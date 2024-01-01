DocumentaciónSecciones
DRAW_LINE

El estilo DRAW_LINE dibuja una línea de color especificado a base de los valores del búfer indicador. Usted puede establecer el grosor, color y el estilo de la línea tanto con las directivas del compilador, como de forma dinámica, utilizando la función PlotIndexSetInteger(). La opción del cambio dinámico de las propiedades de la construcción gráfica permite crear indicadores "vivos", es decir, los que cambian su apariencia en función de la situación actual.

El número de búfers requeridos para construir DRAW_LINE – 1.

Aquí tenemos un ejemplo de un indicador que traza una línea usando los precios de cierre de las barras Close. El color, grosor y el estilo de la línea se cambian de forma aleatoria cada N=5 tics.

Ejemplo del estilo DRAW_LINE

Tenga presente que inicialmente para la construcción gráfica plot1 con el estilo DRAW_LINE las propiedades se establecen mediante la directiva del compilador #property, y luego en la función OnCalculate() estas tres propiedades se establecen de forma aleatoria. El parámetro N está pasado a los parámetros externos del indicador para que exista la posibilidad de establecerlo manualmente (pestaña "Parámetros" en la ventana de propiedades del indicador).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    DRAW_LINE.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Indicador para demostrar DRAW_LINE"
#property description "Dibuja una línea de color especificado a base de los precios Close"
#property description "El color, grosor y el estilo de la línea se cambian de forma aleatoria"
#property description "dentro de cada N tics"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- las propiedades de la línea están establecidas por medio de las directivas del compilador
#property indicator_label1  "Line"      // nombre de la construcción para la "Ventana de datos"
#property indicator_type1   DRAW_LINE   // tipo de construcción gráfica - una línea
#property indicator_color1  clrRed      // color de la línea
#property indicator_style1  STYLE_SOLID // estilo de la línea
#property indicator_width1  1           // grosor de la línea
//--- parámetro input
input int      N=5;         // número de tics para el cambio 
//--- búfer indicador para la construcción
double         LineBuffer[];
//--- array para almacenar colores
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- array para almacenar estilos de trazado de la línea
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- vinculación del array con el búfer indicador
   SetIndexBuffer(0,LineBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- inicialización del generador de números pseudoaleatorios
   MathSrand(GetTickCount());
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- contamos los tics para el cambio del estilo, color y grosor de la línea
   ticks++;
//--- si tenemos acumulado un número crítico de tics,
   if(ticks>=N)
     {
      //--- cambiamos las propiedades de la línea
      ChangeLineAppearance();
      //--- actualizamos el contador de tics pasándolo a cero
      ticks=0;
     }
 
//--- bloque para calcular los valores del indicador
   for(int i=0;i<rates_total;i++)
     {
      LineBuffer[i]=close[i];
     }
 
//--- volveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada de la función
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| cambia la apariencia de la línea trazada en el indicador         |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- cadena para formar la información sobre las propiedades de la línea
   string comm="";
//--- bloque de cambio del color de la línea
//--- obtenemos un número aleatorio
   int number=MathRand();
//--- el divisor del número es igual al tamaño del array colors[]
   int size=ArraySize(colors);
//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo color como el remanente de la división de números enteros
   int color_index=number%size;
//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- apuntaremos el color de la línea
   comm=comm+(string)colors[color_index];
 
//--- bloque de cambio del grosor de la línea
   number=MathRand();
//--- obtenemos el grosor como el remanente de la división de números enteros
   int width=number%5; // el grosor puede ser de 0 a 4
//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_WIDTH
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- apuntaremos el grosor de la línea
   comm=comm+", Width="+IntegerToString(width);
 
//--- bloque de cambio del estilo de la línea
   number=MathRand();
//--- el divisor del número es igual al tamaño del array styles
   size=ArraySize(styles);
//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo estilo como el remanente de la división de números enteros
   int style_index=number%size;
//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- apuntaremos el estilo de la línea
   comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- mostraremos la información en el gráfico a través del comentario
   Comment(comm);
  }

 