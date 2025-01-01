Información sobre el instrumento

Las funciones SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() y SymbolInfoString() sirven para obtener la información actual del mercado. Como segundo parámetro de estas funciones podemos pasar uno de los identificadores de las enumeraciones ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE y ENUM_SYMBOL_INFO_STRING respectivamente.

Para la función SymbolInfoInteger()

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

Identificador Descripción Tipo de la propiedad SYMBOL_SUBSCRIPTION_DELAY Indica que los datos del símbolo van con retraso. La propiedad se puede solicitar solo para los símbolos seleccionados en MarketWatch (SYMBOL_SELECT = true). Para los símbolos no seleccionados, se generará el errorERR_MARKET_NOT_SELECTED (4302) bool SYMBOL_SECTOR Sector económico al que pertenece el símbolo. ENUM_SYMBOL_SECTOR SYMBOL_INDUSTRY Tipo de industria o sector económico al que pertenece el símbolo ENUM_SYMBOL_INDUSTRY SYMBOL_CUSTOM Indica que el símbolo es personalizado, es decir, es creado artificialmente con base en otros símbolos de la ventana Market Watch o/y fuentes de datos externas bool SYMBOL_BACKGROUND_COLOR Color del fondo con el que se ilumina el símbolo en Market Watch color SYMBOL_CHART_MODE Tipo de precio para la construcción de barras — Bid o Last ENUM_SYMBOL_CHART_MODE SYMBOL_EXIST El símbolo con este nombre existe bool SYMBOL_SELECT Indica que el símbolo ha sido seleccionado en Market Watch bool SYMBOL_VISIBLE Indica que el símbolo elegido se representa en Market Watch. Algunos símbolos (normalmente se trata de cursos cruzados, necesarios para el cálculo de los requisitos del margen y el beneficio en la divisa del depósito) se seleccionan de forma automática pero, en este caso, podrían no ser representados en Market Watch. Para su representación, dichos símbolos deberán ser seleccionados de forma explícita. bool SYMBOL_SESSION_DEALS Número de transacciones en la sesión actual long SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS Número total de órdenes de compra en el momento actual long SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS Número total de órdenes de venta en el momento actual long SYMBOL_VOLUME Volume - volumen en la última transacción long SYMBOL_VOLUMEHIGH Volumen máximo del día long SYMBOL_VOLUMELOW Volumen mínimo del día long SYMBOL_TIME Hora de la última cotización datetime SYMBOL_TIME_MSC Hora de la última cotización en milisegundos desde el 1970.01.01 long SYMBOL_DIGITS Número de dígitos después del punto decimal int SYMBOL_SPREAD Tamaño de spread en puntos int SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH Cantidad máxima de las solicitudes mostradas en la profundidad. Para los instrumentos sin cola de solicitudes, el valor es 0 int SYMBOL_TRADE_CALC_MODE Modo de calcular el coste del contrato ENUM_SYMBOL_CALC_MODE SYMBOL_TRADE_MODE Tipo de ejecución de órdenes ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE SYMBOL_START_TIME Fecha de inicio de licitaciones por instrumento (normalmente se utiliza para los futuros) datetime SYMBOL_EXPIRATION_TIME Fecha final de licitaciones por herramienta (normalmente se utiliza para los futuros) datetime SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Margen mínimo en puntos del actual precio de cierre para la colocación de las órdenes Stop int SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL Distancia de congelamiento de operaciones comerciales (en puntos) int SYMBOL_TRADE_EXEMODE Modo de ejecución de transacciones ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION SYMBOL_SWAP_MODE Modelo para calcular swap ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS Día de la semana para cargar la refinanciación del swap de 3 días ENUM_DAY_OF_WEEK SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG Modo de cálculo del margen cubierto por el lado mayor (Buy o Sell) bool SYMBOL_EXPIRATION_MODE Banderas de los modos de expiración de la orden permitidos int SYMBOL_FILLING_MODE Banderas de los modos de relleno de la orden permitidos int SYMBOL_ORDER_MODE Banderas de los tipos de la orden permitidos int SYMBOL_ORDER_GTC_MODE Plazo de expiración de las órdenes StopLoss y TakeProfit, si SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Good till cancelled) ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE SYMBOL_OPTION_MODE Tipo de opción ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE SYMBOL_OPTION_RIGHT Derecho de la opción (Call/Put) ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Para la función SymbolInfoDouble()

