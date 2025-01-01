- Constantes de precio
- Métodos de alisamiento
- Líneas de indicadores
- Estilos de dibujo
- Propiedades de indicadores personalizados
- Tipos de indicadores
- Identificadores de tipos de datos
Constantes de precios
Los indicadores técnicos requieren para sus cálculos la especificación de los valores de los precios y/o volúmenes a base de los cuales serán calculados. Hay 7 identificadores predefinidos de la enumeración ENUM_APPLIED_PRICE que se usan para especificar la base de precios necesaria para los cálculos.
|
Identificador
|
Descripción
|
PRICE_CLOSE
|
Precio de cierre
|
PRICE_OPEN
|
Precio de apertura
|
PRICE_HIGH
|
Precio máximo en el período
|
PRICE_LOW
|
Precio mínimo en el período
|
PRICE_MEDIAN
|
Precio mediano, (high+low)/2
|
PRICE_TYPICAL
|
Precio típico, (high+low+close)/3
|
PRICE_WEIGHTED
|
Precio promedio, (high+low+close+close)/4
Si en los cálculos se usa el volumen, hay que indicar uno de dos valores de la enumeración ENUM_APPLIED_VOLUME.
|
Identificador
|
Descripción
|
VOLUME_TICK
|
Volumen de tick
|
VOLUME_REAL
|
Volumen comercial
El indicador técnico iStochastic() se calcula de dos maneras, utilizando:
- o sólo los precios Close;
- o los precios High y Low.
Para eligir la opción necesaria de cálculo hay que indicar uno de los valores de la enumeración ENUM_STO_PRICE.
|
Identificador
|
Descripción
|
STO_LOWHIGH
|
Calcular basándose en los precios Low/High
|
STO_CLOSECLOSE
|
Calcular basándose en los precios Close/Close
Si un indicador técnico para sus cálculos utiliza los datos cuyo tipo es definido por la enumeración ENUM_APPLIED_PRICE, entonces el manejador de cualquier indicador (built-in en el terminal o escrito por el usuario) puede ser usado como serie de precios de entrada. En este caso para los cálculos serán utilizados los valores del buffer cero del indicador. Eso permite desarrollar fácilmente los valores de un indicador a base de los valores del otro. El manejador de un indicador personalizado se crea llamando a la función iCustom().
Ejemplo:
|
#property indicator_separate_window