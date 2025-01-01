//--- descripción

#property description "El script dibuja el signo \"Buy\" en la ventana del gráfico."

//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script

#property script_show_inputs

//--- los parámetros de entrada del script

input color InpColor=C'3,95,172'; // Color de los signos

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crea el signo "Buy" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowBuyCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="ArrowBuy", // nombre del signo

const int sub_window=0, // número de subventana

datetime time=0, // hora del punto de anclaje

double price=0, // precio del punto de anclaje

const color clr=C'3,95,172', // color del signo

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de la línea (durante la selección)

const int width=1, // tamaño de la línea (durante la selección)

const bool back=false, // al fondo

const bool selection=false, // seleccionar para mover

const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos

const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón

{

//--- establecemos las coordenadas del punto de anclaje si todavía no han sido establecidas

ChangeArrowEmptyPoint(time,price);

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- creamos el signo

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_BUY,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al crear el signo \"Buy\"! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- establecemos el color del signo

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- establecemos el estilo de la línea (durante la selección)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- establecemos el tamaño de la línea (durante la selección)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento del signo con ratón

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear con el ratón sobre el gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mueve el punto de anclaje |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowBuyMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="ArrowBuy", // nombre del objeto

datetime time=0, // coordenada del tiempo del punto de anclaje

double price=0) // coordenada del precio del punto de anclaje

{

//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- movemos el punto de anclaje

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Elimina el signo "Buy" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowBuyDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="ArrowBuy") // nombre del signo

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- eliminamos el signo

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al eliminar el signo \"Buy\"! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje y para |

//| los valores vacíos establece los valores por defecto |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- si la hora del punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- si el precio del punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // array para guardar las fechas de las barras visibles

double low[]; // array para guardar los precios Low de las barras visibles

double high[]; // array para guardar los precios High de las barras visibles

//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- asignación de la memoria

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- llenamos el array de datos

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

//--- llenamos el array de precios Low

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("¡Fallo al copiar los valores de los precios Low! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

//--- llenamos el array de precios High

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("¡Fallo al copiar los valores de los precios High! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

//--- creamos los signos "Buy" en el punto Low para barra visible

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowBuyCreate(0,"ArrowBuy_"+(string)i,0,date[i],low[i],InpColor))

return;

//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente

if(IsStopped())

return;

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

// retardo de 0,05 segundo

Sleep(50);

}

//--- movemos los signos "Buy" al punto High para cada barra visible

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowBuyMove(0,"ArrowBuy_"+(string)i,date[i],high[i]))

return;

//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente

if(IsStopped())

return;

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

// retardo de 0,05 segundo

Sleep(50);

}

//--- eliminamos los signos "Buy"

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowBuyDelete(0,"ArrowBuy_"+(string)i))

return;

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

// retardo de 0,05 segundo

Sleep(50);

}

//---

}