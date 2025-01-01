- Tipos de eventos de gráfico
- Períodos de gráficos
- Propiedades de gráficos
- Posicionamiento de gráfico
- Visualización de gráficos
- Ejemplos de trabajo con el gráfico
Propiedades de gráficos
Los identificadores de la familia de enumeraciones ENUM_CHART_PROPERTY se usan como parámetros de las funciones para trabajar con gráfico. Las siglas r/o en la columna "Tipo de la propiedad" significa que dicha propiedad está destinada únicamente para la lectura y no puede ser cambiada. Las siglas w/o en la columna "Tipo de la propiedad" significa que dicha propiedad está destinada únicamente para la escritura y no puede ser obtenida. A la hora de acceder a algunas propiedades, es necesario indicar el parámetro-modificador adicional (modifier) que sirve para especificar el número de subventana del gráfico. 0 significa la ventana principal.
Las funciones que establecen las propiedades de los gráficos sirven principalmente para mandarle los comandos para el cambio. Cuando estas funciones se ejecuten con éxito, el comando se coloca en la cola general de los eventos del gráfico. El cambio del gráfico se realiza durante el procesamiento de la cola de eventos de este gráfico.
Por esta razón no hay que esperar la modificación visual inmediata del gráfico tras la llamada de estas funciones. En general la actualización del gráfico se realiza por el terminal de forma automática según los eventos del cambio, es decir: la llegada de una nueva cotización, cambio del tamaño de la ventana, etc.
Para la actualización forzosa de la apariencia del gráfico, se utiliza el comando de redibujo del gráfico ChartRedraw().
Para las funciones ChartSetInteger() y ChartGetInteger()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
CHART_SHOW
|
Dibujado del gráfico de precio. Si se establece false, se desactivará el dibujado de cualquier atributo del gráfico de precio y se eliminarán los bordes del gráfico: la escala de tiempo y precio, la barra de navegación rápida, los eventos del Calendario, los signos de las operaciones, las sugerencias de los indicadores y barras, las subventanas de los indicadores, los histogramas de volumen, etcétera.
La desactivación del dibujado es una solución ideal para crear una interfaz de programa personalizada usando los recursos gráficos
Los objetos gráficos se dibujan siempre, independientemente del valor establecido en la propiedad CHART_SHOW.
|
bool
|
Indicio para la identificación del objeto "Gráfico" (OBJ_CHART) — para un objeto gráfico devuelve true. Para el gráfico real devuelve false
|
bool r/o
|
Visualización del gráfico por encima de los demás
|
bool
|
CHART_CONTEXT_MENU
|
Activar/desactivar el acceso al menú contextual pulsando el botón derecho del ratón.
El valor CHART_CONTEXT_MENU=false solo desactiva el menú contextual del gráfico, en este caso, además, el menú contextual para los objetos en el gráfico permanece accesible.
|
bool (valor por defecto true)
|
CHART_CROSSHAIR_TOOL
|
Activar/desactivar el acceso al instrumento "Cursor en cruz" pulsando el botón medio del ratón
|
bool (valor por defecto true)
|
Desplazamiento del gráfico por la horizontal usando el botón izquierdo del ratón. Desplazamiento por la vertical también estará disponible si el valor de cualquiera de las siguientes tres propiedades está establecido en true: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 o CHART_SCALE_PT_PER_BAR
Con CHART_MOUSE_SCROLL=false, el desplazamiento del gráfico con la rueda del ratón no estará disponible
|
bool
|
CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL
|
Envía a todos los programas mql5 en el gráfico mensajes sobre los eventos de la rueda del ratón (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)
|
bool (valor por defecto true)
|
Envía una notificación sobre los eventos de desplazamiento y pulsación de los botones del ratón (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) a todos los programas mql5 presentes en el gráfico
|
bool
|
Envía una notificación sobre el evento de creación de nuevo objeto gráfico (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) a todos los programas mql5 presentes en el gráfico
|
bool
|
Envía una notificación sobre el evento de eliminación de un objeto gráfico (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) a todos los programas mql5 presentes en el gráfico
|
bool
|
Tipo de gráfico (velas, barras o líneas)
|
enum ENUM_CHART_MODE
|
Gráfico de precio en el fondo
|
bool
|
Modo de sangría del gráfico de precio desde el lado derecho
|
bool
|
Modo automático de traspaso al lado derecho del gráfico
|
bool
|
CHART_KEYBOARD_CONTROL
|
Autorización para controlar el gráfico usando las teclas ("Home", "End", "PageUp", "+", "-", "Flecha arriba", etcétera). La definición CHART_KEYBOARD_CONTROL=false permite desactivar el desplazamiento y el escalado del gráfico, pero manteniendo intacta la posibilidad de obtener los eventos de pulsación de estas teclas en OnChartEvent().
