- Estado del terminal de cliente
- Información sobre el programa MQL5 en ejecución
- Información sobre el instrumento
- Información sobre la cuenta
- Estadística de simulación
Información sobre el instrumento
Las funciones SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() y SymbolInfoString() sirven para obtener la información actual del mercado. Como segundo parámetro de estas funciones podemos pasar uno de los identificadores de las enumeraciones ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE y ENUM_SYMBOL_INFO_STRING respectivamente.
Para la función SymbolInfoInteger()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
SYMBOL_SUBSCRIPTION_DELAY
|
Indica que los datos del símbolo van con retraso. La propiedad se puede solicitar solo para los símbolos seleccionados en MarketWatch (SYMBOL_SELECT = true). Para los símbolos no seleccionados, se generará el errorERR_MARKET_NOT_SELECTED (4302)
|
bool
|
SYMBOL_SECTOR
|
Sector económico al que pertenece el símbolo.
|
SYMBOL_INDUSTRY
|
Tipo de industria o sector económico al que pertenece el símbolo
|
SYMBOL_CUSTOM
|
Indica que el símbolo es personalizado, es decir, es creado artificialmente con base en otros símbolos de la ventana Market Watch o/y fuentes de datos externas
|
bool
|
SYMBOL_BACKGROUND_COLOR
|
Color del fondo con el que se ilumina el símbolo en Market Watch
|
color
|
SYMBOL_CHART_MODE
|
Tipo de precio para la construcción de barras — Bid o Last
|
SYMBOL_EXIST
|
El símbolo con este nombre existe
|
bool
|
SYMBOL_SELECT
|
Indica que el símbolo ha sido seleccionado en Market Watch
|
bool
|
SYMBOL_VISIBLE
|
Indica que el símbolo elegido se representa en Market Watch.
Algunos símbolos (normalmente se trata de cursos cruzados, necesarios para el cálculo de los requisitos del margen y el beneficio en la divisa del depósito) se seleccionan de forma automática pero, en este caso, podrían no ser representados en Market Watch. Para su representación, dichos símbolos deberán ser seleccionados de forma explícita.
|
bool
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
Número de transacciones en la sesión actual
|
long
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
Número total de órdenes de compra en el momento actual
|
long
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
Número total de órdenes de venta en el momento actual
|
long
|
SYMBOL_VOLUME
|
Volume - volumen en la última transacción
|
long
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
Volumen máximo del día
|
long
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
Volumen mínimo del día
|
long
|
Hora de la última cotización
|
datetime
|
SYMBOL_TIME_MSC
|
Hora de la última cotización en milisegundos desde el 1970.01.01
|
long
|
SYMBOL_DIGITS
|
Número de dígitos después del punto decimal
|
int
|
SYMBOL_SPREAD
|
Tamaño de spread en puntos
|
int
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
Cantidad máxima de las solicitudes mostradas en la profundidad. Para los instrumentos sin cola de solicitudes, el valor es 0
|
int
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
Modo de calcular el coste del contrato
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
Tipo de ejecución de órdenes
|
SYMBOL_START_TIME
|
Fecha de inicio de licitaciones por instrumento (normalmente se utiliza para los futuros)
|
datetime
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
Fecha final de licitaciones por herramienta (normalmente se utiliza para los futuros)
|
datetime
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
Margen mínimo en puntos del actual precio de cierre para la colocación de las órdenes Stop
|
int
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
Distancia de congelamiento de operaciones comerciales (en puntos)
|
int
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
Modo de ejecución de transacciones
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
Modelo para calcular swap
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
Día de la semana para cargar la refinanciación del swap de 3 días
|
SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG
|
Modo de cálculo del margen cubierto por el lado mayor (Buy o Sell)
|
bool
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
Banderas de los modos de expiración de la orden permitidos
|
int
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
Banderas de los modos de relleno de la orden permitidos
|
int
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
Banderas de los tipos de la orden permitidos
|
int
|
SYMBOL_ORDER_GTC_MODE
|
Plazo de expiración de las órdenes StopLoss y TakeProfit, si SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Good till cancelled)
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
Tipo de opción
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
Derecho de la opción (Call/Put)
Para la función SymbolInfoDouble()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
SYMBOL_BID
|
Bid - mejor oferta de venta
|
double
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
Bid máximo del día
|
double
|
SYMBOL_BIDLOW
|
Bid mínimo del día
|
double
|
SYMBOL_ASK
|
Ask - mejor oferta de compra
|
double
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
Ask máximo del día
|
double
|
SYMBOL_ASKLOW
|
Ask mínimo del día
|
double
|
SYMBOL_LAST
|
Precio de la última transacción
|
double
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
Last máximo del día
|
double
|
SYMBOL_LASTLOW
|
Last mínimo del día
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_REAL
|
Volume - volumen en la última transacción
|
double
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL
|
Volumen máximo del día
|
double
|
SYMBOL_VOLUMELOW_REAL
|
Volumen mínimo del día
|
double
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
Precio de ejecución de la opción. Es el precio por el que el comprador de la opción puede comprar (si la opción es Call) o vender (si la opción es Put) un activo base, y el vendedor de la opción, consecuentemente, está obligado a vender o comprar la cantidad correspondiente del activo base
|
double
|
SYMBOL_POINT
|
Valor de un punto
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
Valor SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
Precio calculado del tick para la posición rentable
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
Precio calculado del tick para la posición no rentable
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
Mínimo cambio de precio
|
double
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
Tamaño del contrato comercial
|
double
|
SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST
|
Ingreso de cupón acumuladoparte del ingreso de cupón de intereses para la obligación que se calcula proporcionalmente al número de días transcurridos desde la fecha de emisión de la obligación de cupón o la fecha del pago del ingreso de cupón anterior
|
double
|
SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE
|
Valor facial — precio inicial de la obligación, establecido por el emisor
|
double
|
SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE
|
Coeficiente de liquidez — parte del coste del activo que se puede usar como margen.
