OBJ_TRENDBYANGLE

Linea de tendencia por ángulo.

ObjTrendByAngle

Nota

Para la línea de tendencia se puede indicar el modo de su continuación a la derecha y/o a la izquierda (propiedades OBJPROP_RAY_RIGHT y OBJPROP_RAY_LEFT respectivamente).

Para establecer la inclinación de la línea se puede usar el ángulo, o bien las coordenadas del segundo punto de anclaje.

Ejemplo

El siguiente script crea y desplaza la línea de tendencia en el gráfico. Para la creación y modificación de las propiedades del objeto gráfico han sido escritas unas funciones especiales que Usted puede utilizar "como son" en sus propias aplicaciones.

 

//--- descripción
#property description "El script construye el objeto gráfico \"Línea de tendencia por ángulo\"."
#property description "Las coordenadas de los puntos de anclaje se establecen en por cientos de las dimensiones"
#property description "de la ventana del gráfico."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string          InpName="Trend";     // Nombre de la línea
input int             InpDate1=50;         // Fecha del 1-er punto en %
input int             InpPrice1=75;        // Precio del 1-er punto en %
input int             InpAngle=0;          // Ángulo de inclinación de la línea
input color           InpColor=clrRed;     // Color de la línea
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Estilo de la línea
input int             InpWidth=2;          // Grosor de la línea
input bool            InpBack=false;       // Línea al fondo
input bool            InpSelection=true;   // Seleccionar para mover
input bool            InpRayLeft=false;    // Continuación de la línea a la izquierda
input bool            InpRayRight=true;    // Continuación de la línea a la derecha
input bool            InpHidden=true;      // Ocultar en la lista de objetos
input long            InpZOrder=0;         // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea la línea de tendencia por ángulo                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendByAngleCreate(const long            chart_ID=0,        // ID del gráfico
                        const string          name="TrendLine",  // nombre de la línea
                        const int             sub_window=0,      // número de subventana
                        datetime              time=0,            // hora del punto
                        double                price=0,           // precio del punto
                        const double          angle=45.0,        // ángulo de inclinación
                        const color           clr=clrRed,        // color de la línea
                        const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo de la línea
                        const int             width=1,           // grosor de la línea
                        const bool            back=false,        // al fondo
                        const bool            selection=true,    // seleccionar para mover
                        const bool            ray_left=false,    // continuación de la línea a la izquierda
                        const bool            ray_right=true,    // continuación de la línea a la derecha
                        const bool            hidden=true,       // ocultar en la lista de objetos
                        const long            z_order=0)         // prioridad para el clic del ratón
  {
//--- para que sea más cómodo mover la línea de tendencia con ratón, crearemos el segundo punto
   datetime time2=0;
   double   price2=0;
//--- establecemos las coordenadas de los puntos de anclaje si todavía no han sido establecidas
   ChangeTrendEmptyPoints(time,price,time2,price2);
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- creamos la línea de tendencia por 2 puntos
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRENDBYANGLE,sub_window,time,price,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al crear la línea de tendencia! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- cambiamos el ángulo de inclinación de la línea; durante el cambio del ángulo la coordenada del segundo
//--- punto de la línea se cambiará automáticamente de acuerdo con los nuevos valores del ángulo
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- establecemos el color de la línea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el estilo de la línea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- establecemos el grosor de la línea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento de la línea con ratón
//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto
//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection
//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- activamos (true) o desactivamos (false) el modo de continuación de la línea a la izquierda
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- activamos (true) o desactivamos (false) el modo de continuación de la línea a la derecha
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambia las coordenadas del punto de anclaje de la línea de tendencia                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendPointChange(const long   chart_ID=0,       // ID del gráfico
                      const string name="TrendLine"// nombre de la línea
                      datetime     time=0,           // coordenada del tiempo del punto de anclaje
                      double       price=0)          // coordenada del precio del punto de anclaje
  {
//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- movemos el punto de anclaje de la línea de tendencia
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambia el ángulo de inclinación de la línea de tendencia                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendAngleChange(const long   chart_ID=0,       // ID del gráfico
                      const string name="TrendLine"// nombre de la línea de tendencia
                      const double angle=45)         // ángulo de inclinación de la línea de tendencia
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- cambiamos el ángulo de inclinación de la línea de tendencia
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al cambiar el ángulo de inclinación de la línea de tendencia! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina la línea de tendencia                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendDelete(const long   chart_ID=0,       // ID del gráfico
                 const string name="TrendLine"// nombre de la línea
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- eliminamos la línea de tendencia
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al eliminar la línea de tendencia! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje de la línea y para      |
//| los valores vacíos establece los valores por defecto                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                            datetime &time2,double &price2)
  {
//--- si la hora del primer punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- si el precio del primer punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- determinamos las coordenadas del segundo punto auxiliar
//--- el segundo punto va a estar 9 barras a la izquierda y tener el mismo precio
   datetime second_point_time[10];
   CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,second_point_time);
   time2=second_point_time[0];
   price2=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100)
     {
      Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");
      return;
     }
//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamaño del array price
   int accuracy=1000;
//--- arrays para guardar los valores de las fechas y precios que van a utilizarse
//--- para establecer y modificar las coordenadas de los puntos de anclaje de la línea
   datetime date[];
   double   price[];
//--- asignación de la memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- llenamos el array de datos
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- llenamos el array de precios
//--- encontramos el valor máximo y mínimo del gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- determinamos el paso del cambio del precio y llenamos el array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definimos puntos para trazar la línea
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- creamos la línea de tendencia
   if(!TrendByAngleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],InpAngle,InpColor,InpStyle,
      InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ahora vamos a mover y girar la línea
//--- contador del ciclo
   int v_steps=accuracy/2;
//--- movemos el punto de anclaje y cambiamos el ángulo de inclinación de la línea
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- cogemos el siguiente valor
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- movemos el punto
      if(!TrendPointChange(0,InpName,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!TrendAngleChange(0,InpName,18*(i+1)))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//--- eliminamos del gráfico
   TrendDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//---
  }