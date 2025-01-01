- Constantes de precio
- Métodos de alisamiento
- Líneas de indicadores
- Estilos de dibujo
- Propiedades de indicadores personalizados
- Tipos de indicadores
- Identificadores de tipos de datos
Estilos de dibujo
Cuando creamos un indicador personalizado se puede indicar uno de 18 tipos de construcción gráfica (modo de visualizar en la ventana principal o subventana del gráfico), cuyos valores se especifican en la enumeración ENUM_DRAW_TYPE.
En un indicador personalizado se permite usar cualquier tipo de construcción/dibujo de indicadores. Cada tipo de construcción requiere que se indique de uno a cinco arrays globales para almacenar los datos necesarios para dibujar. Hay que enlazar estas matrices de datos con los buffers de indicadores mediante la función SetIndexBuffer(), y especificar el tipo de datos de la enumeración ENUM_INDEXBUFFER_TYPE para cada buffer.
Dependiendo del estilo de dibujo, podemos necesitar de uno a cuatro buffers de valores (marcados como INDICATOR_DATA). Si un estilo admite la alternación dinámica de colores (todos los colores contienen la palabra COLOR en sus nombres), entonces necesitamos un buffer de color (tipo indicado INDICATOR_COLOR_INDEX). El buffer de colores siempre se enlaza después de los buffers de valores que corresponden al estilo.
|
Identificador
|
Descripción
|
Buffer de valores
|
Buffer de color
|
No se dibuja
|
1
|
0
|
Línea
|
1
|
0
|
Sección
|
1
|
0
|
Histograma de la línea cero
|
1
|
0
|
Histograma de dos buffers de indicadores
|
2
|
0
|
Dibujo de flechas
|
1
|
0
|
Estilo Zigzag permite secciones verticales en la barra
|
2
|
0
|
Relleno de color entre dos niveles
|
2
|
0
|
Visualización como secuencia de barras
|
4
|
0
|
Visualización como secuencia de velas
|
4
|
0
|
Línea multicolor
|
1
|
1
|
Secciones multicolor
|
1
|
1
|
Histograma multicolor desde la línea cero
|
1
|
1
|
Histograma multicolor de dos buffers de indicadores
|
2
|
1
|
Dibujo con flechas multicolor
|
1
|
1
|
ZigZag multicolor
|
2
|
1
|
Barras multicolor
|
4
|
1
|
Velas multicolor
|
4
|
1
Para perfeccionar la visualización del tipo seleccionado de dibujo podemos usar los identificadores que vienen en la enumeración ENUM_PLOT_PROPERTY.
Para las funciones PlotIndexSetInteger() y PlotIndexGetInteger()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
PLOT_ARROW
|
Código de flecha para el estilo DRAW_ARROW
|
uchar
|
PLOT_ARROW_SHIFT
|
Desplazamiento vertical de flechas para el estilo DRAW_ARROW
|
int
|
PLOT_DRAW_BEGIN
|
Número de barras iniciales sin dibujar y valores en DataWindow
|
int
|
PLOT_DRAW_TYPE
|
Tipo de construcción gráfica
|
PLOT_SHOW_DATA
|
Indica la visualización de valores de construcción en la ventana DataWindow
|
bool
|
PLOT_SHIFT
|
Desplazamiento de representación gráfica del indicador respecto al eje de tiempo en barras
|
int
|
PLOT_LINE_STYLE
|
Estilo de la línea de dibujo
|
PLOT_LINE_WIDTH
|
Grosor de línea de dibujo
|
int
|
PLOT_COLOR_INDEXES
|
Número de colores
|
int
|
PLOT_LINE_COLOR
|
Índice del buffer que contiene el color
|
color modificador=número del índice de color
Para la función PlotIndexSetDouble()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
PLOT_EMPTY_VALUE
|
Valor vacío para una representación gráfica, para la que no hay dibujo
|
double
Para la función PlotIndexSetString()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
PLOT_LABEL
|
Nombre de la serie gráfica de indicador para la visualización en DataWindow. Para los estilos gráficos complejos, que requieren varios búferes de indicador para su visualización, los nombres para cada búfer se puede establecer utilizando ";" como separador. El ejemplo del código se puede encontrar en DRAW_CANDLES
|
string
Hay 5 estilos que se usan para dibujar una línea en un indicador personalizado. Se puede usarlas sólo si tienen el grosor de 0 a 1.
|
Identificador
|
Descripción
|
STYLE_SOLID
|
Línea continua
|
STYLE_DASH
|
Polilínea
|
STYLE_DOT
|
Línea de puntos
|
STYLE_DASHDOT
|
Línea de punto y raya
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
Línea de dos puntos y raya
Para definir el estilo de dibujo de línea y el tipo de dibujo, se usa la función PlotIndexSetInteger(). A través de la función ObjectSetInteger() se puede determinar el espesor y el estilo del dibujo de niveles para las extensiones de Fibonacci.
Ejemplo:
|
#property indicator_chart_window