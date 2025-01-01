|
//--- descripción
#property description "El script crea el objeto \"Campo de edición\"."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string InpName="Edit"; // Nombre del objeto
input string InpText="Text"; // Texto del objeto
input string InpFont="Arial"; // Fuente
input int InpFontSize=14; // Tamaño de la fuente
input ENUM_ALIGN_MODE InpAlign=ALIGN_CENTER; // Modo de alineación del texto
input bool InpReadOnly=false; // Posibilidad de edición
input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Esquina del gráfico para el enlace
input color InpColor=clrBlack; // Color del texto
input color InpBackColor=clrWhite; // Color del fondo
input color InpBorderColor=clrBlack; // Color del borde
input bool InpBack=false; // Objeto al fondo
input bool InpSelection=false; // Seleccionar para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos
input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea el objeto "Campo de edición" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Edit", // nombre del objeto
const int sub_window=0, // número de subventana
const int x=0, // coordenada por el eje X
const int y=0, // coordenada por el eje Y
const int width=50, // ancho
const int height=18, // alto
const string text="Text", // texto
const string font="Arial", // fuente
const int font_size=10, // tamaño de la fuente
const ENUM_ALIGN_MODE align=ALIGN_CENTER, // modo de alineación
const bool read_only=false, // posibilidad de edición
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // esquina del gráfico para el enlace
const color clr=clrBlack, // color del texto
const color back_clr=clrWhite, // color del fondo
const color border_clr=clrNONE, // color del borde
const bool back=false, // al fondo
const bool selection=false, // seleccionar para mover
const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos
const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- creamos el campo de edición
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EDIT,sub_window,0,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al crear el objeto \"Campo de edición\"! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- establecemos las coordenadas del objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- establecemos el tamaño del objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- ponemos el texto
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- establecemos la fuente del texto
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- establecemos el tamaño del texto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- establecemos el modo de alineación del texto dentro del objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ALIGN,align);
//--- ponemos (true) o cancelamos (false) el modo sólo para lectura
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_READONLY,read_only);
//--- establecemos la esquina del gráfico respecto a la cual van a determinarse las coordenadas del objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- establecemos el color del texto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el color del fondo
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
//--- establecemos el color del borde
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento de la etiqueta con ratón
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve el objeto "Campo de edición" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Edit", // nombre del objeto
const int x=0, // coordenada por el eje X
const int y=0) // coordenada por el eje Y
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- movemos el objeto
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al mover la coordenada X del objeto! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al mover la coordenada X del objeto! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambia el tamaño del objeto "Campo de edición" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditChangeSize(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Edit", // nombre del objeto
const int width=0, // ancho
const int height=0) // alto
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- cambiamos las dimensiones del objeto
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cambiar el ancho del objeto! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cambiar el alto del objeto! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambia el texto del objeto "Campo de edición" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditTextChange(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Edit", // nombre del objeto
const string text="Text") // texto
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- cambiamos el texto del objeto
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cambiar el texto! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Devuelve el texto del objeto "Campo de edición" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditTextGet(string &text, // texto
const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Edit") // nombre del objeto
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- recibimos el texto del objeto
if(!ObjectGetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,0,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al recibir el texto! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina el objeto "Campo de edición" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Edit") // nombre del objeto
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- eliminamos la etiqueta
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al eliminar el objeto \"Campo de edición\"! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- tamaño de la ventana del gráfico
long x_distance;
long y_distance;
//--- definimos las dimensiones de la ventana
if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
{
Print("¡Fallo al obtener el ancho del gráfico! Código del error = ",GetLastError());
return;
}
if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
{
Print("¡Fallo al obtener el alto del gráfico! Código del error = ",GetLastError());
return;
}
//--- definimos el paso para el cambio del tamaño del campo de edición
int x_step=(int)x_distance/64;
//--- establecemos las coordenadas del campo de edición y su tamaño
int x=(int)x_distance/8;
int y=(int)y_distance/2;
int x_size=(int)x_distance/8;
int y_size=InpFontSize*2;
//--- recordamos el texto en la variable local
string text=InpText;
//--- creamos el campo de edición
if(!EditCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpText,InpFont,InpFontSize,InpAlign,InpReadOnly,
InpCorner,InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- extendemos el campo de edición
while(x_size-x<x_distance*5/8)
{
//--- aumentamos el ancho del campo de edición
x_size+=x_step;
if(!EditChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))
return;
//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
if(IsStopped())
return;
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 0,05 segundo
ChartRedraw();
Sleep(50);
}
//--- retardo de medio segundo
Sleep(500);
//--- cambiamos el texto
for(int i=0;i<20;i++)
{
//--- añadimos "+" al principio y al final
text="+"+text+"+";
if(!EditTextChange(0,InpName,text))
return;
//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
if(IsStopped())
return;
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 0,1 segundo
ChartRedraw();
Sleep(100);
}
//--- retardo de medio segundo
Sleep(500);
//--- eliminamos el campo de edición
EditDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- esperamos 1 segundo
Sleep(1000);
//---
}