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
Volumen mínimo para celebrar una transacción
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
Volumen máximo para celebrar una transacción
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
Paso mínimo del cambio de volumen para celebrar una transacción
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
Volumen total máximo permitido de la posición abierta y órdenes pendientes (independientemente de la dirección) para un símbolo
|
double
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
Valor de swap long
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
Valor de swap short
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SUNDAY
|
Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el día indicado (SUNDAY) al siguiente. Pueden darse los siguientes valores:
|
double
|
SYMBOL_SWAP_MONDAY
|
Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el lunes al martes
|
double
|
SYMBOL_SWAP_TUESDAY
|
Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el martes al miércoles
|
double
|
SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY
|
Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el miércoles al jueves
|
double
|
SYMBOL_SWAP_THURSDAY
|
Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el jueves al viernes
|
double
|
SYMBOL_SWAP_FRIDAY
|
Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el viernes al sábado
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SATURDAY
|
Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el sábado al domingo
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
Margen inicial (inicializador) significa el monto de fondos asegurados necesarios en la moneda de margen para abrir posiciones en el volumen de un lote. Se utiliza para verificar los fondos del cliente al entrar en el merado.
La función SymbolInfoMarginRate() ofrece información sobre la cantidad del margen cobrado dependiendo del tipo y la dirección de la orden.
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
Margen de mantenimiento del instrumento. En caso de establecerlo — indica el monto del margen en la moneda de margen del instrumento que se retiene de un lote. Se utiliza para verificar los fondos del cliente cuando se cambia el estado de la cuenta del cliente. Si el margen de mantenimiento es igual a 0, se utiliza el margen inicial.
La función SymbolInfoMarginRate() ofrece información sobre la cantidad del margen cobrado dependiendo del tipo y la dirección de la orden.
|
double
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
Volumen total de transacciones de la sesión actual
|
double
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
Circulación total durante la sesión actual
|
double
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
Volumen total de posiciones abiertas
|
double
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
Volumen total de órdenes de compra en el momento actual
|
double
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
Volumen total de órdenes de venta en el momento actual
|
double
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
Precio de apertura de la sesión
|
double
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
Precio de cierre de la sesión
|
double
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
Precio medio ponderado de la sesión
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
Precio de entrega para la sesión actual
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
Precio mínimo aceptable para la sesión
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
Precio máximo aceptable para la sesión
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_HEDGED
|
Tamaño del contrato o el margen para un lote de posiciones solapadas (dos posiciones de un mismo símbolo dirigidas en dirección opuesta). Existen dos métodos para calcular el margen de las posiciones solapadas. El método de cálculo lo determina el bróker.
Cálculo básico:
Cálculo según la posición mayor
|
double
|
SYMBOL_PRICE_CHANGE
|
Medición del precio actual con respecto al final del anterior día comercial, medida en tanto por ciento
|
double
|
SYMBOL_PRICE_VOLATILITY
|
Volatilidad del precio en tanto por ciento
|
double
|
SYMBOL_PRICE_THEORETICAL
|
Precio teórico de la opción
|
double
|
SYMBOL_PRICE_DELTA
|
Delta de la opción/garantía. Muestra cuántas unidades cambiará el precio de una opción al cambiar el precio del activo básico en 1 unidad
|
double
|
SYMBOL_PRICE_THETA
|
Teta de la opción/garantía. Número de puntos que perderá diariamente el precio de una opción debido al deterioro temporal, es decir, conforme se acerque la fecha de expiración
|
double
|
SYMBOL_PRICE_GAMMA
|
Gamma de la opción/garantía. Muestra la velocidad de cambio de delta, es decir, con qué rapidez o lentitud cambia el premio de la opción
|
double
|
SYMBOL_PRICE_VEGA
|
Vega de la opción/garantía. Muestra el número de puntos que cambiará el precio de una opción al cambiar la volatilidad un 1%
|
double
|
SYMBOL_PRICE_RHO
|
Ro de la opción/garantía. Muestra la sensibilidad del precio teórico de una opción ante un cambio de interés de un 1%
|
double
|
SYMBOL_PRICE_OMEGA
|
Omega de la opción/garantía. Elasticidad de una opción: cambio porcentual relativo del precio de una opción ante el cambio porcentual del precio del activo base
|
double
|
SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY
|
Sensibilidad de la opción/garantía. Muestra cuántos puntos deberá cambiar el precio del activo base de una opción para que el precio de la opción cambie un punto
