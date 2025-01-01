Propiedades de objetos

Los objetos gráficos pueden tener muchas propiedades, dependiendo del tipo del objeto. Para establecer y obtener los valores de las propiedades de los objetos se utilizan las correspondientes funciones de trabajo con objetos gráficos.

Todos los objetos utilizados en el análisis técnico están enlazados con los gráficos conforme a las coordenadas de precio y tiempo, la línea de tendencia, los canales, los instrumentos de Fibonacci, etc. Pero hay una serie de objetos auxiliares pensados para mejorar el interfaz, y que tienen un enlace con una parte siempre visible del gráfico (la ventana principal del gráfico o las subventanas de los indicadores):

Objeto Identificador X/Y Width/Height Date/Price OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Text OBJ_TEXT – – Sí – Sí Sí Label OBJ_LABEL Sí Sí (sólo lectura) – Sí Sí Sí Button OBJ_BUTTON Sí Sí – Sí – – Bitmap OBJ_BITMAP – Sí (sólo lectura) Sí – Sí – Bitmap Label OBJ_BITMAP_LABEL Sí Sí (sólo lectura) – Sí Sí – Edit OBJ_EDIT Sí Sí – Sí – – Rectangle Label OBJ_RECTANGLE_LABEL Sí Sí – Sí – –

En el recuadro se usan las siguientes denominaciones:

X/Y — las coordenadas del punto de enlace se establecen en píxeles con respecto a uno de los ángulos del gráfico;

Width/Height — el objeto tiene anchura y altura. Si se indica "sólo lectura", esto significa que los valores de la anchura y la altura se calculan sólo después de que el objeto haya sido dibujado en el gráfico;

Date/Price — las coordenadas del punto de enlace se dan con la pareja fecha/hora;

OBJPROP_CORNER — establece el ángulo del gráfico con respecto al cual se indican las coordenadas del punto de enlace. Puede ser uno de los 4 valores de la enumeración ENUM_BASE_CORNER

OBJPROP_ANCHOR — establece la posición del punto de enlace en el propio objeto, y puede ser uno de los 9 valores de la enumeración ENUM_ANCHOR_POINT . Precisamente desde este punto hasta el ángulo elegido en el gráfico se indican las coordenadas en píxeles;

OBJPROP_ANGLE — establece el ángulo de rotación del objeto en el sentido opuesto a las agujas del reloj.

Las funciones que establecen las propiedades de objetos gráficos, así como las operaciones de creación ObjectCreate() y movimiento ObjectMove() de los objetos en el gráfico, sirven prácticamente para mandar los comandos al gráfico. Cuando estas funciones se ejecuten con éxito, el comando se coloca en la cola general de los eventos del gráfico. El cambio visual de los objetos gráficos se realiza durante el procesamiento de la cola de eventos de este gráfico.

Por esta razón no hay que esperar la modificación visual inmediata de los objetos gráficos tras la llamada de estas funciones. En general la actualización de los objetos gráficos se realiza por el terminal de forma automática según los eventos del cambio, es decir: la llegada de una nueva cotización, cambio del tamaño de la ventana, etc.

Para la actualización forzosa de los objetos gráficos, se utiliza el comando de redibujo del gráfico ChartRedraw().

Para las funciones ObjectSetInteger() y ObjectGetInteger()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

