Información sobre el instrumento

Las funciones SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() y SymbolInfoString() sirven para obtener la información actual del mercado. Como segundo parámetro de estas funciones podemos pasar uno de los identificadores de las enumeraciones ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE y ENUM_SYMBOL_INFO_STRING respectivamente.

Para la función SymbolInfoInteger()

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

Identificador

Descripción

Tipo de la propiedad

SYMBOL_SUBSCRIPTION_DELAY

Indica que los datos del símbolo van con retraso. La propiedad se puede solicitar solo para los símbolos seleccionados en MarketWatch (SYMBOL_SELECT = true). Para los símbolos no seleccionados, se generará el errorERR_MARKET_NOT_SELECTED (4302)

bool

SYMBOL_SECTOR

Sector económico al que pertenece el símbolo.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

SYMBOL_INDUSTRY

Tipo de industria o sector económico al que pertenece el símbolo

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY

SYMBOL_CUSTOM

Indica que el símbolo es personalizado, es decir, es creado artificialmente con base en otros símbolos de la ventana Market Watch o/y fuentes de datos externas

bool

SYMBOL_BACKGROUND_COLOR

Color del fondo con el que se ilumina el símbolo en Market Watch

color

SYMBOL_CHART_MODE

Tipo de precio para la construcción de barras — Bid o Last

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

SYMBOL_EXIST

El símbolo con este nombre existe

bool

SYMBOL_SELECT

Indica que el símbolo ha sido seleccionado en Market Watch

bool

SYMBOL_VISIBLE

Indica que el símbolo elegido se representa en Market Watch.

 

Algunos símbolos (normalmente se trata de cursos cruzados, necesarios para el cálculo de los requisitos del margen y el beneficio en la divisa del depósito) se seleccionan de forma automática pero, en este caso, podrían no ser representados en Market Watch. Para su representación, dichos símbolos deberán ser seleccionados de forma explícita.

bool

SYMBOL_SESSION_DEALS

Número de transacciones en la sesión actual

long

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

Número total de órdenes de compra en el momento actual

long

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

Número total de órdenes de venta en el momento actual

long

SYMBOL_VOLUME

Volume - volumen en la última transacción

long

SYMBOL_VOLUMEHIGH

Volumen máximo del día

long

SYMBOL_VOLUMELOW

Volumen mínimo del día

long

SYMBOL_TIME

Hora de la última cotización

datetime

SYMBOL_TIME_MSC

Hora de la última cotización en milisegundos desde el 1970.01.01

long

SYMBOL_DIGITS

Número de dígitos después del punto decimal

int

SYMBOL_SPREAD

Tamaño de spread en puntos

int

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

Cantidad máxima de las solicitudes mostradas en la profundidad. Para los instrumentos sin cola de solicitudes, el valor es 0

int

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

Modo de calcular el coste del contrato

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

SYMBOL_TRADE_MODE

Tipo de ejecución de órdenes

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

SYMBOL_START_TIME

Fecha de inicio de licitaciones por instrumento (normalmente se utiliza para los futuros)

datetime

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

Fecha final de licitaciones por herramienta (normalmente se utiliza para los futuros)

datetime

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Margen mínimo en puntos del actual precio de cierre para la colocación de las órdenes Stop

int

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

Distancia de congelamiento de operaciones comerciales (en puntos)

int

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

Modo de ejecución de transacciones

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

SYMBOL_SWAP_MODE

Modelo para calcular swap

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

Día de la semana para cargar la refinanciación del swap de 3 días

ENUM_DAY_OF_WEEK

SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG

Modo de cálculo del margen cubierto por el lado mayor (Buy o Sell)

bool

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

Banderas de los modos de expiración de la orden permitidos

int

SYMBOL_FILLING_MODE

Banderas de los modos de relleno de la orden permitidos

int

SYMBOL_ORDER_MODE

Banderas de los tipos de la orden permitidos

int

SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Plazo de expiración de  las órdenes StopLoss y TakeProfit, si SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Good till cancelled)

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

SYMBOL_OPTION_MODE

Tipo de opción

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

SYMBOL_OPTION_RIGHT

Derecho de la opción (Call/Put)

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Para la función SymbolInfoDouble()

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

Identificador

Descripción

Tipo de la propiedad

SYMBOL_BID

Bid - mejor oferta de venta

double

SYMBOL_BIDHIGH

Bid máximo del día

double

SYMBOL_BIDLOW

Bid mínimo del día

double

SYMBOL_ASK

Ask - mejor oferta de compra

double

SYMBOL_ASKHIGH

Ask máximo del día

double

SYMBOL_ASKLOW

Ask mínimo del día

double

SYMBOL_LAST

Precio de la última transacción

double

SYMBOL_LASTHIGH

Last máximo del día

double

SYMBOL_LASTLOW

Last mínimo del día

double

SYMBOL_VOLUME_REAL

Volume - volumen en la última transacción

double

SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL

Volumen máximo del día

double

SYMBOL_VOLUMELOW_REAL

Volumen mínimo del día

double

SYMBOL_OPTION_STRIKE

Precio de ejecución de la opción. Es el precio por el que el comprador de la opción puede comprar (si la opción es Call) o vender (si la opción es Put) un activo base, y el vendedor de la opción, consecuentemente, está obligado a vender o comprar la cantidad correspondiente del activo base

double

SYMBOL_POINT

Valor de un punto

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

Valor SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Precio calculado del tick para la posición rentable

