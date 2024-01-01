DocumentaciónSecciones
DRAW_ARROW

El estilo DRAW_ARROW dibuja en el gráfico las flechas de color especificado (símbolos del conjunto Wingdings) basándose en el valor del búfer indicador. El grosor y el color de los símbolo se puede establecer de la misma manera como para el estilo DRAW_LINE — con las directivas del compilador, o bien dinámicamente, utilizando la función PlotIndexSetInteger(). El cambio dinámico de las propiedades de la construcción gráfica permite cambiar la apariencia del indicador en función de la situación actual.

El código del símbolo a mostrar en el gráfico se establece a través de la propiedad PLOT_ARROW.

//--- estableceremos el código del símbolo desde el fuente Wingdings para dibujar en PLOT_ARROW
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code);

Por defecto, el valor de PLOT_ARROW=159 (un círculo).

Cada flecha prácticamente es un símbolo que tiene su alto y su punto de enlace, y puede cubrir alguna información importante en el gráfico (por ejemplo, el precio del cierre en la barra). Por eso se puede indicar adicionalmente el desplazamiento vertical en píxeles, que no depende de la escala del gráfico. Las flechas se desplazarán visualmente por la línea vertical a esta especificada cantidad de píxeles, aunque los valores del indicador se quedarán los mismos:

//--- estableceremos el desplazamiento de flechas por la línea vertical en píxeles
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,shift);

Un valor negativo de PLOT_ARROW_SHIFT significa el desplazamiento de las flechas hacia arriba, un valor positivo significa el desplazamiento de la flecha hacia abajo.

El estilo DRAW_ARROW se puede utilizar tanto en una subventana separada del gráfico, como en la ventana principal. Los valores vacíos no se dibujan y no se muestran en la "Ventana de datos", todos los valores hay que establecer en los búfers indicadores de forma explícita. Los búfers no se inicializan con valores vacíos.

//--- estableceremos el valor vacío
   PlotIndexSetDouble(índice_ de_construcción_DRAW_ARROW,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

El número de búfers requeridos para construir DRAW_ARROW – 1.

Aquí tenemos un ejemplo del indicador que dibuja las flechas en cada barra cuyo precio de cierre Close es más alto que el precio de cierre de la barra anterior. El color, grosor, desplazamiento y el código del símbolo de todas las flechas se cambian de forma aleatoria cada N tics.

Ejemplo del estilo DRAW_ARROW

En el ejemplo, inicialmente para la construcción gráfica plot1 con el estilo DRAW_ARROW las propiedades del color y el tamaño se establecen mediante la directiva del compilador #property, y luego en la función OnCalculate() las propiedades se establecen de forma aleatoria. El parámetro N está pasado a los parámetros externos del indicador para que exista la posibilidad de establecerlo manualmente (pestaña "Parámetros" en la ventana de propiedades del indicador).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   DRAW_ARROW.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Indicador para demostrar DRAW_ARROW"
#property description "Dibuja las flechas determinadas por los caracteres de Unicode en el gráfico"
#property description "El color, tamaño, desplazamiento y el código del símbolo de la flecha se cambian de forma aleatoria"
#property description "dentro de cada N tics"
#property description "El parámetro code establece el valor base: código=159 (círculo)"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot Arrows
#property indicator_label1  "Arrows"
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
#property indicator_color1  clrGreen
#property indicator_width1  1
//--- parámetros input
input int      N=5;         // número de tics para el cambio 
input ushort   code=159;    // código del símbolo a dibujar en DRAW_ARROW
//--- búfer indicador para la construcción
double         ArrowsBuffer[];
//--- array para almacenar colores
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ArrowsBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- estableceremos el código del símbolo para dibujar en PLOT_ARROW
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code);
//--- estableceremos el desplazamiento de flechas por la línea vertical en píxeles
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,5);
//--- estableceremos un 0 como valor vacío
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- contamos los tics para el cambio del color, tamaño, desplazamiento y código de la flecha
   ticks++;
//--- si tenemos acumulado un número crítico de tics,
   if(ticks>=N)
     {
      //--- cambiamos las propiedades de la línea
      ChangeLineAppearance();
      //--- actualizamos el contador de tics pasándolo a cero
      ticks=0;
     }
 
//--- bloque para calcular los valores del indicador
   int start=1;
   if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;
//--- ciclo del cálculo
   for(int i=1;i<rates_total;i++)
     {
      //--- si el precio actual Close es más alto que el anterior, colocamos la flecha
      if(close[i]>close[i-1])
         ArrowsBuffer[i]=close[i];
      //--- en caso contrario, mostramos el valor cero
      else
         ArrowsBuffer[i]=0;
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| cambia la apariencia de símbolos en el indicador                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- cadena para formar la información sobre las propiedades del indicador
   string comm="";
//--- bloque del cambio del color de la flecha
   int number=MathRand(); // obtenemos un número aleatorio
//--- el divisor del número es igual al tamaño del array colors[]
   int size=ArraySize(colors);
//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo color como el remanente de la división de números enteros
   int color_index=number%size;
//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- apuntaremos el color de la línea
   comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
 
//--- bloque del cambio del tamaño de flechas
   number=MathRand();
//--- obtenemos el grosor como el remanente de la división de números enteros
   int width=number%5;   // el tamaño puede ser de 0 a 4
//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_WIDTH
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- apuntaremos el tamaño de flechas
   comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
 
//--- bloque del cambio del código de la flecha (PLOT_ARROW)
   number=MathRand();
//--- obtendremos el remanente de la división de números enteros para calcular nuevo código de la flecha (de 0 a 19)
   int code_add=number%20;
//--- estableceremos el nuevo código del símbolo como la suma code+code_add
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code+code_add);
//--- apuntaremos el código del símbolo PLOT_ARROW
   comm="\r\n"+"PLOT_ARROW="+IntegerToString(code+code_add)+comm;
 
//--- bloque del cambio del desplazamiento de flechas por la línea vertical en píxeles
   number=MathRand();
//--- obtenemos el desplazamiento como el remanente de la división de números enteros
   int shift=20-number%41;
//--- estableceremos un nuevo desplazamiento de -20 a 20
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,shift);
//--- apuntaremos el desplazamiento PLOT_ARROW_SHIFT
   comm="\r\n"+"PLOT_ARROW_SHIFT="+IntegerToString(shift)+comm;
 
//--- mostraremos la información en el gráfico a través del comentario
   Comment(comm);
  }

 