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

Identificador Descripción Tipo de la propiedad SYMBOL_BID Bid - mejor oferta de venta double SYMBOL_BIDHIGH Bid máximo del día double SYMBOL_BIDLOW Bid mínimo del día double SYMBOL_ASK Ask - mejor oferta de compra double SYMBOL_ASKHIGH Ask máximo del día double SYMBOL_ASKLOW Ask mínimo del día double SYMBOL_LAST Precio de la última transacción double SYMBOL_LASTHIGH Last máximo del día double SYMBOL_LASTLOW Last mínimo del día double SYMBOL_VOLUME_REAL Volume - volumen en la última transacción double SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL Volumen máximo del día double SYMBOL_VOLUMELOW_REAL Volumen mínimo del día double SYMBOL_OPTION_STRIKE Precio de ejecución de la opción. Es el precio por el que el comprador de la opción puede comprar (si la opción es Call) o vender (si la opción es Put) un activo base, y el vendedor de la opción, consecuentemente, está obligado a vender o comprar la cantidad correspondiente del activo base double SYMBOL_POINT Valor de un punto double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE Valor SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT Precio calculado del tick para la posición rentable double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS Precio calculado del tick para la posición no rentable double SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE Mínimo cambio de precio double SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE Tamaño del contrato comercial double SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST Ingreso de cupón acumuladoparte del ingreso de cupón de intereses para la obligación que se calcula proporcionalmente al número de días transcurridos desde la fecha de emisión de la obligación de cupón o la fecha del pago del ingreso de cupón anterior double SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE Valor facial — precio inicial de la obligación, establecido por el emisor double SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE Coeficiente de liquidez — parte del coste del activo que se puede usar como margen. double SYMBOL_VOLUME_MIN Volumen mínimo para celebrar una transacción double SYMBOL_VOLUME_MAX Volumen máximo para celebrar una transacción double SYMBOL_VOLUME_STEP Paso mínimo del cambio de volumen para celebrar una transacción double SYMBOL_VOLUME_LIMIT Volumen total máximo permitido de la posición abierta y órdenes pendientes (independientemente de la dirección) para un símbolo double SYMBOL_SWAP_LONG Valor de swap long double SYMBOL_SWAP_SHORT Valor de swap short double SYMBOL_SWAP_SUNDAY Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el día indicado (SUNDAY) al siguiente. Pueden darse los siguientes valores: 0 — los swaps no se calculan

1 — cálculo único de swaps

3 — cálculo triple de swaps double SYMBOL_SWAP_MONDAY Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el lunes al martes double SYMBOL_SWAP_TUESDAY Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el martes al miércoles double SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el miércoles al jueves double SYMBOL_SWAP_THURSDAY Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el jueves al viernes double SYMBOL_SWAP_FRIDAY Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el viernes al sábado double SYMBOL_SWAP_SATURDAY Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el sábado al domingo double SYMBOL_MARGIN_INITIAL Margen inicial (inicializador) significa el monto de fondos asegurados necesarios en la moneda de margen para abrir posiciones en el volumen de un lote. Se utiliza para verificar los fondos del cliente al entrar en el merado. La función SymbolInfoMarginRate() ofrece información sobre la cantidad del margen cobrado dependiendo del tipo y la dirección de la orden. double SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE Margen de mantenimiento del instrumento. En caso de establecerlo — indica el monto del margen en la moneda de margen del instrumento que se retiene de un lote. Se utiliza para verificar los fondos del cliente cuando se cambia el estado de la cuenta del cliente. Si el margen de mantenimiento es igual a 0, se utiliza el margen inicial. La función SymbolInfoMarginRate() ofrece información sobre la cantidad del margen cobrado dependiendo del tipo y la dirección de la orden. double SYMBOL_SESSION_VOLUME Volumen total de transacciones de la sesión actual double SYMBOL_SESSION_TURNOVER Circulación total durante la sesión actual double SYMBOL_SESSION_INTEREST Volumen total de posiciones abiertas double SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME Volumen total de órdenes de compra en el momento actual double SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME Volumen total de órdenes de venta en el momento actual double SYMBOL_SESSION_OPEN Precio de apertura de la sesión double SYMBOL_SESSION_CLOSE Precio de cierre de la sesión double SYMBOL_SESSION_AW Precio medio ponderado de la sesión double SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT Precio de entrega para la sesión actual double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN Precio mínimo aceptable para la sesión double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX Precio máximo aceptable para la sesión double SYMBOL_MARGIN_HEDGED Tamaño del contrato o el margen para un lote de posiciones solapadas (dos posiciones de un mismo símbolo dirigidas en dirección opuesta). Existen dos métodos para calcular el margen de las posiciones solapadas. El método de cálculo lo determina el bróker. Cálculo básico: Si para el instrumento se ha establecido un margen inicial (SYMBOL_MARGIN_INITIAL), entonces el margen cubierto se indica como valor absoluto (en dinero).

