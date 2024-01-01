- DRAW_NONE
- DRAW_LINE
- DRAW_SECTION
- DRAW_HISTOGRAM
- DRAW_HISTOGRAM2
- DRAW_ARROW
- DRAW_ZIGZAG
- DRAW_FILLING
- DRAW_BARS
- DRAW_CANDLES
- DRAW_COLOR_LINE
- DRAW_COLOR_SECTION
- DRAW_COLOR_HISTOGRAM
- DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
- DRAW_COLOR_ARROW
- DRAW_COLOR_ZIGZAG
- DRAW_COLOR_BARS
- DRAW_COLOR_CANDLES
El estilo DRAW_CANDLES dibuja las velas japonesas basándose en los valores de cuatro búfers indicadores que contienen los precios Open, High, Low y Close. Se utiliza para crear sus propios indicadores personalizados en forma de velas japonesas, también en otra subventana del gráfico y para otros instrumentos financieros.
El color de las velas se puede definir usando las directivas del compilador, o dinámicamente a través de la función PlotIndexSetInteger(). El cambio dinámico de las propiedades de la construcción gráfica permite "vivificar" los indicadores, para que cambien su apariencia en función de la situación actual.
El indicador se dibuja sólo para las barras que tienen establecidos los valores no vacíos de todos los cuatro búfers indicadores. Para indicar qué valor se debe considerar "vacío", establezca este valor en la propiedad PLOT_EMPTY_VALUE:
|
//--- el valor 0 (valor vacío) no va a participar en el proceso de trazado
Rellene siempre los búfers indicadores con valores de forma explícita, para las barras que se ignoran indique en el búfer un valor vacío.
El número de búfers requeridos para construir DRAW_CANDLES – 4. Todos los búfers que se utilizan para la construcción deben ir en serie uno detrás del otro en orden establecido: Open, High, Low y Close. Ninguno de los búfers puede contener sólo los valores vacíos, porque si es así, no se dibuja nada.
Para el estilo DRAW_CANDLES es posible indicar de uno a tres colores, dependiendo de ello, cambiará el aspecto exterior de las velas. Si se indica solo un color, entonces todas las velas del gráfico se colorearán por entero de ese color.
|
//--- velas iguales, coloreadas en un solo color
Si indicamos dos colores a través de un guión, los contornos se dibujarán con el primer color, y el cuerpo con el segundo.
|
//--- el color de las velas se distingue del color de las sombras
Para que sea posible mostrar las velas crecientes y decrecientes de forma distinta, es necesario indicar los tres colores con ayuda de comas. En este caso, el contorno de la vela se dibujará con el primer color, y el color de la vela alcista y bajista se establecerá con el segundo y el tercer color.
|
//--- el color de las velas se distingue del color de las sombras
De esta forma, con la ayuda del estilo DRAW_CANDLES se pueden crear variantes personalizadas propias del color de las velas. Asimismo, todos los colores pueden cambiarse de forma dinámica durante el proceso del trabajo con la ayuda de la función PlotIndexSetInteger(índice_de_la_construcción_DRAW_CANDLES, PLOT_LINE_COLOR, número_del_modificador, color) , donde el número_del_modificador puede tener los valores siguientes:
- 0 — color del contorno y las sombras
- 1— color del cuerpo de la vela alcista
- 2 - color del cuerpo de vela bajista
|
//--- establecemos el color del contorno y de las sombras
Aquí tenemos un ejemplo del indicador que dibuja en una ventana separada las velas japonesas para el instrumento financiero especificado. El color de las velas se cambia aleatoriamente cada N tics. El parámetro N está sacado a los parámetros externos del indicador para que exista la posibilidad de establecerlo manualmente (pestaña "Parámetros" en la ventana de propiedades del indicador).
Fíjense en que inicialmente para la construcción gráfica plot1 el color se establece mediante la directiva del compilador #property, y luego en la funciónOnCalculate() se elige aleatoriamente un nuevo color desde la lista previamente preparada.
|
//+------------------------------------------------------------------+