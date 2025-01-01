//--- descripción

#property description "El script crea la flecha aleatoria en la ventana del gráfico."

#property description "La coordenada del punto de anclaje se establece en por cientos"

#property description "de las dimensiones de la ventana del gráfico."

//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script

#property script_show_inputs

//--- los parámetros de entrada del script

input string InpName="Arrow"; // Nombre de la flecha

input int InpDate=50; // Fecha del punto de anclaje en %

input int InpPrice=50; // Precio del punto de anclaje en %

input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_TOP; // Modo de anclaje

input color InpColor=clrDodgerBlue; // Color de la flecha

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Estilo de la línea del contorno

input int InpWidth=10; // Tamaño de la flecha

input bool InpBack=false; // Flecha al fondo

input bool InpSelection=false; // Seleccionar para mover

input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos

input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crea la flecha |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Arrow", // nombre de la flecha

const int sub_window=0, // número de subventana

datetime time=0, // hora del punto de anclaje

double price=0, // precio del punto de anclaje

const uchar arrow_code=252, // código de la flecha

const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // posición del punto de anclaje

const color clr=clrRed, // color de la flecha

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de la línea del contorno

const int width=3, // tamaño de la flecha

const bool back=false, // al fondo

const bool selection=true, // seleccionar para mover

const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos

const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón

{

//--- establecemos las coordenadas del punto de anclaje si todavía no han sido establecidas

ChangeArrowEmptyPoint(time,price);

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- creamos la flecha

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al crear la flecha! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- establecemos el código de la flecha

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ARROWCODE,arrow_code);

//--- establecemos el modo de anclaje

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- establecemos el color de la flecha

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- establecemos el estilo de la línea del contorno

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- establecemos el tamaño de la flecha

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento de la flecha con ratón

//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto

//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection

//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mueve el punto de anclaje |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Arrow", // nombre del objeto

datetime time=0, // coordenada del tiempo del punto de anclaje

double price=0) // coordenada del precio del punto de anclaje

{

//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- movemos el punto de anclaje

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cambia el código de la flecha |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowCodeChange(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Arrow", // nombre del objeto

const uchar code=252) // código de la flecha

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- cambiamos el código de la flecha

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ARROWCODE,code))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cambiar el código de la flecha! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cambia el modo de anclaje |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowAnchorChange(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Arrow", // nombre del objeto

const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP) // modo del anclaje

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- cambiamos el modo de anclaje

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cambiar el modo de anclaje! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Elimina la flecha |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Arrow") // nombre de la flecha

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- eliminamos la flecha

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al eliminar la flecha! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje y para |

//| los valores vacíos establece los valores por defecto |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- si la hora del punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- si el precio del punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos

if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)

{

Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");

return;

}

//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- tamaño del array price

int accuracy=1000;

//--- arrays para guardar los valores de las fechas y precios que van a utilizarse

//--- para establecer y modificar las coordenadas del punto de anclaje del signo

datetime date[];

double price[];

//--- asignación de la memoria

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- llenamos el array de datos

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

//--- llenamos el array de precios

//--- encontramos el valor máximo y mínimo del gráfico

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- determinamos el paso del cambio del precio y llenamos el array

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- definimos los puntos para trazar la flecha

int d=InpDate*(bars-1)/100;

int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;

//--- creamos la flecha en el gráfico

if(!ArrowCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],32,InpAnchor,InpColor,

InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

//--- vamos a ver en el ciclo todas las variantes de creación de las flechas

for(int i=33;i<256;i++)

{

if(!ArrowCodeChange(0,InpName,(uchar)i))

return;

//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente

if(IsStopped())

return;

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

// retardo de medio segundo

Sleep(500);

}

//--- retardo de 1 segundo

Sleep(1000);

//--- eliminamos la flecha desde el gráfico

ArrowDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- retardo de 1 segundo

Sleep(1000);

//---

}