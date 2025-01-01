- Tipos de eventos de gráfico
Periodos de gráficos
Todos los periodos de gráficos predefinidos tienen sus identificadores únicos. El identificador PERIOD_CURRENT denota el periodo corriente del gráfico en el cual se inicia el programa mql5.
ENUM_TIMEFRAMES
|
Identificador
|
Descripción
|
PERIOD_CURRENT
|
Periodo corriente
|
PERIOD_M1
|
1 minuto
|
PERIOD_M2
|
2 minutos
|
PERIOD_M3
|
3 minutos
|
PERIOD_M4
|
4 minutos
|
PERIOD_M5
|
5 minutos
|
PERIOD_M6
|
6 minutos
|
PERIOD_M10
|
10 minutos
|
PERIOD_M12
|
12 minutos
|
PERIOD_M15
|
15 minutos
|
PERIOD_M20
|
20 minutos
|
PERIOD_M30
|
30 minutos
|
PERIOD_H1
|
1 hora
|
PERIOD_H2
|
2 horas
|
PERIOD_H3
|
3 horas
|
PERIOD_H4
|
4 horas
|
PERIOD_H6
|
6 horas
|
PERIOD_H8
|
8 horas
|
PERIOD_H12
|
12 horas
|
PERIOD_D1
|
1 día
|
PERIOD_W1
|
1 semana
|
PERIOD_MN1
|
1 mes
Identificadores de las series temporales #
Los identificadores de las series temporales se usan en las funciones iHighest() y iLowest(). Pueden ser uno de los valores de la enumeración
ENUM_SERIESMODE
|
Identificador
|
Descripción
|
MODE_OPEN
|
Precio de apertura
|
MODE_LOW
|
Precio mínimo
|
MODE_HIGH
|
Precio máximo
|
MODE_CLOSE
|
Precio de cierre
|
MODE_VOLUME
|
Volumen de ticks
|
MODE_REAL_VOLUME
|
Volumen real
|
MODE_SPREAD
|
Spread