Identificador Descripción Tipo de la propiedad OBJPROP_COLOR Color color OBJPROP_STYLE Estilo ENUM_LINE_STYLE OBJPROP_WIDTH Grosor de línea int OBJPROP_BACK Objeto en el fondo bool OBJPROP_ZORDER La prioridad de un objeto gráfico para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico (CHARTEVENT_CLICK). Por defecto, cuando se crea un objeto, este valor se pone a cero; pero si hace falta, se puede subir la prioridad. Cuando los objetos se aplican uno al otro, sólo uno de ellos, cuya prioridad es superior, recibirá el evento CHARTEVENT_CLICK. long OBJPROP_FILL Relleno de objeto con color (para OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION) bool OBJPROP_HIDDEN Prohíbe mostrar el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos del menú del terminal "Gráficos" - "Objetos" - "Lista de objetos". El valor true permite ocultar el objeto que el usuario no necesita. Por defecto, true se pone para los objetos que muestran los eventos del calendario, historial de trading, así como para los objetos creados en un programa MQL5. Para poder ver estos objetos gráfico y acceder a sus propiedades, hay que pulsar en el botón "Todos" en la ventana "Lista de objetos". bool OBJPROP_SELECTED Selección de objeto bool OBJPROP_READONLY Posibilidad de editar el texto en el objeto Edit bool OBJPROP_TYPE Tipo de objeto ENUM_OBJECT r/o OBJPROP_TIME Coordenadas de tiempo datetime modificador=número del punto de anclaje OBJPROP_SELECTABLE Disponibilidad de objeto bool OBJPROP_CREATETIME Tiempo de creación de objeto datetime r/o OBJPROP_LEVELS Número de niveles int OBJPROP_LEVELCOLOR Color de línea-nivel color modificador=número del nivel OBJPROP_LEVELSTYLE Estilo de línea-nivel ENUM_LINE_STYLE modificador=número del nivel OBJPROP_LEVELWIDTH Grosor de línea-nivel int modificador=número del nivel OBJPROP_ALIGN Alineación del texto horizontalmente en el objeto "Campo de edición" (OBJ_EDIT) ENUM_ALIGN_MODE OBJPROP_FONTSIZE Tamaño de caracteres int OBJPROP_RAY_LEFT Rayo va a la izquierda bool OBJPROP_RAY_RIGHT Rayo va a la derecha bool OBJPROP_RAY Línea vertical va a través de todas las ventanas del gráfico bool OBJPROP_ELLIPSE Visualización del elipse entero para el objeto "Arcos de Fibonacci" (OBJ_FIBOARC) bool OBJPROP_ARROWCODE Código de flecha para el objeto "Flecha" uchar OBJPROP_TIMEFRAMES Visibilidad de objeto en períodos de tiempo juego de banderas flags OBJPROP_ANCHOR Posición del punto de anclaje de un objeto gráfico ENUM_ARROW_ANCHOR (para OBJ_ARROW), ENUM_ANCHOR_POINT (para OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL y OBJ_TEXT) OBJPROP_XDISTANCE Distancia en píxeles por el eje X desde la esquina de enlace (ver nota) int OBJPROP_YDISTANCE Distancia en píxeles por el eje Y desde la esquina de enlace (ver nota) int OBJPROP_DIRECTION Tendencia del objeto de Gann ENUM_GANN_DIRECTION OBJPROP_DEGREE Nivel de marcación ondulada de Elliott ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE OBJPROP_DRAWLINES Visualización de líneas para la marcación ondulada de Elliott bool OBJPROP_STATE Estado del botón (Pulsado/Despulsado) bool OBJPROP_CHART_ID Identificador del objeto "Gráfico" (OBJ_CHART). Permite trabajar con las propiedades de este objeto como con cualquier otro gráfico usando las funciones descritas en el apartado Operaciones con gráficos, pero hay algunas excepciones. long r/o OBJPROP_XSIZE Ancho del objeto por el eje X en píxeles. Se establece para los objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. int OBJPROP_YSIZE Alto del objeto por el eje Y en píxeles. Se establece para los objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. int OBJPROP_XOFFSET Coordenada X de la esquina superior izquierda del área rectangular de visibilidad en los objetos gráficos "Etiqueta gráfica" y "Dibujo" (OBJ_BITMAP_LABEL y OBJ_BITMAP). El valor se establece en píxeles respecto a la esquina superior izquierda de la imagen original. int OBJPROP_YOFFSET Coordenada Y de la esquina superior izquierda del área rectangular de visibilidad en los objetos gráficos "Etiqueta gráfica" y "Dibujo" (OBJ_BITMAP_LABEL y OBJ_BITMAP). El valor se establece en píxeles respecto a la esquina superior izquierda de la imagen original. int OBJPROP_PERIOD Período de tiempo para el objeto "Gráfico" ENUM_TIMEFRAMES OBJPROP_DATE_SCALE Visualiza la escala de tiempo para el objeto "Gráfico" bool OBJPROP_PRICE_SCALE Visualiza la escala de precios para el objeto "Gráfico" bool OBJPROP_CHART_SCALE Escala para el objeto "Gráfico" int valores en el rango de 0—5 OBJPROP_BGCOLOR Color del fondo para el OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL color OBJPROP_CORNER Esquina del gráfico para enlazar un objeto gráfico ENUM_BASE_CORNER OBJPROP_BORDER_TYPE Estilo del borde del objeto "Etiqueta rectangular" ENUM_BORDER_TYPE OBJPROP_BORDER_COLOR Color del borde para el objeto OBJ_EDIT y OBJ_BUTTON color

