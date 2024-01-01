|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_SECTION.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Indicador para demostrar DRAW_COLOR_SECTION"
#property description "Dibuja con segmentos de colores de la longitud que corresponde al número de barras establecido"
#property description "El color, grosor y el estilo del segmento se cambia de forma aleatoria"
#property description "dentro de cada N tics"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorSection
#property indicator_label1 "ColorSection"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_SECTION
//--- estableceremos 8 colores para colorear los segmentos (se guardan en un array especial)
#property indicator_color1 clrRed,clrGold,clrMediumBlue,clrLime,clrMagenta,clrBrown,clrTan,clrMediumVioletRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parámetros input
input int N=5; // número de tics a cambiar
input int bars_in_section=5; // longitud de segmentos en barras
//--- una variable auxiliar para calcular los extremos de segmentos
int divider;
int color_sections;
//--- búfer para dibujar
double ColorSectionBuffer[];
//--- búfer para almacenar el color del trazado de la línea en cada barra
double ColorSectionColors[];
//--- el array para almacenar colores tiene 14 elementos
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
};
//--- array para almacenar estilos de trazado de la línea
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ColorSectionBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorSectionColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- el valor 0 (valor vacío) no va a participar en el proceso de trazado
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---- número de colores para colorear los segmentos
color_sections=8; // ver comentario para la propiedad #property indicator_color1
//--- comprobaremos el parámetro del indicador
if(bars_in_section<=0)
{
PrintFormat("Segmento tiene una longitud inválida=%d",bars_in_section);
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
else divider=color_sections*bars_in_section;
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- contamos los tics para el cambio del estilo, color y grosor de la línea
ticks++;
//--- si tenemos acumulado un número crítico de tics,
if(ticks>=N)
{
//--- cambiamos las propiedades de la línea
ChangeLineAppearance();
//--- cambiamos colores con los que se dibujan segmentos
ChangeColors(colors,color_sections);
//--- actualizamos el contador de tics pasándolo a cero
ticks=0;
}
//--- número de la barra a partir del cual empezaremos a calcular los valores del indicador
int start=0;
//--- si el indicador ha sido calculado antes, estableceremos start para la barra anterior
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;
//--- aquí están todos los cálculos de los valores del indicador
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- si el número de la barra se divide sin remanente por la longitud_del_segmento, entonces es el fin del segmento
if(i%bars_in_section==0)
{
//--- estableceremos el extremo del segmento en el precio High de esta barra
ColorSectionBuffer[i]=high[i];
//--- remanente de la división del número de la barra por longitud_del_segmento*número_de_colores
int rest=i%divider;
//obtendremos el número del color = de 0 a número_de_colores-1
int color_indext=rest/bars_in_section;
ColorSectionColors[i]=color_indext;
}
//--- si la remanente de la división es igual a bars,
else
{
//--- si no encaja nada, omitimos esta barra - ponemos el valor 0
ColorSectionBuffer[i]=0;
}
}
//--- volveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada de la función
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| cambia el color de segmentos de la línea |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- número de colores
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- definimos de forma aleatoria un color nuevo para cada índice de colores
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- obtendremos un número aleatorio
int number=MathRand();
//--- obtendremos un índice en el array col[] como el remanente de la división de números enteros
int i=number%size;
//--- estableceremos el color para cada índice como la propiedad PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // número del estilo gráfico
PLOT_LINE_COLOR, // identificador de la propiedad
plot_color_ind, // índice del color donde escribiremos el color
cols[i]); // nuevo color
//--- apuntaremos los colores
comm=comm+StringFormat("SectionColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| cambia la apariencia de la línea trazada en el indicador |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- cadena para formar la información sobre las propiedades de la línea
string comm="";
//--- bloque de cambio del grosor de la línea
int number=MathRand();
//--- obtenemos el grosor como el remanente de la división de números enteros
int width=number%5; // el grosor puede ser de 0 a 4
//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- apuntaremos el grosor de la línea
comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
//--- bloque de cambio del estilo de la línea
number=MathRand();
//--- el divisor del número es igual al tamaño del array styles
int size=ArraySize(styles);
//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo estilo como el remanente de la división de números enteros
int style_index=number%size;
//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- apuntaremos el estilo de la línea
comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- mostraremos la información en el gráfico a través del comentario
Comment(comm);
}