|
double
Para la función SymbolInfoString()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
SYMBOL_BASIS
|
Nombre del activo base para el símbolo
|
string
|
SYMBOL_CATEGORY
|
Nombre de la categoría o sector al que pertenece el símbolo comercial
|
string
|
SYMBOL_COUNTRY
|
Nombre del país con el que se relaciona el instrumento financiero
|
string
|
SYMBOL_SECTOR_NAME
|
Sector económico al que pertenece el instrumento financiero
|
string
|
SYMBOL_INDUSTRY_NAME
|
Rama económica o tipo de industria al que pertenece el instrumento financiero
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
Divisa básica del instrumento
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
Divisa de beneficio
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
Divisa de margen
|
string
|
SYMBOL_BANK
|
Fuente de cotización actual
|
string
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
Descripción literal del símbolo
|
string
|
SYMBOL_EXCHANGE
|
Nombre de la bolsa o plataforma comercial en la que se comercia con el símbolo
|
string
|
SYMBOL_FORMULA
|
Fórmula para construir el precio del instrumento personalizado. Si el nombre del instrumento financiero incluido en la fórmula empieza con una cifra o contiene un carácter especial ("", ".", "-", "&", "#", etc.), el nombre de dicho instrumento deberá colocarse entre comillas.
|
string
|
SYMBOL_ISIN
|
Nombre del símbolo comercial en el sistema de los códigos internacionales para identificación de valores – ISIN (International Securities Identification Number). El código internacional de identificación de un valor es un código de 12 dígitos que contiene letras y cifras y que identifica de forma unívoca a un valor mobiliario a nivel internacional. La presencia de esta propiedad del símbolo se determina en el lado del servidor comercial.
|
string
|
SYMBOL_PAGE
|
Dirección de la página de internet con información sobre el símbolo. Esta dirección se representará en forma de enlace al mirar las propiedades del símbolo en el terminal
|
string
|
SYMBOL_PATH
|
Ruta en el árbol de símbolos
|
string
El gráfico de precio del símbolo se puede construir usando como base el precio Bid o Last. De la elección del precio para la construcción del gráfico depende cómo se forman y representan las barras en el terminal. Los posibles valores de la propiedad SYMBOL_CHART_MODE se muestran en la enumeración ENUM_SYMBOL_CHART_MODE
|
Identificador
|
Descripción
|
SYMBOL_CHART_MODE_BID
|
Las barras se construyen según los precios Bid
|
SYMBOL_CHART_MODE_LAST
|
Las barras se construyen según los precios Last
Para cada símbolo se puede indicar varios modos de plazo de vigencia (vencimiento) de las órdenes pendientes. Cada modo tiene su bandera; las banderas pueden ser combinadas mediante la operación del lógico OR (|), por ejemplo, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Para comprobar si un modo en concreto está permitido para un instrumento, hay que comparar el resultado del lógico AND (&) con la bandera del modo.
Si para el símbolo se especifica la bandera SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED, entonces cuando se envía la orden pendiente, se puede indicar con precisión hasta que momento dicha orden está vigente.
|
Identificador
|
Valor
|
Descripción
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
1
|
La orden está vigente sin restricción de tiempo hasta su explícita cancelación
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
2
|
La orden está vigente hasta que se termine el día
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
4
|
El plazo de vencimiento se indica en la orden
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
8
|
El día de vencimiento se especifica en la orden
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Si la propiedad SYMBOL_EXPIRATION_MODE tiene el valor SYMBOL_EXPIRATION_GTC (la orden está activa hasta su cancelación), entonces el plazo de expiración de las órdenes pendientes y de los niveles establecidos de StopLoss/TakeProfit se indica de forma adicional con la ayuda de la enumeración ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.
|
Identificador
|
Descripción
|
SYMBOL_ORDERS_GTC
|
Las órdenes pendientes y los niveles de Stop Loss/Take Profit son válidas por un tiempo ilimitado hasta que se cancelen de forma expresa
|
SYMBOL_ORDERS_DAILY
|
Las órdenes son válidas solo dentro de un día comercial. Tras su conclusión, todos los niveles de StopLoss y TakeProfit son eliminados, y también se eliminan las órdenes pendientes
|
SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS
|
Al cambiar de día comercial, se eliminan solo las órdenes pendientes, los niveles de StopLoss y TakeProfit se conservan
Al enviar una orden, se podrá especificar la política de rellenado para el volumen declarado en la orden comercial. Las opciones permitidas para la ejecución de órdenes por volumen para cada símbolo se muestran en el recuadro. Para cada instrumento, es posible configurar no solo un modo, sino varios, usando para ello una combinación de banderas. La combinación de banderas se expresa mediante la operación lógica O (|), por ejemplo, SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC. Para verificar si un modo específico está permitido para un instrumento, habrá que comparar el resultado de la Y lógica (&) con la bandera de modo: ejemplo.
|
Política de rellenado
|
Identificador
|
Valor
|
Descripción
|
Todo/Nada
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
1
|
La orden solo puede ser ejecutada en el volumen indicado.