Cuando se utilizan las operaciones con gráficos para el objeto "Gráfico" (OBJ_CHART), se procede según las siguientes limitaciones:

no se puede cerrar usando ChartClose()

no se puede cambiar símbolo/período usando la función ChartSetSymbolPeriod()

no funcionan las propiedades CHART_SCALE, CHART_BRING_TO_TOP, CHART_SHOW_DATE_SCALE y CHART_SHOW_PRICE_SCALE ( ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER ).

Para los objetos OBJ_BITMAP_LABEL y OBJ_BITMAP se puede establecer programáticamente el modo especial de visualización de las imágenes. En este modo se muestra sólo aquella parte de la imagen original a la que se aplica el área rectangular de visibilidad, mientras que el resto de la imagen se hace invisible. El tamaño del área de visibilidad se establece mediante las propiedades OBJPROP_XSIZE y OBJPROP_YSIZE. Usted puede "mover" el área de visibilidad sólo dentro de los márgenes de la imagen original, utilizando las propiedades OBJPROP_XOFFSET y OBJPROP_YOFFSET.

Para los objetos con tamaños fijos: OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT y OBJ_CHART, las propiedades OBJPROP_XDISTANCE y OBJPROP_YDISTANCE establecen la posición del punto superior izquierdo respecto al ángulo del gráfico (OBJPROP_CORNER) del que van a calcularse las coordenadas X y Y en píxeles.

Para las funciones ObjectSetDouble() y ObjectGetDouble()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE

Identificador Descripción Tipo de la propiedad OBJPROP_PRICE Coordenadas de precio double modificador=número del punto de anclaje OBJPROP_LEVELVALUE Valor de nivel double modificador=número del nivel OBJPROP_SCALE Escala (propiedad de objetos de Gann y del objeto "Arcos de Fibonacci") double OBJPROP_ANGLE Ángulo. Para los objetos con el ángulo no especificado, creados desde el programa, el valor es igual a EMPTY_VALUE double OBJPROP_DEVIATION Desviación para el canal de la desviación estándar double

Para las funciones ObjectSetString() y ObjectGetString()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING

Identificador Descripción Tipo de la propiedad OBJPROP_NAME Nombre de objeto string OBJPROP_TEXT Descripción de objeto (texto contenido en el objeto) string OBJPROP_TOOLTIP El texto de la ayuda emergente. Si la propiedad no está establecida, entonces sale la ayuda generada automáticamente por el terminal. Puede desactivar la visualización de ayuda emergente poniendo el valor "

" (salto de línea) para esta propiedad string OBJPROP_LEVELTEXT Descripción de nivel string modificador=número del nivel OBJPROP_FONT Fuente string OBJPROP_BMPFILE Nombre del archivo BMP para el objeto "Etiqueta gráfica". Véase también Recursos string modificador: 0-estado ON, 1-estado OFF OBJPROP_SYMBOL Símbolo para el objeto "Gráfico" string

Para los objetos OBJ_RECTANGLE_LABEL ("Etiqueta rectangular") se puede especificar uno de los tres estilos del borde a los que corresponden los valores de la enumeración ENUM_BORDER_TYPE.

ENUM_BORDER_TYPE

Identificador Descripción BORDER_FLAT Borde plano BORDER_RAISED Convexo BORDER_SUNKEN Cóncavo

Para el objeto OBJ_EDIT ("Campo de edición") y para la función ChartScreenShot() se puede indicar el tipo de alineación por la horizontal utilizando los valores de la enumeración ENUM_ALIGN_MODE.

ENUM_ALIGN_MODE

Identificador Descripción ALIGN_LEFT Alineación por la izquierda ALIGN_CENTER Alineación centrada (sólo para el objeto "Campo de edición") ALIGN_RIGHT Alineación derecha

Ejemplo: