Manual de referencia de MQL5Funciones comunesSetUserError 

SetUserError

Pone la variable predefinida _LastError en el valor equivalente a ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

void  SetUserError(
   ushort user_error,   // número del error
   );

Parámetros

user_error

[in]  Número del error fijado por el usuario.

Valor devuelto

No hay valor devuelto.

Nota

Después de haber fijado el error con la función SetUserError(user_error), La función GetLastError() devolverá el valor equivalente a ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error.

Ejemplo:

void OnStart()
  {
//--- fijamos el número del error 65537=(ERR_USER_ERROR_FIRST +1)
   SetUserError(1);
//--- obtendremos el código del último error
   Print("GetLastError = ",GetLastError());
/* 
   Resultado
   GetLastError = 65537
*/ 
  }