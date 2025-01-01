|
//--- descripción
#property description "El script construye el objeto gráfico \"Línea horizontal\"."
#property description "El precio del punto de anclaje se establece en por cientos del alto"
#property description "de la ventana del gráfico."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string InpName="HLine"; // Nombre de la línea
input int InpPrice=25; // Precio de la línea en %
input color InpColor=clrRed; // Color de la línea
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Estilo de la línea
input int InpWidth=3; // Grosor de la línea
input bool InpBack=false; // Línea al fondo
input bool InpSelection=true; // Seleccionar para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos
input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crear línea horizontal |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="HLine", // nombre de la línea
const int sub_window=0, // índice de subventana
double price=0, // precio de la línea
const color clr=clrRed, // color de la línea
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de la línea
const int width=1, // grosor de la línea
const bool back=false, // al fondo
const bool selection=true, // seleccionar para mover
const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos
const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón
{
//--- si el precio no ha sido establecido, la ponemos en el nivel del precio Bid actual
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- creamos la línea horizontal
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al crear la línea horizontal! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- establecemos el color de la línea
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el estilo de visualización de la línea
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- establecemos el grosor de la línea
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento de la línea con ratón
//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto
//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection
//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Desplazamiento de la línea horizontal |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="HLine", // nombre de la línea
double price=0) // precio de la línea
{
//--- si el precio de la línea no ha sido establecido, la movemos en el nivel del precio Bid actual
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- movemos la línea horizontal
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al mover la línea horizontal! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Eliminar la línea horizontal |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="HLine") // nombre de la línea
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- eliminamos la línea horizontal
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al eliminar la línea horizontal! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos
if(InpPrice<0 || InpPrice>100)
{
Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");
return;
}
//--- tamaño del array price
int accuracy=1000;
//--- array para guardar los valores de los precios que van a utilizarse
//--- para establecer y cambiar las coordenadas del punto de anclaje de la línea
double price[];
//--- asignación de la memoria
ArrayResize(price,accuracy);
//--- llenamos el array de precios
//--- encontramos el valor máximo y mínimo del gráfico
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- determinamos el paso del cambio del precio y llenamos el array
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- definimos puntos para trazar la línea
int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- creamos la línea horizontal
if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- ahora vamos a mover la línea
//--- contador del ciclo
int v_steps=accuracy/2;
//--- movemos la línea
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- cogemos el siguiente valor
if(p<accuracy-1)
p+=1;
//--- movemos el punto
if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))
return;
//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
if(IsStopped())
return;
//--- redibujamos el gráfico
ChartRedraw();
}
//--- retardo de 1 segundo
Sleep(1000);
//--- eliminamos del gráfico
HLineDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- retardo de 1 segundo
Sleep(1000);
//---
}