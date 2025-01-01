- Tipos enteros
- Tipos reales (double, float)
- Números complejos (complex)
- Tipo string
- Estructuras, clases e interfaces
- Objeto de un array dinámico
- Matrices y vectores
- Conversión de tipos
- Tipo void y constante NULL
- Tipos personalizados
- Punteros a objetos
- Referencias Modificador & y palabra clave this
Sintácticamente el tipo void es un tipo fundamental igual que el tipo char, uchar, bool, short, ushort, int, uint, color, long, ulong, datetime, float, double y string. Este tipo se utiliza o para indicar que la función no devuelve los valores, o como parámetro de la función que significa la falta de los parámetros.
La variable constante predeterminada NULL tiene el tipo void. Ésta puede ser asignada sin transformación a las variables de cualquier otro tipo fundamental. También se permite la comparación de las variables de tipos fundamentales con el valor NULL
Ejemplo:
//--- si la cadena no está inicializada, entonces le asignaremos nuestro valor predeterminado
Además, NULL se puede comparar con los punteros a los objetos creados con el operador new.
