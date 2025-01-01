Métodos de alisamiento

Muchos indicadores técnicos se basan sobre unos u otros métodos de alisamiento de las series de precios. Algunos indicadores técnicos estándares requieren la especificación del tipo de alisamiento como un parámetro de entrada. Los identificadores de la enumeración ENUM_MA_METHOD sirven para especificar el tipo deseado de alisamiento.

ENUM_MA_METHOD

Identificador Descripción MODE_SMA Media móvil simple MODE_EMA Media móvil exponencial MODE_SMMA Media móvil suavizada MODE_LWMA Media móvil pronderada

Ejemplo: