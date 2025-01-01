Manual de referencia de MQL5Funciones comunesSetUserError
SetUserError
Pone la variable predefinida _LastError en el valor equivalente a ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error
void SetUserError(
Parámetros
user_error
[in] Número del error fijado por el usuario.
Valor devuelto
No hay valor devuelto.
Nota
Después de haber fijado el error con la función SetUserError(user_error), La función GetLastError() devolverá el valor equivalente a ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error.
Ejemplo:
void OnStart()