CHART_SHOW Dibujado del gráfico de precio. Si se establece false, se desactivará el dibujado de cualquier atributo del gráfico de precio y se eliminarán los bordes del gráfico: la escala de tiempo y precio, la barra de navegación rápida, los eventos del Calendario, los signos de las operaciones, las sugerencias de los indicadores y barras, las subventanas de los indicadores, los histogramas de volumen, etcétera. La desactivación del dibujado es una solución ideal para crear una interfaz de programa personalizada usando los recursos gráficos Los objetos gráficos se dibujan siempre, independientemente del valor establecido en la propiedad CHART_SHOW. bool

CHART_IS_OBJECT Indicio para la identificación del objeto "Gráfico" (OBJ_CHART) — para un objeto gráfico devuelve true. Para el gráfico real devuelve false bool r/o

CHART_BRING_TO_TOP Visualización del gráfico por encima de los demás bool

CHART_CONTEXT_MENU Activar/desactivar el acceso al menú contextual pulsando el botón derecho del ratón. El valor CHART_CONTEXT_MENU=false solo desactiva el menú contextual del gráfico, en este caso, además, el menú contextual para los objetos en el gráfico permanece accesible. bool (valor por defecto true)

CHART_CROSSHAIR_TOOL Activar/desactivar el acceso al instrumento "Cursor en cruz" pulsando el botón medio del ratón bool (valor por defecto true)

CHART_MOUSE_SCROLL Desplazamiento del gráfico por la horizontal usando el botón izquierdo del ratón. Desplazamiento por la vertical también estará disponible si el valor de cualquiera de las siguientes tres propiedades está establecido en true: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 o CHART_SCALE_PT_PER_BAR Con CHART_MOUSE_SCROLL=false, el desplazamiento del gráfico con la rueda del ratón no estará disponible bool

CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL Envía a todos los programas mql5 en el gráfico mensajes sobre los eventos de la rueda del ratón (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) bool (valor por defecto true)

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE Envía una notificación sobre los eventos de desplazamiento y pulsación de los botones del ratón (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) a todos los programas mql5 presentes en el gráfico bool

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE Envía una notificación sobre el evento de creación de nuevo objeto gráfico (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) a todos los programas mql5 presentes en el gráfico bool

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE Envía una notificación sobre el evento de eliminación de un objeto gráfico (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) a todos los programas mql5 presentes en el gráfico bool

CHART_MODE Tipo de gráfico (velas, barras o líneas) enum ENUM_CHART_MODE

CHART_FOREGROUND Gráfico de precio en el fondo bool

CHART_SHIFT Modo de sangría del gráfico de precio desde el lado derecho bool

CHART_AUTOSCROLL Modo automático de traspaso al lado derecho del gráfico bool

CHART_KEYBOARD_CONTROL Autorización para controlar el gráfico usando las teclas ("Home", "End", "PageUp", "+", "-", "Flecha arriba", etcétera). La definición CHART_KEYBOARD_CONTROL=false permite desactivar el desplazamiento y el escalado del gráfico, pero manteniendo intacta la posibilidad de obtener los eventos de pulsación de estas teclas en OnChartEvent(). bool

CHART_QUICK_NAVIGATION Permite al gráfico interceptar las teclas Space y Enter para activar la barra de navegación rápida. La barra de navegación rápida aparece de forma automática debajo del gráfico al hacer doble click con el ratón o presionar las teclas Space/Enter. De este modo, es posible alternar rápidamente el símbolo, el marco temporal y la fecha de la primera barra visible. bool

CHART_SCALE Escala int de 0 a 5

CHART_SCALEFIX Modo de escala fija bool

CHART_SCALEFIX_11 Modo de escala 1:1 bool

CHART_SCALE_PT_PER_BAR Modo de especificar la escala en puntos por barra bool

CHART_SHOW_TICKER Representa el ticker de un símbolo en la esquina superior izquierda. Si establecemos CHART_SHOW_TICKER en el valor false, CHART_SHOW_OHLC también se establecerá temporalmente en el valor false, además de desactivarse la muestra de OHLC bool

CHART_SHOW_OHLC Representa los valores de OHLC en la esquina superior izquierda. Si establecemos CHART_SHOW_OHLC en el valor true, CHART_SHOW_TICKER también se establecerá temporalmente en el valor true, además de activarse la muestra del ticker bool

CHART_SHOW_BID_LINE Muestra del valor Bid con una línea horizontal en el gráfico bool

CHART_SHOW_ASK_LINE Muestra del valor Ask con una línea horizontal en el gráfico bool

