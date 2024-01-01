//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_ZIGZAG.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Indicador para demostrar DRAW_ZIGZAG"

#property description "Dibuja con segmentos rectos \"la sierra\", saltando las barras de un día"

#property description "El día que se salta se elige de forma aleatoria al iniciar el indicador"

#property description "El color, grosor y el estilo de segmentos se cambia de forma aleatoria"

#property description " dentro de cada N tics"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- plot ZigZag

#property indicator_label1 "ZigZag"

#property indicator_type1 DRAW_ZIGZAG

#property indicator_color1 clrBlue

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- parámetros input

input int N=5; // número de tics a cambiar

//--- indicator buffers

double ZigZagBuffer1[];

double ZigZagBuffer2[];

//--- día de la semana para el que el indicador no se dibuja

int invisible_day;

//--- array para almacenar colores

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- array para almacenar estilos de trazado de la línea

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- vinculación de arrays con búfers indicadores

SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,ZigZagBuffer2,INDICATOR_DATA);

//--- obtenemos un número aleatorio de 0 a 6, para este día el indicador no se dibuja

invisible_day=MathRand()%6;

//--- el valor 0 (valor vacío) no va a participar en el proceso de trazado

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//--- el valor 0 (valor vacío) no va a participar en el proceso de trazado

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ZigZag1;ZigZag2");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- contamos los tics para el cambio del estilo, color y grosor de la línea

ticks++;

//--- si tenemos acumulado un número suficiente de tics

if(ticks>=N)

{

//--- cambiamos las propiedades de la línea

ChangeLineAppearance();

//--- actualizamos el contador de tics pasándolo a cero

ticks=0;

}



//--- necesitaremos una estructura de tiempo para obtener el día de la semana de cada barra

MqlDateTime dt;



//--- posición de inicio del cálculo

int start=0;

//--- si el indicador se calcula en el tic anterior, empezamos el cálculo a partir del penúltimo

if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;

//--- ciclo de cálculos

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- apuntaremos en la estructura la hora de apertura de la barra

TimeToStruct(time[i],dt);

//--- si el día de la semana de esta barra es igual a invisible_day

if(dt.day_of_week==invisible_day)

{

//--- apuntaremos en el búfer los valores vacíos para esta barra

ZigZagBuffer1[i]=0;

ZigZagBuffer2[i]=0;

}

//--- si el día de la semana es correcto, llenamos los búfers

else

{

//--- si el número de la barra es par

if(i%2==0)

{

//--- escribimos en el 1-r búfer High, en el 2-do Low

ZigZagBuffer1[i]=high[i];

ZigZagBuffer2[i]=low[i];

}

//--- número de la barra impar

else

{

//--- llenamos la barra en sentido inverso

ZigZagBuffer1[i]=low[i];

ZigZagBuffer2[i]=high[i];

}

}

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| cambia la apariencia de segmentos en el zigzag |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- cadena para formar la información sobre las propiedades del ZigZag

string comm="";

//--- bloque del cambio del color del zigzag

int number=MathRand(); // obtenemos un número aleatorio

//--- el divisor del número es igual al tamaño del array colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo color como el remanente de la división de números enteros

int color_index=number%size;

//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- apuntaremos el color de la línea

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- bloque de cambio del grosor de la línea

number=MathRand();

//--- obtenemos el grosor como el remanente de la división de números enteros

int width=number%5; // el grosor puede ser de 0 a 4

//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- apuntaremos el grosor de la línea

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- bloque de cambio del estilo de la línea

number=MathRand();

//--- el divisor del número es igual al tamaño del array styles

size=ArraySize(styles);

//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo estilo como el remanente de la división de números enteros

int style_index=number%size;

//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- apuntaremos el estilo de la línea

comm="\r

"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;

//--- agregaremos la información sobre el día que se ignora en los cálculos

comm="\r

Día no dibujable - "+EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)invisible_day)+comm;

//--- mostraremos la información en el gráfico a través del comentario

Comment(comm);

}