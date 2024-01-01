//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_LINE.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Indicador para demostrar DRAW_LINE"

#property description "Dibuja una línea de color especificado a base de los precios Close"

#property description "El color, grosor y el estilo de la línea se cambian de forma aleatoria"

#property description "dentro de cada N tics"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- las propiedades de la línea están establecidas por medio de las directivas del compilador

#property indicator_label1 "Line" // nombre de la construcción para la "Ventana de datos"

#property indicator_type1 DRAW_LINE // tipo de construcción gráfica - una línea

#property indicator_color1 clrRed // color de la línea

#property indicator_style1 STYLE_SOLID // estilo de la línea

#property indicator_width1 1 // grosor de la línea

//--- parámetro input

input int N=5; // número de tics para el cambio

//--- búfer indicador para la construcción

double LineBuffer[];

//--- array para almacenar colores

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- array para almacenar estilos de trazado de la línea

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- vinculación del array con el búfer indicador

SetIndexBuffer(0,LineBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- inicialización del generador de números pseudoaleatorios

MathSrand(GetTickCount());

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- contamos los tics para el cambio del estilo, color y grosor de la línea

ticks++;

//--- si tenemos acumulado un número crítico de tics,

if(ticks>=N)

{

//--- cambiamos las propiedades de la línea

ChangeLineAppearance();

//--- actualizamos el contador de tics pasándolo a cero

ticks=0;

}



//--- bloque para calcular los valores del indicador

for(int i=0;i<rates_total;i++)

{

LineBuffer[i]=close[i];

}



//--- volveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada de la función

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| cambia la apariencia de la línea trazada en el indicador |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- cadena para formar la información sobre las propiedades de la línea

string comm="";

//--- bloque de cambio del color de la línea

//--- obtenemos un número aleatorio

int number=MathRand();

//--- el divisor del número es igual al tamaño del array colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo color como el remanente de la división de números enteros

int color_index=number%size;

//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- apuntaremos el color de la línea

comm=comm+(string)colors[color_index];



//--- bloque de cambio del grosor de la línea

number=MathRand();

//--- obtenemos el grosor como el remanente de la división de números enteros

int width=number%5; // el grosor puede ser de 0 a 4

//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- apuntaremos el grosor de la línea

comm=comm+", Width="+IntegerToString(width);



//--- bloque de cambio del estilo de la línea

number=MathRand();

//--- el divisor del número es igual al tamaño del array styles

size=ArraySize(styles);

//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo estilo como el remanente de la división de números enteros

int style_index=number%size;

//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- apuntaremos el estilo de la línea

comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;

//--- mostraremos la información en el gráfico a través del comentario

Comment(comm);

}