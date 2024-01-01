DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Indicadores personalizadosEstilos de indicadores en ejemplosDRAW_HISTOGRAM 

DRAW_HISTOGRAM

El estilo DRAW_HISTOGRAM dibuja un histograma como una secuencia de columnas de color especificado desde cero hasta el valor especificado . Los valores se cogen desde el búfer indicador. El grosor, color y el estilo de representación de la columna se puede establecer de la misma manera como para el estilo DRAW_LINE — con las directivas del compilador, o bien dinámicamente, utilizando la función PlotIndexSetInteger(). El cambio dinámico de las propiedades de la construcción gráfica permite cambiar la apariencia del histograma en función de la situación actual.

Ya que en cada barra se dibuja una columna desde el nivel cero, es mejor utilizar DRAW_HISTOGRAM para mostrar en otra subventana del gráfico. Las más de las veces este tipo de construcción gráfica se utiliza para crear los indicadores del tipo oscilatorio, por ejemplo: Bears Power  o OsMA. Para los valores vacíos que no se muestran, será suficiente indicarlos valores nulos.

El número de búfers requeridos para construir DRAW_HISTOGRAM – 1.

Aquí tenemos un ejemplo del indicador que dibuja una sinusoide de color especificado basándose en la función MathSin(). El color, grosor y el estilo de todas las columnas se cambian de forma aleatoria cada N tics. El parámetro bars determina el período de la sinusoide, eso quiere decir que dentro de una cantidad de barras especificada la sinusoide va a repetir su ciclo.

Ejemplo del estilo DRAW_HISTOGRAM

Fíjense que inicialmente para la construcción gráfica plot1 con el estilo DRAW_HISTOGRAM las propiedades se establecen mediante la directiva del compilador #property, y luego en la función OnCalculate() estas tres propiedades se establecen de forma aleatoria. El parámetro N está pasado a los parámetros externos del indicador para que exista la posibilidad de establecerlo manualmente (pestaña "Parámetros" en la ventana de propiedades del indicador).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               DRAW_HISTOGRAM.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Indicador para demostrar DRAW_HISTOGRAM"
#property description "Dibuja la sinusoide como un histograma en otra ventana"
#property description "El color y el grosor de las columnas se cambian de forma aleatoria"
#property description "dentro de cada N tics"
#property description "El parámetro bars establece el número de barras en el ciclo de la sinusoide"
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot Histogram
#property indicator_label1  "Histogram"
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1  clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- parámetros input
input int      bars=30;          // período de la sinusoide en barras
input int      N=5;              // número de tics para el cambio del histograma
//--- indicator buffers
double         HistogramBuffer[];
//--- factor para obtener el ángulo 2Pi en radiánes al multiplicar por el parámetro bars
double    multiplier;
//--- array para almacenar colores
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- array para almacenar estilos de trazado de la línea
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- calcularemos el multiplicador
   if(bars>1)multiplier=2.*M_PI/bars;
   else
     {
      PrintFormat("Establezca el valor bars=%d mayor que 1",bars);
      //--- finalización anticipada del trabajo del indicador
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- contamos los tics para el cambio del estilo, color y grosor de la línea
   ticks++;
//--- si tenemos acumulado un número crítico de tics,
   if(ticks>=N)
     {
      //--- cambiamos las propiedades de la línea
      ChangeLineAppearance();
      //--- actualizamos el contador de tics pasándolo a cero
      ticks=0;
     }
 
//--- cálculos de los valores del indicador
   int start=0;
//--- si el cálculo ya ha sido realizado en el arranque anterior de OnCalculate
   if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // fijaremos el inicio del cálculo a partir de penúltima barra
//--- llenamos el búfer indicador con valores
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      HistogramBuffer[i]=sin(i*multiplier);
     }
//--- volveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada de la función
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| cambia la apariencia de la línea en el indicador                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- cadena para formar la información sobre las propiedades de la línea
   string comm="";
//--- bloque de cambio del color de la línea
   int number=MathRand(); // obtenemos un número aleatorio
//--- el divisor del número es igual al tamaño del array colors[]
   int size=ArraySize(colors);
//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo color como el remanente de la división de números enteros
   int color_index=number%size;
//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- apuntaremos el color de la línea
   comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
 
//--- bloque de cambio del grosor de la línea
   number=MathRand();
//--- obtenemos el grosor como el remanente de la división de números enteros
   int width=number%5;   // el grosor puede ser de 0 a 4
//--- fijaremos el grosor
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- apuntaremos el grosor de la línea
   comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
 
//--- bloque de cambio del estilo de la línea
   number=MathRand();
//--- el divisor del número es igual al tamaño del array styles
   size=ArraySize(styles);
//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo estilo como el remanente de la división de números enteros
   int style_index=number%size;
//--- estableceremos el estilo de la línea
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- apuntaremos el estilo de la línea
   comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- mostraremos la información en el gráfico a través del comentario
   Comment(comm);
  }