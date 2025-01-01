DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de objetosTipos de objetosOBJ_EXPANSION 

OBJ_EXPANSION

Expansiones de Fibonacci.

ObjFiboExpansion

Nota

Para las "Expansiones de Fibonacci" se puede indicar el modo de su continuación a la derecha y/o a la izquierda (propiedades OBJPROP_RAY_RIGHT y OBJPROP_RAY_LEFT respectivamente).

Además, se puede indicar el número de líneas-niveles, su valor y el color.

Ejemplo

El siguiente script crea y desplaza las "Expansiones de Fibonacci" en el gráfico. Para la creación y modificación de las propiedades del objeto gráfico han sido escritas unas funciones especiales que Usted puede utilizar "como son" en sus propias aplicaciones.

 

//--- descripción
#property description "El script construye el objeto gráfico \"Expansiones de Fibonacci\"."
#property description "Las coordenadas de los puntos de anclaje se establecen en por cientos"
#property description "de las dimensiones de la ventana del gráfico."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string          InpName="FiboExpansion";   // Nombre del objeto
input int             InpDate1=10;               // Fecha del 1-er punto en %
input int             InpPrice1=55;              // Precio del 1-er punto en %
input int             InpDate2=30;               // Fecha del 2-do punto en %
input int             InpPrice2=10;              // Precio del 2-do punto en %
input int             InpDate3=80;               // Fecha del 3-er punto en %
input int             InpPrice3=75;              // Precio del 3-er punto en %
input color           InpColor=clrRed;           // Color del objeto
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Estilo de la línea
input int             InpWidth=2;                // Grosor de la línea
input bool            InpBack=false;             // Objeto al fondo
input bool            InpSelection=true;         // Seleccionar para mover
input bool            InpRayLeft=false;          // Continuación del objeto a la izquierda
input bool            InpRayRight=false;         // Continuación del objeto a la derecha
input bool            InpHidden=true;            // Ocultar en la lista de objetos
input long            InpZOrder=0;               // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea las "Expansiones de Fibonacci" según las coordenadas establecidas               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboExpansionCreate(const long            chart_ID=0,           // ID del gráfico
                         const string          name="FiboExpansion"// nombre del canal
                         const int             sub_window=0,         // número de subventana 
                         datetime              time1=0,              // hora del primer punto
                         double                price1=0,             // precio del primer punto
                         datetime              time2=0,              // hora del segundo punto
                         double                price2=0,             // precio del segundo punto
                         datetime              time3=0,              // hora del tercer punto
                         double                price3=0,             // precio del tercer punto
                         const color           clr=clrRed,           // color del objeto
                         const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,    // estilo de las líneas
                         const int             width=1,              // grosor de las líneas
                         const bool            back=false,           // al fondo
                         const bool            selection=true,       // seleccionar para mover
                         const bool            ray_left=false,       // continuación del objeto a la izquierda
                         const bool            ray_right=false,      // continuación del objeto a la derecha
                         const bool            hidden=true,          // ocultar en la lista de objetos
                         const long            z_order=0)            // prioridad para el clic del ratón
  {
//--- establecemos las coordenadas de los puntos de anclaje si todavía no han sido establecidas
   ChangeFiboExpansionEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- creamos las "Expansiones de Fibonacci" según las coordenadas establecidas
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EXPANSION,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Falo al crear las \"Expansiones de Fibonacci\"! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- establecemos el color del objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el estilo de las líneas
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- fijamos el grosor de las líneas
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de selección del objeto para mover
//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto
//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection
//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- activamos (true) o desactivamos (false) el modo de continuación del objeto a la izquierda
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- activamos (true) o desactivamos (false) el modo de continuación del objeto a la derecha
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Establece el número de los niveles y sus parámetros           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboExpansionLevelsSet(int             levels,               // número de las líneas del nivel
                            double          &values[],            // valores de las líneas del nivel
                            color           &colors[],            // color de las líneas del nivel
                            ENUM_LINE_STYLE &styles[],            // estilos de las líneas del nivel
                            int             &widths[],            // grosor de las líneas del nivel
