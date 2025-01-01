- Información sobre datos históricos del instrumento
Una transacción refleja el hecho de ejecución de una operación comercial a base de una orden que contiene una disposición comercial. Cada transacción se describe por las propiedades que permiten obtener información sobre ella. Para leer los valores de las propiedades se utilizan las funciones del tipo HistoryDealGet...() que devuelven los valores de las enumeraciones correspondientes.
Para la función HistoryDealGetInteger()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo
|
DEAL_TICKET
|
Ticket de la operación. Número único que se asigna a cada operación
|
long
|
DEAL_ORDER
|
Orden a base de la cual la transacción ha sido ejecutada
|
long
|
DEAL_TIME
|
Hora de ejecución de transacción
|
datetime
|
DEAL_TIME_MSC
|
Tiempo de ejecución de la transacción en milisegundos desde 01.01.1970
|
long
|
DEAL_TYPE
|
Tipo de transacción
|
DEAL_ENTRY
|
Dirección de transacción — entra en el mercado, sale del mercado o da la vuelta
|
DEAL_MAGIC
|
Magic number para la transacción (véase ORDER_MAGIC)
|
long
|
DEAL_REASON
|
Causa u origen de la realización de la transacción
|
DEAL_POSITION_ID
|
Identificador de posición, en la apertura, modificación o cierre de la cual participa esta transacción. Cada posición tiene su único identificador que se asigna a todas las transacciones realizadas con el instrumento durante toda la vida de la posición.
|
long
Para la función HistoryDealGetDouble()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo
|
DEAL_VOLUME
|
Volumen de transacción
|
double
|
DEAL_PRICE
|
Precio de transacción
|
double
|
DEAL_COMMISSION
|
Comisión de transacción
|
double
|
DEAL_SWAP
|
Swap acumulado con el cierre
|
double
|
DEAL_PROFIT
|
Beneficio de transacción
|
double
|
DEAL_FEE
|
El pago por la realización de una transacción se efectúa justo después de ejecutar la misma.
|
double
|
DEAL_SL
|
Nivel de Stop Loss
|
double
|
DEAL_TP
|
Nivel de Nível Take Profit
|
double
Para la función HistoryDealGetString()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo
|
DEAL_SYMBOL
|
Símbolo de transacción
|
string
|
DEAL_COMMENT
|
Comentarios de transacción
|
string
Cada transacción se caracteriza por el tipo; los posibles valores se encuentran en la enumeración ENUM_DEAL_TYPE. Para obtener la información sobre el tipo de la transacción, utilice la función HistoryDealGetInteger() con el modificador DEAL_TYPE.
|
Identificador
|
Descripción
|
DEAL_TYPE_BUY
|
Compra
|
DEAL_TYPE_SELL
|
Venta
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
Balance
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
Crédito
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
Cargas adicionales
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
Corrección
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
Bonos
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
Comisiones adicionales
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
Comisión calculada al final de la jornada de trading
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
Comisión calculada al final del mes
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
Comisión de agente calculada al final de la jornada de trading
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
Comisión de agente calculada al final del mes
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
Calculo de intereses sobre fondos libres
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
Transacción de compra cancelada. Puede surgir la situación cuando una transacción de compra realizada anteriormente se cancele. En este caso el tipo de la operación realizada (DEAL_TYPE_BUY) se cambia a DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, y su beneficio/pérdida se anula. El beneficio/pérdida producido/a anteriormente se carga/se quita de la cuenta por medio de una operación contable separada
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
Transacción de venta cancelada. Puede surgir la situación cuando una transacción de venta realizada anteriormente se cancele. En este caso el tipo de la operación realizada (DEAL_TYPE_SELL) se cambia a DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, y su beneficio/pérdida se anula. El beneficio/pérdida producido/a anteriormente se carga/se quita de la cuenta por medio de una operación contable separada
|
DEAL_DIVIDEND
|
Operaciones con dividendos
|
DEAL_DIVIDEND_FRANKED
|
Operaciones con dividendos franqueados (no tributables)
|
DEAL_TAX
|
Carga impositiva
Las transacciones se diferencian no sólo por sus tipos que se establecen de la enumeración ENUM_DEAL_TYPE, sino por el modo de cambiar la posición. Esto puede ser una simple apertura de posición, o acumulación de una posición abierta anteriormente (entrada en el mercado), cierre de posición con una transacción de dirección opuesta de un volumen correspondiente (salida del mercado), o bien, la vuelta de posición en caso cuando el volumen de transacción en dirección opuesta supera el volumen de la posición abierta anteriormente.
Todas estas situaciones se describen por los valores de la enumeración ENUM_DEAL_ENTRY. para obtener esta información, utilice la función HistoryDealGetInteger() con el modificador DEAL_ENTRY.
|
Identificador
|
Descripción
|
DEAL_ENTRY_IN
|
Entrada en el mercado
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
Salida del mercado
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
Vuelta
|
DEAL_ENTRY_OUT_BY
|
Cierre con la posición opuesta
En la propiedad DEAL_REASON se contiene el motivo de la realización de la transacción. La transacción puede realizarse como resultado de la activación de una orden colocada desde la aplicación móvil o desde un programa MQL5; o bien como resultado del evento StopOut o el abono/retirada del margen de variación, etcétera. Los posibles valores de DEAL_REASON se describen en la enumeración ENUM_DEAL_REASON. Para algunas transacciones provocadas por operaciones de cambio de balance, crédito, abono de comisiones, etcétera, se indica como causa DEAL_REASON_CLIENT.
|
Identificador
|
Descripción
|
DEAL_REASON_CLIENT
|
La transacción se realizado como resultado de la activación de una orden colocada desde el terminal de escritorio
|
DEAL_REASON_MOBILE
|
La transacción se realizado como resultado de la activación de una orden colocada desde la aplicación móvil
|
DEAL_REASON_WEB
|
La transacción se realizado como resultado de la activación de una orden colocada desde la plataforma web
|
DEAL_REASON_EXPERT
|
La transacción se realizado como resultado de la activación de una orden colocada desde un programa MQL5 - un asesor o script
|
DEAL_REASON_SL
|
La transacción se realizado como resultado de la activación de una orden Stop Loss
|
DEAL_REASON_TP
|
La transacción se realizado como resultado de la activación de una orden Take Profit
|
DEAL_REASON_SO
|
La transacción se realizado como resultado del evento Stop Out
|
DEAL_REASON_ROLLOVER
|
La transacción se realizado a causa del traslado de una posición
|
DEAL_REASON_VMARGIN
|
La transacción se realizado después de abonarse/retirarse el margen de variación
|
DEAL_REASON_SPLIT
|
La transacción se realizado a causa del fraccionamiento (reducción del precio) de un instrumento que tenía una posición abierta en el momento del fraccionamiento
|
DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION
|
La transacción se ha realizado como resultado de una acción corporativa: fusión o cambio del nombre de un valor, transferencia de un cliente a otra cuenta, etc.