Constantes matemáticas
Las constantes especiales que contienen valores están reservadas para algunas expresiones matemáticas. Se puede usar estas constantes en cualquier parte del programa mql5 en vez de calcular sus valores a través de las funciones matemáticas.
|
Constante
|
Descripción
|
Valor
|
M_E
|
e
|
2.71828182845904523536
|
M_LOG2E
|
log2(e)
|
1.44269504088896340736
|
M_LOG10E
|
log10(e)
|
0.434294481903251827651
|
M_LN2
|
ln(2)
|
0.693147180559945309417
|
M_LN10
|
ln(10)
|
2.30258509299404568402
|
M_PI
|
pi
|
3.14159265358979323846
|
M_PI_2
|
pi/2
|
1.57079632679489661923
|
M_PI_4
|
pi/4
|
0.785398163397448309616
|
M_1_PI
|
1/pi
|
0.318309886183790671538
|
M_2_PI
|
2/pi
|
0.636619772367581343076
|
M_2_SQRTPI
|
2/sqrt(pi)
|
1.12837916709551257390
|
M_SQRT2
|
sqrt(2)
|
1.41421356237309504880
|
M_SQRT1_2
|
1/sqrt(2)
|
0.707106781186547524401