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

Precio calculado del tick para la posición no rentable

double

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Mínimo cambio de precio

double

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

Tamaño del contrato comercial

double

SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST

Ingreso de cupón acumuladoparte del ingreso de cupón de intereses para la obligación que se calcula proporcionalmente al número de días transcurridos desde la fecha de emisión de la obligación de cupón o la fecha del pago del ingreso de cupón anterior

double

SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE

Valor facial — precio inicial de la obligación, establecido por el emisor

double

SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE

Coeficiente de liquidez — parte del coste del activo que se puede usar como margen.

double

SYMBOL_VOLUME_MIN

Volumen mínimo para celebrar una transacción

double

SYMBOL_VOLUME_MAX

Volumen máximo para celebrar una transacción

double

SYMBOL_VOLUME_STEP

Paso mínimo del cambio de volumen para celebrar una transacción

double

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Volumen total máximo permitido de la posición abierta y órdenes pendientes (independientemente de la dirección) para un símbolo

double

SYMBOL_SWAP_LONG

Valor de swap long

double

SYMBOL_SWAP_SHORT

Valor de swap short

double

SYMBOL_SWAP_SUNDAY

Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el día indicado (SUNDAY) al siguiente. Pueden darse los siguientes valores:

  • 0 — los swaps no se calculan
  • 1 — cálculo único de swaps
  • 3 — cálculo triple de swaps

double

SYMBOL_SWAP_MONDAY

Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el lunes al martes

double

SYMBOL_SWAP_TUESDAY

Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el martes al miércoles

double

SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY

Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el miércoles al jueves

double

SYMBOL_SWAP_THURSDAY

Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el jueves al viernes

double

SYMBOL_SWAP_FRIDAY

Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el viernes al sábado

double

SYMBOL_SWAP_SATURDAY

Coeficiente de cálculo de swaps (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) al trasladar una posición desde el sábado al domingo

double

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

Margen inicial (inicializador) significa el monto de fondos asegurados necesarios en la moneda de margen para abrir posiciones en el volumen de un lote. Se utiliza para verificar los fondos del cliente al entrar en el merado.

 

La función SymbolInfoMarginRate() ofrece información sobre la cantidad del margen cobrado dependiendo del tipo y la dirección de la orden.

double

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

Margen de mantenimiento del instrumento. En caso de establecerlo — indica el monto del margen en la moneda de margen del instrumento que se retiene de un lote. Se utiliza para verificar los fondos del cliente cuando se cambia el estado de la cuenta del cliente. Si el margen de mantenimiento es igual a 0, se utiliza el margen inicial.

 

La función SymbolInfoMarginRate() ofrece información sobre la cantidad del margen cobrado dependiendo del tipo y la dirección de la orden.

double

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Volumen total de transacciones de la sesión actual

double

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Circulación total durante la sesión actual

double

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Volumen total de posiciones abiertas

double

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Volumen total de órdenes de compra en el momento actual

double

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Volumen total de órdenes de venta en el momento actual

double

SYMBOL_SESSION_OPEN

Precio de apertura de la sesión

double

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Precio de cierre de la sesión

double

SYMBOL_SESSION_AW

Precio medio ponderado de la sesión

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Precio de entrega para la sesión actual

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Precio mínimo aceptable para la sesión

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Precio máximo aceptable para la sesión

double

SYMBOL_MARGIN_HEDGED

Tamaño del contrato o el margen para un lote de posiciones solapadas (dos posiciones de un mismo símbolo dirigidas en dirección opuesta). Existen dos métodos para calcular el margen de las posiciones solapadas. El método de cálculo lo determina el bróker.

 

Cálculo básico:

  • Si para el instrumento se ha establecido un margen inicial (SYMBOL_MARGIN_INITIAL), entonces el margen cubierto se indica como valor absoluto (en dinero).
  • Si no se ha establecido un margen inicial (igual a 0), entonces en SYMBOL_MARGIN_HEDGED se indica el tamaño del contrato, que se usará al calcular el margen según la fórmula correspondiente al tipo de instrumento comercial (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).

 

Cálculo según la posición mayor

  • El valor SYMBOL_MARGIN_HEDGED no se tiene en cuenta.
  • Se calcula el volumen de todas las posiciones largas y cortas del instrumento.
  • Para cada lado se calcula el precio promedio ponderado de apertura, así como el precio promedio ponderado de conversión a la divisa del depósito.
  • Siguiendo con las fórmulas correspondiente al tipo de instrumento (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE), se calcula el margen para el lado corto y el largo.
  • Como valor final se usa el más alto.

