|
//--- descripción
#property description "El script dibuja el signo \"Sell\" en la ventana del gráfico."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input color InpColor=C'225,68,29'; // Color de signos
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea el signo "Sell" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="ArrowSell", // nombre del signo
const int sub_window=0, // número de subventana
datetime time=0, // hora del punto de anclaj
double price=0, // precio del punto de anclaj
const color clr=C'225,68,29', // color del signo
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de la línea (durante la selección)
const int width=1, // tamaño de la línea (durante la selección)
const bool back=false, // al fondo
const bool selection=false, // seleccionar para mover
const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos
const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón
{
//--- establecemos las coordenadas del punto de anclaje si todavía no han sido establecidas
ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- creamos el signo
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_SELL,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al crear el signo \"Sell\"! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- establecemos el color del signo
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el estilo de la línea (durante la selección)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- establecemos el tamaño de la línea (durante la selección)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento del signo con ratón
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve el punto de anclaje |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="ArrowSell", // nombre del objeto
datetime time=0, // coordenada del tiempo del punto de anclaje
double price=0) // coordenada del precio del punto de anclaje
{
//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- movemos el punto de anclaje
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina el signo "Sell" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="ArrowSell") // nombre del gráfico
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- eliminamos el signo
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al eliminar el signo \"Sell\"! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje y para |
//| los valores vacíos establece los valores por defecto |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- si la hora del punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- si el precio del punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date[]; // array para guardar las fechas de las barras visibles
double low[]; // array para guardar los precios Low de las barras visibles
double high[]; // array para guardar los precios High de las barras visibles
//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- asignación de la memoria
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(low,bars);
ArrayResize(high,bars);
//--- llenamos el array de datos
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());
return;
}
//--- llenamos el array de precios Low
if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
{
Print("¡Fallo al copiar los valores de los precios Low! Código del error = ",GetLastError());
return;
}
//--- llenamos el array de precios High
if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
{
Print("¡Fallo al copiar los valores de los precios High! Código del error = ",GetLastError());
return;
}
//--- creamos los signos "Sell" en el punto High para barra visible
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowSellCreate(0,"ArrowSell_"+(string)i,0,date[i],high[i],InpColor))
return;
//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
if(IsStopped())
return;
//--- redibujamos el gráfico
ChartRedraw();
// retardo de 0,05 segundo
Sleep(50);
}
//--- movemos los signos "Sell" al punto Low para cada barra visible
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowSellMove(0,"ArrowSell_"+(string)i,date[i],low[i]))
return;
//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
if(IsStopped())
return;
//--- redibujamos el gráfico
ChartRedraw();
// retardo de 0,05 segundo
Sleep(50);
}
//--- eliminamos los signos "Sell"
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowSellDelete(0,"ArrowSell_"+(string)i))
return;
//--- redibujamos el gráfico
ChartRedraw();
// retardo de 0,05 segundo
Sleep(50);
}
//---
}