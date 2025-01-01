DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de gráficosPeríodos de gráficos 

Periodos de gráficos

Todos los periodos de gráficos predefinidos tienen sus identificadores únicos. El identificador PERIOD_CURRENT denota el periodo corriente del gráfico en el cual se inicia el programa mql5.

ENUM_TIMEFRAMES

Identificador

Descripción

PERIOD_CURRENT

Periodo corriente

PERIOD_M1

1 minuto

PERIOD_M2

2 minutos

PERIOD_M3

3 minutos

PERIOD_M4

4 minutos

PERIOD_M5

5 minutos

PERIOD_M6

6 minutos

PERIOD_M10

10 minutos

PERIOD_M12

12 minutos

PERIOD_M15

15 minutos

PERIOD_M20

20 minutos

PERIOD_M30

30 minutos

PERIOD_H1

1 hora

PERIOD_H2

2 horas

PERIOD_H3

3 horas

PERIOD_H4

4 horas

PERIOD_H6

6 horas

PERIOD_H8

8 horas

PERIOD_H12

12 horas

PERIOD_D1

1 día

PERIOD_W1

1 semana

PERIOD_MN1

1 mes

Ejemplo:

   string chart_name="test_Object_Chart";
   Print("Vamos a intentar crear un objeto Chart con el nombre ",chart_name);
//--- si este objeto no existe, lo creamos
   if(ObjectFind(0,chart_name)<0)ObjectCreate(0,chart_name,OBJ_CHART,0,0,0,0,0);
//--- definimos el símbolo
   ObjectSetString(0,chart_name,OBJPROP_SYMBOL,"EURUSD");
//--- determinamos la coordenada X para el punto de anclaje
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XDISTANCE,100);
//--- determinamos la coordenada Y para el punto de anclaje
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YDISTANCE,100);
//--- establecemos el ancho
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XSIZE,400);
//--- establecemos el alto
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YSIZE,300);
//--- definimos el periodo
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);
//--- determinamos la escala (de 0 a 5)
   ObjectSetDouble(0,chart_name,OBJPROP_SCALE,4);
//--- deshabilitamos la selección con el ratón
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

Identificadores de las series temporales #

Los identificadores de las series temporales se usan en las funciones iHighest() y iLowest(). Pueden ser uno de los valores de la enumeración

ENUM_SERIESMODE

Identificador

Descripción

MODE_OPEN

Precio de apertura

MODE_LOW

Precio mínimo

MODE_HIGH

Precio máximo

MODE_CLOSE

Precio de cierre

MODE_VOLUME

Volumen de ticks

MODE_REAL_VOLUME

Volumen real

MODE_SPREAD

Spread

Véase también

PeriodSeconds, Period, Fecha y hora, Visibilidad de objetos