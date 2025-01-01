DocumentaciónSecciones
OBJ_RECTANGLE

Rectángulo.

ObjRectangle

Nota

Para el rectángulo se puede establecer el modo de relleno usando la propiedad OBJPROP_FILL.

Ejemplo

El siguiente script crea y desplaza el rectángulo en el gráfico. Para la creación y modificación de las propiedades del objeto gráfico han sido escritas unas funciones especiales que Usted puede utilizar "como son" en sus propias aplicaciones.

 

//--- descripción
#property description "El script construye el rectángulo en el gráfico."
#property description "Las coordenadas de los puntos de anclaje se establecen en"
#property description "por cientos de las dimensiones de la ventana del gráfico."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string          InpName="Rectangle"// Nombre del rectángulo
input int             InpDate1=40;         // Fecha del 1-er punto en %
input int             InpPrice1=40;        // Precio del 1-er punto en %
input int             InpDate2=60;         // Fecha del 2-do punto en %
input int             InpPrice2=60;        // Precio del 2-do punto en %
input color           InpColor=clrRed;     // Color del rectángulo
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Estilo de las líneas del rectángulo
input int             InpWidth=2;          // Grosor de las líneas del rectángulo
input bool            InpFill=true;        // Relleno del rectángulo con el color
input bool            InpBack=false;       // Rectángulo al fondo
input bool            InpSelection=true;   // Seleccionar para mover
input bool            InpHidden=true;      // Ocultar en la lista de objetos
input long            InpZOrder=0;         // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea el rectángulo según las coordenadas establecidas                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectangleCreate(const long            chart_ID=0,        // ID del gráfico
                     const string          name="Rectangle",  // nombre del rectángulo
                     const int             sub_window=0,      // número de subventana 
                     datetime              time1=0,           // hora del primer punto
                     double                price1=0,          // precio del primer punto
                     datetime              time2=0,           // hora del segundo punto
                     double                price2=0,          // precio del segundo punto
                     const color           clr=clrRed,        // color del rectángulo
                     const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo de las líneas del rectángulo
                     const int             width=1,           // grosor de las líneas del rectángulo
                     const bool            fill=false,        // relleno del rectángulo con el color
                     const bool            back=false,        // al fondo
                     const bool            selection=true,    // seleccionar para mover
                     const bool            hidden=true,       // ocultar en la lista de objetos
                     const long            z_order=0)         // prioridad para el clic del ratón
  {
//--- establecemos las coordenadas de los puntos de anclaje si todavía no han sido establecidas
   ChangeRectangleEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- creamos el rectángulo según las coordenadas establecidas
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al crear el rectángulo! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- establecemos el color del rectángulo
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el estilo de las líneas del rectángulo
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- establecemos el grosor de las líneas del rectángulo
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de relleno del rectángulo
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de selección del rectángulo para mover
//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto
//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection
//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve el punto de anclaje del rectángulo                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectanglePointChange(const long   chart_ID=0,       // ID del gráfico
                          const string name="Rectangle"// nombre del rectángulo
                          const int    point_index=0,    // número del punto de anclaje
                          datetime     time=0,           // coordenada del tiempo del punto de anclaje
                          double       price=0)          // coordenada del precio del punto de anclaje
  {
//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- movemos el punto de anclaje
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina el rectángulo                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectangleDelete(const long   chart_ID=0,       // ID del gráfico
                     const string name="Rectangle"// nombre del rectángulo
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- eliminamos el rectángulo
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al eliminar el rectángulo! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje del rectángulo y para      |
//| los valores vacíos establece los valores por defecto                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeRectangleEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                                datetime &time2,double &price2)
  {
//--- si la hora del primer punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- si el precio del primer punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- si la hora del segundo punto no ha sido establecida, se colocará a 9 barras a la izquierda del segundo
   if(!time2)
     {
      //--- array para recibir la hora de apertura de las últimas 10 barras
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- colocamos el segundo punto a 9 barras a la izquierda del primero
      time2=temp[0];
     }
//--- si el precio del segundo punto no ha sido establecido, lo moveremos a 300 puntos por debajo del primer punto
   if(!price2)
      price2=price1-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");
      return;
     }
//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamaño del array price
   int accuracy=1000;
//--- arrays para guardar los valores de las fechas y precios que van a utilizarse
//--- para establecer y modificar las coordenadas de los puntos de anclaje del rectángulo
   datetime date[];
   double   price[];
//--- asignación de la memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- llenamos el array de datos
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- llenamos el array de precios
//--- encontramos el valor máximo y mínimo del gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- determinamos el paso del cambio del precio y llenamos el array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definimos los puntos para trazar el rectángulo
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- creamos el rectángulo
   if(!RectangleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ahora vamos a mover los puntos de anclaje del rectángulo
//--- contador del ciclo
   int h_steps=bars/2;
//--- movemos los puntos de anclaje
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- cogemos los siguientes valores
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      if(d2>1)
         d2-=1;
      //--- movemos los puntos
      if(!RectanglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!RectanglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
      // retardo de 0,05 segundo
      Sleep(50);
     }
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//--- contador del ciclo
   int v_steps=accuracy/2;
//--- movemos los puntos de anclaje
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- cogemos los siguientes valores
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      if(p2>1)
         p2-=1;
      //--- movemos los puntos
      if(!RectanglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!RectanglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//--- eliminamos el rectángulo desde el gráfico
   RectangleDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//---
  }