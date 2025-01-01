//--- descripción

#property description "El script construye el objeto gráfico \"Línea horizontal\"."

#property description "El precio del punto de anclaje se establece en por cientos del alto"

#property description "de la ventana del gráfico."

//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script

#property script_show_inputs

//--- los parámetros de entrada del script

input string InpName="HLine"; // Nombre de la línea

input int InpPrice=25; // Precio de la línea en %

input color InpColor=clrRed; // Color de la línea

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Estilo de la línea

input int InpWidth=3; // Grosor de la línea

input bool InpBack=false; // Línea al fondo

input bool InpSelection=true; // Seleccionar para mover

input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos

input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crear línea horizontal |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HLineCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="HLine", // nombre de la línea

const int sub_window=0, // índice de subventana

double price=0, // precio de la línea

const color clr=clrRed, // color de la línea

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de la línea

const int width=1, // grosor de la línea

const bool back=false, // al fondo

const bool selection=true, // seleccionar para mover

const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos

const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón

{

//--- si el precio no ha sido establecido, la ponemos en el nivel del precio Bid actual

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- creamos la línea horizontal

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al crear la línea horizontal! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- establecemos el color de la línea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- establecemos el estilo de visualización de la línea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- establecemos el grosor de la línea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento de la línea con ratón

//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto

//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection

//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Desplazamiento de la línea horizontal |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HLineMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="HLine", // nombre de la línea

double price=0) // precio de la línea

{

//--- si el precio de la línea no ha sido establecido, la movemos en el nivel del precio Bid actual

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- movemos la línea horizontal

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al mover la línea horizontal! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Eliminar la línea horizontal |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HLineDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="HLine") // nombre de la línea

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- eliminamos la línea horizontal

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al eliminar la línea horizontal! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos

if(InpPrice<0 || InpPrice>100)

{

Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");

return;

}

//--- tamaño del array price

int accuracy=1000;

//--- array para guardar los valores de los precios que van a utilizarse

//--- para establecer y cambiar las coordenadas del punto de anclaje de la línea

double price[];

//--- asignación de la memoria

ArrayResize(price,accuracy);

//--- llenamos el array de precios

//--- encontramos el valor máximo y mínimo del gráfico

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- determinamos el paso del cambio del precio y llenamos el array

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- definimos puntos para trazar la línea

int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;

//--- creamos la línea horizontal

if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,

InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- ahora vamos a mover la línea

//--- contador del ciclo

int v_steps=accuracy/2;

//--- movemos la línea

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- cogemos el siguiente valor

if(p<accuracy-1)

p+=1;

//--- movemos el punto

if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))

return;

//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente

if(IsStopped())

return;

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

}

//--- retardo de 1 segundo

Sleep(1000);

//--- eliminamos del gráfico

HLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- retardo de 1 segundo

Sleep(1000);

//---

}