double

SYMBOL_PRICE_CHANGE

Medición del precio actual con respecto al final del anterior día comercial, medida en tanto por ciento

double

SYMBOL_PRICE_VOLATILITY

Volatilidad del precio en tanto por ciento

double

SYMBOL_PRICE_THEORETICAL

Precio teórico de la opción

double

SYMBOL_PRICE_DELTA

Delta de la opción/garantía. Muestra cuántas unidades cambiará el precio de una opción al cambiar el precio del activo básico en 1 unidad

double

SYMBOL_PRICE_THETA

Teta de la opción/garantía. Número de puntos que perderá diariamente el precio de una opción debido al deterioro temporal, es decir, conforme se acerque la fecha de expiración

double

SYMBOL_PRICE_GAMMA

Gamma de la opción/garantía. Muestra la velocidad de cambio de delta, es decir, con qué rapidez o lentitud cambia el premio de la opción

double

SYMBOL_PRICE_VEGA

Vega de la opción/garantía. Muestra el número de puntos que cambiará el precio de una opción al cambiar la volatilidad un 1%

double

SYMBOL_PRICE_RHO

Ro de la opción/garantía. Muestra la sensibilidad del precio teórico de una opción ante un cambio de interés de un 1%

double

SYMBOL_PRICE_OMEGA

Omega de la opción/garantía. Elasticidad de una opción: cambio porcentual relativo del precio de una opción ante el cambio porcentual del precio del activo base

double

SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY

Sensibilidad de la opción/garantía.  Muestra cuántos puntos deberá cambiar el precio del activo base de una opción para que el precio de la opción cambie un punto

double

Para la función SymbolInfoString()

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

Identificador

Descripción

Tipo de la propiedad

SYMBOL_BASIS

Nombre del activo base para el símbolo

string

SYMBOL_CATEGORY

Nombre de la categoría o sector al que pertenece el símbolo comercial

string

SYMBOL_COUNTRY

Nombre del país con el que se relaciona el instrumento financiero

string

SYMBOL_SECTOR_NAME

Sector económico al que pertenece el instrumento financiero

string

SYMBOL_INDUSTRY_NAME

Rama económica o tipo de industria al que pertenece el instrumento financiero

string

SYMBOL_CURRENCY_BASE

Divisa básica del instrumento

string

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

Divisa de beneficio

string

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

Divisa de margen

string

SYMBOL_BANK

Fuente de cotización actual

string

SYMBOL_DESCRIPTION

Descripción literal del símbolo

string

SYMBOL_EXCHANGE

Nombre de la bolsa o plataforma comercial en la que se comercia con el símbolo

string

SYMBOL_FORMULA

Fórmula para construir el precio del instrumento personalizado. Si el nombre del instrumento financiero incluido en la fórmula empieza con una cifra o contiene un carácter especial ("", ".", "-", "&", "#", etc.), el nombre de dicho instrumento deberá colocarse entre comillas.

  • Símbolo sintético: "@ESU19"/EURCAD
  • Spread de calendario: "Si-9.13"-"Si-6.13"
  • Índice del euro: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785)

string

SYMBOL_ISIN

Nombre del símbolo comercial en el sistema de los códigos internacionales para identificación de valores – ISIN (International Securities Identification Number). El código internacional de identificación de un valor es un código de 12 dígitos que contiene letras y cifras y que identifica de forma unívoca a un valor mobiliario a nivel internacional. La presencia de esta propiedad del símbolo se determina en el lado del servidor comercial.

string

SYMBOL_PAGE

Dirección de la página de internet con información sobre el símbolo. Esta dirección se representará en forma de enlace al mirar las propiedades del símbolo en el terminal

string

SYMBOL_PATH

Ruta en el árbol de símbolos

string

 

El gráfico de precio del símbolo se puede construir usando como base el precio Bid o Last. De la elección del precio para la construcción del gráfico depende cómo se forman y representan las barras en el terminal. Los posibles valores de la propiedad SYMBOL_CHART_MODE se muestran en la enumeración ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

Identificador

Descripción

SYMBOL_CHART_MODE_BID

Las barras se construyen según los precios Bid

SYMBOL_CHART_MODE_LAST

Las barras se construyen según los precios Last

 

Para cada símbolo se puede indicar varios modos de plazo de vigencia (vencimiento) de las órdenes pendientes. Cada modo tiene su bandera; las banderas pueden ser combinadas mediante la operación del lógico OR (|), por ejemplo, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Para comprobar si un modo en concreto está permitido para un instrumento, hay que comparar el resultado del lógico AND (&) con la bandera del modo.

Si para el símbolo se especifica la bandera SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED, entonces cuando se envía la orden pendiente, se puede indicar con precisión hasta que momento dicha orden está vigente.

Identificador

Valor

Descripción

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

1

La orden está vigente sin restricción de tiempo hasta su explícita cancelación

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

2

La orden está vigente hasta que se termine el día

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

4

El plazo de vencimiento se indica en la orden

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

8

El día de vencimiento se especifica en la orden

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| comprueba si el modo especificado de vencimiento está permitido|
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)
  {
//--- obtenemos el valor de la propiedad que describe los modos de vencimiento permitidos
   int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);
//--- devolvemos true, si el modo exp_type está permitido
   return((expiration & exp_type)==exp_type);
  }

 

Si la propiedad SYMBOL_EXPIRATION_MODE tiene el valor SYMBOL_EXPIRATION_GTC (la orden está activa hasta su cancelación), entonces el plazo de expiración de las órdenes pendientes y de los niveles establecidos de StopLoss/TakeProfit se indica de forma adicional con la ayuda de la enumeración ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Identificador

Descripción

SYMBOL_ORDERS_GTC

Las órdenes pendientes y los niveles de Stop Loss/Take Profit son válidas por un tiempo ilimitado hasta que se cancelen de forma expresa

SYMBOL_ORDERS_DAILY

Las órdenes son válidas solo dentro de un día comercial. Tras su conclusión, todos los niveles de StopLoss y TakeProfit son eliminados, y también se eliminan las órdenes pendientes

SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS

Al cambiar de día comercial, se eliminan solo las órdenes pendientes, los niveles de StopLoss y TakeProfit se conservan

 

Al enviar una orden, se podrá especificar la política de rellenado para el volumen declarado en la orden comercial. Las opciones permitidas para la ejecución de órdenes por volumen para cada símbolo se muestran en el recuadro. Para cada instrumento, es posible configurar no solo un modo, sino varios, usando para ello una combinación de banderas. La combinación de banderas se expresa mediante la operación lógica O (|), por ejemplo, SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC. Para verificar si un modo específico está permitido para un instrumento, habrá que comparar el resultado de la Y lógica (&) con la bandera de modo: ejemplo.