                            const long      chart_ID=0,           // ID del gráfico
                            const string    name="FiboExpansion"// nombre del objeto
  {
//--- comprobamos los tamaños de los arrays
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
     {
      Print(__FUNCTION__,": ¡Error. La longitud del array no corresponde al número de los niveles!");
      return(false);
     }
//--- establecemos el número de los niveles
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- establecemos las propiedades de los niveles en el ciclo
   for(int i=0;i<levels;i++)
     {
      //--- valor del nivel
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
      //--- color del nivel
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
      //--- estilo del nivel
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
      //--- grosor del nivel
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
      //--- descripción del nivel
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,"FE "+DoubleToString(100*values[i],1));
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve el punto de anclaje de las "Expansiones de Fibonacci"                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboExpansionPointChange(const long   chart_ID=0,           // ID del gráfico
                              const string name="FiboExpansion"// nombre del objeto
                              const int    point_index=0,        // número del punto de anclaje
                              datetime     time=0,               // coordenada del tiempo del punto de anclaje
                              double       price=0)              // coordenada del precio del punto de anclaje
  {
//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- movemos el punto de anclaje
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina las "Expansiones de Fibonacci"                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboExpansionDelete(const long   chart_ID=0,           // ID del gráfico
                         const string name="FiboExpansion"// nombre del objeto
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- eliminamos el objeto
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Falo al eliminar las \"Expansiones de Fibonacci\"! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| //| Comprueba los valores de los puntos de anclaje de las "Expansiones de Fibonacci" y para     |
//| los valores vacíos establece los valores por defecto              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboExpansionEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,
                                    double &price2,datetime &time3,double &price3)
  {
//--- si la hora del tercer punto (de la derecha) no ha sido establecida, se colocará en la barra actual
   if(!time3)
      time3=TimeCurrent();
//--- si el precio del tercer punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid
   if(!price3)
      price3=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- si la hora del primer punto (de la izquierda) no ha sido establecida, se colocará a 9 barras a la izquierda del tercer punto
//--- array para recibir la hora de apertura de las últimas 10 barras
   datetime temp[];
   ArrayResize(temp,10);
   if(!time1)
     {
      CopyTime(Symbol(),Period(),time3,10,temp);
      //--- colocamos el primer punto a 9 barras a la izquierda del segundo
      time1=temp[0];
     }
//--- si el precio del primer punto no ha sido establecido, va a coincidir con el precio del tercer punto
   if(!price1)
      price1=price3;
//--- si la hora del segundo punto no ha sido establecida, se colocará a 7 barras a la izquierda del tercer punto
   if(!time2)
      time2=temp[2];
//--- si el precio del segundo punto no ha sido establecido, lo moveremos a 250 puntos por debajo del primer punto
   if(!price2)
      price2=price1-250*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");
      return;
     }
//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamaño del array price
   int accuracy=1000;
//--- arrays para guardar los valores de las fechas y precios que van a utilizarse
//--- para establecer y modificar las coordenadas de los puntos de anclaje del objeto
   datetime date[];
   double   price[];
//--- asignación de la memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- llenamos el array de datos
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- llenamos el array de precios
//--- encontramos el valor máximo y mínimo del gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- determinamos el paso del cambio del precio y llenamos el array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definimos los puntos para trazar las "Expansiones de Fibonacci"
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- creamos las "Expansiones de Fibonacci"
   if(!FiboExpansionCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ahora vamos a mover los puntos de anclaje
//--- contador del ciclo
   int v_steps=accuracy/10;
//--- movemos el primer punto de anclaje
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- cogemos el siguiente valor
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- movemos el punto
      if(!FiboExpansionPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//--- contador del ciclo
   v_steps=accuracy/2;
//--- movemos el tercer punto de anclaje
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- cogemos el siguiente valor
      if(p3>1)
         p3-=1;
      //--- movemos el punto
      if(!FiboExpansionPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//--- contador del ciclo
   v_steps=accuracy*4/5;
//--- movemos el segundo punto de anclaje
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- cogemos el siguiente valor
      if(p2<accuracy-1)
         p2+=1;
      //--- movemos el punto
      if(!FiboExpansionPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//--- eliminamos el objeto desde el gráfico
   FiboExpansionDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//---
  }