|
bool
|
CHART_QUICK_NAVIGATION
|
Permite al gráfico interceptar las teclas Space y Enter para activar la barra de navegación rápida. La barra de navegación rápida aparece de forma automática debajo del gráfico al hacer doble click con el ratón o presionar las teclas Space/Enter. De este modo, es posible alternar rápidamente el símbolo, el marco temporal y la fecha de la primera barra visible.
|
bool
|
Escala
|
int de 0 a 5
|
Modo de escala fija
|
bool
|
Modo de escala 1:1
|
bool
|
Modo de especificar la escala en puntos por barra
|
bool
|
CHART_SHOW_TICKER
|
Representa el ticker de un símbolo en la esquina superior izquierda. Si establecemos CHART_SHOW_TICKER en el valor false, CHART_SHOW_OHLC también se establecerá temporalmente en el valor false, además de desactivarse la muestra de OHLC
|
bool
|
Representa los valores de OHLC en la esquina superior izquierda. Si establecemos CHART_SHOW_OHLC en el valor true, CHART_SHOW_TICKER también se establecerá temporalmente en el valor true, además de activarse la muestra del ticker
|
bool
|
Muestra del valor Bid con una línea horizontal en el gráfico
|
bool
|
Muestra del valor Ask con una línea horizontal en el gráfico
|
bool
|
Muestra del valor Last con una línea horizontal en el gráfico
|
bool
|
Muestra de separadores verticales entre períodos adyacentes
|
bool
|
Muestra de rejilla en el gráfico
|
bool
|
Muestra de volúmenes en el gráfico
|
Mostrar las descripciones de texto de los objetos (las descripciones no se muestran para todos los objetos)
|
bool
|
CHART_SHOW_TRADE_HISTORY
|
Mostrar las transacciones de la historia comercial como flechas de entrada/salida en un gráfico. Consulte las descripciones de la opción "Mostrar historia comercial" en los ajustes de la plataforma.
|
|
Cantidad de barras en el gráfico disponibles para ser mostrados
|
int r/o
|
Número total de las ventanas del gráfico, incluyendo las subventanas de indicadores
|
int r/o
|
Visibilidad de subventanas
|
bool r/o modificador - número de subventana
|
Manejador (handle) del gráfico (HWND)
|
int r/o
|
Distancia en píxeles por el eje vertical Y entre el marco superior de la subventana del indicador y el marco superior de la ventana principal del gráfico. En caso del evento del ratón, las coordinadas del cursor se pasan en términos de las coordinadas de la ventana principal del gráfico, mientras que las coordinadas de los objetos gráficos en la subventana del indicador se establecen respecto a la esquina superior izquierda de la subventana.
