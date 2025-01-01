- Operador compuesto
- Operador-expresión
- Operador de retorno return
- Operador condicional if-else
- Operador condicional ?:
- Operador switch
- Operador cíclico while
- Operador cíclico for
- Operador cíclico do while
- Operador break
- Operador de continuación continue
- Operador de producto matricial
- Operador-creador de objetos new
- Operador-eliminador de objetos delete
El operador new crea automáticamente un objeto de tamaño correspondiente, arranca el constructor del objeto y devuelve el descriptor del objeto creado. En caso de un fallo el operador devuelve el descriptor cero que se puede comparar con la constante NULL.
El operador new puede ser aplicado únicamente a los objetos de la clase, no se puede aplicarlo a las estructuras.
El operador no se aplica para crear los arrays de objetos. Para eso hay que usar la función ArrayResize().
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
Cabe mencionar que el descriptor del objeto no es un puntero a la memoria.
El objeto creado con operador new tiene que ser eliminado de una forma explícita por el operador delete.
