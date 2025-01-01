Tipos de eventos de gráfico

Existen 11 tipos de eventos que pueden ser procesados utilizando la función predefinida OnChartEvent(). Para los eventos de usuario están previstos 65535 identificadores en el rango de CHARTEVENT_CUSTOM a CHARTEVENT_CUSTOM_LAST inclusive. Para generar un evento de usuario hace falta usar la función EventChartCustom().

ENUM_CHART_EVENT

Identificador Descripción CHARTEVENT_KEYUP Liberación de tecla CHARTEVENT_KEYDOWN Teclazos CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Desplazamiento del ratón y pulsación de los botones del ratón (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL Pulsar o deslizar la rueda del ratón (si para el gráfico se ha establecido la propiedad CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE Creación de un objeto gráfico (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true) CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE Evento de cambio de propiedades de un objeto gráfico a través del diálogo de propiedades CHARTEVENT_OBJECT_DELETE Eliminación de un objeto gráfico (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true) CHARTEVENT_CLICK Clic en un gráfico CHARTEVENT_OBJECT_CLICK Clic en un objeto gráfico CHARTEVENT_OBJECT_DRAG Arrastrar un objeto gráfico CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT Fin de edición del texto en el objeto gráfico Edit CHARTEVENT_CHART_CHANGE Modificación de dimensiones del gráfico o de sus propiedades a través del diálogo de propiedades CHARTEVENT_CUSTOM Número inicial de un evento del rango de eventos de usuario CHARTEVENT_CUSTOM_LAST Número final de un evento del rango de eventos de usuario

Evento CHARTEVENT_KEYUP

El evento CHARTEVENT_KEYUP se produce cuando el usuario suelta una tecla del teclado mientras la ventana del gráfico tiene el foco de entrada. Este evento complementa el CHARTEVENT_KEYDOWN existente, que se genera al presionar una tecla. El uso de ambos eventos permite determinar con precisión cuándo se presionan y sueltan las teclas, lo cual resulta útil al crear interfaces de usuario y herramientas con controles interactivos.

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

if(id == CHARTEVENT_KEYUP)

{

int key = (int)lparam;

::Print("Key released: ", TranslateKey(key));

}

}

El valor lparam contiene un código de la tecla (KeyCode) similar al evento CHARTEVENT_KEYDOWN. Para obtener la representación de texto de una tecla, puede utilizar la función TranslateKey().

Procesamiento de teclas "muertas" (Dead Keys)

Se admite el procesamiento de las llamadas "teclas muertas" (dead keys). Estas son teclas que no ingresan un carácter inmediatamente, sino que cambian la apariencia del siguiente carácter ingresado. Por ejemplo, en la disposición griega, la tecla ; se usa para poner los acentos en las vocales (ά, έ, ύ y otras).

Ahora estas teclas se pueden monitorear con ayuda de la función TranslateKey() en los manejadores CHARTEVENT_KEYDOWN y CHARTEVENT_KEYUP. Esto permite la detección correcta de la pulsación y la liberación de combinaciones de teclas complejas en diseños multilingües.

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

if(id == CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

int key = (int)lparam;

string text = TranslateKey(key);

::Print("Pressed: ", text);

}

if(id == CHARTEVENT_KEYUP)

{

int key = (int)lparam;

string text = TranslateKey(key);

::Print("Released: ", text);

}

}

El procesamiento de teclas muertas resulta útil al implementar campos de texto personalizados, sistemas de teclas de acceso rápido e interfaces compatibles con distribuciones de teclado internacionales.

Parámetros de entrada de la función OnChartEvent

Para cada tipo del evento, los parámetros de entrada de la función OnChartEvent() tienen determinados valores que son necesarios para procesar este evento. En la tabla de abajo están especificados los eventos y valores que se pasan a través de los parámetros.

Evento Valor del parámetro id Valor del parámetro lparam Valor del parámetro dparam Valor del parámetro sparam Evento de liberación de tecla CHARTEVENT_KEYUP Código de la tecla soltada Número de repeticiones del evento, siempre 1 Valor string de máscara de bits que describe el estado de las teclas-modificadoras. Vea WM_KEYUP message Evento de pulsación de tecla CHARTEVENT_KEYDOWN Código de la tecla pulsada Número de veces que se repetirá un evento cuando se mantenga presionada una tecla Valor string de máscara de bits que describe el estado de las teclas-modificadoras. Vea WM_KEYDOWN message Eventos del ratón (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE coordinada X coordinada Y Valor literal de la máscara de bits que describe el estatus de los botones del ratón Evento de rueda del ratón (si para el gráfico se ha establecido el evento CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL Banderas de estados de las teclas y los botones del ratón, coordenadas X e Y del ratón. Se da una descripción en el ejemplo de abajo Valor Delta del deslizamiento de la rueda del ratón – Evento de creación de un objeto gráfico (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE – – Nombre del objeto gráfico creado Evento del cambio de propiedades de un objeto a través del diálogo de propiedades CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE – – Nombre del objeto gráfico modificado Evento de eliminación de un objeto gráfico (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true) CHARTEVENT_OBJECT_DELETE – – Nombre del objeto gráfico eliminado Evento de cliquear sobre un gráfico CHARTEVENT_CLICK coordinada X coordinada Y – Evento de cliquear sobre un objeto gráfico CHARTEVENT_OBJECT_CLICK coordinada X coordinada Y Nombre del objeto gráfico en el que ha ocurrido un evento Evento de mover un objeto gráfico con el ratón CHARTEVENT_OBJECT_DRAG – – Nombre del objeto gráfico movido Evento del fin de edición del texto en el campo de introducción del objeto gráfico "Campo de texto" CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT – – Nombre del objeto gráfico "Campo de texto" donde ha finalizado la introducción del texto Evento de modificación de dimensiones del gráfico o de sus propiedades a través del diálogo de propiedades CHARTEVENT_CHART_CHANGE – – – Identificador del evento de usuario CHARTEVENT_CUSTOM+N Valor determinado por la función EventChartCustom() Valor determinado por la función EventChartCustom() Valor determinado por la función EventChartCustom()

