea no está definida, la trazamos en la última barra

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- creamos la línea vertical

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al crear la línea vertical! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- establecemos el color de la línea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- establecemos el estilo de visualización de la línea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- establecemos el grosor de la línea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento de la línea con ratón

//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto

//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection

//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de visualización de la línea en las subventanas del gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);

//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mover línea vertical |

//+------------------------------------------------------------------+

bool VLineMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="VLine", // nombre de la línea

datetime time=0) // hora de la línea

{

//--- si la hora de la línea no está definida, la movemos a la última barra

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- movemos la línea vertical

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al mover la línea vertical! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Eliminar línea vertical |

//+------------------------------------------------------------------+

bool VLineDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="VLine") // nombre de la línea

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- eliminamos la línea vertical

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al eliminar la línea vertical! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos

if(InpDate<0 || InpDate>100)

{

Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");

return;

}

//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- array para guardar los valores de las fechas que van a utilizarse

//--- para establecer y cambiar las coordenadas del punto de anclaje de la línea

datetime date[];

//--- asignación de la memoria

ArrayResize(date,bars);

//--- llenamos el array de datos

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

//--- definimos puntos para trazar la línea

int d=InpDate*(bars-1)/100;

//--- creamos la línea vertical

if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,

InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))

return;

//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- ahora vamos a mover la línea

//--- contador del ciclo

int h_steps=bars/2;

//--- movemos la línea

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- cogemos el siguiente valor

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- movemos el punto

if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))

return;

//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente

if(IsStopped())

return;

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

// retardo de 0,03 segundo

Sleep(30);

}

//--- retardo de 1 segundo

Sleep(1000);

//--- eliminamos el canal desde el gráfico

VLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- retardo de 1 segundo

Sleep(1000);

//---

}