Si no se ha establecido un margen inicial (igual a 0), entonces en SYMBOL_MARGIN_HEDGED se indica el tamaño del contrato, que se usará al calcular el margen según la fórmula correspondiente al tipo de instrumento comercial ( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ). Cálculo según la posición mayor El valor SYMBOL_MARGIN_HEDGED no se tiene en cuenta.

Se calcula el volumen de todas las posiciones largas y cortas del instrumento.

Para cada lado se calcula el precio promedio ponderado de apertura, así como el precio promedio ponderado de conversión a la divisa del depósito.

Siguiendo con las fórmulas correspondiente al tipo de instrumento ( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ), se calcula el margen para el lado corto y el largo.

Como valor final se usa el más alto. double SYMBOL_PRICE_CHANGE Medición del precio actual con respecto al final del anterior día comercial, medida en tanto por ciento double SYMBOL_PRICE_VOLATILITY Volatilidad del precio en tanto por ciento double SYMBOL_PRICE_THEORETICAL Precio teórico de la opción double SYMBOL_PRICE_DELTA Delta de la opción/garantía. Muestra cuántas unidades cambiará el precio de una opción al cambiar el precio del activo básico en 1 unidad double SYMBOL_PRICE_THETA Teta de la opción/garantía. Número de puntos que perderá diariamente el precio de una opción debido al deterioro temporal, es decir, conforme se acerque la fecha de expiración double SYMBOL_PRICE_GAMMA Gamma de la opción/garantía. Muestra la velocidad de cambio de delta, es decir, con qué rapidez o lentitud cambia el premio de la opción double SYMBOL_PRICE_VEGA Vega de la opción/garantía. Muestra el número de puntos que cambiará el precio de una opción al cambiar la volatilidad un 1% double SYMBOL_PRICE_RHO Ro de la opción/garantía. Muestra la sensibilidad del precio teórico de una opción ante un cambio de interés de un 1% double SYMBOL_PRICE_OMEGA Omega de la opción/garantía. Elasticidad de una opción: cambio porcentual relativo del precio de una opción ante el cambio porcentual del precio del activo base double SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY Sensibilidad de la opción/garantía. Muestra cuántos puntos deberá cambiar el precio del activo base de una opción para que el precio de la opción cambie un punto double

Para la función SymbolInfoString()

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

Identificador Descripción Tipo de la propiedad SYMBOL_BASIS Nombre del activo base para el símbolo string SYMBOL_CATEGORY Nombre de la categoría o sector al que pertenece el símbolo comercial string SYMBOL_COUNTRY Nombre del país con el que se relaciona el instrumento financiero string SYMBOL_SECTOR_NAME Sector económico al que pertenece el instrumento financiero string SYMBOL_INDUSTRY_NAME Rama económica o tipo de industria al que pertenece el instrumento financiero string SYMBOL_CURRENCY_BASE Divisa básica del instrumento string SYMBOL_CURRENCY_PROFIT Divisa de beneficio string SYMBOL_CURRENCY_MARGIN Divisa de margen string SYMBOL_BANK Fuente de cotización actual string SYMBOL_DESCRIPTION Descripción literal del símbolo string SYMBOL_EXCHANGE Nombre de la bolsa o plataforma comercial en la que se comercia con el símbolo string SYMBOL_FORMULA Fórmula para construir el precio del instrumento personalizado. Si el nombre del instrumento financiero incluido en la fórmula empieza con una cifra o contiene un carácter especial ("", ".", "-", "&", "#", etc.), el nombre de dicho instrumento deberá colocarse entre comillas. Símbolo sintético: "@ESU19"/EURCAD

