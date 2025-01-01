- Macro substituciones predefinidas
- Constantes matemáticas
- Constantes de tipos numéricos
- Razones de deinicialización
- Verificación del puntero a objeto
- Otras constantes
Constantes de tipos numéricos de datos
Cada tipo numérico simple sirve para un cierto grupo de tareas y permite optimizar el funcionamiento de un programa mql5, siempre y cuando se use correctamente. Para la mejor legibilidad del código y procesamiento correcto de los resultados de calculación, existen unas constantes que permiten recibir la información sobre las restricciones establecidas para uno u otro tipo de datos simples.
|
Constante
|
Descripción
|
Valor
|
CHAR_MIN
|
Valor mínimo que puede ser representado por el tipo char
|
-128
|
CHAR_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo char
|
127
|
UCHAR_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo uchar
|
255
|
SHORT_MIN
|
Valor mínimo que puede ser representado por el tipo short
|
-32768
|
SHORT_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo short
|
32767
|
USHORT_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo ushort
|
65535
|
INT_MIN
|
Valor mínimo que puede ser representado por el tipo int
|
-2147483648
|
INT_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo int
|
2147483647
|
UINT_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo uint
|
4294967295
|
LONG_MIN
|
Valor mínimo que puede ser representado por el tipo long
|
-9223372036854775808
|
LONG_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo long
|
9223372036854775807
|
ULONG_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo ulong
|
18446744073709551615
|
DBL_MIN
|
Valor mínimo positivo que puede ser representado por el tipo double
|
2.2250738585072014e-308
|
DBL_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo double
|
1.7976931348623158e+308
|
DBL_EPSILON
|
Valor mínimo que satisface la condición: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0
|
2.2204460492503131e-016
|
DBL_DIG
|
Número de dígitos decimales significativos
|
15
|
DBL_MANT_DIG
|
Cantidad de bits en la mantisa
|
53
|
DBL_MAX_10_EXP
|
Valor decimal máximo del grado de exponente
|
308
|
DBL_MAX_EXP
|
Valor binario máximo del grado de exponente
|
1024
|
DBL_MIN_10_EXP
|
Valor decimal máximo del grado de exponente
|
(-307)
|
DBL_MIN_EXP
|
Valor binario mínimo del grado de exponente
|
(-1021)
|
FLT_MIN
|
Valor mínimo positivo que puede ser representado por el tipo float
|
1.175494351e-38
|
FLT_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo float
|
3.402823466e+38
|
FLT_EPSILON
|
Valor mínimo que satisface la condición: 1.0+FLT_EPSILON != 1.0
|
1.192092896e—07
|
FLT_DIG
|
Número de dígitos decimales significativos
|
6
|
FLT_MANT_DIG
|
Cantidad de bits en la mantisa
|
24
|
FLT_MAX_10_EXP
|
Valor decimal máximo del grado de exponente
|
38
|
FLT_MAX_EXP
|
Valor binario máximo del grado de exponente
|
128
|
FLT_MIN_10_EXP
|
Valor decimal mínimo del grado de exponente
|
-37
|
FLT_MIN_EXP
|
Valor binario mínimo del grado de exponente
|
(-125)
Ejemplo:
|
void OnStart()