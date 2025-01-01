//--- descripción

#property description "El script crea el objeto gráfico \"Etiqueta de texto\"."

//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script

#property script_show_inputs

//--- los parámetros de entrada del script

input string InpName="Label"; // Nombre de la etiqueta

input int InpX=150; // Distancia por el eje X

input int InpY=150; // Distancia por el eje Y

input string InpFont="Arial"; // Fuente

input int InpFontSize=14; // Tamaño de la fuente

input color InpColor=clrRed; // Color

input double InpAngle=0.0; // Ángulo de inclinación en grados

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER; // Modo de anclaje

input bool InpBack=false; // Objeto al fondo

input bool InpSelection=true; // Seleccionar para mover

input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos

input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crea la etiqueta de texto |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Label", // nombre de la etiqueta

const int sub_window=0, // número de subventana

const int x=0, // coordenada por el eje X

const int y=0, // coordenada por el eje Y

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // esquina del gráfico para el enlace

const string text="Label", // texto

const string font="Arial", // fuente

const int font_size=10, // tamaño de la fuente

const color clr=clrRed, // color

const double angle=0.0, // inclinación del texto

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // modo de anclaje

const bool back=false, // al fondo

const bool selection=false, // seleccionar para mover

const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos

const long z_order=0) //prioridad para el clic del ratón

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- creamos la etiqueta de texto

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al crear la etiqueta de texto! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- establecemos las coordenadas de la etiqueta

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- establecemos la esquina del gráfico respecto a la cual van a determinarse las coordenadas del punto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- ponemos el texto

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- establecemos la fuente del texto

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- establecemos el tamaño del texto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- establecemos el ángulo de inclinación del texto

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- establecemos el modo de anclaje

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- establecemos el color

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento de la etiqueta con ratón

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mueve la etiqueta de texto |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Label", // nombre de la etiqueta

const int x=0, // coordenada por el eje X

const int y=0) // coordenada por el eje Y

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- movemos la etiqueta de texto

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al mover la coordenada X de la etiqueta! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al mover la coordenada Y de la etiqueta! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cambia la esquina del gráfico para el enlace de la etiqueta |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelChangeCorner(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Label", // nombre de la etiqueta

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER) // esquina del gráfico para el enlace

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- cambiamos la esquina de anclaje

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cambiar la esquina de anclaje! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cambia el texto del objeto |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelTextChange(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Label", // nombre del objeto

const string text="Text") // texto

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- cambiamos el texto del objeto

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cambiar el texto! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Elimina la etiqueta de texto |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Label") // nombre de la etiqueta

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- eliminamos la etiqueta

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al eliminar la etiqueta de texto! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- recordamos las coordenadas de la etiqueta en las variables locales

int x=InpX;

int y=InpY;

//--- tamaño de la ventana del gráfico

long x_distance;

long y_distance;

//--- definimos las dimensiones de la ventana

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("¡Fallo al obtener el ancho del gráfico! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("¡Fallo al obtener el alto del gráfico! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos

if(InpX<0 || InpX>x_distance-1 || InpY<0 || InpY>y_distance-1)

{

Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");

return;

}

//--- preparamos el texto inicial para la etiqueta

string text;

StringConcatenate(text,"La esquina superior izquierda: ",x,",",y);

//--- creamos la etiqueta de texto en el gráfico

if(!LabelCreate(0,InpName,0,InpX,InpY,CORNER_LEFT_UPPER,text,InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redibujamos el gráfico y esperamos medio segundo

ChartRedraw();

Sleep(500);

//--- vamos a mover la etiqueta y a la vez cambiar su texto

//--- número de iteraciones por ejes

int h_steps=(int)(x_distance/2-InpX);

int v_steps=(int)(y_distance/2-InpY);

//--- movemos la etiqueta abajo

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- cambiamos la coordenada

y+=2;

//--- movemos la etiqueta y cambiamos su texto

MoveAndTextChange(x,y,"La esquina superior izquierda: ");

}

//--- retardo de medio segundo

Sleep(500);

//--- movemos la etiqueta a la derecha

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- cambiamos la coordenada

x+=2;

//--- movemos la etiqueta y cambiamos su texto

MoveAndTextChange(x,y,"La esquina superior izquierda: ");

}

//--- retardo de medio segundo

Sleep(500);

//--- movemos la etiqueta para arriba

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- cambiamos la coordenada

y-=2;

//--- movemos la etiqueta y cambiamos su texto

MoveAndTextChange(x,y,"La esquina superior izquierda: ");

}

//--- retardo de medio segundo

Sleep(500);

//--- movemos la etiqueta a la izquierda

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- cambiamos la coordenada

x-=2;

//--- movemos la etiqueta y cambiamos su texto

MoveAndTextChange(x,y,"La esquina superior izquierda: ");

}

//--- retardo de medio segundo

Sleep(500);

//--- ahora movemos el punto mediante el cambio de la esquina de enlace

//--- movemos a la esquina inferior izquierda

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_LOWER))

return;

//--- cambiamos el texto de la etiqueta

StringConcatenate(text,"La esquina inferior izquierda: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- redibujamos el gráfico y esperamos dos segundos

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- movemos a la esquina inferior derecha

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_LOWER))

return;

//--- cambiamos el texto de la etiqueta

StringConcatenate(text,"La esquina inferior derecha: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- redibujamos el gráfico y esperamos dos segundos

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- movemos a la esquina superior derecha

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_UPPER))

return;

//--- cambiamos el texto de la etiqueta

StringConcatenate(text,"La esquina superior derecha: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- redibujamos el gráfico y esperamos dos segundos

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- movemos a la esquina superior izquierda

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_UPPER))

return;

//--- cambiamos el texto de la etiqueta

StringConcatenate(text,"La esquina superior izquierda: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- redibujamos el gráfico y esperamos dos segundos

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- eliminamos la etiqueta

LabelDelete(0,InpName);

//--- redibujamos el gráfico y esperamos medio segundo

ChartRedraw();

Sleep(500);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| La función mueve el objeto y cambia su texto |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MoveAndTextChange(const int x,const int y,string text)

{

//--- movemos la etiqueta

if(!LabelMove(0,InpName,x,y))

return(false);

//--- cambiamos el texto de la etiqueta

StringConcatenate(text,text,x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return(false);

//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente

if(IsStopped())

return(false);

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

// retardo de 0,01 segundo

Sleep(10);

//--- salida de la función

return(true);

}