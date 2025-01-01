Tipo void y constante NULL

Sintácticamente el tipo void es un tipo fundamental igual que el tipo char, uchar, bool, short, ushort, int, uint, color, long, ulong, datetime, float, double y string. Este tipo se utiliza o para indicar que la función no devuelve los valores, o como parámetro de la función que significa la falta de los parámetros.

La variable constante predeterminada NULL tiene el tipo void. Ésta puede ser asignada sin transformación a las variables de cualquier otro tipo fundamental. También se permite la comparación de las variables de tipos fundamentales con el valor NULL

Ejemplo:

//--- si la cadena no está inicializada, entonces le asignaremos nuestro valor predeterminado

if(some_string==NULL) some_string="empty";

Además, NULL se puede comparar con los punteros a los objetos creados con el operador new.

Véase también

Variables, Funciones