Si en el mercado en estos momentos no existe volumen suficiente de un instrumento financiero, la orden no será ejecutada. El volumen necesario puede componerse de varias ofertas disponibles en el mercado en el momento actual.
Para esta política, al enviar una orden, se deberá indicar el tipo de rellenado ORDER_FILLING_FOK.
La posibilidad de usar órdenes FOK se determina en el servidor comercial.
|
Todo/Parte
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
2
|
El tráder acepta realizar una transacción al volumen máximo disponible en el mercado dentro del indicado en la orden. En caso de que no sea posible la ejecución completa, la orden se ejecutará con el volumen disponible, mientras que el volumen de la orden no ejecutado será cancelado.
Para esta política, al enviar una orden, se deberá indicar el tipo de rellenado ORDER_FILLING_IOC.
La posibilidad de usar órdenes IOC se determina en el servidor comercial.
|
Pasiva
|
SYMBOL_FILLING_BOC
|
4
|
La política BOC (Book-or-Cancel) implica que la orden solo puede colocarse en la Profundidad de Mercado y no puede ejecutarse inmediatamente. Si la orden puede ejecutarse inmediatamente al colocarse, entonces se eliminará.
En la práctica, esta política de ejecución solo puede indicarse cuando el precio de la orden colocada sea peor que el del mercado actual. Las órdenes BoC se utilizan para implementar la negociación pasiva, de forma que se garantice que la orden no se ejecutará inmediatamente tras su colocación y no afecte a la liquidez actual.
Se admite solo para órdenes límite y stop límite, es decir, si la bandera SYMBOL_ORDER_MODE contiene los valores SYMBOL_ORDER_LIMIT y/o SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT.
|
Devolver
|
No hay identificador
|
|
Si hablamos de la ejecución parcial por mercado o de una orden límite con volumen restante, no se quitará, sino que continuará activa.
Para esta política, al enviar una orden, se debe especificar el tipo de rellenado ORDER_FILLING_RETURN.
Las órdenes Return no están permitidas en el modo de ejecución Market Execution (ejecución de órdenes por mercado – SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).
Al enviar una solicitud comercial usando la funciónOrderSend(), la política de ejecución necesaria por volumen se puede configurar en el campo type_filling, en la estructura especial MqlTradeRequest se permiten valores de la enumeración ENUM_ORDER_TYPE_FILLING. Si no se especifica el tipo de rellenado, este será automáticamente sustituido en la orden comercial por ORDER_FILLING_RETURN. En este caso, debemos notar que el tipo de rellenado ORDER_FILLING_RETURN está permitido en todos los modos de ejecución salvo el modo "Ejecución por mercado" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).
Al enviar una solicitud comercial de ejecución en el momento actual (time in force), hay que considerar que no existe garantía en los mercados financieros de que en un momento dado esté disponible para este instrumento financiero todo el volumen solicitado al precio deseado. Por consiguiente, el comercio en tiempo real está regulado por los modos de ejecución de precio y volumen. Los modos o políticas de ejecución determinan las reglas para los casos en los que ha cambiado el precio, o el volumen solicitado no se puede ejecutar al completo en el momento actual.
|
Modo de ejecución
|
Descripción
|
Valor en ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION
|
Modo de ejecución
(Request Execution)
|
Ejecución de una orden de mercado al precio recibido previamente del bróker.
Antes de enviar una orden de mercado, se le solicitarán al bróker sus precios de ejecución. Después de recibirlos, la ejecución de la orden a un precio determinado podrá confirmarse o rechazarse.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Ejecución instantánea
(Instant Execution)
|
Ejecución instantánea de una orden de mercado al precio indicado.
Al enviar una solicitud comercial para su ejecución, la plataforma sustituirá automáticamente los precios actuales en la orden.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Ejecución por mercado
(Market Execution)
|
El bróker tomará la decisión sobre el precio de ejecución sin un acuerdo adicional con el tráder.
Enviar una orden de mercado en este modo implica la aceptación anticipada del precio al que se ejecutará.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Ejecución por bolsa
(Exchange Execution)
|
Las operaciones comerciales se realizan según los precios de las ofertas de mercado actuales.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
Antes de enviar una orden con ejecución en el momento actual, para establecer correctamente el valor ORDER_TYPE_FILLING (tipo de ejecución por volumen), podemos obtener para cada instrumento financiero con la ayuda de la función SymbolInfoInteger() el valor de la propiedad SYMBOL_FILLING_MODE, que muestra en forma de combinación de banderas los tipos de ejecución por volumen permitidos para este símbolo. Cabe señalar que el tipo de rellenado ORDER_FILLING_RETURN siempre está permitido, salvo para el modo "Ejecución por mercado" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).
