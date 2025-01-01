Propiedades de transacciones

Una transacción refleja el hecho de ejecución de una operación comercial a base de una orden que contiene una disposición comercial. Cada transacción se describe por las propiedades que permiten obtener información sobre ella. Para leer los valores de las propiedades se utilizan las funciones del tipo HistoryDealGet...() que devuelven los valores de las enumeraciones correspondientes.

Para la función HistoryDealGetInteger()

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Identificador Descripción Tipo DEAL_TICKET Ticket de la operación. Número único que se asigna a cada operación long DEAL_ORDER Orden a base de la cual la transacción ha sido ejecutada long DEAL_TIME Hora de ejecución de transacción datetime DEAL_TIME_MSC Tiempo de ejecución de la transacción en milisegundos desde 01.01.1970 long DEAL_TYPE Tipo de transacción ENUM_DEAL_TYPE DEAL_ENTRY Dirección de transacción — entra en el mercado, sale del mercado o da la vuelta ENUM_DEAL_ENTRY DEAL_MAGIC Magic number para la transacción (véase ORDER_MAGIC) long DEAL_REASON Causa u origen de la realización de la transacción ENUM_DEAL_REASON DEAL_POSITION_ID Identificador de posición, en la apertura, modificación o cierre de la cual participa esta transacción. Cada posición tiene su único identificador que se asigna a todas las transacciones realizadas con el instrumento durante toda la vida de la posición. long

Para la función HistoryDealGetDouble()

ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE

Identificador Descripción Tipo DEAL_VOLUME Volumen de transacción double DEAL_PRICE Precio de transacción double DEAL_COMMISSION Comisión de transacción double DEAL_SWAP Swap acumulado con el cierre double DEAL_PROFIT Beneficio de transacción double DEAL_FEE El pago por la realización de una transacción se efectúa justo después de ejecutar la misma. double DEAL_SL Nivel de Stop Loss Para una operación de entrada o vuelta, el valor de Stop Loss se toma de la orden que abre o da vuelta a la posición.

Para una operación de salida, el valor de Stop Loss se toma del cierre de la posició double DEAL_TP Nivel de Nível Take Profit Para una operación de entrada o vuelta, el valor de Take Profit se toma de la orden que abre o da vuela a la posición

Para una operación de salida, el valor de Take Profit se toma del cierre de la posición double

Para la función HistoryDealGetString()

ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING

Identificador Descripción Tipo DEAL_SYMBOL Símbolo de transacción string DEAL_COMMENT Comentarios de transacción string

Cada transacción se caracteriza por el tipo; los posibles valores se encuentran en la enumeración ENUM_DEAL_TYPE. Para obtener la información sobre el tipo de la transacción, utilice la función HistoryDealGetInteger() con el modificador DEAL_TYPE.

ENUM_DEAL_TYPE

Identificador Descripción DEAL_TYPE_BUY Compra DEAL_TYPE_SELL Venta DEAL_TYPE_BALANCE Balance DEAL_TYPE_CREDIT Crédito DEAL_TYPE_CHARGE Cargas adicionales DEAL_TYPE_CORRECTION Corrección DEAL_TYPE_BONUS Bonos DEAL_TYPE_COMMISSION Comisiones adicionales DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY Comisión calculada al final de la jornada de trading DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY Comisión calculada al final del mes DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY Comisión de agente calculada al final de la jornada de trading DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY Comisión de agente calculada al final del mes DEAL_TYPE_INTEREST Calculo de intereses sobre fondos libres DEAL_TYPE_BUY_CANCELED Transacción de compra cancelada. Puede surgir la situación cuando una transacción de compra realizada anteriormente se cancele. En este caso el tipo de la operación realizada (DEAL_TYPE_BUY) se cambia a DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, y su beneficio/pérdida se anula. El beneficio/pérdida producido/a anteriormente se carga/se quita de la cuenta por medio de una operación contable separada DEAL_TYPE_SELL_CANCELED Transacción de venta cancelada. Puede surgir la situación cuando una transacción de venta realizada anteriormente se cancele. En este caso el tipo de la operación realizada (DEAL_TYPE_SELL) se cambia a DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, y su beneficio/pérdida se anula. El beneficio/pérdida producido/a anteriormente se carga/se quita de la cuenta por medio de una operación contable separada DEAL_DIVIDEND Operaciones con dividendos DEAL_DIVIDEND_FRANKED Operaciones con dividendos franqueados (no tributables) DEAL_TAX Carga impositiva

Las transacciones se diferencian no sólo por sus tipos que se establecen de la enumeración ENUM_DEAL_TYPE, sino por el modo de cambiar la posición. Esto puede ser una simple apertura de posición, o acumulación de una posición abierta anteriormente (entrada en el mercado), cierre de posición con una transacción de dirección opuesta de un volumen correspondiente (salida del mercado), o bien, la vuelta de posición en caso cuando el volumen de transacción en dirección opuesta supera el volumen de la posición abierta anteriormente.

Todas estas situaciones se describen por los valores de la enumeración ENUM_DEAL_ENTRY. para obtener esta información, utilice la función HistoryDealGetInteger() con el modificador DEAL_ENTRY.

ENUM_DEAL_ENTRY

Identificador Descripción DEAL_ENTRY_IN Entrada en el mercado DEAL_ENTRY_OUT Salida del mercado DEAL_ENTRY_INOUT Vuelta DEAL_ENTRY_OUT_BY Cierre con la posición opuesta

En la propiedad DEAL_REASON se contiene el motivo de la realización de la transacción. La transacción puede realizarse como resultado de la activación de una orden colocada desde la aplicación móvil o desde un programa MQL5; o bien como resultado del evento StopOut o el abono/retirada del margen de variación, etcétera. Los posibles valores de DEAL_REASON se describen en la enumeración ENUM_DEAL_REASON. Para algunas transacciones provocadas por operaciones de cambio de balance, crédito, abono de comisiones, etcétera, se indica como causa DEAL_REASON_CLIENT.

ENUM_DEAL_REASON