|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_SECTION.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Indicador para demostrar DRAW_SECTION"
#property description "Dibujamos con segmentos rectos dentro de cada bars barras"
#property description "El color, grosor y el estilo del segmento se cambia de forma aleatoria"
#property description "dentro de cada N tics"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- plot Section
#property indicator_label1 "Section"
#property indicator_type1 DRAW_SECTION
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parámetro input
input int bars=5; // longitud del segmento en barras
input int N=5; // número de tics para el cambio del estilo de segmentos
//--- búfer indicador para la construcción
double SectionBuffer[];
//--- una variable auxiliar para calcular los extremos de segmentos
int divider;
//--- array para almacenar colores
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- array para almacenar estilos de trazado de la línea
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- vinculación del array con el búfer indicador
SetIndexBuffer(0,SectionBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- el valor 0 (valor vacío) no va a participar en el proceso de trazado
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- comprobaremos el parámetro del indicador
if(bars<=0)
{
PrintFormat("Valor del parámetro bar=%d inválido",bars);
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
else divider=2*bars;
//---+
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- contamos los tics para el cambio del estilo, color y grosor de la línea
ticks++;
//--- si tenemos acumulado un número crítico de tics,
if(ticks>=N)
{
//--- cambiamos las propiedades de la línea
ChangeLineAppearance();
//--- actualizamos el contador de tics pasándolo a cero
ticks=0;
}
//--- número de la barra a partir del cual empezaremos a calcular los valores del indicador
int start=0;
//--- si el indicador ha sido calculado antes, estableceremos start para la barra anterior
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;
//--- aquí están todos los cálculos de los valores del indicador
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- obtendremos el remanente de la división del número de la barra por 2*bars
int rest=i%divider;
//--- si el número de la barra se divide por 2*bars sin remanente
if(rest==0)
{
//--- estableceremos el extremo del segmento en el precio High de esta barra
SectionBuffer[i]=high[i];
}
//--- si la remanente de la división es igual a bars,
else
{
//--- estableceremos el extremo del segmento en el precio High de esta barra
if(rest==bars) SectionBuffer[i]=low[i];
//--- si no encaja nada, omitimos esta barra - ponemos el valor 0
else SectionBuffer[i]=0;
}
}
//--- volveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada de la función
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| cambia la apariencia del segmento en el indicador |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- cadena para formar la información sobre las propiedades de la línea
string comm="";
//--- bloque del cambio del color de la línea
int number=MathRand(); // obtenemos un número aleatorio
//--- el divisor del número es igual al tamaño del array colors[]
int size=ArraySize(colors);
//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo color como el remanente de la división de números enteros
int color_index=number%size;
//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- apuntaremos el color de la línea
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- bloque de cambio del grosor de la línea
number=MathRand();
//--- obtenemos el grosor como el remanente de la división de números enteros
int width=number%5; // el grosor puede ser de 0 a 4
//--- fijaremos el grosor
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- apuntaremos el grosor de la línea
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- bloque de cambio del estilo de la línea
number=MathRand();
//--- el divisor del número es igual al tamaño del array styles
size=ArraySize(styles);
//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo estilo como el remanente de la división de números enteros
int style_index=number%size;
//--- estableceremos el estilo de la línea
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- apuntaremos el estilo de la línea
comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- mostraremos la información en el gráfico a través del comentario
Comment(comm);
}