Política de rellenado

Identificador

Valor

Descripción

Todo/Nada

SYMBOL_FILLING_FOK

1

La orden solo puede ser ejecutada en el volumen indicado.

 

Si en el mercado en estos momentos no existe volumen suficiente de un instrumento financiero, la orden no será ejecutada. El volumen necesario puede componerse de varias ofertas disponibles en el mercado en el momento actual.

 

Para esta política, al enviar una orden, se deberá indicar el tipo de rellenado ORDER_FILLING_FOK.

 

La posibilidad de usar órdenes FOK se determina en el servidor comercial.

Todo/Parte

SYMBOL_FILLING_IOC

2

El tráder acepta realizar una transacción al volumen máximo disponible en el mercado dentro del indicado en la orden. En caso de que no sea posible la ejecución completa, la orden se ejecutará con el volumen disponible, mientras que el volumen de la orden no ejecutado será cancelado.

 

Para esta política, al enviar una orden, se deberá indicar el tipo de rellenado ORDER_FILLING_IOC.

 

La posibilidad de usar órdenes IOC se determina en el servidor comercial.

Pasiva

SYMBOL_FILLING_BOC

4

La política BOC (Book-or-Cancel) implica que la orden solo puede colocarse en la Profundidad de Mercado y no puede ejecutarse inmediatamente.  Si la orden puede ejecutarse inmediatamente al colocarse, entonces se eliminará.

 

En la práctica, esta política de ejecución solo puede indicarse cuando el precio de la orden colocada sea peor que el del mercado actual. Las órdenes BoC se utilizan para implementar la negociación pasiva, de forma que se garantice que la orden no se ejecutará inmediatamente tras su colocación y no afecte a la liquidez actual.

 

Se admite solo para órdenes límite y stop límite, es decir, si la bandera SYMBOL_ORDER_MODE contiene los valores SYMBOL_ORDER_LIMIT y/o SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT.

Devolver

No hay identificador

 

Si hablamos de la ejecución parcial por mercado o de una orden límite con volumen restante, no se quitará, sino que continuará activa.

 

Para esta política, al enviar una orden, se debe especificar el tipo de rellenado ORDER_FILLING_RETURN.

 

Las órdenes Return no están permitidas en el modo de ejecución Market Execution (ejecución de órdenes por mercado – SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Al enviar una solicitud comercial usando la funciónOrderSend(), la política de ejecución necesaria por volumen se puede configurar en el campo type_filling, en la estructura especial MqlTradeRequest se permiten valores de la enumeración ENUM_ORDER_TYPE_FILLING.  Si no se especifica el tipo de rellenado, este será automáticamente sustituido en la orden comercial por ORDER_FILLING_RETURN. En este caso, debemos notar que el tipo de rellenado ORDER_FILLING_RETURN está permitido en todos los modos de ejecución salvo el modo "Ejecución por mercado" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Al enviar una solicitud comercial de ejecución en el momento actual (time in force), hay que considerar que no existe garantía en los mercados financieros de que en un momento dado esté disponible para este instrumento financiero todo el volumen solicitado al precio deseado. Por consiguiente, el comercio en tiempo real está regulado por los modos de ejecución de precio y volumen. Los modos o políticas de ejecución determinan las reglas para los casos en los que ha cambiado el precio, o el volumen solicitado no se puede ejecutar al completo en el momento actual.

Modo de ejecución

Descripción

Valor en ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Modo de ejecución

 

(Request Execution)

Ejecución de una orden de mercado al precio recibido previamente del bróker.

 

Antes de enviar una orden de mercado, se le solicitarán al bróker sus precios de ejecución. Después de recibirlos, la ejecución de la orden a un precio determinado podrá confirmarse o rechazarse.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Ejecución instantánea

 

(Instant Execution)

Ejecución instantánea de una orden de mercado al precio indicado.

 

Al enviar una solicitud comercial para su ejecución, la plataforma sustituirá automáticamente los precios actuales en la orden.

  • Si el bróker acepta el precio, la orden se ejecutará.
  • Si el bróker no acepta el precio solicitado, se producirá la llamada "recotización" (Requote): el bróker retornará los precios a los que se puede ejecutar esta orden.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Ejecución por mercado

 

(Market Execution)

El bróker tomará la decisión sobre el precio de ejecución sin un acuerdo adicional con el tráder.