El valor es necesario para convertir las coordinadas absolutas del gráfico principal a las coordinadas locales de la subventana para un trabajo correcto con los objetos gráficos cuyas coordinadas se establecen respecto a la esquina superior izquierda del cuadro de la subventana.
|
int r/o modificador - número de subventana
|
Número de la primera barra visible en el gráfico. Indexación de las barras corresponde a la serie temporal.
|
int r/o
|
El ancho del gráfico en barras
|
int r/o
|
El ancho del gráfico en píxeles
|
int r/o
|
El alto del gráfico en píxeles
|
int modificador - número de subventana
|
Color del fondo del gráfico
|
color
|
Color de ejes, escala y línea OHLC
|
color
|
Color de rejilla
|
color
|
Color de volúmenes y niveles de apertura de posiciones
|
color
|
Color de barra al alza, sombras y bordes del cuerpo de la vela de toro
|
color
|
Color de barra a la baja, sombras y bordes del cuerpo de la vela de oso
|
color
|
Color de la línea del gráfico y de las velas japonesas "Doji"
|
color
|
Color del cuerpo de la vela toro
|
color
|
Color del cuerpo de la vela oso
|
color
|
Color de la línea Bid-precio
|
color
|
Color de la línea Ask-precio
|
color
|
Color de la línea de precio de la última transacción realizada (Last)
|
color
|
Color de los niveles de stop-órdenes (Stop Loss y Take Profit)
|
color
|
Visualiza en el gráfico los niveles comerciales (niveles de posiciones abiertas, Stop Loss, Take Profit y ordenes pendientes)
|
bool
|
Permiso para arrastrar los niveles de trading por el gráfico utilizando el ratón. Por defecto, el modo de arrastre está activado (valor true)
|
bool
|
Visualiza la escala de tiempo en el gráfico
|
bool
|
Visualiza la escala de precios en el gráfico
|
bool
|
Visualización del panel del trading rápido en el gráfico (opción "Trading con un clic")
|
bool
|
La ventana del gráfico está maximizada
|
bool r/o
|
La ventana del gráfico está minimizada
|
bool r/o
|
CHART_IS_DOCKED
|
La ventana del gráfico está fijada. Si establecemos el valor false, el gráfico se podrá arrastrar fuera de los límites del terminal
|
bool
|
CHART_FLOAT_LEFT
|
Coordenada izquierda del gráfico desprendido con respecto a la pantalla virtual
|
int
|
CHART_FLOAT_TOP
|
Coordenada superior del gráfico desprendido con respecto a la pantalla virtual
|
int
|
CHART_FLOAT_RIGHT
|
Coordenada derecha del gráfico desprendido con respecto a la pantalla virtual
|
int
|
CHART_FLOAT_BOTTOM
|
Coordenada inferior del gráfico desprendido con respecto a la pantalla virtual
|
int
Para las funciones ChartSetDouble() y ChartGetDouble()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
Tamaño de sangría de la barra cero desde el lado derecho en por cientos
|
double (de 10 a 50 por ciento)
|
Situación de la posición fija del gráfico desde el lado izquierdo en por cientos. La posición fija del gráfico está marcada con un pequeño triángulo gris sobre el eje horizontal de tiempo. Se muestra sólo si está desactivado el desplazamiento automático hacia la derecha con la llegada de un nuevo tick (ver la propiedad CHART_AUTOSCROLL). Cuando aumentamos o disminuimos el zoom, la barra que se encuentra en la posición fija se queda en el mismo sitio.
|
double
|
Máximo fijo del gráfico
|
double
|
Mínimo fijo del gráfico
|
double
|
Valor de la escala en puntos por barra
|
double
|
Mínimo del gráfico
|
double r/o modificador - número de subventana
|
Máximo del gráfico
|
double r/o modificador - número de subventana
Par la función ChartSetString() y ChartGetString()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
Texto del comentario en el gráfico
|
string
|
CHART_EXPERT_NAME
|
Nombre del Expert Advisor ejecutado en el gráfico con el chart_id definido
|
string r/o
|
CHART_SCRIPT_NAME
|
Nombre del script ejecutado en el gráfico con el chart_id definido
|
string r/o
Ejemplo:
|
int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);
