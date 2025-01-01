DocumentaciónSecciones
Líneas cíclicas.

ObjCycles

Nota

La distancia entre las líneas se establece a través de las coordenadas del tiempo de dos puntos de anclaje del objeto.

Ejemplo

El siguiente script crea y desplaza las líneas cíclicas el gráfico. Para la creación y modificación de las propiedades del objeto gráfico han sido escritas unas funciones especiales que Usted puede utilizar "como son" en sus propias aplicaciones.

 

//--- descripción
#property description "El script construye las líneas cíclicas en el gráfico."
#property description "Las coordenadas de los puntos de anclaje se establecen en por cientos"
#property description "de las dimensiones de la ventana del gráfico."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string          InpName="Cycles";   // Nombre del objeto
input int             InpDate1=10;        // Fecha del 1 punto en %
input int             InpPrice1=45;       // Precio del 1 punto en %
input int             InpDate2=20;        // Fecha del 2 punto en %
input int             InpPrice2=55;       // Precio del 2 punto en %
input color           InpColor=clrRed;    // Color de las líneas cíclicas
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DOT// Estilo de las líneas cíclicas
input int             InpWidth=1;         // Grosor de las líneas cíclicas
input bool            InpBack=false;      // Objeto al fondo
input bool            InpSelection=true;  // Seleccionar para mover
input bool            InpHidden=true;     // Ocultar en la lista de objetos
input long            InpZOrder=0;        // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea las líneas cíclicas                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CyclesCreate(const long            chart_ID=0,        // ID del gráfico
                  const string          name="Cycles",     // nombre del objeto
                  const int             sub_window=0,      // número de subventana
                  datetime              time1=0,           // hora del primer punto
                  double                price1=0,          // precio del primer punto
                  datetime              time2=0,           // hora del segundo punto
                  double                price2=0,          // precio del segundo punto
                  const color           clr=clrRed,        // color de las líneas cíclicas
                  const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo de las líneas cíclicas
                  const int             width=1,           // grosor de las líneas cíclicas
                  const bool            back=false,        // al fondo
                  const bool            selection=true,    // seleccionar para mover
                  const bool            hidden=true,       // ocultar en la lista de objetos
                  const long            z_order=0)         // prioridad para el clic del ratón
  {
//--- establecemos las coordenadas de los puntos de anclaje si todavía no han sido establecidas
   ChangeCyclesEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- creamos las líneas cíclicas según las coordenadas establecidas
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CYCLES,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al crear las líneas cíclicas! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- fijamos el color de las líneas
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- fijamos el estilo de las líneas
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- fijamos el grosor de las líneas
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento de las líneas con ratón
//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto
//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection
//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve el punto de anclaje                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CyclesPointChange(const long   chart_ID=0,    // ID del gráfico
                       const string name="Cycles"// nombre del objeto
                       const int    point_index=0, // número del punto de anclaje
                       datetime     time=0,        // coordenada del tiempo del punto de anclaje
                       double       price=0)       // coordenada del precio del punto de anclaje
  {
//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- movemos el punto de anclaje
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina las líneas cíclicas                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CyclesDelete(const long   chart_ID=0,    // ID del gráfico
                  const string name="Cycles"// nombre del objeto
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- eliminamos las líneas cíclicas
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al eliminar las líneas cíclicas!! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje de las líneas cíclicas y para |
//| los valores vacíos establece los valores por defecto                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeCyclesEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                             datetime &time2,double &price2)
  {
//--- si la hora del primer punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- si el precio del primer punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- si la hora del segundo punto no ha sido establecida, se colocará a 9 barras a la izquierda del segundo
   if(!time2)
     {
      //--- array para recibir la hora de apertura de las últimas 10 barras
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- colocamos el segundo punto a 9 barras a la izquierda del primero
      time2=temp[0];
     }
//--- si el precio del segundo punto no ha sido establecido, va a coincidir con el precio del primer punto
   if(!price2)
      price2=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");
      return;
     }
//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamaño del array price
   int accuracy=1000;
//--- arrays para guardar los valores de las fechas y precios que van a utilizarse
//--- para establecer y modificar las coordenadas de los puntos de anclaje de las líneas
   datetime date[];
   double   price[];
//--- asignación de la memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- llenamos el array de datos
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- llenamos el array de precios
//--- encontramos el valor máximo y mínimo del gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- determinamos el paso del cambio del precio y llenamos el array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definimos los puntos para trazar las líneas cíclicas
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- creamos la línea de tendencia
   if(!CyclesCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ahora vamos a mover los puntos de anclaje
//--- contador del ciclo
   int h_steps=bars/5;
//--- movemos el segundo punto de anclaje
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- cogemos el siguiente valor
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- movemos el punto
      if(!CyclesPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
      // retardo de 0,05 segundo
      Sleep(50);
     }
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//--- contador del ciclo
   h_steps=bars/4;
//--- movemos el primer punto de anclaje
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- cogemos el siguiente valor
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      //--- movemos el punto
      if(!CyclesPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
      // retardo de 0,05 segundo
      Sleep(50);
     }
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//--- eliminamos el objeto desde el gráfico
   CyclesDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//---
  }