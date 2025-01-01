DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de objetosTipos de objetosOBJ_STDDEVCHANNEL 

OBJ_STDDEVCHANNEL

Canal de desviación estándar.

ObjStdDevChannel

Nota

Para el canal de desviación estándar se puede indicar el modo de su continuación a la derecha y/o a la izquierda (propiedades OBJPROP_RAY_RIGHT y OBJPROP_RAY_LEFT respectivamente). Además, se puede establecer el modo de relleno del canal con el color.

Para el cambio del valor de desviación del canal se utiliza la propiedad OBJPROP_DEVIATION.

Ejemplo

El siguiente script crea y desplaza el canal de desviación estándar en el gráfico. Para la creación y modificación de las propiedades del objeto gráfico han sido escritas unas funciones especiales que Usted puede utilizar "como son" en sus propias aplicaciones.

 

//--- descripción
#property description "El script construye el objeto gráfico \"Canal de desviación estándar\"."
#property description "Las coordenadas de los puntos de anclaje se establecen en por cientos de las dimensiones"
#property description "de la ventana del gráfico."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string          InpName="StdDevChannel";   // Nombre del canal
input int             InpDate1=10;               // Fecha del 1-er punto en %
input int             InpDate2=40;               // Fecha del 2-do punto en %
input double          InpDeviation=1.0;          // Desviación
input color           InpColor=clrRed;           // Color del canal
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Estilo de las líneas del canal
input int             InpWidth=2;                // Grosor de las líneas del canal
input bool            InpFill=false;             // Relleno del canal con el color
input bool            InpBack=false;             // Canal al fondo
input bool            InpSelection=true;         // Seleccionar para mover
input bool            InpRayLeft=false;          // Continuación del canal a la izquierda
input bool            InpRayRight=false;         // Continuación del canal a la derecha
input bool            InpHidden=true;            // Ocultar en la lista de objetos
input long            InpZOrder=0;               // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea el canal de desviación estándar según las coordenadas establecidas    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelCreate(const long            chart_ID=0,        // ID del gráfico
                         const string          name="Channel",    // nombre del canal
                         const int             sub_window=0,      // número de subventana 
                         datetime              time1=0,           // hora del primer punto
                         datetime              time2=0,           // hora del segundo punto
                         const double          deviation=1.0,     // desviación 
                         const color           clr=clrRed,        // color del canal
                         const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo de las líneas del canal
                         const int             width=1,           // grosor de las líneas del canal
                         const bool            fill=false,        // relleno del canal con el color
                         const bool            back=false,        // al fondo
                         const bool            selection=true,    // seleccionar para mover
                         const bool            ray_left=false,    // continuación del canal a la izquierda
                         const bool            ray_right=false,   // continuación del canal a la derecha
                         const bool            hidden=true,       // ocultar en la lista de objetos
                         const long            z_order=0)         // prioridad para el clic del ratón
  {
//--- establecemos las coordenadas de los puntos de anclaje si todavía no han sido establecidas
   ChangeChannelEmptyPoints(time1,time2);
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- creamos el canal según las coordenadas establecidas
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_STDDEVCHANNEL,sub_window,time1,0,time2,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al crear el canal de desviación estándar! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- establecemos la desviación, de ella depende el ancho del canal
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_DEVIATION,deviation);
//--- fijamos el color del canal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el estilo de las líneas del canal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- establecemos el grosor de las líneas del canal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de relleno del canal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de selección del canal para mover
//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto
//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection
//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- activamos (true) o desactivamos (false) el modo de continuación del canal a la izquierda
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- activamos (true) o desactivamos (false) el modo de continuación del canal a la derecha
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve el punto de anclaje del canal                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelPointChange(const long   chart_ID=0,     // ID del gráfico
                              const string name="Channel"// nombre del canal
                              const int    point_index=0,  // número del punto de anclaje
                              datetime     time=0)         // coordenada del tiempo del punto de anclaje
  {
//--- si la hora del punto no está definida, lo movemos a la barra actual
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- movemos el punto de anclaje
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambia la desviación del canal                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelDeviationChange(const long   chart_ID=0,     // ID del gráfico
                                  const string name="Channel"// nombre del canal
                                  const double deviation=1.0)  // desviación
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- cambiamos el ángulo de inclinación de la línea de tendencia
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_DEVIATION,deviation))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al cambiar la desviación del canal! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina el canal                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelDelete(const long   chart_ID=0,     // ID del gráfico
                         const string name="Channel"// nombre del canal
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- eliminamos el canal
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al eliminar el canal! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje del canal y para   |
//| los valores vacíos establece los valores por defecto                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,datetime &time2)
  {
//--- si la hora del segundo punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- si la hora del primer punto no ha sido establecida, se colocará a 9 barras a la izquierda del segundo
   if(!time1)
     {
      //--- array para recibir la hora de apertura de las últimas 10 barras
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- colocamos el segundo punto a 9 barras a la izquierda del segundo
      time1=temp[0];
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100)
     {
      Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");
      return;
     }
//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamaño del array price
   int accuracy=1000;
//--- arrays para guardar los valores de las fechas y precios que van a utilizarse
//--- para establecer y modificar las coordenadas de los puntos de anclaje del canal
   datetime date[];
   double   price[];
//--- asignación de la memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- llenamos el array de datos
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- llenamos el array de precios
//--- encontramos el valor máximo y mínimo del gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- determinamos el paso del cambio del precio y llenamos el array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definimos puntos para trazar el canal
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
//--- creamos el canal de desviación estándar
   if(!StdDevChannelCreate(0,InpName,0,date[d1],date[d2],InpDeviation,InpColor,InpStyle,
      InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ahora vamos a mover el canal por la horizontal a la derecha y ampliarlo
//--- contador del ciclo
   int h_steps=bars/2;
//--- movemos el canal
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- cogemos los siguientes valores
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- movemos los puntos de anclaje
      if(!StdDevChannelPointChange(0,InpName,0,date[d1]))
         return;
      if(!StdDevChannelPointChange(0,InpName,1,date[d2]))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
      // retardo de 0,05 segundo
      Sleep(50);
     }
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//--- contador del ciclo
   double v_steps=InpDeviation*2;
//--- ampliamos el canal
   for(double i=InpDeviation;i<v_steps;i+=10.0/accuracy)
     {
      if(!StdDevChannelDeviationChange(0,InpName,i))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//--- eliminamos el canal desde el gráfico
   StdDevChannelDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//---
  }