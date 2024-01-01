//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Indicador para demostrar DRAW_COLOR_CANDLES."

#property description "Dibuja en la ventana separada las velas para el símbolo seleccionado al azar desde MarketWatch."

#property description " "

#property description "El color y el grosor de las velas, igual que el estilo, se cambian"

#property description "de forma aleatoria cada N tics."



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 1

//--- plot ColorCandles

#property indicator_label1 "ColorCandles"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

//--- estableceremos 8 colores para colorear las velas (se guardan en un array especial)

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1



//--- parámetros input

input int N=5; // número de tics para el cambio de apariencia

input int bars=500; // número de velas a mostrar

input bool messages=false; // mostrar mensajes en el log "Asesores Expertos"

//--- búfers indicadores

double ColorCandlesBuffer1[];

double ColorCandlesBuffer2[];

double ColorCandlesBuffer3[];

double ColorCandlesBuffer4[];

double ColorCandlesColors[];

int candles_colors;

//--- nombre del símbolo

string symbol;

//--- el array para almacenar colores tiene 14 elementos

color colors[]=

{

clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,

clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrMagenta,clrCyan,clrMediumPurple

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- si bars es muy pequeño - finalizamos el trabajo antes de tiempo

if(bars<50)

{

Comment("¡Por favor, indique el número más grande de barras! El trabajo del indicador ha sido finalizado");

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,ColorCandlesBuffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,ColorCandlesBuffer2,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,ColorCandlesBuffer3,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(3,ColorCandlesBuffer4,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(4,ColorCandlesColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- valor vacío

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//--- nombre del símbolo para el que se dibujan las barras

symbol=_Symbol;

//--- estableceremos la visualización del símbolo

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");

//---- número de colores para colorear las velas

candles_colors=8; // ver comentario para la propiedad #property indicator_color1

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=INT_MAX-100;

//--- contamos los tics para el cambio del estilo y color

ticks++;

//--- si tenemos acumulado un número suficiente de tics

if(ticks>=N)

{

//--- escogeremos nuevo símbolo en la ventana "Observación del mercado"

symbol=GetRandomSymbolName();

//--- cambiamos la apariencia

ChangeLineAppearance();

//--- cambiamos los colores con los que se dibujan las barras

ChangeColors(colors,candles_colors);



int tries=0;

//--- haremos 5 intentos de llenar el búfer plot1 con los precios desde symbol

while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,0,

ColorCandlesBuffer1,ColorCandlesBuffer2,ColorCandlesBuffer3,

ColorCandlesBuffer4,ColorCandlesColors,candles_colors)

&& tries<5)

{

//--- contador de llamadas a la función CopyFromSymbolToBuffers()

tries++;

}

//--- actualizamos el contador de tics pasándolo a cero

ticks=0;

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Llena la vela indicada |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,

int total,

int plot_index,

double &buff1[],

double &buff2[],

double &buff3[],

double &buff4[],

double &col_buffer[],

int cndl_colors

)

{

//--- vamos a copiar los precios Open, High, Low y Close al array rates[]

MqlRates rates[];

//--- contador de intentos

int attempts=0;

//--- cantidad que se ha copiado ya

int copied=0;

//--- hacemos 25 intentos de obtener la serie temporal para el símbolo necesario

while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)

{

Sleep(100);

attempts++;

if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);

}

//--- si no se ha podido copiar la cantidad suficiente de barras

if(copied!=bars)

{

//--- formaremos la cadena del mensaje

string comm=StringFormat("Para el símbolo %s se ha logrado obtener sólo %d barras de %d solicitadas",

name,

copied,

bars

);

//--- mostraremos el mensaje en un comentario en la ventana principal del gráfico

Comment(comm);

//--- mostramos el mensaje

if(messages) Print(comm);

return(false);

}

else

{

//--- estableceremos la visualización del símbolo

PlotIndexSetString(plot_index,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");

}

//--- inicializaremos los búfers con valores vacíos

ArrayInitialize(buff1,0.0);

ArrayInitialize(buff2,0.0);

ArrayInitialize(buff3,0.0);

ArrayInitialize(buff4,0.0);

//--- en cada tic copiamos los precios a los búfers

for(int i=0;i<copied;i++)

{

//--- calcularemos el índice correspondiente para los búfers

int buffer_index=total-copied+i;

//--- escribimos los precios en los búfers

buff1[buffer_index]=rates[i].open;

buff2[buffer_index]=rates[i].high;

buff3[buffer_index]=rates[i].low;

buff4[buffer_index]=rates[i].close;

//--- estableceremos el color de la vela

int color_index=i%cndl_colors;

col_buffer[buffer_index]=color_index;

}

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| devuelve aleatoriamente el símbolo desde Market Watch |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetRandomSymbolName()

{

//--- número de símbolos mostrados en la ventana "Observación del mercado"

int symbols=SymbolsTotal(true);

//--- posición del símbolo en la lista - un número aleatorio de 0 a symbols

int number=MathRand()%symbols;

//--- devolvemos el nombre del símbolo sobre la posición indicada

return SymbolName(number,true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| cambia el color de segmentos de las velas

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- número de colores

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- definimos de forma aleatoria un color nuevo para cada índice de colores

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- obtendremos un número aleatorio

int number=MathRand();

//--- obtendremos un índice en el array col[] como el remanente de la división de números enteros

int i=number%size;

//--- estableceremos el color para cada índice como la propiedad PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0, // número del estilo gráfico

PLOT_LINE_COLOR, // identificador de la propiedad

plot_color_ind, // índice del color donde escribiremos el color

cols[i]); // nuevo color

//--- apuntaremos los colores

comm=comm+StringFormat("CandleColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| cambia la apariencia de las velas |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- cadena para formar la información sobre las propiedades de las velas

string comm="";

//--- apuntamos el nombre del símbolo

comm="\r

"+symbol+comm;

//--- mostraremos la información en el gráfico a través del comentario

Comment(comm);

}