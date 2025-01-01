DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de indicadoresMétodos de alisamiento 

Métodos de alisamiento

Muchos indicadores técnicos se basan sobre unos u otros métodos de alisamiento de las series de precios. Algunos indicadores técnicos estándares requieren la especificación del tipo de alisamiento como un parámetro de entrada. Los identificadores de la enumeración ENUM_MA_METHOD sirven para especificar el tipo deseado de alisamiento.

ENUM_MA_METHOD

Identificador

Descripción

MODE_SMA

Media móvil simple

MODE_EMA

Media móvil exponencial

MODE_SMMA

Media móvil suavizada

MODE_LWMA

Media móvil pronderada

Ejemplo:

double ExtJaws[];
double ExtTeeth[];
double ExtLips[];
//---- handles for moving averages
int    ExtJawsHandle;
int    ExtTeethHandle;
int    ExtLipsHandle;
//--- get MA's handles
ExtJawsHandle=iMA(NULL,0,JawsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
ExtTeethHandle=iMA(NULL,0,TeethPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
ExtLipsHandle=iMA(NULL,0,LipsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);

 