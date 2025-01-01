DocumentaciónSecciones
Tipos de objetos

Cuando la función ObjectCreate() crea un objeto gráfico, es necesario especificar el tipo del objeto que se va a crear, el cual podrá adquirir uno de los valores de la enumeración ENUM_OBJECT. Las siguientes especificaciones de las propiedades del objeto creado son posibles mediante las funciones para el trabajo con objetos gráficos.

ENUM_OBJECT

Identificador

 

Descripción

OBJ_VLINE

vertical_line

Línea vertical

OBJ_HLINE

horizonal_line

Línea horizontal

OBJ_TREND

trend_line

Línea de tendencia

OBJ_TRENDBYANGLE

trend_line_by_angle

Línea de tendencia por ángulo

OBJ_CYCLES

cycle_lines

Líneas cíclicas

OBJ_ARROWED_LINE

arrowed_line

Objeto "Línea de separación con una flecha"

OBJ_CHANNEL

equidistance_channel

Canal equidistante

OBJ_STDDEVCHANNEL

stddeviation_channel

Canal de desviación estándar

OBJ_REGRESSION

regression_channel

Canal en regresión lineal

OBJ_PITCHFORK

andrewspitchfork

Tridente de Andrews

OBJ_GANNLINE

gann_line

Líneas de Gann

OBJ_GANNFAN

gann_fan

Abanico de Gann

OBJ_GANNGRID

gann_grid

Cuadrícula de Gann

OBJ_FIBO

fibonacci_levels

Retrocesos de Fibonacci

OBJ_FIBOTIMES

fibonacci_time_zones

Zonas temporales de Fibonacci

OBJ_FIBOFAN

fibo_fan

Abanico de Fibonacci

OBJ_FIBOARC

fibo_arc

Arcos de Fibonacci

OBJ_FIBOCHANNEL

fibo_channel

Canal de Fibonacci

OBJ_EXPANSION

fibo_expansion

Expansión de Fibonacci

OBJ_ELLIOTWAVE5

elliot_impuls

Ondas de Elliott de fase impulsiva (5)

OBJ_ELLIOTWAVE3

elliot_correction

Ondas de Elliott de fase correctiva (3)

OBJ_RECTANGLE

rectangle

Rectángulo

OBJ_TRIANGLE

triangle

Triángulo

OBJ_ELLIPSE

ellipse

Elipse

OBJ_ARROW_THUMB_UP

THUMB_UP

Signo "Bien" (dedo pulgar arriba)

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

THUMB_DOWN

Signo "Mal" (dedo pulgar abajo)

OBJ_ARROW_UP

arrow_up

Signo "Flecha arriba"

OBJ_ARROW_DOWN

arrow_down

Signo "Flecha abajo"

OBJ_ARROW_STOP

stop_signal

Signo "Stop"

OBJ_ARROW_CHECK

check_signal

Signo "Marca" (tic)

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

left_price_label

Etiqueta izquierda de precio

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

right_price_label

Etiqueta derecha de precio

OBJ_ARROW_BUY

buy_sign_icon

Signo "Buy"

OBJ_ARROW_SELL

sell_sign_icon

Signo "Sell"

OBJ_ARROW

arrow_symbol

Objeto "Flecha"

OBJ_TEXT

text_object

Objeto "Texto"

OBJ_LABEL

label_object

Objeto "Etiqueta de texto"

OBJ_BUTTON

button_object

Objeto "Botón"

OBJ_CHART

chart_object

Objeto "Gráfico"

OBJ_BITMAP

picture_object

Objeto "Dibujo"

OBJ_BITMAP_LABEL

bitmap_object

Objeto "Etiqueta gráfica"

OBJ_EDIT

edit_object

Objeto "Campo de edición"

OBJ_EVENT

obj_event

Objeto "Evento" corresponde a un evento en el calendario económico

OBJ_RECTANGLE_LABEL

rectangle_label

Objeto "Etiqueta rectangular" sirve para crear y formatear la interfaz gráfica personalizada.