Ejemplo:

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

Print("Ha sido arrancado el Asesor Experto con el nombre ",MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME));

//--- enable object create events

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- enable object delete events

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- la actualización forzosa de las propiedades del gráfico garantiza la preparación para el procesamiento de eventos

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id, // identificador del evento

const long& lparam, // parámetro de evento del tipo long

const double& dparam, // parámetro de evento del tipo double

const string& sparam // parámetro de evento del tipo string

)

{

//--- el botón izquierdo del ratón ha sido pulsado en el gráfico

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

Print("Coordinadas del clic de ratón en el gráfico: x= ",lparam," y= ",dparam);

}

//--- el ratón ha hecho un clic en el objeto gráfico

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

Print("Clic del ratón en el objeto con el nombre '"+sparam+"'");

}

//--- la tecla del teclado ha sido apretada

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch(lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("Apretada KEY_NUMLOCK_LEFT"); break;

case KEY_LEFT: Print("Apretada KEY_LEFT"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("Apretada KEY_NUMLOCK_UP"); break;

case KEY_UP: Print("Apretada KEY_UP"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("Apretada KEY_NUMLOCK_RIGHT"); break;

case KEY_RIGHT: Print("Apretada KEY_RIGHT"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("Apretada KEY_NUMLOCK_DOWN"); break;

case KEY_DOWN: Print("Apretada KEY_DOWN"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("Apretada KEY_NUMPAD_5"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("Apretada KEY_NUMLOCK_5"); break;

default: Print("Apretada una de las teclas no especificadas");

}

ChartRedraw();

}

//--- el objeto ha sido eliminado

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

{

Print("Se ha eliminado el objeto con el nombre ",sparam);

}

//--- el objeto ha sido creado

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

{

Print("Se ha creado el objeto con el nombre ",sparam);

}

//--- el objeto ha sido arrastrado o las coordinadas de puntos de anclaje han sido cambiados

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

{

Print("Cambio de los puntos de enlace del objeto con el nombre ",sparam);

}

//--- el texto en la casilla Edit del objeto gráfico ha sido cambiado

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

{

Print("Ha sido cambiado el texto en el objeto Edit ",sparam);

}

}

For CHARTEVENT_MOUSE_MOVE event the sparam string parameter contains information about state of the keyboard and mouse buttons:

Bit Description 1 State of the left mouse button 2 State of the right mouse button 3 State of the SHIFT button 4 State of the CTRL button 5 State of the middle mouse button 6 State of the first extra mouse button 7 State of the second extra mouse button

Example:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- enable CHART_EVENT_MOUSE_MOVE messages

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,1);

// --- desactivamos el menú contextual del gráfico (a la derecha)

ChartSetInteger(0,CHART_CONTEXT_MENU,0);

// --- desactivamos la cruz (con el botón central)

ChartSetInteger(0,CHART_CROSSHAIR_TOOL,0);

//--- la actualización forzosa de las propiedades del gráfico garantiza la preparación para el procesamiento de eventos

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| MouseState |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // mouse left

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // mouse right

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // mouse middle

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // mouse first X key

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // mouse second X key

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // shift key

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // control key

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

}

Para el evento CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL los parámetros lparam y dparam contienen información sobre el estado de los botones Ctrl, Shift, de los botoenes del ratón, las coordenadas del cursor y la amplitud del deslizamiento de la rueda del ratón. Para que resulte más comprensible, inicie este asesor en el gráfico y deslice la rueda del ratón pulsando por turnos los diferentes botones y teclas descritas en el código.

Ejemplo de procesamiento del evento CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

init OnInit()

{

//--- activación de los mensajes sobre el deslizamiento de la rueda del ratón

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- la actualización forzosa de las propiedades del gráfico garantiza la preparación para el procesamiento de eventos

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- vamos a analizar el estado de los botones y de la rueda del ratón para este evento

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // bandera de estados de las teclas Ctrl, Shift y los botones del ratón

int x_cursor = (int)(short)lparam; // coordenada X en la que ha sucedido el evento de rueda del ratón

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // coordenada Y en la que ha sucedido el evento de rueda del ratón

int delta = (int)dparam; // valor sumado del deslizamiento de la rueda, se activa al alcanzar +120 o -120

//--- procesamos la bandera

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0) str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0) str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0) str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0) str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0) str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0) str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0) str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1) + "'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+ /*

Ejemplo de muestra

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: Ctrl pressed: X=193, Y=445, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: Shift pressed: X=186, Y=446, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: X=178, Y=447, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: X=231, Y=449, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: MiddleButton pressed: X=231, Y=449, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: LeftButton pressed: X=279, Y=320, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: RightButton pressed: X=253, Y=330, delta=120 */