 

Enviar una orden de mercado en este modo implica la aceptación anticipada del precio al que se ejecutará.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Ejecución por bolsa

 

(Exchange Execution)

Las operaciones comerciales se realizan según los precios de las ofertas de mercado actuales.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Antes de enviar una orden con ejecución en el momento actual, para establecer correctamente el valor ORDER_TYPE_FILLING (tipo de ejecución por volumen), podemos obtener para cada instrumento financiero con la ayuda de la función SymbolInfoInteger() el valor de la propiedad SYMBOL_FILLING_MODE, que muestra en forma de combinación de banderas los tipos de ejecución por volumen permitidos para este símbolo. Cabe señalar que el tipo de rellenado ORDER_FILLING_RETURN siempre está permitido, salvo para el modo "Ejecución por mercado" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

El uso de los tipos de rellenado según el modo de ejecución se puede representar en forma de recuadro:

Modo de ejecución\Política de rellenado

Todo/Nada (FOK ORDER_FILLING_FOK)

Todo/Parte (IOC ORDER_FILLING_IOC)

Devolver (Return ORDER_FILLING_RETURN)

Ejecución instantánea

 

(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT)

+ (independientemente de los ajustes del símbolo)

+ (independientemente de los ajustes del símbolo)

+ (siempre)

Ejecución por solicitud

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

+ (independientemente de los ajustes del símbolo)

 

+ (independientemente de los ajustes del símbolo)

+ (siempre)

Ejecución por mercado

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

+ (se establece en los ajustes del símbolo)

+ (se establece en los ajustes del símbolo)

- (prohibido independientemente de los ajustes del símbolo)

Ejecución por bolsa

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

+ (se establece en los ajustes del símbolo)

+ (se establece en los ajustes del símbolo)

+ (siempre)

Para las órdenes pendientes, independientemente del modo de ejecución (SYMBOL_TRADE_EXEMODE), se debe usar el tipo de rellenado ORDER_FILLING_RETURN, ya que dichas órdenes no están pensadas para ejecutarse en el momento del envío. Al usar órdenes pendientes, el tráder aceptará de antemano que cuando se den las condiciones para una transacción en esta orden, el bróker usará el tipo de rellenado que sea compatible con la plataforma comercial dada.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| comprobamos si el modo de ejecución indicado está permitido      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)
  {
//--- obtenemos el valor de la propiedad que describe el modo de rellenado
   int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);
//--- retornamos true, si el modo fill_type está permitido
   return((filling&fill_type)==fill_type);
  }

 

Cuando se envía una solicitud comercial usando la función OrderSend(), para algunas operaciones hace falta especificar el tipo de la oreden desde la enumeración ENUM_ORDER_TYPE. No todos los tipos de órdenes pueden estar permitidos para un símbolo específico, la propiedad SYMBOL_ORDER_MODE describe las banderas de los tipos permitidos.

Identificador

Valor

Descripción

SYMBOL_ORDER_MARKET

1

Están permitidas las órdenes de mercado (Buy y Sell en el mercado sin especificar el precio de transacción)

SYMBOL_ORDER_LIMIT

2

Están permitidas las órdenes limitadas (Buy Limit y Sell Limit)

SYMBOL_ORDER_STOP

4

Están permitidas las órdenes Stop (Buy Stop y Sell Stop)

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

8

Están permitidas las órdenes Stop Limit (Buy Stop Limit y Sell Stop Limit)

SYMBOL_ORDER_SL

16

Está permitida la colocación de Stop Loss

SYMBOL_ORDER_TP

32

Está permitida la colocación de Take Profit

SYMBOL_ORDER_CLOSEBY

64

Autorización para cerrar la posición usando otra opuesta, es decir, usando una posición abierta en la dirección contraria, en el mismo instrumento. La propiedad es definida para cuentas con cobertura (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

Ejemplo:

//+-------------------------------------------------------------------+
//| La función imprime los tipos de órdenes permitidos para el símbolo|
//+-------------------------------------------------------------------+
void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)
  {
//--- obtenemos el valor de la propiedad que describe los tipos de órdenes permitidos
   int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);
//--- chequeo para órdenes de mercado (Market Execution)
   if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)
      Print(symbol+": Las órdenes de mercado están permitidas (no se requiere indicar el precio)");
//--- chequeo para órdenes del tipo Limit
   if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)
      Print(symbol+": Las órdenes Buy Limit y Sell Limit están permitidas");
//--- chequeo para órdenes del tipo Stop
   if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)
      Print(symbol+": Las órdenes Buy Stop y Sell Stop están permitidas");
//--- chequeo para órdenes del tipo Stop Limit
   if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)
      Print(symbol+": Las órdenes Buy Stop Limit y Sell Stop Limit están permitidas");
//--- comprobación de posibilidad de colocación de las órdenes Stop Loss
   if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)
      Print(symbol+": Las órdenes Stop Loss están permitidas");
//--- comprobación de posibilidad de colocación de las órdenes Take Profit
   if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)
      Print(symbol+": Las órdenes Take Profit están permitidas");
//---
  }

 

La enumeración ENUM_SYMBOL_CALC_MODE sirve para obtener la información sobre el cálculo del monto de los fondos prendarios (monto de los requerimientos de margen).

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

Identificador

Descripción

Formula

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Forex mode — cálculo de beneficio y margen para Forex

Margin:  Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate

 

Profit:   (close_price - open_price) * Contract_Size*Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE

Forex No Leverage mode — cálculo del beneficio y el margen para símbolos Fórex sin tener en cuenta el apalancamiento

Margin:  Lots * Contract_Size * Margin_Rate

 

Profit:   (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Futures mode — cálculo de beneficio y margen para futuros

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

CFD mode — cálculo de beneficio y margen para CFD

Margin: Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

CFD index mode — cálculo de beneficio y margen para CFD por índices

Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

CFD Leverage mode — cálculo de beneficio y margen para CFD en caso del trading con apalancamiento financiero

Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

Exchange mode — cálculo de beneficio y margen para tradear con los valores en la bolsa

Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

Futures mode —  cálculo de beneficio y margen para tradear con los contratos de futuros en la bolsa

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate o Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

FORTS Futures mode — cálculo de beneficio y margen para tradear con los contratos de futuros en FORTS. El margen puede reducirse por el tamaño de la desviación MarginDiscount según las siguientes reglas:

1 Si el precio de la posición larga (orden de compra) es inferior al precio de liquidación, entonces MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)

2. Si el precio de la posición corta (orden de venta) es superior al precio de liquidación, entonces MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)

donde:

    • PriceSettle — precio de liquidación (clearing) de la sesión anterior;
    • PriceOrder — precio medio ponderado de la posición o precio de apertura especificado en la orden (solicitud);
    • TickPrice — precio del tick (coste de variación del precio por un punto)
    • TickSize — tamaño del tick (paso mínimo del cambio del precio)

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate o Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS

Exchange Bonds mode — cálculo del margen y el beneficio para el comercio con obligaciones en la bolsa

Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100

 

Profit:  Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size  + AccruedInterest * Lots * ContractSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX

Exchange MOEX Stocks mode — cálculo del margen y el beneficio para el comercio con valores en la bolsa MOEX

Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX

Exchange MOEX Bonds mode — cálculo del margen y el beneficio para el comercio con obligaciones en la bolsa MOEX

Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100

 

Profit:  Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size  + AccruedInterest * Lots * ContractSize

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

Collateral mode - el símbolo se usa como un activo no tradeable en la cuenta comercial. El valor de mercado de la posición abierta se calcula a base del volumen, precio actual de mercado, tamaño del contrato y el ratio de la liquidez. Este valor se incluye en los Activos (Assets) que se suman a la Equidad (Equity). De este modo, las posiciones abiertas de este instrumento aumentan el tamaño del Margen Libre (Free Margin) y sirven de garantía adicional para las posiciones abiertas de los instrumentos tradeables.

Margin: no hay

Profit: no hay

 

Valor de mercado: Lots * ContractSize * MarketPrice * LiqudityRate

 

Existen varias formas de tradear con el instrumento. La información sobre los regímenes de comerciar con cada instrumento en concreto se especifica en los valores de la enumeración ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE.

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

Identificador

Descripción

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

Trading por el símbolo prohibido

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

Sólo compras

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

Sólo ventas

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

Permitidas sólo operaciones de cierre de posiciones

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

Sin restricciones de las operaciones comerciales

 

En la enumeración ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION se especifican los posibles regímenes de llevar a cabo las transacciones por cada instrumento en concreto.

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Identificador

Descripción

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Ejecución por Pedido

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Ejecución Instantánea

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Ejecución de órdenes por Mercado

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Ejecución por Bolsa

 

Los modos de calcular los swaps al cambiar de posición se especifican el la enumeración ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE. El modo de calcular los swaps determina las unidades de medición de lsos parámetros SYMBOL_SWAP_LONG y SYMBOL_SWAP_SHORT. Por ejemplo, si los swaps se calculan en la divisa del depósito del cliente, en los parámetros el volumen de los swaps calculados se indica precisamente en la divisa del depósito del cliente.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

Identificador

Descripción

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

No hay swaps

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

Swaps se calculan en puntos

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

Swaps se calculan en dinero en divisa base del símbolo

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

Swaps se calculan en dinero en divisa marginal del símbolo

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

Swaps se calculan en dinero en divisa del depósito del cliente

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT

Swaps se calculan en dinero en la divisa de cálculo de los beneficios

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

Swaps se calculan en por cientos anuales del precio del instrumento para el momento de cálculo del swap (régimen bancario es de 360 días al año)

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

Swaps se calculan en por cientos anuales del precio de apertura de la posición para el símbolo (régimen bancario es de 360 días al año)

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

Swaps se calculan por reapertura de posiciones. Al final de la sesión de trading la posición se cierra forzosamente. Al día siguiente la posición vuelve a abrirse por el precio de cierre +/- el número de puntos especificado (en los parámetros SYMBOL_SWAP_LONG y SYMBOL_SWAP_SHORT)

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

Swaps se calculan por reapertura de posiciones. Al final de la sesión de trading la posición se cierra forzosamente. Al día siguiente la posición vuelve a abrirse por el precio actual Bid +/- el número de puntos especificado (en los parámetros SYMBOL_SWAP_LONG y SYMBOL_SWAP_SHORT)

 

La enumeración ENUM_DAY_OF_WEEK sirve para indicar el día de la semana.

ENUM_DAY_OF_WEEK

Identificador

Descripción

SUNDAY

Domingo

MONDAY

Lunes

TUESDAY

Martes

WEDNESDAY

Miércoles

THURSDAY

Jueves

FRIDAY

Viernes

SATURDAY

Sábado

 

La opción es un contrato que da derecho pero no obligación para comprar o vender el activo base (bienes, acciones, futuros, etc) por un precio fijo durante la vigencia de la opción o en un momento de tiempo determinado. Para la descripción de las propiedades de las opciones se usan las enumeraciones que describen el tipo de la opción y el derecho que concede.  