Spread de calendario: "Si-9.13"-"Si-6.13"

Índice del euro: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785) string SYMBOL_ISIN Nombre del símbolo comercial en el sistema de los códigos internacionales para identificación de valores – ISIN (International Securities Identification Number). El código internacional de identificación de un valor es un código de 12 dígitos que contiene letras y cifras y que identifica de forma unívoca a un valor mobiliario a nivel internacional. La presencia de esta propiedad del símbolo se determina en el lado del servidor comercial. string SYMBOL_PAGE Dirección de la página de internet con información sobre el símbolo. Esta dirección se representará en forma de enlace al mirar las propiedades del símbolo en el terminal string SYMBOL_PATH Ruta en el árbol de símbolos string

El gráfico de precio del símbolo se puede construir usando como base el precio Bid o Last. De la elección del precio para la construcción del gráfico depende cómo se forman y representan las barras en el terminal. Los posibles valores de la propiedad SYMBOL_CHART_MODE se muestran en la enumeración ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

Identificador Descripción SYMBOL_CHART_MODE_BID Las barras se construyen según los precios Bid SYMBOL_CHART_MODE_LAST Las barras se construyen según los precios Last

Para cada símbolo se puede indicar varios modos de plazo de vigencia (vencimiento) de las órdenes pendientes. Cada modo tiene su bandera; las banderas pueden ser combinadas mediante la operación del lógico OR (|), por ejemplo, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Para comprobar si un modo en concreto está permitido para un instrumento, hay que comparar el resultado del lógico AND (&) con la bandera del modo.

Si para el símbolo se especifica la bandera SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED, entonces cuando se envía la orden pendiente, se puede indicar con precisión hasta que momento dicha orden está vigente.

Identificador Valor Descripción SYMBOL_EXPIRATION_GTC 1 La orden está vigente sin restricción de tiempo hasta su explícita cancelación SYMBOL_EXPIRATION_DAY 2 La orden está vigente hasta que se termine el día SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED 4 El plazo de vencimiento se indica en la orden SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY 8 El día de vencimiento se especifica en la orden

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| comprueba si el modo especificado de vencimiento está permitido|

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)

{

//--- obtenemos el valor de la propiedad que describe los modos de vencimiento permitidos

int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);

//--- devolvemos true, si el modo exp_type está permitido

return((expiration & exp_type)==exp_type);

}

Si la propiedad SYMBOL_EXPIRATION_MODE tiene el valor SYMBOL_EXPIRATION_GTC (la orden está activa hasta su cancelación), entonces el plazo de expiración de las órdenes pendientes y de los niveles establecidos de StopLoss/TakeProfit se indica de forma adicional con la ayuda de la enumeración ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Identificador Descripción SYMBOL_ORDERS_GTC Las órdenes pendientes y los niveles de Stop Loss/Take Profit son válidas por un tiempo ilimitado hasta que se cancelen de forma expresa SYMBOL_ORDERS_DAILY Las órdenes son válidas solo dentro de un día comercial. Tras su conclusión, todos los niveles de StopLoss y TakeProfit son eliminados, y también se eliminan las órdenes pendientes SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS Al cambiar de día comercial, se eliminan solo las órdenes pendientes, los niveles de StopLoss y TakeProfit se conservan

Al enviar una orden, se podrá especificar la política de rellenado para el volumen declarado en la orden comercial. Las opciones permitidas para la ejecución de órdenes por volumen para cada símbolo se muestran en el recuadro. Para cada instrumento, es posible configurar no solo un modo, sino varios, usando para ello una combinación de banderas. La combinación de banderas se expresa mediante la operación lógica O (|), por ejemplo, SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC. Para verificar si un modo específico está permitido para un instrumento, habrá que comparar el resultado de la Y lógica (&) con la bandera de modo: ejemplo.

