- Constantes de precio
- Métodos de alisamiento
- Líneas de indicadores
- Estilos de dibujo
- Propiedades de indicadores personalizados
- Tipos de indicadores
- Identificadores de tipos de datos
Métodos de alisamiento
Muchos indicadores técnicos se basan sobre unos u otros métodos de alisamiento de las series de precios. Algunos indicadores técnicos estándares requieren la especificación del tipo de alisamiento como un parámetro de entrada. Los identificadores de la enumeración ENUM_MA_METHOD sirven para especificar el tipo deseado de alisamiento.
ENUM_MA_METHOD
|
Identificador
|
Descripción
|
MODE_SMA
|
Media móvil simple
|
MODE_EMA
|
Media móvil exponencial
|
MODE_SMMA
|
Media móvil suavizada
|
MODE_LWMA
|
Media móvil pronderada
Ejemplo:
|
double ExtJaws[];