//--- descripción

#property description "El script construye el objeto gráfico \"Línea de Gann\"."

#property description "Las coordenadas de los puntos de anclaje se establecen en por cientos"

#property description "de las dimensiones de la ventana del gráfico."

//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script

#property script_show_inputs

//--- los parámetros de entrada del script

input string InpName="GannLine"; // Nombre de la línea

input int InpDate1=20; // Fecha del 1-er punto en %

input int InpPrice1=75; // Precio del 1-er punto en %

input int InpDate2=80; // Fecha del 2-do punto en %

input double InpAngle=0.0; // Ángulo de Gann

input double InpScale=1.0; // Escala

input color InpColor=clrRed; // Color de la línea

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo de la línea

input int InpWidth=2; // Grosor de la línea

input bool InpBack=false; // Línea al fondo

input bool InpSelection=true; // Seleccionar para mover

input bool InpRayLeft=false; // Continuación de la línea a la izquierda

input bool InpRayRight=true; // Continuación de la línea a la derecha

input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos

input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crea la "Línea de Gann" según las coordenadas, el ángulo y la escala |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLineCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="GannLine", // nombre de la línea

const int sub_window=0, // número de subventana

datetime time1=0, // hora del primer punto

double price1=0, // precio del primer punto

datetime time2=0, // hora del segundo punto

const double angle=1.0, // ángulo de Gann

const double scale=1.0, // escala

const color clr=clrRed, // color de la línea

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de la línea

const int width=1, // grosor de la línea

const bool back=false, // al fondo

const bool selection=true, // seleccionar para mover

const bool ray_left=false, // continuación de la línea a la izquierda

const bool ray_right=true, // continuación de la línea a la derecha

const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos

const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón

{

//--- establecemos las coordenadas de los puntos de anclaje si todavía no han sido establecidas

ChangeGannLineEmptyPoints(time1,price1,time2);

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- creamos la "Línea de Gann" según las coordenadas establecidas

//--- la coordenada correcta del precio del segundo punto de anclaje será redefinida

//--- automáticamente después del cambio del ángulo de Gann y (o) la escala,

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNLINE,sub_window,time1,price1,time2,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al crear la \"Línea de Gann\"! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- cambiamos el ángulo de Gann

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- cambiamos la escala (número de pips por barra)

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);

//--- establecemos el color de la línea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- establecemos el estilo de visualización de la línea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- establecemos el grosor de la línea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de selección de la línea para mover

//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto

//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection

//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- activamos (true) o desactivamos (false) el modo de continuación de la línea a la izquierda

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- activamos (true) o desactivamos (false) el modo de continuación de la línea a la derecha

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mueve el punto de anclaje de la "Línea de Gann" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLinePointChange(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="GannLine", // nombre de la línea

const int point_index=0, // número del punto de anclaje

datetime time=0, // coordenada del tiempo del punto de anclaje

double price=0) // coordenada del precio del punto de anclaje

{

//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- movemos el punto de anclaje de la línea

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cambia el ángulo de Gann |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLineAngleChange(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="GannLine", // nombre de la línea

const double angle=1.0) // ángulo de Gann

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- cambiamos el ángulo de Gann

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cambiar el ángulo de Gann! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cambia la escala de la "Línea de Gann" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLineScaleChange(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="GannLine", // nombre de la línea

const double scale=1.0) // escala

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- cambiamos la escala (número de pips por barra)

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cambiar la escala! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| La función elimina la "Línea de Gann" desde el gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLineDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="GannLine") // nombre de la línea

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- eliminamos la línea de Gann

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al eliminar la \"Línea de Gann\"! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje de la línea de Gann y para |

//| los valores vacíos establece los valores por defecto |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeGannLineEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)

{

//--- si la hora del segundo punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- si la hora del primer punto no ha sido establecida, se colocará a 9 barras a la izquierda del primero

if(!time1)

{

//--- array para recibir la hora de apertura de las últimas 10 barras

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- colocamos el primer punto a 9 barras a la izquierda del segundo

time1=temp[0];

}

//--- si el precio del primer punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100)

{

Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");

return;

}

//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- tamaño del array price

int accuracy=1000;

//--- arrays para guardar los valores de las fechas y precios que van a utilizarse

//--- para establecer y modificar las coordenadas de los puntos de anclaje de la línea

datetime date[];

double price[];

//--- asignación de la memoria

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- llenamos el array de datos

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

//--- llenamos el array de precios

//--- encontramos el valor máximo y mínimo del gráfico

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- determinamos el paso del cambio del precio y llenamos el array

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- definimos los puntos para trazar la línea de Gann

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

//--- creamos la línea de Gann

if(!GannLineCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpAngle,InpScale,InpColor,

InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- ahora vamos a mover el punto de anclaje de la línea y cambiar el ángulo

//--- contador del ciclo

int v_steps=accuracy/2;

//--- movemos el primer punto de anclaje verticalmente

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- cogemos el siguiente valor

if(p1>1)

p1-=1;

//--- movemos el punto

if(!GannLinePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente

if(IsStopped())

return;

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

}

//--- retardo de medio segundo

Sleep(500);

//--- determinamos el valor actual del ángulo de Gann (se ha cambiado

//--- tras el desplazamiento del primer punto de anclaje)

double curr_angle;

if(!ObjectGetDouble(0,InpName,OBJPROP_ANGLE,0,curr_angle))

return;

//--- contador del ciclo

v_steps=accuracy/8;

//--- cambiamos el ángulo de Gann

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

if(!GannLineAngleChange(0,InpName,curr_angle-0.05*i))

return;

//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente

if(IsStopped())

return;

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

}

//--- retardo de 1 segundo

Sleep(1000);

//--- eliminamos la línea desde el gráfico

GannLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- retardo de 1 segundo

Sleep(1000);

//---

}