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Identificador

Descripción

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

La opción que concede el derecho a comprar el activo por el precio fijo

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

La opción que concede el derecho a vender el activo por el precio fijo

 

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

Identificador

Descripción

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

Tipo europeo de la opción - puede ser amortizado sólo en la fecha especificada (fecha de vencimiento del plazo, fecha de ejecución, fecha de reembolso)

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

Tipo americano de la opción - puede ser amortizado en cualquier fecha antes del vencimiento de la opción. Para este tipo se establece un período durante el cual el comprador puede ejecutar esta opción

 

Los instrumentos financieros se distribuyen por sectores económicos. El sector económico se determina por las características generales, los objetivos económicos, las funciones y comportamientos, lo cuales permiten distinguir este sector de otras partes de la economía. En ENUM_SYMBOL_SECTOR, se enumeran los sectores de la economía a los que puede pertenecer un instrumento comercial.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

Identificador

Descripción

SECTOR_UNDEFINED

No definido

SECTOR_BASIC_MATERIALS

Materias primas

SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES

Servicios de comunicación

SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL

Consumo de demanda cíclica

SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE

Consumo básico

SECTOR_CURRENCY

Divisas

SECTOR_CURRENCY_CRYPTO

Criptodivisas

SECTOR_ENERGY

Energía

SECTOR_FINANCIAL

Finanzas

SECTOR_HEALTHCARE

Sanidad

SECTOR_INDUSTRIALS

Industria

SECTOR_REAL_ESTATE

Bienes inmuebles

SECTOR_TECHNOLOGY

Tecnologías

SECTOR_UTILITIES

Servicios residenciales

SECTOR_INDEXES

Índices

SECTOR_COMMODITIES

Productos bursátiles

 

Cada instrumento financiero puede pertenecer a una industria o sector concretos. Entendemos por sector de la economía el conjunto de empresas que generan una producción homogénea o específica con ayuda de tecnologías de un mismo tipo. En ENUM_SYMBOL_INDUSTRY, se enumeran los tipos de industria a los que puede pertenecer un instrumento comercial.