El uso de los tipos de rellenado según el modo de ejecución se puede representar en forma de recuadro:
|
Modo de ejecución\Política de rellenado
|
Todo/Nada (FOK ORDER_FILLING_FOK)
|
Todo/Parte (IOC ORDER_FILLING_IOC)
|
Devolver (Return ORDER_FILLING_RETURN)
|
Ejecución instantánea
(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT)
|
+ (independientemente de los ajustes del símbolo)
|
+ (independientemente de los ajustes del símbolo)
|
+ (siempre)
|
Ejecución por solicitud
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
+ (independientemente de los ajustes del símbolo)
|
+ (independientemente de los ajustes del símbolo)
|
+ (siempre)
|
Ejecución por mercado
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
+ (se establece en los ajustes del símbolo)
|
+ (se establece en los ajustes del símbolo)
|
- (prohibido independientemente de los ajustes del símbolo)
|
Ejecución por bolsa
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
+ (se establece en los ajustes del símbolo)
|
+ (se establece en los ajustes del símbolo)
|
+ (siempre)
Para las órdenes pendientes, independientemente del modo de ejecución (SYMBOL_TRADE_EXEMODE), se debe usar el tipo de rellenado ORDER_FILLING_RETURN, ya que dichas órdenes no están pensadas para ejecutarse en el momento del envío. Al usar órdenes pendientes, el tráder aceptará de antemano que cuando se den las condiciones para una transacción en esta orden, el bróker usará el tipo de rellenado que sea compatible con la plataforma comercial dada.
|
//+------------------------------------------------------------------+
Cuando se envía una solicitud comercial usando la función OrderSend(), para algunas operaciones hace falta especificar el tipo de la oreden desde la enumeración ENUM_ORDER_TYPE. No todos los tipos de órdenes pueden estar permitidos para un símbolo específico, la propiedad SYMBOL_ORDER_MODE describe las banderas de los tipos permitidos.
|
Identificador
|
Valor
|
Descripción
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
1
|
Están permitidas las órdenes de mercado (Buy y Sell en el mercado sin especificar el precio de transacción)
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
2
|
Están permitidas las órdenes limitadas (Buy Limit y Sell Limit)
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
4
|
Están permitidas las órdenes Stop (Buy Stop y Sell Stop)
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
8
|
Están permitidas las órdenes Stop Limit (Buy Stop Limit y Sell Stop Limit)
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
16
|
Está permitida la colocación de Stop Loss
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
32
|
Está permitida la colocación de Take Profit
|
SYMBOL_ORDER_CLOSEBY
|
64
|
Autorización para cerrar la posición usando otra opuesta, es decir, usando una posición abierta en la dirección contraria, en el mismo instrumento. La propiedad es definida para cuentas con cobertura (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
Ejemplo:
|
//+-------------------------------------------------------------------+
La enumeración ENUM_SYMBOL_CALC_MODE sirve para obtener la información sobre el cálculo del monto de los fondos prendarios (monto de los requerimientos de margen).
|
Identificador
|
Descripción
|
Formula
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
Forex mode — cálculo de beneficio y margen para Forex
|
Margin: Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size*Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE
|
Forex No Leverage mode — cálculo del beneficio y el margen para símbolos Fórex sin tener en cuenta el apalancamiento
|
Margin: Lots * Contract_Size * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
Futures mode — cálculo de beneficio y margen para futuros
|
Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
CFD mode — cálculo de beneficio y margen para CFD
|
Margin: Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
CFD index mode — cálculo de beneficio y margen para CFD por índices
|
Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
CFD Leverage mode — cálculo de beneficio y margen para CFD en caso del trading con apalancamiento financiero
|
Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate
Profit: (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
Exchange mode — cálculo de beneficio y margen para tradear con los valores en la bolsa
|
Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
Futures mode — cálculo de beneficio y margen para tradear con los contratos de futuros en la bolsa
|
Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate o Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
FORTS Futures mode — cálculo de beneficio y margen para tradear con los contratos de futuros en FORTS. El margen puede reducirse por el tamaño de la desviación MarginDiscount según las siguientes reglas:
1 Si el precio de la posición larga (orden de compra) es inferior al precio de liquidación, entonces MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)
2. Si el precio de la posición corta (orden de venta) es superior al precio de liquidación, entonces MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)
donde:
|
Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate o Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS
|
Exchange Bonds mode — cálculo del margen y el beneficio para el comercio con obligaciones en la bolsa
|
Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100
Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX
|
Exchange MOEX Stocks mode — cálculo del margen y el beneficio para el comercio con valores en la bolsa MOEX
|
Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX
|
Exchange MOEX Bonds mode — cálculo del margen y el beneficio para el comercio con obligaciones en la bolsa MOEX
|
Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100
Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
Collateral mode - el símbolo se usa como un activo no tradeable en la cuenta comercial. El valor de mercado de la posición abierta se calcula a base del volumen, precio actual de mercado, tamaño del contrato y el ratio de la liquidez. Este valor se incluye en los Activos (Assets) que se suman a la Equidad (Equity). De este modo, las posiciones abiertas de este instrumento aumentan el tamaño del Margen Libre (Free Margin) y sirven de garantía adicional para las posiciones abiertas de los instrumentos tradeables.
