//--- descripción

#property description "El script construye el objeto gráfico \"Canal de regresión lineal\"."

#property description "Las coordenadas de los puntos de anclaje se establecen en por cientos de las dimensiones"

#property description "de la ventana del gráfico."

//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script

#property script_show_inputs

//--- los parámetros de entrada del script

input string InpName="Regression"; // Nombre del canal

input int InpDate1=10; // Fecha del 1-er punto en %

input int InpDate2=40; // Fecha del 2-do punto en %

input color InpColor=clrRed; // Color del canal

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Estilo de las líneas del canal

input int InpWidth=2; // Grosor de las líneas del canal

input bool InpFill=false; // Relleno del canal con el color

input bool InpBack=false; // Canal al fondo

input bool InpSelection=true; // Seleccionar para mover

input bool InpRayLeft=false; // Continuación del canal a la izquierda

input bool InpRayRight=false; // Continuación del canal a la derecha

input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos

input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crea el canal regresión lineal según las coordenadas establecidas |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RegressionCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Regression", // nombre del canal

const int sub_window=0, // número de subventana

datetime time1=0, // hora del primer punto

datetime time2=0, // hora del segundo punto

const color clr=clrRed, // color del canal

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de las líneas del canal

const int width=1, // grosor de las líneas del canal

const bool fill=false, // relleno del canal con el color

const bool back=false, // al fondo

const bool selection=true, // seleccionar para mover

const bool ray_left=false, // continuación del canal a la izquierda

const bool ray_right=false, // continuación del canal a la derecha

const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos

const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón

{

//--- establecemos las coordenadas de los puntos de anclaje si todavía no han sido establecidas

ChangeRegressionEmptyPoints(time1,time2);

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- creamos el canal según las coordenadas establecidas

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_REGRESSION,sub_window,time1,0,time2,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al crear el canal de regresión lineal! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- fijamos el color del canal

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- establecemos el estilo de las líneas del canal

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- establecemos el grosor de las líneas del canal

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de relleno del canal

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);

//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de selección del canal para mover

//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto

//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection

//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- activamos (true) o desactivamos (false) el modo de continuación del canal a la izquierda

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- activamos (true) o desactivamos (false) el modo de continuación del canal a la derecha

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mueve el punto de anclaje del canal |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RegressionPointChange(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Channel", // nombre del canal

const int point_index=0, // número del punto de anclaje

datetime time=0) // coordenada del tiempo del punto de anclaje

{

//--- si la hora del punto no está definida, lo movemos a la barra actual

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- movemos el punto de anclaje

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Elimina el canal |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RegressionDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Channel") // nombre del canal

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- eliminamos el canal

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al eliminar el canal! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje del canal y para |

//| los valores vacíos establece los valores por defecto |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeRegressionEmptyPoints(datetime &time1,datetime &time2)

{

//--- si la hora del segundo punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- si la hora del primer punto no ha sido establecida, se colocará a 9 barras a la izquierda del segundo

if(!time1)

{

//--- array para recibir la hora de apertura de las últimas 10 barras

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- colocamos el primer punto a 9 barras a la izquierda del segundo

time1=temp[0];

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100)

{

Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");

return;

}

//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- tamaño del array price

int accuracy=1000;

//--- arrays para guardar los valores de las fechas y precios que van a utilizarse

//--- para establecer y modificar las coordenadas de los puntos de anclaje del canal

datetime date[];

double price[];

//--- asignación de la memoria

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- llenamos el array de datos

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

//--- llenamos el array de precios

//--- encontramos el valor máximo y mínimo del gráfico

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- determinamos el paso del cambio del precio y llenamos el array

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- definimos puntos para trazar el canal

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

//--- creamos el canal de regresión lineal

if(!RegressionCreate(0,InpName,0,date[d1],date[d2],InpColor,InpStyle,InpWidth,

InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- ahora vamos a mover el canal por la horizontal a la derecha

//--- contador del ciclo

int h_steps=bars/2;

//--- movemos el canal

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- cogemos los siguientes valores

if(d1<bars-1)

d1+=1;

if(d2<bars-1)

d2+=1;

//--- movemos los puntos de anclaje

if(!RegressionPointChange(0,InpName,0,date[d1]))

return;

if(!RegressionPointChange(0,InpName,1,date[d2]))

return;

//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente

if(IsStopped())

return;

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

// retardo de 0,05 segundo

Sleep(50);

}

//--- retardo de 1 segundo

Sleep(1000);

//--- eliminamos el canal desde el gráfico

RegressionDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- retardo de 1 segundo

Sleep(1000);

//---

}