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #

Identificador

Descripción

INDUSTRY_UNDEFINED

No definido

Materias primas

INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS

Recursos agrarios

INDUSTRY_ALUMINIUM

Aluminio

INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS

Materiales de construcción

INDUSTRY_CHEMICALS

Productos químicos

INDUSTRY_COKING_COAL

Carbón de coque

INDUSTRY_COPPER

Cobre

INDUSTRY_GOLD

Oro

INDUSTRY_LUMBER_WOOD

Madera y productos derivados

INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS

Metales industriales

INDUSTRY_PRECIOUS_METALS

Metales preciosos

INDUSTRY_PAPER

Papel y productos derivados de la celulosa

INDUSTRY_SILVER

Plata

INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS

Productos químicos especiales

INDUSTRY_STEEL

Acero

Servicios de comunicación

INDUSTRY_ADVERTISING

Agencias publicitarias

INDUSTRY_BROADCASTING

Radiodifusión y televisión

INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA

Juegos electrónicos y multimedia

INDUSTRY_ENTERTAINMENT

Entretenimiento

INDUSTRY_INTERNET_CONTENT

Contenido de internet e información

INDUSTRY_PUBLISHING

Editoriales

INDUSTRY_TELECOM

Servicios de telecomunicación

Consumo de demanda cíclica

INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING

Manufactura de ropa

INDUSTRY_APPAREL_RETAIL

Venta minorista de ropa

INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS

Fabricación de automóviles

INDUSTRY_AUTO_PARTS

Repuestos de automóvil

INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP

Concesionarios de automóviles

INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES

Grandes almacenes

INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES

Calzado y accesorios

INDUSTRY_FURNISHINGS

Muebles y electrodomésticos

INDUSTRY_GAMBLING

Juegos de azar

INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL

Comercio minorista de productos para el hogar

INDUSTRY_INTERNET_RETAIL

Comercio minorista online

INDUSTRY_LEISURE

Ocio

INDUSTRY_LODGING

Vivienda

INDUSTRY_LUXURY_GOODS

Productos de lujo

INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS

Embalajes

INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES

Servicios personales

INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES

Medios de transporte para el ocio

INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION

Construcción de viviendas

INDUSTRY_RESORTS_CASINOS

Resorts y casinos

INDUSTRY_RESTAURANTS

Restaurantes

INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL

Comercio minorista especializado

INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING

Producción textil

INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES

Servicios de viajes

Consumo básico

INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS

Bebidas alcohólicas - Cerveceras

INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO

Bebidas - Bebidas sin alcohol

INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES

Bebidas - Bodegas y fábricas de licores

INDUSTRY_CONFECTIONERS

Pastelería y confitería

INDUSTRY_DISCOUNT_STORES

Tiedas de descuentos

INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG

Educación y entrenamiento

INDUSTRY_FARM_PRODUCTS

Productos agrícolas

INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION

Distribución de productos alimenticios

INDUSTRY_GROCERY_STORES

Supermercados

INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS

Productos para el hogar

INDUSTRY_PACKAGED_FOODS

Embalaje de productos

INDUSTRY_TOBACCO

Tabaco

Energía

INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING

Extracción de petróleo y gas

INDUSTRY_OIL_GAS_EP

Extracción y procesamiento de petróleo y gas

INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT

Equipamiento y servicios de petróleo y gas

INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED

Compañías de petróleo y gas integradas

INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM

Transporte de petróleo y gas

INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING

Refinado de petróleo y gas

INDUSTRY_THERMAL_COAL

Carbón térmico

INDUSTRY_URANIUM

Uranio

Finanzas

INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND

Fondo bursátil

INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT

Gestión de activos

INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED

Bancos - Diversificados

INDUSTRY_BANKS_REGIONAL

Bancos - Regionales

INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS

Mercados financieros

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT

Fondo de capital fijo - Instrumentos de deuda

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY

Fondo de capital fijo - Acciones

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN

Fondo de capital fijo - Extranjero

INDUSTRY_CREDIT_SERVICES

Servicios crediticios

INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE

Conglomerados financieros

INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE

Datos financieros y bolsa

INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS

Corredor de seguros

INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED

Seguros - Diversificados

INDUSTRY_INSURANCE_LIFE

Seguros - Seguros de vida

INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY

Seguros - Inmuebles y accidentes

INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE

Seguros - Reaseguros

INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY

Seguros - Especiales

INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE

Financiación hipotecaria

INDUSTRY_SHELL_COMPANIES

Empresas fantasma

Sanidad

INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY

Biotecnología

INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH

Diagnóstico e investigación

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS

Producción de medicamentos - General

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC

Producción de medicamentos - Especial

INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS

Planes de sanidad

INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION

Servicios informativos de la salud

INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES

Centros médicos

INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES

Equipamiento médico

INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION

Distribuidores médicos

INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS

Instrumental médico y materiales desechables

INDUSTRY_PHARM_RETAILERS

Minoristas farmacéuticos

Industria

INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE

Industria aeroespacial y de defensa

INDUSTRY_AIRLINES

Compañías aéreas

INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES

Aeropuertos y transporte aéreo

INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS

Materiales y equipamiento de construcción

INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT

Equipamiento y materiales de oficina

INDUSTRY_CONGLOMERATES

Conglomerados

INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES

Servicios de consulting

INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT

Equipamiento y materiales eléctricos

INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION

Ingeniería y construcción

INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY

Maquinaria pesada agraria y de la construcción

INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION

Distribuidores industriales

INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS

Operaciones de infraestructura

INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS

Transporte y logística integrados

INDUSTRY_MARINE_SHIPPING

Transporte marítimo

INDUSTRY_METAL_FABRICATION

Fabricación de metales

INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL

Control de contaminación

INDUSTRY_RAILROADS

Ferrocarriles

INDUSTRY_RENTAL_LEASING

Alquiler y arrendamiento

INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION

Seguridad y protección

INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES

Servicios financieros especializados

INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY

Maquinaria industrial especializada

INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT

Servicios de empleo

INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES

Herramientas e inventarios

INDUSTRY_TRUCKING

Transporte de cargas

INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT

Gestión de residuos

Bienes inmuebles

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT

Inmuebles - Construcción

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED

Inmuebles - Diversificados

INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES

Servicios en el sector inmobiliario

INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED

Fondo de inversión inmobiliaria - Diversificados

INDUSTRY_REIT_HEALTCARE

Fondo de inversión inmobiliaria - Centros médicos

INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL

Fondo de inversión inmobiliaria - Hoteles

INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL

Fondo de inversión inmobiliaria - Industria

INDUSTRY_REIT_MORTAGE

Fondo de inversión inmobiliaria - Hipotecas

INDUSTRY_REIT_OFFICE

Fondo de inversión inmobiliaria - Oficinas

INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL

Fondo de inversión inmobiliaria - Vivienda

INDUSTRY_REIT_RETAIL

Fondo de inversión inmobiliaria - Minoristas

INDUSTRY_REIT_SPECIALITY

Fondo de inversión inmobiliaria - Instalaciones especiales

Tecnologías

INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT

Equipamiento de comunicación

INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE

Equipamiento de computadoras

INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS

Electrónica de consumo

INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS

Componentes electrónicos

INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION

Distribución electrónica y de computadoras

INDUSTRY_IT_SERVICES

Servicios de tecnologías de la información

INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS

Instrumentos científico-tecnológicos

INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT

Equipamiento y materiales semiconductores

INDUSTRY_SEMICONDUCTORS

Semiconductores

INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION

Software - Aplicaciones

INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE

Software - Infraestructura

INDUSTRY_SOLAR

Energía solar

Servicios residenciales

INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED

Empresas de servicios residenciales - Diversificados

INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS

Empresas de servicios residenciales - Productores independientes de energía

INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE

Empresas de servicios residenciales - Energía renovable

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC

Empresas de servicios residenciales - Compañías eléctricas reguladas

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS

Empresas de servicios residenciales - Compañías de gas reguladas

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER

Empresas de servicios residenciales - Compañías de agua reguladas

 