|
Margin: no hay
Profit: no hay
Valor de mercado: Lots * ContractSize * MarketPrice * LiqudityRate
Existen varias formas de tradear con el instrumento. La información sobre los regímenes de comerciar con cada instrumento en concreto se especifica en los valores de la enumeración ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE.
|
Identificador
|
Descripción
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
Trading por el símbolo prohibido
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
Sólo compras
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
Sólo ventas
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
Permitidas sólo operaciones de cierre de posiciones
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
Sin restricciones de las operaciones comerciales
En la enumeración ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION se especifican los posibles regímenes de llevar a cabo las transacciones por cada instrumento en concreto.
|
Identificador
|
Descripción
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Ejecución por Pedido
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Ejecución Instantánea
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Ejecución de órdenes por Mercado
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
Ejecución por Bolsa
Los modos de calcular los swaps al cambiar de posición se especifican el la enumeración ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE. El modo de calcular los swaps determina las unidades de medición de lsos parámetros SYMBOL_SWAP_LONG y SYMBOL_SWAP_SHORT. Por ejemplo, si los swaps se calculan en la divisa del depósito del cliente, en los parámetros el volumen de los swaps calculados se indica precisamente en la divisa del depósito del cliente.
|
Identificador
|
Descripción
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
No hay swaps
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
Swaps se calculan en puntos
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
Swaps se calculan en dinero en divisa base del símbolo
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
Swaps se calculan en dinero en divisa marginal del símbolo
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
Swaps se calculan en dinero en divisa del depósito del cliente
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT
|
Swaps se calculan en dinero en la divisa de cálculo de los beneficios
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
Swaps se calculan en por cientos anuales del precio del instrumento para el momento de cálculo del swap (régimen bancario es de 360 días al año)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
Swaps se calculan en por cientos anuales del precio de apertura de la posición para el símbolo (régimen bancario es de 360 días al año)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
Swaps se calculan por reapertura de posiciones. Al final de la sesión de trading la posición se cierra forzosamente. Al día siguiente la posición vuelve a abrirse por el precio de cierre +/- el número de puntos especificado (en los parámetros SYMBOL_SWAP_LONG y SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
Swaps se calculan por reapertura de posiciones. Al final de la sesión de trading la posición se cierra forzosamente. Al día siguiente la posición vuelve a abrirse por el precio actual Bid +/- el número de puntos especificado (en los parámetros SYMBOL_SWAP_LONG y SYMBOL_SWAP_SHORT)
La enumeración ENUM_DAY_OF_WEEK sirve para indicar el día de la semana.
|
Identificador
|
Descripción
|
SUNDAY
|
Domingo
|
MONDAY
|
Lunes
|
TUESDAY
|
Martes
|
WEDNESDAY
|
Miércoles
|
THURSDAY
|
Jueves
|
FRIDAY
|
Viernes
|
SATURDAY
|
Sábado
La opción es un contrato que da derecho pero no obligación para comprar o vender el activo base (bienes, acciones, futuros, etc) por un precio fijo durante la vigencia de la opción o en un momento de tiempo determinado. Para la descripción de las propiedades de las opciones se usan las enumeraciones que describen el tipo de la opción y el derecho que concede.
|
Identificador
|
Descripción
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
La opción que concede el derecho a comprar el activo por el precio fijo
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
La opción que concede el derecho a vender el activo por el precio fijo
|
Identificador
|
Descripción
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
Tipo europeo de la opción - puede ser amortizado sólo en la fecha especificada (fecha de vencimiento del plazo, fecha de ejecución, fecha de reembolso)
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
Tipo americano de la opción - puede ser amortizado en cualquier fecha antes del vencimiento de la opción. Para este tipo se establece un período durante el cual el comprador puede ejecutar esta opción
Los instrumentos financieros se distribuyen por sectores económicos. El sector económico se determina por las características generales, los objetivos económicos, las funciones y comportamientos, lo cuales permiten distinguir este sector de otras partes de la economía. En ENUM_SYMBOL_SECTOR, se enumeran los sectores de la economía a los que puede pertenecer un instrumento comercial.
|
Identificador
|
Descripción
|
SECTOR_UNDEFINED
|
No definido
|
SECTOR_BASIC_MATERIALS
|
Materias primas
|
SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES
|
Servicios de comunicación
|
SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL
|
Consumo de demanda cíclica
|
SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE
|
Consumo básico
|
SECTOR_CURRENCY
|
Divisas
|
SECTOR_CURRENCY_CRYPTO
|
Criptodivisas
|
SECTOR_ENERGY
|
Energía
|
SECTOR_FINANCIAL
|
Finanzas
|
SECTOR_HEALTHCARE
|
Sanidad
|
SECTOR_INDUSTRIALS
|
Industria
|
SECTOR_REAL_ESTATE
|
Bienes inmuebles
|
SECTOR_TECHNOLOGY
|
Tecnologías
|
SECTOR_UTILITIES
|
Servicios residenciales
|
SECTOR_INDEXES
|
Índices
|
SECTOR_COMMODITIES
|
Productos bursátiles
Cada instrumento financiero puede pertenecer a una industria o sector concretos. Entendemos por sector de la economía el conjunto de empresas que generan una producción homogénea o específica con ayuda de tecnologías de un mismo tipo. En ENUM_SYMBOL_INDUSTRY, se enumeran los tipos de industria a los que puede pertenecer un instrumento comercial.
ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #
|
Identificador
|
Descripción
|
INDUSTRY_UNDEFINED
|
No definido
|
Materias primas
|
INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS
|
Recursos agrarios
|
INDUSTRY_ALUMINIUM
|
Aluminio
|
INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS
|
Materiales de construcción
|
INDUSTRY_CHEMICALS
|
Productos químicos
|
INDUSTRY_COKING_COAL
|
Carbón de coque
|
INDUSTRY_COPPER
|
Cobre
|
INDUSTRY_GOLD
|
Oro
|
INDUSTRY_LUMBER_WOOD
|
Madera y productos derivados
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS
|
Metales industriales
|
INDUSTRY_PRECIOUS_METALS
|
Metales preciosos
|
INDUSTRY_PAPER
|
Papel y productos derivados de la celulosa
|
INDUSTRY_SILVER
|
Plata
|
INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS
|
Productos químicos especiales
|
INDUSTRY_STEEL
|
Acero
|
Servicios de comunicación
|
INDUSTRY_ADVERTISING
|
Agencias publicitarias
|
INDUSTRY_BROADCASTING
|
Radiodifusión y televisión
|
INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA
|
Juegos electrónicos y multimedia
|
INDUSTRY_ENTERTAINMENT
|
Entretenimiento
|
INDUSTRY_INTERNET_CONTENT
|
Contenido de internet e información
|
INDUSTRY_PUBLISHING
|
Editoriales
|
INDUSTRY_TELECOM
|
Servicios de telecomunicación
|
Consumo de demanda cíclica
|
INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING
|
Manufactura de ropa
|
INDUSTRY_APPAREL_RETAIL
|
Venta minorista de ropa
|
INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS
|
Fabricación de automóviles
|
INDUSTRY_AUTO_PARTS
|
Repuestos de automóvil
|
INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP
|
Concesionarios de automóviles
|
INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES
|
Grandes almacenes
|
INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES
|
Calzado y accesorios
|
INDUSTRY_FURNISHINGS
|
Muebles y electrodomésticos
|
INDUSTRY_GAMBLING
|
Juegos de azar
|
INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL
|
Comercio minorista de productos para el hogar
|
INDUSTRY_INTERNET_RETAIL
|
Comercio minorista online
|
INDUSTRY_LEISURE
|
Ocio
|
INDUSTRY_LODGING
|
Vivienda
|
INDUSTRY_LUXURY_GOODS
|
Productos de lujo
|
INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS
|
Embalajes
|
INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES
|
Servicios personales
|
INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES
|
Medios de transporte para el ocio
|
INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION
|
Construcción de viviendas
|
INDUSTRY_RESORTS_CASINOS
|
Resorts y casinos
|
INDUSTRY_RESTAURANTS
|
Restaurantes
|
INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL
|
Comercio minorista especializado
|
INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING
|
Producción textil
|
INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES
|
Servicios de viajes
|
Consumo básico
|
INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS
|
Bebidas alcohólicas - Cerveceras
|
INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO
|
Bebidas - Bebidas sin alcohol
|
INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES
|
Bebidas - Bodegas y fábricas de licores
|
INDUSTRY_CONFECTIONERS
|
Pastelería y confitería
|
INDUSTRY_DISCOUNT_STORES
|
Tiedas de descuentos
|
INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG
|
Educación y entrenamiento
|
INDUSTRY_FARM_PRODUCTS
|
Productos agrícolas
|
INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION
|
Distribución de productos alimenticios
|
INDUSTRY_GROCERY_STORES
|
Supermercados
|
INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS
|
Productos para el hogar
|
INDUSTRY_PACKAGED_FOODS
|
Embalaje de productos
|
INDUSTRY_TOBACCO
|
Tabaco
|
Energía
|
INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING
|
Extracción de petróleo y gas
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EP
|
Extracción y procesamiento de petróleo y gas
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT
|
Equipamiento y servicios de petróleo y gas
|
INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED
|
Compañías de petróleo y gas integradas
|
INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM
|
Transporte de petróleo y gas
|
INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING
|
Refinado de petróleo y gas
|
INDUSTRY_THERMAL_COAL
|
Carbón térmico
|
INDUSTRY_URANIUM
|
Uranio
|
Finanzas
|
INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND
|
Fondo bursátil
|
INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT
|
Gestión de activos
|
INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED
|
Bancos - Diversificados
|
INDUSTRY_BANKS_REGIONAL
|
Bancos - Regionales
|
INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS
|
Mercados financieros
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT
|
Fondo de capital fijo - Instrumentos de deuda
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY
|
Fondo de capital fijo - Acciones
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN
|
Fondo de capital fijo - Extranjero
|
INDUSTRY_CREDIT_SERVICES
|
Servicios crediticios
|
INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE
|
Conglomerados financieros
|
INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE
|
Datos financieros y bolsa
|
INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS
|
Corredor de seguros
|
INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED
|
Seguros - Diversificados
|
INDUSTRY_INSURANCE_LIFE
|
Seguros - Seguros de vida
|
INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY
|
Seguros - Inmuebles y accidentes
|
INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE
|
Seguros - Reaseguros
|
INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY
|
Seguros - Especiales
|
INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE
|
Financiación hipotecaria
|
