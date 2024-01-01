//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_ARROW.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Indicador para demostrar DRAW_ARROW"

#property description "Dibuja las flechas determinadas por los caracteres de Unicode en el gráfico"

#property description "El color, tamaño, desplazamiento y el código del símbolo de la flecha se cambian de forma aleatoria"

#property description "dentro de cada N tics"

#property description "El parámetro code establece el valor base: código=159 (círculo)"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- plot Arrows

#property indicator_label1 "Arrows"

#property indicator_type1 DRAW_ARROW

#property indicator_color1 clrGreen

#property indicator_width1 1

//--- parámetros input

input int N=5; // número de tics para el cambio

input ushort code=159; // código del símbolo a dibujar en DRAW_ARROW

//--- búfer indicador para la construcción

double ArrowsBuffer[];

//--- array para almacenar colores

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,ArrowsBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- estableceremos el código del símbolo para dibujar en PLOT_ARROW

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code);

//--- estableceremos el desplazamiento de flechas por la línea vertical en píxeles

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,5);

//--- estableceremos un 0 como valor vacío

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- contamos los tics para el cambio del color, tamaño, desplazamiento y código de la flecha

ticks++;

//--- si tenemos acumulado un número crítico de tics,

if(ticks>=N)

{

//--- cambiamos las propiedades de la línea

ChangeLineAppearance();

//--- actualizamos el contador de tics pasándolo a cero

ticks=0;

}



//--- bloque para calcular los valores del indicador

int start=1;

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;

//--- ciclo del cálculo

for(int i=1;i<rates_total;i++)

{

//--- si el precio actual Close es más alto que el anterior, colocamos la flecha

if(close[i]>close[i-1])

ArrowsBuffer[i]=close[i];

//--- en caso contrario, mostramos el valor cero

else

ArrowsBuffer[i]=0;

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| cambia la apariencia de símbolos en el indicador |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- cadena para formar la información sobre las propiedades del indicador

string comm="";

//--- bloque del cambio del color de la flecha

int number=MathRand(); // obtenemos un número aleatorio

//--- el divisor del número es igual al tamaño del array colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo color como el remanente de la división de números enteros

int color_index=number%size;

//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- apuntaremos el color de la línea

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- bloque del cambio del tamaño de flechas

number=MathRand();

//--- obtenemos el grosor como el remanente de la división de números enteros

int width=number%5; // el tamaño puede ser de 0 a 4

//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- apuntaremos el tamaño de flechas

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- bloque del cambio del código de la flecha (PLOT_ARROW)

number=MathRand();

//--- obtendremos el remanente de la división de números enteros para calcular nuevo código de la flecha (de 0 a 19)

int code_add=number%20;

//--- estableceremos el nuevo código del símbolo como la suma code+code_add

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code+code_add);

//--- apuntaremos el código del símbolo PLOT_ARROW

comm="\r

"+"PLOT_ARROW="+IntegerToString(code+code_add)+comm;



//--- bloque del cambio del desplazamiento de flechas por la línea vertical en píxeles

number=MathRand();

//--- obtenemos el desplazamiento como el remanente de la división de números enteros

int shift=20-number%41;

//--- estableceremos un nuevo desplazamiento de -20 a 20

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,shift);

//--- apuntaremos el desplazamiento PLOT_ARROW_SHIFT

comm="\r

"+"PLOT_ARROW_SHIFT="+IntegerToString(shift)+comm;



//--- mostraremos la información en el gráfico a través del comentario

Comment(comm);

}