Política de rellenado Identificador Valor Descripción Todo/Nada SYMBOL_FILLING_FOK 1 La orden solo puede ser ejecutada en el volumen indicado. Si en el mercado en estos momentos no existe volumen suficiente de un instrumento financiero, la orden no será ejecutada. El volumen necesario puede componerse de varias ofertas disponibles en el mercado en el momento actual. Para esta política, al enviar una orden, se deberá indicar el tipo de rellenado ORDER_FILLING_FOK. La posibilidad de usar órdenes FOK se determina en el servidor comercial. Todo/Parte SYMBOL_FILLING_IOC 2 El tráder acepta realizar una transacción al volumen máximo disponible en el mercado dentro del indicado en la orden. En caso de que no sea posible la ejecución completa, la orden se ejecutará con el volumen disponible, mientras que el volumen de la orden no ejecutado será cancelado. Para esta política, al enviar una orden, se deberá indicar el tipo de rellenado ORDER_FILLING_IOC. La posibilidad de usar órdenes IOC se determina en el servidor comercial. Pasiva SYMBOL_FILLING_BOC 4 La política BOC (Book-or-Cancel) implica que la orden solo puede colocarse en la Profundidad de Mercado y no puede ejecutarse inmediatamente. Si la orden puede ejecutarse inmediatamente al colocarse, entonces se eliminará. En la práctica, esta política de ejecución solo puede indicarse cuando el precio de la orden colocada sea peor que el del mercado actual. Las órdenes BoC se utilizan para implementar la negociación pasiva, de forma que se garantice que la orden no se ejecutará inmediatamente tras su colocación y no afecte a la liquidez actual. Se admite solo para órdenes límite y stop límite, es decir, si la bandera SYMBOL_ORDER_MODE contiene los valores SYMBOL_ORDER_LIMIT y/o SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT. Devolver No hay identificador Si hablamos de la ejecución parcial por mercado o de una orden límite con volumen restante, no se quitará, sino que continuará activa. Para esta política, al enviar una orden, se debe especificar el tipo de rellenado ORDER_FILLING_RETURN. Las órdenes Return no están permitidas en el modo de ejecución Market Execution (ejecución de órdenes por mercado – SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Al enviar una solicitud comercial usando la funciónOrderSend(), la política de ejecución necesaria por volumen se puede configurar en el campo type_filling, en la estructura especial MqlTradeRequest se permiten valores de la enumeración ENUM_ORDER_TYPE_FILLING. Si no se especifica el tipo de rellenado, este será automáticamente sustituido en la orden comercial por ORDER_FILLING_RETURN. En este caso, debemos notar que el tipo de rellenado ORDER_FILLING_RETURN está permitido en todos los modos de ejecución salvo el modo "Ejecución por mercado" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Al enviar una solicitud comercial de ejecución en el momento actual (time in force), hay que considerar que no existe garantía en los mercados financieros de que en un momento dado esté disponible para este instrumento financiero todo el volumen solicitado al precio deseado. Por consiguiente, el comercio en tiempo real está regulado por los modos de ejecución de precio y volumen. Los modos o políticas de ejecución determinan las reglas para los casos en los que ha cambiado el precio, o el volumen solicitado no se puede ejecutar al completo en el momento actual.

Modo de ejecución Descripción Valor en ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION Modo de ejecución (Request Execution) Ejecución de una orden de mercado al precio recibido previamente del bróker. Antes de enviar una orden de mercado, se le solicitarán al bróker sus precios de ejecución. Después de recibirlos, la ejecución de la orden a un precio determinado podrá confirmarse o rechazarse. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Ejecución instantánea (Instant Execution) Ejecución instantánea de una orden de mercado al precio indicado. Al enviar una solicitud comercial para su ejecución, la plataforma sustituirá automáticamente los precios actuales en la orden. Si el bróker acepta el precio, la orden se ejecutará.

Si el bróker no acepta el precio solicitado, se producirá la llamada "recotización" (Requote): el bróker retornará los precios a los que se puede ejecutar esta orden. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Ejecución por mercado (Market Execution) El bróker tomará la decisión sobre el precio de ejecución sin un acuerdo adicional con el tráder. Enviar una orden de mercado en este modo implica la aceptación anticipada del precio al que se ejecutará. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Ejecución por bolsa (Exchange Execution) Las operaciones comerciales se realizan según los precios de las ofertas de mercado actuales. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Antes de enviar una orden con ejecución en el momento actual, para establecer correctamente el valor ORDER_TYPE_FILLING (tipo de ejecución por volumen), podemos obtener para cada instrumento financiero con la ayuda de la función SymbolInfoInteger() el valor de la propiedad SYMBOL_FILLING_MODE, que muestra en forma de combinación de banderas los tipos de ejecución por volumen permitidos para este símbolo. Cabe señalar que el tipo de rellenado ORDER_FILLING_RETURN siempre está permitido, salvo para el modo "Ejecución por mercado" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

El uso de los tipos de rellenado según el modo de ejecución se puede representar en forma de recuadro:

Modo de ejecución\Política de rellenado Todo/Nada (FOK ORDER_FILLING_FOK) Todo/Parte (IOC ORDER_FILLING_IOC) Devolver (Return ORDER_FILLING_RETURN) Ejecución instantánea (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) + (independientemente de los ajustes del símbolo) + (independientemente de los ajustes del símbolo) + (siempre) Ejecución por solicitud SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST + (independientemente de los ajustes del símbolo) + (independientemente de los ajustes del símbolo) + (siempre) Ejecución por mercado SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET + (se establece en los ajustes del símbolo) + (se establece en los ajustes del símbolo) - (prohibido independientemente de los ajustes del símbolo) Ejecución por bolsa SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE + (se establece en los ajustes del símbolo) + (se establece en los ajustes del símbolo) + (siempre)

Para las órdenes pendientes, independientemente del modo de ejecución (SYMBOL_TRADE_EXEMODE), se debe usar el tipo de rellenado ORDER_FILLING_RETURN, ya que dichas órdenes no están pensadas para ejecutarse en el momento del envío. Al usar órdenes pendientes, el tráder aceptará de antemano que cuando se den las condiciones para una transacción en esta orden, el bróker usará el tipo de rellenado que sea compatible con la plataforma comercial dada.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| comprobamos si el modo de ejecución indicado está permitido |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)

{

//--- obtenemos el valor de la propiedad que describe el modo de rellenado

int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);

//--- retornamos true, si el modo fill_type está permitido

return((filling&fill_type)==fill_type);

}

Cuando se envía una solicitud comercial usando la función OrderSend(), para algunas operaciones hace falta especificar el tipo de la oreden desde la enumeración ENUM_ORDER_TYPE. No todos los tipos de órdenes pueden estar permitidos para un símbolo específico, la propiedad SYMBOL_ORDER_MODE describe las banderas de los tipos permitidos.

Identificador Valor Descripción SYMBOL_ORDER_MARKET 1 Están permitidas las órdenes de mercado (Buy y Sell en el mercado sin especificar el precio de transacción) SYMBOL_ORDER_LIMIT 2 Están permitidas las órdenes limitadas (Buy Limit y Sell Limit) SYMBOL_ORDER_STOP 4 Están permitidas las órdenes Stop (Buy Stop y Sell Stop) SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT 8 Están permitidas las órdenes Stop Limit (Buy Stop Limit y Sell Stop Limit) SYMBOL_ORDER_SL 16 Está permitida la colocación de Stop Loss SYMBOL_ORDER_TP 32 Está permitida la colocación de Take Profit SYMBOL_ORDER_CLOSEBY 64 Autorización para cerrar la posición usando otra opuesta, es decir, usando una posición abierta en la dirección contraria, en el mismo instrumento. La propiedad es definida para cuentas con cobertura (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

Ejemplo:

//+-------------------------------------------------------------------+

//| La función imprime los tipos de órdenes permitidos para el símbolo|

//+-------------------------------------------------------------------+

void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)

{

//--- obtenemos el valor de la propiedad que describe los tipos de órdenes permitidos

int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);

//--- chequeo para órdenes de mercado (Market Execution)

if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)

Print(symbol+": Las órdenes de mercado están permitidas (no se requiere indicar el precio)");

//--- chequeo para órdenes del tipo Limit

if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)

Print(symbol+": Las órdenes Buy Limit y Sell Limit están permitidas");

//--- chequeo para órdenes del tipo Stop

if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)

Print(symbol+": Las órdenes Buy Stop y Sell Stop están permitidas");

//--- chequeo para órdenes del tipo Stop Limit

if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)

Print(symbol+": Las órdenes Buy Stop Limit y Sell Stop Limit están permitidas");

//--- comprobación de posibilidad de colocación de las órdenes Stop Loss

if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)

Print(symbol+": Las órdenes Stop Loss están permitidas");

//--- comprobación de posibilidad de colocación de las órdenes Take Profit

if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)

Print(symbol+": Las órdenes Take Profit están permitidas");

//---

}

La enumeración ENUM_SYMBOL_CALC_MODE sirve para obtener la información sobre el cálculo del monto de los fondos prendarios (monto de los requerimientos de margen).

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

Identificador Descripción Formula SYMBOL_CALC_MODE_FOREX Forex mode — cálculo de beneficio y margen para Forex Margin: Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size*Lots SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE Forex No Leverage mode — cálculo del beneficio y el margen para símbolos Fórex sin tener en cuenta el apalancamiento Margin: Lots * Contract_Size * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES Futures mode — cálculo de beneficio y margen para futuros Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFD CFD mode — cálculo de beneficio y margen para CFD Margin: Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX CFD index mode — cálculo de beneficio y margen para CFD por índices Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE CFD Leverage mode — cálculo de beneficio y margen para CFD en caso del trading con apalancamiento financiero Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate Profit: (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS Exchange mode — cálculo de beneficio y margen para tradear con los valores en la bolsa Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES Futures mode — cálculo de beneficio y margen para tradear con los contratos de futuros en la bolsa Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate o Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS FORTS Futures mode — cálculo de beneficio y margen para tradear con los contratos de futuros en FORTS. El margen puede reducirse por el tamaño de la desviación MarginDiscount según las siguientes reglas: 1 Si el precio de la posición larga (orden de compra) es inferior al precio de liquidación, entonces MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize) 2. Si el precio de la posición corta (orden de venta) es superior al precio de liquidación, entonces MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize) donde: PriceSettle — precio de liquidación (clearing) de la sesión anterior; PriceOrder — precio medio ponderado de la posición o precio de apertura especificado en la orden (solicitud); TickPrice — precio del tick (coste de variación del precio por un punto) TickSize — tamaño del tick (paso mínimo del cambio del precio)

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate o Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS Exchange Bonds mode — cálculo del margen y el beneficio para el comercio con obligaciones en la bolsa Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100 Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX Exchange MOEX Stocks mode — cálculo del margen y el beneficio para el comercio con valores en la bolsa MOEX Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX Exchange MOEX Bonds mode — cálculo del margen y el beneficio para el comercio con obligaciones en la bolsa MOEX Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100 Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL Collateral mode - el símbolo se usa como un activo no tradeable en la cuenta comercial. El valor de mercado de la posición abierta se calcula a base del volumen, precio actual de mercado, tamaño del contrato y el ratio de la liquidez. Este valor se incluye en los Activos (Assets) que se suman a la Equidad (Equity). De este modo, las posiciones abiertas de este instrumento aumentan el tamaño del Margen Libre (Free Margin) y sirven de garantía adicional para las posiciones abiertas de los instrumentos tradeables. Margin: no hay Profit: no hay Valor de mercado: Lots * ContractSize * MarketPrice * LiqudityRate

Existen varias formas de tradear con el instrumento. La información sobre los regímenes de comerciar con cada instrumento en concreto se especifica en los valores de la enumeración ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE.

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

Identificador Descripción SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED Trading por el símbolo prohibido SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY Sólo compras SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY Sólo ventas SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY Permitidas sólo operaciones de cierre de posiciones SYMBOL_TRADE_MODE_FULL Sin restricciones de las operaciones comerciales

En la enumeración ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION se especifican los posibles regímenes de llevar a cabo las transacciones por cada instrumento en concreto.

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Identificador Descripción SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Ejecución por Pedido SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Ejecución Instantánea SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Ejecución de órdenes por Mercado SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE Ejecución por Bolsa

Los modos de calcular los swaps al cambiar de posición se especifican el la enumeración ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE. El modo de calcular los swaps determina las unidades de medición de lsos parámetros SYMBOL_SWAP_LONG y SYMBOL_SWAP_SHORT. Por ejemplo, si los swaps se calculan en la divisa del depósito del cliente, en los parámetros el volumen de los swaps calculados se indica precisamente en la divisa del depósito del cliente.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

Identificador Descripción SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED No hay swaps SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS Swaps se calculan en puntos SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL Swaps se calculan en dinero en divisa base del símbolo SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN Swaps se calculan en dinero en divisa marginal del símbolo SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT Swaps se calculan en dinero en divisa del depósito del cliente SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT Swaps se calculan en dinero en la divisa de cálculo de los beneficios SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT Swaps se calculan en por cientos anuales del precio del instrumento para el momento de cálculo del swap (régimen bancario es de 360 días al año) SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN Swaps se calculan en por cientos anuales del precio de apertura de la posición para el símbolo (régimen bancario es de 360 días al año) SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT Swaps se calculan por reapertura de posiciones. Al final de la sesión de trading la posición se cierra forzosamente. Al día siguiente la posición vuelve a abrirse por el precio de cierre +/- el número de puntos especificado (en los parámetros SYMBOL_SWAP_LONG y SYMBOL_SWAP_SHORT) SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID Swaps se calculan por reapertura de posiciones. Al final de la sesión de trading la posición se cierra forzosamente. Al día siguiente la posición vuelve a abrirse por el precio actual Bid +/- el número de puntos especificado (en los parámetros SYMBOL_SWAP_LONG y SYMBOL_SWAP_SHORT)

La enumeración ENUM_DAY_OF_WEEK sirve para indicar el día de la semana.

ENUM_DAY_OF_WEEK

Identificador Descripción SUNDAY Domingo MONDAY Lunes TUESDAY Martes WEDNESDAY Miércoles THURSDAY Jueves FRIDAY Viernes SATURDAY Sábado

La opción es un contrato que da derecho pero no obligación para comprar o vender el activo base (bienes, acciones, futuros, etc) por un precio fijo durante la vigencia de la opción o en un momento de tiempo determinado. Para la descripción de las propiedades de las opciones se usan las enumeraciones que describen el tipo de la opción y el derecho que concede.

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Identificador Descripción SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL La opción que concede el derecho a comprar el activo por el precio fijo SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT La opción que concede el derecho a vender el activo por el precio fijo

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

Identificador Descripción SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN Tipo europeo de la opción - puede ser amortizado sólo en la fecha especificada (fecha de vencimiento del plazo, fecha de ejecución, fecha de reembolso) SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN Tipo americano de la opción - puede ser amortizado en cualquier fecha antes del vencimiento de la opción. Para este tipo se establece un período durante el cual el comprador puede ejecutar esta opción

Los instrumentos financieros se distribuyen por sectores económicos. El sector económico se determina por las características generales, los objetivos económicos, las funciones y comportamientos, lo cuales permiten distinguir este sector de otras partes de la economía. En ENUM_SYMBOL_SECTOR, se enumeran los sectores de la economía a los que puede pertenecer un instrumento comercial.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

Identificador Descripción SECTOR_UNDEFINED No definido SECTOR_BASIC_MATERIALS Materias primas SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES Servicios de comunicación SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL Consumo de demanda cíclica SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE Consumo básico SECTOR_CURRENCY Divisas SECTOR_CURRENCY_CRYPTO Criptodivisas SECTOR_ENERGY Energía SECTOR_FINANCIAL Finanzas SECTOR_HEALTHCARE Sanidad SECTOR_INDUSTRIALS Industria SECTOR_REAL_ESTATE Bienes inmuebles SECTOR_TECHNOLOGY Tecnologías SECTOR_UTILITIES Servicios residenciales SECTOR_INDEXES Índices SECTOR_COMMODITIES Productos bursátiles

Cada instrumento financiero puede pertenecer a una industria o sector concretos. Entendemos por sector de la economía el conjunto de empresas que generan una producción homogénea o específica con ayuda de tecnologías de un mismo tipo. En ENUM_SYMBOL_INDUSTRY, se enumeran los tipos de industria a los que puede pertenecer un instrumento comercial.