INDUSTRY_SHELL_COMPANIES
|
Empresas fantasma
|
Sanidad
|
INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY
|
Biotecnología
|
INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH
|
Diagnóstico e investigación
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS
|
Producción de medicamentos - General
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC
|
Producción de medicamentos - Especial
|
INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS
|
Planes de sanidad
|
INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION
|
Servicios informativos de la salud
|
INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES
|
Centros médicos
|
INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES
|
Equipamiento médico
|
INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION
|
Distribuidores médicos
|
INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS
|
Instrumental médico y materiales desechables
|
INDUSTRY_PHARM_RETAILERS
|
Minoristas farmacéuticos
|
Industria
|
INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE
|
Industria aeroespacial y de defensa
|
INDUSTRY_AIRLINES
|
Compañías aéreas
|
INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES
|
Aeropuertos y transporte aéreo
|
INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS
|
Materiales y equipamiento de construcción
|
INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT
|
Equipamiento y materiales de oficina
|
INDUSTRY_CONGLOMERATES
|
Conglomerados
|
INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES
|
Servicios de consulting
|
INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT
|
Equipamiento y materiales eléctricos
|
INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION
|
Ingeniería y construcción
|
INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY
|
Maquinaria pesada agraria y de la construcción
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION
|
Distribuidores industriales
|
INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS
|
Operaciones de infraestructura
|
INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS
|
Transporte y logística integrados
|
INDUSTRY_MARINE_SHIPPING
|
Transporte marítimo
|
INDUSTRY_METAL_FABRICATION
|
Fabricación de metales
|
INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL
|
Control de contaminación
|
INDUSTRY_RAILROADS
|
Ferrocarriles
|
INDUSTRY_RENTAL_LEASING
|
Alquiler y arrendamiento
|
INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION
|
Seguridad y protección
|
INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES
|
Servicios financieros especializados
|
INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY
|
Maquinaria industrial especializada
|
INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT
|
Servicios de empleo
|
INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES
|
Herramientas e inventarios
|
INDUSTRY_TRUCKING
|
Transporte de cargas
|
INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT
|
Gestión de residuos
|
Bienes inmuebles
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT
|
Inmuebles - Construcción
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED
|
Inmuebles - Diversificados
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES
|
Servicios en el sector inmobiliario
|
INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED
|
Fondo de inversión inmobiliaria - Diversificados
|
INDUSTRY_REIT_HEALTCARE
|
Fondo de inversión inmobiliaria - Centros médicos
|
INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL
|
Fondo de inversión inmobiliaria - Hoteles
|
INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL
|
Fondo de inversión inmobiliaria - Industria
|
INDUSTRY_REIT_MORTAGE
|
Fondo de inversión inmobiliaria - Hipotecas
|
INDUSTRY_REIT_OFFICE
|
Fondo de inversión inmobiliaria - Oficinas
|
INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL
|
Fondo de inversión inmobiliaria - Vivienda
|
INDUSTRY_REIT_RETAIL
|
Fondo de inversión inmobiliaria - Minoristas
|
INDUSTRY_REIT_SPECIALITY
|
Fondo de inversión inmobiliaria - Instalaciones especiales
|
Tecnologías
|
INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT
|
Equipamiento de comunicación
|
INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE
|
Equipamiento de computadoras
|
INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS
|
Electrónica de consumo
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS
|
Componentes electrónicos
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION
|
Distribución electrónica y de computadoras
|
INDUSTRY_IT_SERVICES
|
Servicios de tecnologías de la información
|
INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS
|
Instrumentos científico-tecnológicos
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
|
Equipamiento y materiales semiconductores
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTORS
|
Semiconductores
|
INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION
|
Software - Aplicaciones
|
INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE
|
Software - Infraestructura
|
INDUSTRY_SOLAR
|
Energía solar
|
Servicios residenciales
|
INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED
|
Empresas de servicios residenciales - Diversificados
|
INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS
|
Empresas de servicios residenciales - Productores independientes de energía
|
INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE
|
Empresas de servicios residenciales - Energía renovable
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC
|
Empresas de servicios residenciales - Compañías eléctricas reguladas
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS
|
Empresas de servicios residenciales - Compañías de gas reguladas
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER
|
Empresas de servicios residenciales - Compañías de agua reguladas