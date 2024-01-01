|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_CANDLES.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Indicador para demostrar DRAW_COLOR_CANDLES."
#property description "Dibuja en la ventana separada las velas para el símbolo seleccionado al azar desde MarketWatch."
#property description " "
#property description "El color y el grosor de las velas, igual que el estilo, se cambian"
#property description "de forma aleatoria cada N tics."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorCandles
#property indicator_label1 "ColorCandles"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES
//--- estableceremos 8 colores para colorear las velas (se guardan en un array especial)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parámetros input
input int N=5; // número de tics para el cambio de apariencia
input int bars=500; // número de velas a mostrar
input bool messages=false; // mostrar mensajes en el log "Asesores Expertos"
//--- búfers indicadores
double ColorCandlesBuffer1[];
double ColorCandlesBuffer2[];
double ColorCandlesBuffer3[];
double ColorCandlesBuffer4[];
double ColorCandlesColors[];
int candles_colors;
//--- nombre del símbolo
string symbol;
//--- el array para almacenar colores tiene 14 elementos
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrMagenta,clrCyan,clrMediumPurple
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- si bars es muy pequeño - finalizamos el trabajo antes de tiempo
if(bars<50)
{
Comment("¡Por favor, indique el número más grande de barras! El trabajo del indicador ha sido finalizado");
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ColorCandlesBuffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorCandlesBuffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,ColorCandlesBuffer3,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,ColorCandlesBuffer4,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,ColorCandlesColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- valor vacío
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- nombre del símbolo para el que se dibujan las barras
symbol=_Symbol;
//--- estableceremos la visualización del símbolo
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");
//---- número de colores para colorear las velas
candles_colors=8; // ver comentario para la propiedad #property indicator_color1
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=INT_MAX-100;
//--- contamos los tics para el cambio del estilo y color
ticks++;
//--- si tenemos acumulado un número suficiente de tics
if(ticks>=N)
{
//--- escogeremos nuevo símbolo en la ventana "Observación del mercado"
symbol=GetRandomSymbolName();
//--- cambiamos la apariencia
ChangeLineAppearance();
//--- cambiamos los colores con los que se dibujan las barras
ChangeColors(colors,candles_colors);
int tries=0;
//--- haremos 5 intentos de llenar el búfer plot1 con los precios desde symbol
while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,0,
ColorCandlesBuffer1,ColorCandlesBuffer2,ColorCandlesBuffer3,
ColorCandlesBuffer4,ColorCandlesColors,candles_colors)
&& tries<5)
{
//--- contador de llamadas a la función CopyFromSymbolToBuffers()
tries++;
}
//--- actualizamos el contador de tics pasándolo a cero
ticks=0;
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Llena la vela indicada |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,
int total,
int plot_index,
double &buff1[],
double &buff2[],
double &buff3[],
double &buff4[],
double &col_buffer[],
int cndl_colors
)
{
//--- vamos a copiar los precios Open, High, Low y Close al array rates[]
MqlRates rates[];
//--- contador de intentos
int attempts=0;
//--- cantidad que se ha copiado ya
int copied=0;
//--- hacemos 25 intentos de obtener la serie temporal para el símbolo necesario
while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
{
Sleep(100);
attempts++;
if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
}
//--- si no se ha podido copiar la cantidad suficiente de barras
if(copied!=bars)
{
//--- formaremos la cadena del mensaje
string comm=StringFormat("Para el símbolo %s se ha logrado obtener sólo %d barras de %d solicitadas",
name,
copied,
bars
);
//--- mostraremos el mensaje en un comentario en la ventana principal del gráfico
Comment(comm);
//--- mostramos el mensaje
if(messages) Print(comm);
return(false);
}
else
{
//--- estableceremos la visualización del símbolo
PlotIndexSetString(plot_index,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");
}
//--- inicializaremos los búfers con valores vacíos
ArrayInitialize(buff1,0.0);
ArrayInitialize(buff2,0.0);
ArrayInitialize(buff3,0.0);
ArrayInitialize(buff4,0.0);
//--- en cada tic copiamos los precios a los búfers
for(int i=0;i<copied;i++)
{
//--- calcularemos el índice correspondiente para los búfers
int buffer_index=total-copied+i;
//--- escribimos los precios en los búfers
buff1[buffer_index]=rates[i].open;
buff2[buffer_index]=rates[i].high;
buff3[buffer_index]=rates[i].low;
buff4[buffer_index]=rates[i].close;
//--- estableceremos el color de la vela
int color_index=i%cndl_colors;
col_buffer[buffer_index]=color_index;
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| devuelve aleatoriamente el símbolo desde Market Watch |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
{
//--- número de símbolos mostrados en la ventana "Observación del mercado"
int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- posición del símbolo en la lista - un número aleatorio de 0 a symbols
int number=MathRand()%symbols;
//--- devolvemos el nombre del símbolo sobre la posición indicada
return SymbolName(number,true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| cambia el color de segmentos de las velas
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- número de colores
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- definimos de forma aleatoria un color nuevo para cada índice de colores
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- obtendremos un número aleatorio
int number=MathRand();
//--- obtendremos un índice en el array col[] como el remanente de la división de números enteros
int i=number%size;
//--- estableceremos el color para cada índice como la propiedad PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // número del estilo gráfico
PLOT_LINE_COLOR, // identificador de la propiedad
plot_color_ind, // índice del color donde escribiremos el color
cols[i]); // nuevo color
//--- apuntaremos los colores
comm=comm+StringFormat("CandleColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| cambia la apariencia de las velas |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- cadena para formar la información sobre las propiedades de las velas
string comm="";
//--- apuntamos el nombre del símbolo
comm="\r\n"+symbol+comm;
//--- mostraremos la información en el gráfico a través del comentario
Comment(comm);
}