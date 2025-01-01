|
//--- descripción
#property description "El scribt dibuja el signo \"Flecha abajo\"."
#property description "La coordenada del punto de anclaje se establece en"
#property description "por cientos de las dimensiones de la ventana del gráfico."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string InpName="ArrowDown"; // Nombre del signo
input int InpDate=75; // Fecha del punto de anclaje en %
input int InpPrice=75; // Precio del punto de anclaje en %
input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_BOTTOM; // Modo de anclaje
input color InpColor=clrRed; // Color del signo
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DOT; // Estilo de la línea del contorno
input int InpWidth=5; // Tamaño del signo
input bool InpBack=false; // Signo al fondo
input bool InpSelection=false; // Seleccionar para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos
input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea el signo "Flecha abajo" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowDownCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="ArrowDown", // nombre del signo
const int sub_window=0, // número de subventana
datetime time=0, // hora del punto de anclaje
double price=0, // precio del punto de anclaje
const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // modo de anclaje
const color clr=clrRed, // color del signo
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de la línea del contorno
const int width=3, // tamaño del siglo
const bool back=false, // al fondo
const bool selection=true, // seleccionar para mover
const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos
const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón
{
//--- establecemos las coordenadas del punto de anclaje si todavía no han sido establecidas
ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- creamos el signo
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_DOWN,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al crear el signo \"Flecha abajo\"! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- modo de anclaje
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- establecemos el color del signo
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el estilo de la línea del contorno
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- establecemos el tamaño del signo
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento del signo con ratón
//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto
//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection
//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve el punto de anclaje |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowDownMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="ArrowDown", // nombre del objeto
datetime time=0, // coordenada del tiempo del punto de anclaje
double price=0) // coordenada del precio del punto de anclaje
{
//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- movemos el punto de anclaje
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambia el modo de anclaje del signo "Flecha abajo" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowDownAnchorChange(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="ArrowDown", // nombre del objeto
const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP) // modo de anclaje
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- cambiamos la posición del punto de anclaje
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cambiar el modo de anclaje! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina el signo "Flecha abajo" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowDownDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="ArrowDown") // nombre del signo
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- eliminamos el signo
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al eliminar el signo \"Flecha abajo\"! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje y para |
//| los valores vacíos establece los valores por defecto |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- si la hora del punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- si el precio del punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos
if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
{
Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");
return;
}
//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamaño del array price
int accuracy=1000;
//--- arrays para guardar los valores de las fechas y precios que van a utilizarse
//--- para establecer y modificar las coordenadas del punto de anclaje del signo
datetime date[];
double price[];
//--- asignación de la memoria
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- llenamos el array de datos
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());
return;
}
//--- llenamos el array de precios
//--- encontramos el valor máximo y mínimo del gráfico
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- determinamos el paso del cambio del precio y llenamos el array
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- definimos los puntos para trazar el signo
int d=InpDate*(bars-1)/100;
int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- creamos el signo "Flecha abajo" en el gráfico
if(!ArrowDownCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,
InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- ahora vamos a mover el punto de anclaje y cambiar su posición respecto al signo
//--- contador del ciclo
int v_steps=accuracy/2;
//--- movemos el punto de anclaje
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- cogemos el siguiente valor
if(p>1)
p-=1;
//--- movemos el punto
if(!ArrowDownMove(0,InpName,date[d],price[p]))
return;
//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
if(IsStopped())
return;
//--- redibujamos el gráfico
ChartRedraw();
}
//--- retardo de 1 segundo
Sleep(1000);
//--- cambiamos la posición del punto de anclaje respecto al signo
ArrowDownAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_TOP);
//--- redibujamos el gráfico
ChartRedraw();
//--- retardo de 1 segundo
Sleep(1000);
//--- eliminamos el signo desde el gráfico
ArrowDownDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- retardo de 1 segundo
Sleep(1000);
//---
}