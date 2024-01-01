DRAW_NONE

El estilo DRAW_NONE se utiliza cuando es necesario calcular los valores del búfer y mostrarlos en la "Ventana de datos", pero la misma representación en el gráfico no se precisa. Para ajustar la precisión de representación, utilice la expresión IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,número_de_dígitos) en la función OnInit():

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,InvisibleBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- fijamos la precisión para el valor a mostrar en la Ventana de datos

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

El número de búfers requeridos para construir DRAW_NONE – 1.

Aquí tenemos un ejemplo del indicador que muestra en la "Ventana de datos" el número de la barra sobre la que está situado el ratón. La numeración corresponde a la serie temporal. Es decir, la barra actual no finalizada tiene el índice cero, mientras que la barra más antigua tiene el índice más grande.

Fíjense que a pesar de que la construcción gráfica №1 tenga especificado el color rojo de representación, el indicador no dibuja nada en el gráfico.