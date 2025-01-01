- OBJ_VLINE
- OBJ_HLINE
- OBJ_TREND
- OBJ_TRENDBYANGLE
- OBJ_CYCLES
- OBJ_ARROWED_LINE
- OBJ_CHANNEL
- OBJ_STDDEVCHANNEL
- OBJ_REGRESSION
- OBJ_PITCHFORK
- OBJ_GANNLINE
- OBJ_GANNFAN
- OBJ_GANNGRID
- OBJ_FIBO
- OBJ_FIBOTIMES
- OBJ_FIBOFAN
- OBJ_FIBOARC
- OBJ_FIBOCHANNEL
- OBJ_EXPANSION
- OBJ_ELLIOTWAVE5
- OBJ_ELLIOTWAVE3
- OBJ_RECTANGLE
- OBJ_TRIANGLE
- OBJ_ELLIPSE
- OBJ_ARROW_THUMB_UP
- OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
- OBJ_ARROW_UP
- OBJ_ARROW_DOWN
- OBJ_ARROW_STOP
- OBJ_ARROW_CHECK
- OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
- OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
- OBJ_ARROW_BUY
- OBJ_ARROW_SELL
- OBJ_ARROW
- OBJ_TEXT
- OBJ_LABEL
- OBJ_BUTTON
- OBJ_CHART
- OBJ_BITMAP
- OBJ_BITMAP_LABEL
- OBJ_EDIT
- OBJ_EVENT
- OBJ_RECTANGLE_LABEL
Tipos de objetos
Cuando la función ObjectCreate() crea un objeto gráfico, es necesario especificar el tipo del objeto que se va a crear, el cual podrá adquirir uno de los valores de la enumeración ENUM_OBJECT. Las siguientes especificaciones de las propiedades del objeto creado son posibles mediante las funciones para el trabajo con objetos gráficos.
ENUM_OBJECT
|
Identificador
|
|
Descripción
|
|
Línea vertical
|
|
Línea horizontal
|
|
Línea de tendencia
|
|
Línea de tendencia por ángulo
|
|
Líneas cíclicas
|
|
Objeto "Línea de separación con una flecha"
|
|
Canal equidistante
|
|
Canal de desviación estándar
|
|
Canal en regresión lineal
|
|
Tridente de Andrews
|
|
Líneas de Gann
|
|
Abanico de Gann
|
|
Cuadrícula de Gann
|
|
Retrocesos de Fibonacci
|
|
Zonas temporales de Fibonacci
|
|
Abanico de Fibonacci
|
|
Arcos de Fibonacci
|
|
Canal de Fibonacci
|
|
Expansión de Fibonacci
|
|
Ondas de Elliott de fase impulsiva (5)
|
|
Ondas de Elliott de fase correctiva (3)
|
|
Rectángulo
|
|
Triángulo
|
|
Elipse
|
|
Signo "Bien" (dedo pulgar arriba)
|
|
Signo "Mal" (dedo pulgar abajo)
|
|
Signo "Flecha arriba"
|
|
Signo "Flecha abajo"
|
|
Signo "Stop"
|
|
Signo "Marca" (tic)
|
|
Etiqueta izquierda de precio
|
|
Etiqueta derecha de precio
|
|
Signo "Buy"
|
|
Signo "Sell"
|
|
Objeto "Flecha"
|
|
Objeto "Texto"
|
|
Objeto "Etiqueta de texto"
|
|
Objeto "Botón"
|
|
Objeto "Gráfico"
|
|
Objeto "Dibujo"
|
|
Objeto "Etiqueta gráfica"
|
|
Objeto "Campo de edición"
|
|
Objeto "Evento" corresponde a un evento en el calendario económico
|
|
Objeto "Etiqueta rectangular" sirve para crear y formatear la interfaz gráfica personalizada.