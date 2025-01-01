//--- descripción

#property description "El script crea el objeto \"Etiqueta gráfica\"."

//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script

#property script_show_inputs

//--- los parámetros de entrada del script

input string InpName="BmpLabel"; // Nombre de la etiqueta

input string InpFileOn="\\Images\\dollar.bmp"; // Nombre del archivo para el modo On

input string InpFileOff="\\Images\\euro.bmp"; // Nombre del archivo para el modo Off

input bool InpState=false; // Etiqueta pulsada/no pulsada

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Esquina del gráfico para el enlace

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER; // Modo del enlace

input color InpColor=clrRed; // Color del borde durante la selección

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Estilo de la línea durante la selección

input int InpPointWidth=1; // Tamaño del punto para los movimientos

input bool InpBack=false; // Objeto al fondo

input bool InpSelection=false; // Seleccionar para mover

input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos

input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crea el objeto "Etiqueta gráfica" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="BmpLabel", // nombre de la etiqueta

const int sub_window=0, // número de subventana

const int x=0, // coordenada por el eje X

const int y=0, // coordenada por el eje Y

const string file_on="", // imagen en el modo On

const string file_off="", // imagen en el modo Off

const int width=0, // coordenada X de la zona de visibilidad

const int height=0, // coordenada Y de la zona de visibilidad

const int x_offset=10, // desplazamiento de la zona de visibilidad por X

const int y_offset=10, // desplazamiento de la zona de visibilidad por Y

const bool state=false, // pulsada/no pulsada

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // esquina del gráfico para el enlace

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // modo de enlace

const color clr=clrRed, // color del borde durante la selección

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de la línea durante la selección

const int point_width=1, // tamaño del punto de desplazamiento

const bool back=false, // al fondo

const bool selection=false, // seleccionar para mover

const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos

const long z_order=0) //prioridad para el clic del ratón

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- creamos la etiqueta gráfica

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP_LABEL,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al crear el objeto \"Etiqueta gráfica\"! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ponemos las imágenes para los modos On y Off

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,0,file_on))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cargar la imagen para el modo On! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,1,file_off))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cargar la imagen para el modo Off! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- establecemos las coordenadas de la etiqueta

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- establecemos la zona de visibilidad de la imagen; si los valores del ancho o del alto

//--- superan los valores del ancho o del alto (respectivamente) de la imagen original,

//--- no se dibuja; si los valores del ancho o del alto son inferiores a las dimensiones de la imagen,

//--- se dibuja la parte que corresponde a estas dimensiones

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- establecemos la parte de la imagen que debe mostrarse en la zona de visibilidad

//--- por defecto se trata de la zona superior izquierda de la imagen; los valores permiten

//--- hacer el desplazamiento de esta esquina y mostrar otra parte de la imagen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);

//--- definimos en qué estado se encuentra la etiqueta (pulsada o no pulsada)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);

//--- establecemos la esquina del gráfico respecto a la cual van a determinarse las coordenadas del punto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- establecemos el modo de anclaje

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- establecemos el color del contorno durante el modo de selección del objeto activado

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- establecemos el estilo del contorno durante el modo de selección del objeto activado

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- establecemos el tamaño del punto de enlace con el que se puede mover el objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento de la etiqueta con ratón

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Pone nueva imagen para el objeto "Etiqueta gráfica" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelSetImage(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="BmpLabel", // nombre de la etiqueta

const int on_off=0, // modificador (On u Off)

const string file="") // ruta hacia el archivo

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- establecemos la ruta hacia el archivo con la imagen

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,on_off,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cargar la imagen! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mueve el objeto "Etiqueta gráfica" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="BmpLabel", // nombre de la etiqueta

const int x=0, // coordenada por el eje X

const int y=0) // coordenada por el eje Y

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- movemos el objeto

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al mover la coordenada X del objeto! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al mover la coordenada X del objeto! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cambia el tamaño de la zona de visibilidad (tamaño del objeto) |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelChangeSize(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="BmpLabel", // nombre de la etiqueta

const int width=0, // ancho de la etiqueta

const int height=0) // alto de la etiqueta

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- cambiamos las dimensiones del objeto

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cambiar el ancho del objeto! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cambiar el alto del objeto! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cambia la coordenada de la esquina superior izquierda de la zona de visibilidad |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="BmpLabel", // nombre de la etiqueta

const int x_offset=0, // coordenada X de la zona de visibilidad

const int y_offset=0) // coordenada Y de la zona de visibilidad

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- cambiamos las coordenadas de la zona de visibilidad del objeto

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cambiar la coordenada X de la zona de visibilidad! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cambiar la coordenada Y de la zona de visibilidad! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Elimina el objeto "Etiqueta gráfica" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="BmpLabel") // nombre de la etiqueta

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- eliminamos la etiqueta

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al eliminar el objeto \"Etiqueta gráfica\"! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- tamaño de la ventana del gráfico

long x_distance;

long y_distance;

//--- definimos las dimensiones de la ventana

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("¡Fallo al obtener el ancho del gráfico! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("¡Fallo al obtener el alto del gráfico! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

//--- definimos las coordenadas de la etiqueta gráfica

int x=(int)x_distance/2;

int y=(int)y_distance/2;

//--- establecemos las dimensiones de la etiqueta y las coordenadas de la zona de visibilidad

int width=32;

int height=32;

int x_offset=0;

int y_offset=0;

//--- colocamos la etiqueta gráfica en el centro de la ventana

if(!BitmapLabelCreate(0,InpName,0,x,y,InpFileOn,InpFileOff,width,height,x_offset,y_offset,InpState,

InpCorner,InpAnchor,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- cambiamos el tamaño de la zona de visibilidad de la etiqueta en el ciclo

for(int i=0;i<6;i++)

{

//--- cambiamos el tamaño de la zona de visibilidad

width--;

height--;

if(!BitmapLabelChangeSize(0,InpName,width,height))

return;

//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente

if(IsStopped())

return;

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

// retardo de 0,3 segundo

Sleep(300);

}

//--- retardo de 1 segundo

Sleep(1000);

//--- cambiamos las coordenadas de la zona de visibilidad de la etiqueta en el ciclo

for(int i=0;i<2;i++)

{

//--- cambiamos las coordenadas de la zona de visibilidad

x_offset++;

y_offset++;

if(!BitmapLabelMoveVisibleArea(0,InpName,x_offset,y_offset))

return;

//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente

if(IsStopped())

return;

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

// retardo de 0,3 segundo

Sleep(300);

}

//--- retardo de 1 segundo

Sleep(1000);

//--- eliminamos la etiqueta

BitmapLabelDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- retardo de 1 segundo

Sleep(1000);

//---

}