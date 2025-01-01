|
//--- descripción
#property description "El script crea el objeto \"Etiqueta gráfica\"."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string InpName="BmpLabel"; // Nombre de la etiqueta
input string InpFileOn="\\Images\\dollar.bmp"; // Nombre del archivo para el modo On
input string InpFileOff="\\Images\\euro.bmp"; // Nombre del archivo para el modo Off
input bool InpState=false; // Etiqueta pulsada/no pulsada
input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Esquina del gráfico para el enlace
input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER; // Modo del enlace
input color InpColor=clrRed; // Color del borde durante la selección
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Estilo de la línea durante la selección
input int InpPointWidth=1; // Tamaño del punto para los movimientos
input bool InpBack=false; // Objeto al fondo
input bool InpSelection=false; // Seleccionar para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos
input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea el objeto "Etiqueta gráfica" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapLabelCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="BmpLabel", // nombre de la etiqueta
const int sub_window=0, // número de subventana
const int x=0, // coordenada por el eje X
const int y=0, // coordenada por el eje Y
const string file_on="", // imagen en el modo On
const string file_off="", // imagen en el modo Off
const int width=0, // coordenada X de la zona de visibilidad
const int height=0, // coordenada Y de la zona de visibilidad
const int x_offset=10, // desplazamiento de la zona de visibilidad por X
const int y_offset=10, // desplazamiento de la zona de visibilidad por Y
const bool state=false, // pulsada/no pulsada
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // esquina del gráfico para el enlace
const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // modo de enlace
const color clr=clrRed, // color del borde durante la selección
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de la línea durante la selección
const int point_width=1, // tamaño del punto de desplazamiento
const bool back=false, // al fondo
const bool selection=false, // seleccionar para mover
const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos
const long z_order=0) //prioridad para el clic del ratón
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- creamos la etiqueta gráfica
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP_LABEL,sub_window,0,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al crear el objeto \"Etiqueta gráfica\"! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ponemos las imágenes para los modos On y Off
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,0,file_on))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cargar la imagen para el modo On! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,1,file_off))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cargar la imagen para el modo Off! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- establecemos las coordenadas de la etiqueta
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- establecemos la zona de visibilidad de la imagen; si los valores del ancho o del alto
//--- superan los valores del ancho o del alto (respectivamente) de la imagen original,
//--- no se dibuja; si los valores del ancho o del alto son inferiores a las dimensiones de la imagen,
//--- se dibuja la parte que corresponde a estas dimensiones
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- establecemos la parte de la imagen que debe mostrarse en la zona de visibilidad
//--- por defecto se trata de la zona superior izquierda de la imagen; los valores permiten
//--- hacer el desplazamiento de esta esquina y mostrar otra parte de la imagen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);
//--- definimos en qué estado se encuentra la etiqueta (pulsada o no pulsada)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);
//--- establecemos la esquina del gráfico respecto a la cual van a determinarse las coordenadas del punto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- establecemos el modo de anclaje
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- establecemos el color del contorno durante el modo de selección del objeto activado
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el estilo del contorno durante el modo de selección del objeto activado
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- establecemos el tamaño del punto de enlace con el que se puede mover el objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento de la etiqueta con ratón
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Pone nueva imagen para el objeto "Etiqueta gráfica" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapLabelSetImage(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="BmpLabel", // nombre de la etiqueta
const int on_off=0, // modificador (On u Off)
const string file="") // ruta hacia el archivo
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- establecemos la ruta hacia el archivo con la imagen
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,on_off,file))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cargar la imagen! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve el objeto "Etiqueta gráfica" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapLabelMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="BmpLabel", // nombre de la etiqueta
const int x=0, // coordenada por el eje X
const int y=0) // coordenada por el eje Y
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- movemos el objeto
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al mover la coordenada X del objeto! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al mover la coordenada X del objeto! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambia el tamaño de la zona de visibilidad (tamaño del objeto) |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapLabelChangeSize(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="BmpLabel", // nombre de la etiqueta
const int width=0, // ancho de la etiqueta
const int height=0) // alto de la etiqueta
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- cambiamos las dimensiones del objeto
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cambiar el ancho del objeto! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cambiar el alto del objeto! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambia la coordenada de la esquina superior izquierda de la zona de visibilidad |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapLabelMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="BmpLabel", // nombre de la etiqueta
const int x_offset=0, // coordenada X de la zona de visibilidad
const int y_offset=0) // coordenada Y de la zona de visibilidad
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- cambiamos las coordenadas de la zona de visibilidad del objeto
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cambiar la coordenada X de la zona de visibilidad! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cambiar la coordenada Y de la zona de visibilidad! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina el objeto "Etiqueta gráfica" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapLabelDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="BmpLabel") // nombre de la etiqueta
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- eliminamos la etiqueta
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al eliminar el objeto \"Etiqueta gráfica\"! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- tamaño de la ventana del gráfico
long x_distance;
long y_distance;
//--- definimos las dimensiones de la ventana
if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
{
Print("¡Fallo al obtener el ancho del gráfico! Código del error = ",GetLastError());
return;
}
if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
{
Print("¡Fallo al obtener el alto del gráfico! Código del error = ",GetLastError());
return;
}
//--- definimos las coordenadas de la etiqueta gráfica
int x=(int)x_distance/2;
int y=(int)y_distance/2;
//--- establecemos las dimensiones de la etiqueta y las coordenadas de la zona de visibilidad
int width=32;
int height=32;
int x_offset=0;
int y_offset=0;
//--- colocamos la etiqueta gráfica en el centro de la ventana
if(!BitmapLabelCreate(0,InpName,0,x,y,InpFileOn,InpFileOff,width,height,x_offset,y_offset,InpState,
InpCorner,InpAnchor,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- cambiamos el tamaño de la zona de visibilidad de la etiqueta en el ciclo
for(int i=0;i<6;i++)
{
//--- cambiamos el tamaño de la zona de visibilidad
width--;
height--;
if(!BitmapLabelChangeSize(0,InpName,width,height))
return;
//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
if(IsStopped())
return;
//--- redibujamos el gráfico
ChartRedraw();
// retardo de 0,3 segundo
Sleep(300);
}
//--- retardo de 1 segundo
Sleep(1000);
//--- cambiamos las coordenadas de la zona de visibilidad de la etiqueta en el ciclo
for(int i=0;i<2;i++)
{
//--- cambiamos las coordenadas de la zona de visibilidad
x_offset++;
y_offset++;
if(!BitmapLabelMoveVisibleArea(0,InpName,x_offset,y_offset))
return;
//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
if(IsStopped())
return;
//--- redibujamos el gráfico
ChartRedraw();
// retardo de 0,3 segundo
Sleep(300);
}
//--- retardo de 1 segundo
Sleep(1000);
//--- eliminamos la etiqueta
BitmapLabelDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- retardo de 1 segundo
Sleep(1000);
//---
}