CHART_SHOW_LAST_LINE Muestra del valor Last con una línea horizontal en el gráfico bool

CHART_SHOW_PERIOD_SEP Muestra de separadores verticales entre períodos adyacentes bool

CHART_SHOW_GRID Muestra de rejilla en el gráfico bool

CHART_SHOW_VOLUMES Muestra de volúmenes en el gráfico enum ENUM_CHART_VOLUME_MODE

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR Mostrar las descripciones de texto de los objetos (las descripciones no se muestran para todos los objetos) bool

CHART_SHOW_TRADE_HISTORY Mostrar las transacciones de la historia comercial como flechas de entrada/salida en un gráfico. Consulte las descripciones de la opción "Mostrar historia comercial" en los ajustes de la plataforma.

CHART_VISIBLE_BARS Cantidad de barras en el gráfico disponibles para ser mostrados int r/o

CHART_WINDOWS_TOTAL Número total de las ventanas del gráfico, incluyendo las subventanas de indicadores int r/o

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE Visibilidad de subventanas bool r/o modificador - número de subventana

CHART_WINDOW_HANDLE Manejador (handle) del gráfico (HWND) int r/o

CHART_WINDOW_YDISTANCE Distancia en píxeles por el eje vertical Y entre el marco superior de la subventana del indicador y el marco superior de la ventana principal del gráfico. En caso del evento del ratón, las coordinadas del cursor se pasan en términos de las coordinadas de la ventana principal del gráfico, mientras que las coordinadas de los objetos gráficos en la subventana del indicador se establecen respecto a la esquina superior izquierda de la subventana. El valor es necesario para convertir las coordinadas absolutas del gráfico principal a las coordinadas locales de la subventana para un trabajo correcto con los objetos gráficos cuyas coordinadas se establecen respecto a la esquina superior izquierda del cuadro de la subventana. int r/o modificador - número de subventana

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR Número de la primera barra visible en el gráfico. Indexación de las barras corresponde a la serie temporal. int r/o

CHART_WIDTH_IN_BARS El ancho del gráfico en barras int r/o

CHART_WIDTH_IN_PIXELS El ancho del gráfico en píxeles int r/o

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS El alto del gráfico en píxeles int modificador - número de subventana

CHART_COLOR_BACKGROUND Color del fondo del gráfico color

CHART_COLOR_FOREGROUND Color de ejes, escala y línea OHLC color

CHART_COLOR_GRID Color de rejilla color

CHART_COLOR_VOLUME Color de volúmenes y niveles de apertura de posiciones color

CHART_COLOR_CHART_UP Color de barra al alza, sombras y bordes del cuerpo de la vela de toro color

CHART_COLOR_CHART_DOWN Color de barra a la baja, sombras y bordes del cuerpo de la vela de oso color

CHART_COLOR_CHART_LINE Color de la línea del gráfico y de las velas japonesas "Doji" color

CHART_COLOR_CANDLE_BULL Color del cuerpo de la vela toro color

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR Color del cuerpo de la vela oso color

CHART_COLOR_BID Color de la línea Bid-precio color

CHART_COLOR_ASK Color de la línea Ask-precio color

CHART_COLOR_LAST Color de la línea de precio de la última transacción realizada (Last) color

CHART_COLOR_STOP_LEVEL Color de los niveles de stop-órdenes (Stop Loss y Take Profit) color

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS Visualiza en el gráfico los niveles comerciales (niveles de posiciones abiertas, Stop Loss, Take Profit y ordenes pendientes) bool

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS Permiso para arrastrar los niveles de trading por el gráfico utilizando el ratón. Por defecto, el modo de arrastre está activado (valor true) bool

CHART_SHOW_DATE_SCALE Visualiza la escala de tiempo en el gráfico bool

CHART_SHOW_PRICE_SCALE Visualiza la escala de precios en el gráfico bool

CHART_SHOW_ONE_CLICK Visualización del panel del trading rápido en el gráfico (opción "Trading con un clic") bool

CHART_IS_MAXIMIZED La ventana del gráfico está maximizada bool r/o

CHART_IS_MINIMIZED La ventana del gráfico está minimizada bool r/o

CHART_IS_DOCKED La ventana del gráfico está fijada. Si establecemos el valor false, el gráfico se podrá arrastrar fuera de los límites del terminal bool

CHART_FLOAT_LEFT Coordenada izquierda del gráfico desprendido con respecto a la pantalla virtual int

CHART_FLOAT_TOP Coordenada superior del gráfico desprendido con respecto a la pantalla virtual int

CHART_FLOAT_RIGHT Coordenada derecha del gráfico desprendido con respecto a la pantalla virtual int