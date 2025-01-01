|
//--- descripción
#property description "El script construye el objeto gráfico \"Retrocesos de Fibonacci\"."
#property description "Las coordenadas de los puntos de anclaje se establecen en por cientos"
#property description "de las dimensiones de la ventana del gráfico."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string InpName="FiboLevels"; // Nombre del objeto
input int InpDate1=10; // Fecha del 1-er punto en %
input int InpPrice1=65; // Precio del 1-er punto en %
input int InpDate2=90; // Fecha del 2-do punto en %
input int InpPrice2=85; // Precio del 2-do punto en %
input color InpColor=clrRed; // Color del objeto
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo de la línea
input int InpWidth=2; // Grosor de la línea
input bool InpBack=false; // Objeto al fondo
input bool InpSelection=true; // Seleccionar para mover
input bool InpRayLeft=false; // Continuación del objeto a la izquierda
input bool InpRayRight=false; // Continuación del objeto a la derecha
input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos
input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea los "Retrocesos de Fibonacci" según las coordenadas establecidas
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboLevelsCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="FiboLevels", // nombre del objeto
const int sub_window=0, // número de subventana
datetime time1=0, // hora del primer punto
double price1=0, // precio del primer punto
datetime time2=0, // hora del segundo punto
double price2=0, // precio del segundo punto
const color clr=clrRed, // color del objeto
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de las líneas del objeto
const int width=1, // grosor de las líneas del objeto
const bool back=false, // al fondo
const bool selection=true, // seleccionar para mover
const bool ray_left=false, // continuación del objeto a la izquierda
const bool ray_right=false, // continuación del objeto a la derecha
const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos
const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón
{
//--- establecemos las coordenadas de los puntos de anclaje si todavía no han sido establecidas
ChangeFiboLevelsEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- creamos los "Retrocesos de Fibonacci" según las coordenadas establecidas
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBO,sub_window,time1,price1,time2,price2))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Falo al crear los \"Retrocesos de Fibonacci\"! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- establecemos el color
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el estilo de la línea
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- establecemos el grosor de la línea
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de selección del objeto para mover
//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto
//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection
//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- activamos (true) o desactivamos (false) el modo de continuación del objeto a la izquierda
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- activamos (true) o desactivamos (false) el modo de continuación del objeto a la derecha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear con el ratón sobre el gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Establece el número de los niveles y sus parámetros |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboLevelsSet(int levels, // número de las líneas del nivel
double &values[], // valores de las líneas del nivel
color &colors[], // color de las líneas del nivel
ENUM_LINE_STYLE &styles[], // estilo de las líneas del nivel
int &widths[], // grosor de las líneas del nivel
const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="FiboLevels") // nombre del objeto
{
//--- comprobamos los tamaños de los arrays
if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) || levels!=ArraySize(widths))
{
Print(__FUNCTION__,": ¡Error. La longitud del array no corresponde al número de los niveles!");
return(false);
}
//--- establecemos el número de los niveles
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- establecemos las propiedades de los niveles en el ciclo
for(int i=0;i<levels;i++)
{
//--- valor del nivel
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
//--- color del nivel
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
//--- estilo del nivel
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
//--- grosor del nivel
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
//--- descripción del nivel
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve el punto de anclaje de los "Retrocesos de Fibonacci" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboLevelsPointChange(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="FiboLevels", // nombre del objeto
const int point_index=0, // número del punto de anclaje
datetime time=0, // coordenada del tiempo del punto de anclaje
double price=0) // coordenada del precio del punto de anclaje
{
//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- movemos el punto de anclaje
if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina los "Retrocesos de Fibonacci" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboLevelsDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="FiboLevels") // nombre del objeto
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- eliminamos el objeto
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Falo al eliminar los \"Retrocesos de Fibonacci\"! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| //| Comprueba los valores de los puntos de anclaje de los "Retrocesos de Fibonacci" y para
//| los valores vacíos establece los valores por defecto |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboLevelsEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
datetime &time2,double &price2)
{
//--- si la hora del segundo punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual
if(!time2)
time2=TimeCurrent();
//--- si el precio del segundo punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid
if(!price2)
price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- si la hora del primer punto no ha sido establecida, se colocará a 9 barras a la izquierda del segundo
if(!time1)
{
//--- array para recibir la hora de apertura de las últimas 10 barras
datetime temp[10];
CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
//--- colocamos el primer punto a 9 barras a la izquierda del segundo
time1=temp[0];
}
//--- si el precio del primer punto no ha sido establecido, lo moveremos a 200 puntos por debajo del segundo punto
if(!price1)
price1=price2-200*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||
InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
{
Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");
return;
}
//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamaño del array price
int accuracy=1000;
//--- arrays para guardar los valores de las fechas y precios que van a utilizarse
//--- para establecer y modificar las coordenadas de los puntos de anclaje de los "Retrocesos de Fibonacci"
datetime date[];
double price[];
//--- asignación de la memoria
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- llenamos el array de datos
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());
return;
}
//--- llenamos el array de precios
//--- encontramos el valor máximo y mínimo del gráfico
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- determinamos el paso del cambio del precio y llenamos el array
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- definimos los puntos para trazar los "Retrocesos de Fibonacci"
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- creamos el objeto
if(!FiboLevelsCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,
InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- ahora vamos a mover los puntos de anclaje
//--- contador del ciclo
int v_steps=accuracy*2/5;
//--- movemos el primer punto de anclaje
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- cogemos el siguiente valor
if(p1>1)
p1-=1;
//--- movemos el punto
if(!FiboLevelsPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
return;
//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
if(IsStopped())
return;
//--- redibujamos el gráfico
ChartRedraw();
}
//--- retardo de 1 segundo
Sleep(1000);
//--- contador del ciclo
v_steps=accuracy*4/5;
//--- movemos el segundo punto de anclaje
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- cogemos el siguiente valor
if(p2>1)
p2-=1;
//--- movemos el punto
if(!FiboLevelsPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
return;
//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
if(IsStopped())
return;
//--- redibujamos el gráfico
ChartRedraw();
}
//--- retardo de 1 segundo
Sleep(1000);
//--- eliminamos el objeto desde el gráfico
FiboLevelsDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- retardo de 1 segundo
Sleep(1000);
//---
}