Estilos de dibujo

Cuando creamos un indicador personalizado se puede indicar uno de 18 tipos de construcción gráfica (modo de visualizar en la ventana principal o subventana del gráfico), cuyos valores se especifican en la enumeración ENUM_DRAW_TYPE.

En un indicador personalizado se permite usar cualquier tipo de construcción/dibujo de indicadores. Cada tipo de construcción requiere que se indique de uno a cinco arrays globales para almacenar los datos necesarios para dibujar. Hay que enlazar estas matrices de datos con los buffers de indicadores mediante la función SetIndexBuffer(), y especificar el tipo de datos de la enumeración ENUM_INDEXBUFFER_TYPE para cada buffer.

Dependiendo del estilo de dibujo, podemos necesitar de uno a cuatro buffers de valores (marcados como INDICATOR_DATA). Si un estilo admite la alternación dinámica de colores (todos los colores contienen la palabra COLOR en sus nombres), entonces necesitamos un buffer de color (tipo indicado INDICATOR_COLOR_INDEX). El buffer de colores siempre se enlaza después de los buffers de valores que corresponden al estilo.

ENUM_DRAW_TYPE

Identificador Descripción Buffer de valores Buffer de color DRAW_NONE No se dibuja 1 0 DRAW_LINE Línea 1 0 DRAW_SECTION Sección 1 0 DRAW_HISTOGRAM Histograma de la línea cero 1 0 DRAW_HISTOGRAM2 Histograma de dos buffers de indicadores 2 0 DRAW_ARROW Dibujo de flechas 1 0 DRAW_ZIGZAG Estilo Zigzag permite secciones verticales en la barra 2 0 DRAW_FILLING Relleno de color entre dos niveles 2 0 DRAW_BARS Visualización como secuencia de barras 4 0 DRAW_CANDLES Visualización como secuencia de velas 4 0 DRAW_COLOR_LINE Línea multicolor 1 1 DRAW_COLOR_SECTION Secciones multicolor 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM Histograma multicolor desde la línea cero 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Histograma multicolor de dos buffers de indicadores 2 1 DRAW_COLOR_ARROW Dibujo con flechas multicolor 1 1 DRAW_COLOR_ZIGZAG ZigZag multicolor 2 1 DRAW_COLOR_BARS Barras multicolor 4 1 DRAW_COLOR_CANDLES Velas multicolor 4 1

Para perfeccionar la visualización del tipo seleccionado de dibujo podemos usar los identificadores que vienen en la enumeración ENUM_PLOT_PROPERTY.

Para las funciones PlotIndexSetInteger() y PlotIndexGetInteger()

ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER

Identificador Descripción Tipo de la propiedad PLOT_ARROW Código de flecha para el estilo DRAW_ARROW uchar PLOT_ARROW_SHIFT Desplazamiento vertical de flechas para el estilo DRAW_ARROW int PLOT_DRAW_BEGIN Número de barras iniciales sin dibujar y valores en DataWindow int PLOT_DRAW_TYPE Tipo de construcción gráfica ENUM_DRAW_TYPE PLOT_SHOW_DATA Indica la visualización de valores de construcción en la ventana DataWindow bool PLOT_SHIFT Desplazamiento de representación gráfica del indicador respecto al eje de tiempo en barras int PLOT_LINE_STYLE Estilo de la línea de dibujo ENUM_LINE_STYLE PLOT_LINE_WIDTH Grosor de línea de dibujo int PLOT_COLOR_INDEXES Número de colores int PLOT_LINE_COLOR Índice del buffer que contiene el color color modificador=número del índice de color

Para la función PlotIndexSetDouble()

ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE

Identificador Descripción Tipo de la propiedad PLOT_EMPTY_VALUE Valor vacío para una representación gráfica, para la que no hay dibujo double

Para la función PlotIndexSetString()

ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING

Identificador Descripción Tipo de la propiedad PLOT_LABEL Nombre de la serie gráfica de indicador para la visualización en DataWindow. Para los estilos gráficos complejos, que requieren varios búferes de indicador para su visualización, los nombres para cada búfer se puede establecer utilizando ";" como separador. El ejemplo del código se puede encontrar en DRAW_CANDLES string

Hay 5 estilos que se usan para dibujar una línea en un indicador personalizado. Se puede usarlas sólo si tienen el grosor de 0 a 1.

ENUM_LINE_STYLE

Identificador Descripción STYLE_SOLID Línea continua STYLE_DASH Polilínea STYLE_DOT Línea de puntos STYLE_DASHDOT Línea de punto y raya STYLE_DASHDOTDOT Línea de dos puntos y raya

Para definir el estilo de dibujo de línea y el tipo de dibujo, se usa la función PlotIndexSetInteger(). A través de la función ObjectSetInteger() se puede determinar el espesor y el estilo del dibujo de niveles para las extensiones de Fibonacci.

Ejemplo: