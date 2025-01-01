DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de objetosTipos de objetosOBJ_ARROW_RIGHT_PRICE 

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

Etiqueta derecha de precio.

ObjArrowRightPrice

Ejemplo

El siguiente script crea y desplaza la etiqueta derecha de precio en el gráfico. Para la creación y modificación de las propiedades del objeto gráfico han sido escritas unas funciones especiales que Usted puede utilizar "como son" en sus propias aplicaciones.

 

//--- descripción
#property description "El script crea la etiqueta derecha de precio en el gráfico."
#property description "La coordenada del punto de anclaje se establece en por cientos"
#property description "de las dimensiones de la ventana del gráfico."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string            InpName="RightPrice"// Nombre de la etiqueta de precio
input int               InpDate=0;            // Fecha del punto de anclaje en %
input int               InpPrice=90;          // Precio del punto de anclaje en %
input color             InpColor=clrRed;      // color de la etiqueta de precio
input ENUM_LINE_STYLE   InpStyle=STYLE_SOLID// Estilo de la línea del contorno
input int               InpWidth=2;           // Tamaño de la etiqueta de precio
input bool              InpBack=false;        // Etiqueta al fondo
input bool              InpSelection=true;    // Seleccionar para mover
input bool              InpHidden=true;       // Ocultar en la lista de objetos
input long              InpZOrder=0;          // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea la etiqueta derecha de precio                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowRightPriceCreate(const long            chart_ID=0,        // ID del gráfico
                           const string          name="RightPrice"// nombre de la etiqueta de precio
                           const int             sub_window=0,      // número de subventana
                           datetime              time=0,            // hora del punto de anclaje
                           double                price=0,           // precio del punto de anclaje
                           const color           clr=clrRed,        // color de la etiqueta de precio
                           const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo de la línea del contorno
                           const int             width=1,           // tamaño de la etiqueta de precio
                           const bool            back=false,        // al fondo
                           const bool            selection=true,    // seleccionar para mover
                           const bool            hidden=true,       // ocultar en la lista de objetos
                           const long            z_order=0)         // prioridad para el clic del ratón
  {
//--- establecemos las coordenadas del punto de anclaje si todavía no han sido establecidas
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- creamos la etiqueta de precio
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al crear la etiqueta derecha de precio! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- establecemos el color de la etiqueta
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el estilo de la línea del contorno
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- establecemos el tamaño de la etiqueta
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento de la etiqueta con ratón
//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto
//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection
//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve el punto de anclaje                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowRightPriceMove(const long   chart_ID=0,        // ID del gráfico
                         const string name="RightPrice"// nombre de la etiqueta
                         datetime     time=0,            // coordenada del tiempo del punto de anclaje
                         double       price=0)           // coordenada del precio del punto de anclaje
  {
//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- movemos el punto de anclaje
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina la etiqueta derecha de precio desde el gráfico                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowRightPriceDelete(const long   chart_ID=0,        // ID del gráfico
                           const string name="RightPrice"// nombre de la etiqueta
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- eliminamos la etiqueta
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al eliminar la etiqueta derecha de precio! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje y para          |
//| los valores vacíos establece los valores por defecto                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- si la hora del punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- si el precio del punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos
   if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");
      return;
     }
//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamaño del array price
   int accuracy=1000;
//--- arrays para guardar los valores de las fechas y precios que van a utilizarse
//--- para establecer y modificar las coordenadas del punto de anclaje de la etiqueta
   datetime date[];
   double   price[];
//--- asignación de la memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- llenamos el array de datos
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- llenamos el array de precios
//--- encontramos el valor máximo y mínimo del gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- determinamos el paso del cambio del precio y llenamos el array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definimos los puntos para trazar la etiqueta
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- creamos la etiqueta derecha de precio en el gráfico
   if(!ArrowRightPriceCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ahora vamos a mover el punto de anclaje
//--- contador del ciclo
   int v_steps=accuracy*4/5;
//--- movemos el punto de anclaje
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- cogemos el siguiente valor
      if(p>1)
         p-=1;
      //--- movemos el punto
      if(!ArrowRightPriceMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//--- eliminamos la etiqueta desde el gráfico
   ArrowRightPriceDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//---
  }