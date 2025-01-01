DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de objetosTipos de objetosOBJ_ARROWED_LINE 

OBJ_ARROWED_LINE

Línea con flecha.

ObjArrowedLine

Ejemplo

El siguiente script crea y desplaza una línea con flecha en el gráfico. Para la creación y modificación de las propiedades del objeto gráfico han sido escritas unas funciones especiales que Usted puede utilizar "como son" en sus propias aplicaciones.

 

//--- descripción
#property description "El script construye el objeto gráfico \"Línea con flecha\"."
#property description "Las coordenadas de los puntos de anclaje se establecen en por cientos"
#property description "de las dimensiones de la ventana del gráfico."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string          InpName="ArrowedLine"// Nombre de la línea
input int             InpDate1=35;           // Fecha del 1 punto en %
input int             InpPrice1=60;          // Precio del 1 punto en %
input int             InpDate2=65;           // Fecha del 2 punto en %
input int             InpPrice2=40;          // Precio del 2 punto en %
input color           InpColor=clrRed;       // Color de la línea
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH;   // Estilo de la línea
input int             InpWidth=2;            // Grosor de la línea
input bool            InpBack=false;         // Línea al fondo
input bool            InpSelection=true;     // Seleccionar para mover
input bool            InpHidden=true;        // Ocultar en la lista de objetos
input long            InpZOrder=0;           // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crear la línea con flecha según las coordenadas establecidas                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowedLineCreate(const long            chart_ID=0,         // ID del gráfico
                       const string          name="ArrowedLine"// nombre de la línea
                       const int             sub_window=0,       // número de subventana
                  datetime              time1=0,           // hora del primer punto
                 double                price1=0,          // precio del primer punto
                 datetime              time2=0,           // hora del segundo punto
                  double                price2=0,          // precio del segundo punto
                       const color           clr=clrRed,         // color de la línea
                       const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,  // estilo de la línea
                       const int             width=1,            // grosor de la línea
                       const bool            back=false,         // al fondo
                       const bool            selection=true,     // seleccionar para mover
                       const bool            hidden=true,        // ocultar en la lista de objetos
                       const long            z_order=0)          // prioridad para el clic del ratón
  {
//--- establecemos las coordenadas de los puntos de anclaje si todavía no han sido establecidas
   ChangeArrowedLineEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- creamos la línea con flecha según las coordenadas establecidas
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROWED_LINE,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al crear la línea con flecha! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- establecemos el color de la línea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el estilo de visualización de la línea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- establecemos el grosor de la línea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento de la línea con ratón
//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto
//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection
//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve el punto de anclaje de la línea con flecha                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowedLinePointChange(const long   chart_ID=0,         // ID del gráfico
                            const string name="ArrowedLine"// nombre de la línea
                            const int    point_index=0,      // número del punto de anclaje
                            datetime     time=0,             // coordenada del tiempo del punto de anclaje
                            double       price=0)            // coordenada del precio del punto de anclaje
  {
//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- movemos el punto de anclaje de la línea
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| La función elimina la línea con flecha desde el gráfico                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowedLineDelete(const long   chart_ID=0,         // ID del gráfico
                       const string name="ArrowedLine"// nombre de la línea
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- eliminamos la línea con flecha
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al eliminar la línea con flecha! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje de la línea y para   |
//| los valores vacíos establece los valores por defecto                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowedLineEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                                  datetime &time2,double &price2)
  {
//--- si la hora del primer punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- si el precio del primer punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- si la hora del segundo punto no ha sido establecida, se colocará a 9 barras a la izquierda del primero
   if(!time2)
     {
      //--- array para recibir la hora de apertura de las últimas 10 barras
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- colocamos el segundo punto a 9 barras a la izquierda del primero
      time2=temp[0];
     }
//--- si el precio del segundo punto no ha sido establecido, va a coincidir con el precio del primer punto
   if(!price2)
      price2=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");
      return;
     }
//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamaño del array price
   int accuracy=1000;
//--- arrays para guardar los valores de las fechas y precios que van a utilizarse
//--- para establecer y modificar las coordenadas de los puntos de anclaje de la línea
   datetime date[];
   double   price[];
//--- asignación de la memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- llenamos el array de datos
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- llenamos el array de precios
//--- encontramos el valor máximo y mínimo del gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- determinamos el paso del cambio del precio y llenamos el array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definimos puntos para trazar la línea
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- creamos la línea con flecha
   if(!ArrowedLineCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ahora vamos a mover los puntos de anclaje de la línea
//--- contador del ciclo
   int v_steps=accuracy/5;
//--- movemos el segundo punto de anclaje verticalmente
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- cogemos el siguiente valor
      if(p2<accuracy-1)
         p2+=1;
      //--- movemos el punto
      if(!ArrowedLinePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- movemos el primer punto de anclaje verticalmente
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- cogemos el siguiente valor
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- movemos el punto
      if(!ArrowedLinePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- retardo de medio segundo
   Sleep(500);
//--- contador del ciclo
   int h_steps=bars/2;
//--- movemos los dos puntos de anclaje horizontalmente a la vez
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- cogemos los siguientes valores
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      if(d2>1)
         d2-=1;
      //--- movemos los puntos
      if(!ArrowedLinePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!ArrowedLinePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
      // retardo de 0,03 segundo
      Sleep(30);
     }
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//--- eliminamos la línea con flecha
   ArrowedLineDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//---
  }