Constantes de precios

Los indicadores técnicos requieren para sus cálculos la especificación de los valores de los precios y/o volúmenes a base de los cuales serán calculados. Hay 7 identificadores predefinidos de la enumeración ENUM_APPLIED_PRICE que se usan para especificar la base de precios necesaria para los cálculos.

ENUM_APPLIED_PRICE

Identificador Descripción PRICE_CLOSE Precio de cierre PRICE_OPEN Precio de apertura PRICE_HIGH Precio máximo en el período PRICE_LOW Precio mínimo en el período PRICE_MEDIAN Precio mediano, (high+low)/2 PRICE_TYPICAL Precio típico, (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED Precio promedio, (high+low+close+close)/4

Si en los cálculos se usa el volumen, hay que indicar uno de dos valores de la enumeración ENUM_APPLIED_VOLUME.

ENUM_APPLIED_VOLUME

Identificador Descripción VOLUME_TICK Volumen de tick VOLUME_REAL Volumen comercial

El indicador técnico iStochastic() se calcula de dos maneras, utilizando:

o sólo los precios Close;

o los precios High y Low.

Para eligir la opción necesaria de cálculo hay que indicar uno de los valores de la enumeración ENUM_STO_PRICE.

ENUM_STO_PRICE

Identificador Descripción STO_LOWHIGH Calcular basándose en los precios Low/High STO_CLOSECLOSE Calcular basándose en los precios Close/Close

Si un indicador técnico para sus cálculos utiliza los datos cuyo tipo es definido por la enumeración ENUM_APPLIED_PRICE, entonces el manejador de cualquier indicador (built-in en el terminal o escrito por el usuario) puede ser usado como serie de precios de entrada. En este caso para los cálculos serán utilizados los valores del buffer cero del indicador. Eso permite desarrollar fácilmente los valores de un indicador a base de los valores del otro. El manejador de un indicador personalizado se crea llamando a la función iCustom().

Ejemplo: