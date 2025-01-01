DocumentaciónSecciones
Objeto "Etiqueta de texto".

ObjTextLabel

Nota

Desde la enumeración ENUM_ANCHOR_POINT se puede elegir la posición del punto de anclaje respecto a la etiqueta. Las coordenadas del punto de anclaje se establecen en píxeles.

Además, desde la enumeración ENUM_BASE_CORNER se puede elegir la esquina de enlace de la etiqueta de texto.

Ejemplo

El siguiente script crea y desplaza la "Etiqueta de texto" en el gráfico. Para la creación y modificación de las propiedades del objeto gráfico han sido escritas unas funciones especiales que Usted puede utilizar "como son" en sus propias aplicaciones.

 

//--- descripción
#property description "El script crea el objeto gráfico \"Etiqueta de texto\"."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string            InpName="Label";         // Nombre de la etiqueta
input int               InpX=150;                // Distancia por el eje X
input int               InpY=150;                // Distancia por el eje Y
input string            InpFont="Arial";         // Fuente
input int               InpFontSize=14;          // Tamaño de la fuente
input color             InpColor=clrRed;         // Color
input double            InpAngle=0.0;            // Ángulo de inclinación en grados
input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER// Modo de anclaje
input bool              InpBack=false;           // Objeto al fondo
input bool              InpSelection=true;       // Seleccionar para mover
input bool              InpHidden=true;          // Ocultar en la lista de objetos
input long              InpZOrder=0;             // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea la etiqueta de texto                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelCreate(const long              chart_ID=0,               // ID del gráfico
                 const string            name="Label",             // nombre de la etiqueta
                 const int               sub_window=0,             // número de subventana
                 const int               x=0,                      // coordenada por el eje X
                 const int               y=0,                      // coordenada por el eje Y
                 const ENUM_BASE_CORNER  corner=CORNER_LEFT_UPPER// esquina del gráfico para el enlace
                 const string            text="Label",             // texto
                 const string            font="Arial",             // fuente
                 const int               font_size=10,             // tamaño de la fuente
                 const color             clr=clrRed,               // color
                 const double            angle=0.0,                // inclinación del texto
                 const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER// modo de anclaje
                 const bool              back=false,               // al fondo
                 const bool              selection=false,          // seleccionar para mover
                 const bool              hidden=true,              // ocultar en la lista de objetos
                 const long              z_order=0)                //prioridad para el clic del ratón
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- creamos la etiqueta de texto
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,sub_window,0,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al crear la etiqueta de texto! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- establecemos las coordenadas de la etiqueta
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- establecemos la esquina del gráfico respecto a la cual van a determinarse las coordenadas del punto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- ponemos el texto
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- establecemos la fuente del texto
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- establecemos el tamaño del texto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- establecemos el ángulo de inclinación del texto
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- establecemos el modo de anclaje
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- establecemos el color
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento de la etiqueta con ratón
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve la etiqueta de texto                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelMove(const long   chart_ID=0,   // ID del gráfico
               const string name="Label"// nombre de la etiqueta
               const int    x=0,          // coordenada por el eje X
               const int    y=0)          // coordenada por el eje Y
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- movemos la etiqueta de texto
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al mover la coordenada X de la etiqueta! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al mover la coordenada Y de la etiqueta! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambia la esquina del gráfico para el enlace de la etiqueta                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelChangeCorner(const long             chart_ID=0,               // ID del gráfico
                       const string           name="Label",             // nombre de la etiqueta
                       const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER// esquina del gráfico para el enlace
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- cambiamos la esquina de anclaje
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al cambiar la esquina de anclaje! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambia el texto del objeto                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelTextChange(const long   chart_ID=0,   // ID del gráfico
                     const string name="Label"// nombre del objeto
                     const string text="Text")  // texto
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- cambiamos el texto del objeto
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al cambiar el texto! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina la etiqueta de texto                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelDelete(const long   chart_ID=0,   // ID del gráfico
                 const string name="Label"// nombre de la etiqueta
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- eliminamos la etiqueta
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al eliminar la etiqueta de texto! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- recordamos las coordenadas de la etiqueta en las variables locales
   int x=InpX;
   int y=InpY;
//--- tamaño de la ventana del gráfico
   long x_distance;
   long y_distance;
//--- definimos las dimensiones de la ventana
   if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
     {
      Print("¡Fallo al obtener el ancho del gráfico! Código del error = ",GetLastError());
      return;
     }
   if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
     {
      Print("¡Fallo al obtener el alto del gráfico! Código del error = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos
   if(InpX<0 || InpX>x_distance-1 || InpY<0 || InpY>y_distance-1)
     {
      Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");
      return;
     }
//--- preparamos el texto inicial para la etiqueta
   string text;
   StringConcatenate(text,"La esquina superior izquierda: ",x,",",y);
//--- creamos la etiqueta de texto en el gráfico
   if(!LabelCreate(0,InpName,0,InpX,InpY,CORNER_LEFT_UPPER,text,InpFont,InpFontSize,
      InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redibujamos el gráfico y esperamos medio segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(500);
//--- vamos a mover la etiqueta y a la vez cambiar su texto
//--- número de iteraciones por ejes
   int h_steps=(int)(x_distance/2-InpX);
   int v_steps=(int)(y_distance/2-InpY);
//--- movemos la etiqueta abajo
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- cambiamos la coordenada
      y+=2;
      //--- movemos la etiqueta y cambiamos su texto
      MoveAndTextChange(x,y,"La esquina superior izquierda: ");
     }
//--- retardo de medio segundo
   Sleep(500);
//--- movemos la etiqueta a la derecha
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- cambiamos la coordenada
      x+=2;
      //--- movemos la etiqueta y cambiamos su texto
      MoveAndTextChange(x,y,"La esquina superior izquierda: ");
     }
//--- retardo de medio segundo
   Sleep(500);
//--- movemos la etiqueta para arriba
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- cambiamos la coordenada
      y-=2;
      //--- movemos la etiqueta y cambiamos su texto
      MoveAndTextChange(x,y,"La esquina superior izquierda: ");
     }
//--- retardo de medio segundo
   Sleep(500);
//--- movemos la etiqueta a la izquierda
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- cambiamos la coordenada
      x-=2;
      //--- movemos la etiqueta y cambiamos su texto
      MoveAndTextChange(x,y,"La esquina superior izquierda: ");
     }
//--- retardo de medio segundo
   Sleep(500);
//--- ahora movemos el punto mediante el cambio de la esquina de enlace
//--- movemos a la esquina inferior izquierda
   if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_LOWER))
      return;
//--- cambiamos el texto de la etiqueta
   StringConcatenate(text,"La esquina inferior izquierda: ",x,",",y);
   if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
      return;
//--- redibujamos el gráfico y esperamos dos segundos
   ChartRedraw();
   Sleep(2000);
//--- movemos a la esquina inferior derecha
   if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_LOWER))
      return;
//--- cambiamos el texto de la etiqueta
   StringConcatenate(text,"La esquina inferior derecha: ",x,",",y);
   if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
      return;
//--- redibujamos el gráfico y esperamos dos segundos
   ChartRedraw();
   Sleep(2000);
//--- movemos a la esquina superior derecha
   if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_UPPER))
      return;
//--- cambiamos el texto de la etiqueta
   StringConcatenate(text,"La esquina superior derecha: ",x,",",y);
   if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
      return;
//--- redibujamos el gráfico y esperamos dos segundos
   ChartRedraw();
   Sleep(2000);
//--- movemos a la esquina superior izquierda
   if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_UPPER))
      return;
//--- cambiamos el texto de la etiqueta
   StringConcatenate(text,"La esquina superior izquierda: ",x,",",y);
   if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
      return;
//--- redibujamos el gráfico y esperamos dos segundos
   ChartRedraw();
   Sleep(2000);
//--- eliminamos la etiqueta
   LabelDelete(0,InpName);
//--- redibujamos el gráfico y esperamos medio segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(500);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| La función mueve el objeto y cambia su texto                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MoveAndTextChange(const int x,const int y,string text)
  {
//--- movemos la etiqueta
   if(!LabelMove(0,InpName,x,y))
      return(false);
//--- cambiamos el texto de la etiqueta
   StringConcatenate(text,text,x,",",y);
   if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
      return(false);
//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
   if(IsStopped())
      return(false);
//--- redibujamos el gráfico
   ChartRedraw();
// retardo de 0,01 segundo
   Sleep(10);
//--- salida de la función
   return(true);
  }