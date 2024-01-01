//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_SECTION.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Indicador para demostrar DRAW_SECTION"

#property description "Dibujamos con segmentos rectos dentro de cada bars barras"

#property description "El color, grosor y el estilo del segmento se cambia de forma aleatoria"

#property description "dentro de cada N tics"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- plot Section

#property indicator_label1 "Section"

#property indicator_type1 DRAW_SECTION

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- parámetro input

input int bars=5; // longitud del segmento en barras

input int N=5; // número de tics para el cambio del estilo de segmentos

//--- búfer indicador para la construcción

double SectionBuffer[];

//--- una variable auxiliar para calcular los extremos de segmentos

int divider;

//--- array para almacenar colores

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- array para almacenar estilos de trazado de la línea

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- vinculación del array con el búfer indicador

SetIndexBuffer(0,SectionBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- el valor 0 (valor vacío) no va a participar en el proceso de trazado

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//--- comprobaremos el parámetro del indicador

if(bars<=0)

{

PrintFormat("Valor del parámetro bar=%d inválido",bars);

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

else divider=2*bars;

//---+

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- contamos los tics para el cambio del estilo, color y grosor de la línea

ticks++;

//--- si tenemos acumulado un número crítico de tics,

if(ticks>=N)

{

//--- cambiamos las propiedades de la línea

ChangeLineAppearance();

//--- actualizamos el contador de tics pasándolo a cero

ticks=0;

}



//--- número de la barra a partir del cual empezaremos a calcular los valores del indicador

int start=0;

//--- si el indicador ha sido calculado antes, estableceremos start para la barra anterior

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;

//--- aquí están todos los cálculos de los valores del indicador

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- obtendremos el remanente de la división del número de la barra por 2*bars

int rest=i%divider;

//--- si el número de la barra se divide por 2*bars sin remanente

if(rest==0)

{

//--- estableceremos el extremo del segmento en el precio High de esta barra

SectionBuffer[i]=high[i];

}

//--- si la remanente de la división es igual a bars,

else

{

//--- estableceremos el extremo del segmento en el precio High de esta barra

if(rest==bars) SectionBuffer[i]=low[i];

//--- si no encaja nada, omitimos esta barra - ponemos el valor 0

else SectionBuffer[i]=0;

}

}

//--- volveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada de la función

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| cambia la apariencia del segmento en el indicador |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- cadena para formar la información sobre las propiedades de la línea

string comm="";

//--- bloque del cambio del color de la línea

int number=MathRand(); // obtenemos un número aleatorio

//--- el divisor del número es igual al tamaño del array colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo color como el remanente de la división de números enteros

int color_index=number%size;

//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- apuntaremos el color de la línea

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- bloque de cambio del grosor de la línea

number=MathRand();

//--- obtenemos el grosor como el remanente de la división de números enteros

int width=number%5; // el grosor puede ser de 0 a 4

//--- fijaremos el grosor

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- apuntaremos el grosor de la línea

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- bloque de cambio del estilo de la línea

number=MathRand();

//--- el divisor del número es igual al tamaño del array styles

size=ArraySize(styles);

//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo estilo como el remanente de la división de números enteros

int style_index=number%size;

//--- estableceremos el estilo de la línea

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- apuntaremos el estilo de la línea

comm="\r

"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;

//--- mostraremos la información en el gráfico a través del comentario

Comment(comm);

}