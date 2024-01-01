//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_COLOR_SECTION.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Indicador para demostrar DRAW_COLOR_SECTION"

#property description "Dibuja con segmentos de colores de la longitud que corresponde al número de barras establecido"

#property description "El color, grosor y el estilo del segmento se cambia de forma aleatoria"

#property description "dentro de cada N tics"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- plot ColorSection

#property indicator_label1 "ColorSection"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_SECTION

//--- estableceremos 8 colores para colorear los segmentos (se guardan en un array especial)

#property indicator_color1 clrRed,clrGold,clrMediumBlue,clrLime,clrMagenta,clrBrown,clrTan,clrMediumVioletRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- parámetros input

input int N=5; // número de tics a cambiar

input int bars_in_section=5; // longitud de segmentos en barras

//--- una variable auxiliar para calcular los extremos de segmentos

int divider;

int color_sections;

//--- búfer para dibujar

double ColorSectionBuffer[];

//--- búfer para almacenar el color del trazado de la línea en cada barra

double ColorSectionColors[];

//--- el array para almacenar colores tiene 14 elementos

color colors[]=

{

clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,

clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple

};

//--- array para almacenar estilos de trazado de la línea

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,ColorSectionBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,ColorSectionColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- el valor 0 (valor vacío) no va a participar en el proceso de trazado

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---- número de colores para colorear los segmentos

color_sections=8; // ver comentario para la propiedad #property indicator_color1

//--- comprobaremos el parámetro del indicador

if(bars_in_section<=0)

{

PrintFormat("Segmento tiene una longitud inválida=%d",bars_in_section);

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

else divider=color_sections*bars_in_section;

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- contamos los tics para el cambio del estilo, color y grosor de la línea

ticks++;

//--- si tenemos acumulado un número crítico de tics,

if(ticks>=N)

{

//--- cambiamos las propiedades de la línea

ChangeLineAppearance();

//--- cambiamos colores con los que se dibujan segmentos

ChangeColors(colors,color_sections);

//--- actualizamos el contador de tics pasándolo a cero

ticks=0;

}



//--- número de la barra a partir del cual empezaremos a calcular los valores del indicador

int start=0;

//--- si el indicador ha sido calculado antes, estableceremos start para la barra anterior

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;

//--- aquí están todos los cálculos de los valores del indicador

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- si el número de la barra se divide sin remanente por la longitud_del_segmento, entonces es el fin del segmento

if(i%bars_in_section==0)

{

//--- estableceremos el extremo del segmento en el precio High de esta barra

ColorSectionBuffer[i]=high[i];

//--- remanente de la división del número de la barra por longitud_del_segmento*número_de_colores

int rest=i%divider;

//obtendremos el número del color = de 0 a número_de_colores-1

int color_indext=rest/bars_in_section;

ColorSectionColors[i]=color_indext;

}

//--- si la remanente de la división es igual a bars,

else

{

//--- si no encaja nada, omitimos esta barra - ponemos el valor 0

ColorSectionBuffer[i]=0;

}

}

//--- volveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada de la función

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| cambia el color de segmentos de la línea |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- número de colores

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- definimos de forma aleatoria un color nuevo para cada índice de colores

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- obtendremos un número aleatorio

int number=MathRand();

//--- obtendremos un índice en el array col[] como el remanente de la división de números enteros

int i=number%size;

//--- estableceremos el color para cada índice como la propiedad PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0, // número del estilo gráfico

PLOT_LINE_COLOR, // identificador de la propiedad

plot_color_ind, // índice del color donde escribiremos el color

cols[i]); // nuevo color

//--- apuntaremos los colores

comm=comm+StringFormat("SectionColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| cambia la apariencia de la línea trazada en el indicador |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- cadena para formar la información sobre las propiedades de la línea

string comm="";

//--- bloque de cambio del grosor de la línea

int number=MathRand();

//--- obtenemos el grosor como el remanente de la división de números enteros

int width=number%5; // el grosor puede ser de 0 a 4

//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- apuntaremos el grosor de la línea

comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);



//--- bloque de cambio del estilo de la línea

number=MathRand();

//--- el divisor del número es igual al tamaño del array styles

int size=ArraySize(styles);

//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo estilo como el remanente de la división de números enteros

int style_index=number%size;

//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- apuntaremos el estilo de la línea

comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;

//--- mostraremos la información en el gráfico a través del comentario

Comment(comm);

}