Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes nombradasConstantes de tipos numéricos 

Constantes de tipos numéricos de datos

Cada tipo numérico simple sirve para un cierto grupo de tareas y permite optimizar el funcionamiento de un programa mql5, siempre y cuando se use correctamente. Para la mejor legibilidad del código y procesamiento correcto de los resultados de calculación, existen unas constantes que permiten recibir la información sobre las restricciones establecidas para uno u otro tipo de datos simples.

Constante

Descripción

Valor

CHAR_MIN

Valor mínimo que puede ser representado por el tipo char

-128

CHAR_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo char

127

UCHAR_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo uchar

255

SHORT_MIN

Valor mínimo que puede ser representado por el tipo short

-32768

SHORT_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo short

32767

USHORT_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo ushort

65535

INT_MIN

Valor mínimo que puede ser representado por el tipo int

-2147483648

INT_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo int

2147483647

UINT_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo uint

4294967295

LONG_MIN

Valor mínimo que puede ser representado por el tipo long

-9223372036854775808

LONG_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo long

9223372036854775807

ULONG_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo ulong

18446744073709551615

DBL_MIN

Valor mínimo positivo que puede ser representado por el tipo double

2.2250738585072014e-308

DBL_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo double

1.7976931348623158e+308

DBL_EPSILON

Valor mínimo que satisface la condición: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0

2.2204460492503131e-016

DBL_DIG

Número de dígitos decimales significativos

15

DBL_MANT_DIG

Cantidad de bits en la mantisa

53

DBL_MAX_10_EXP

Valor decimal máximo del grado de exponente

308

DBL_MAX_EXP

Valor binario máximo del grado de exponente

1024

DBL_MIN_10_EXP

Valor decimal máximo del grado de exponente

(-307)

DBL_MIN_EXP

Valor binario mínimo del grado de exponente

(-1021)

FLT_MIN

Valor mínimo positivo que puede ser representado por el tipo float

1.175494351e-38

FLT_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo float

3.402823466e+38

FLT_EPSILON

Valor mínimo que satisface la condición: 1.0+FLT_EPSILON != 1.0

1.192092896e—07

FLT_DIG

Número de dígitos decimales significativos

6

FLT_MANT_DIG

Cantidad de bits en la mantisa

24

FLT_MAX_10_EXP

Valor decimal máximo del grado de exponente

38

FLT_MAX_EXP

Valor binario máximo del grado de exponente

128

FLT_MIN_10_EXP

Valor decimal mínimo del grado de exponente

-37

FLT_MIN_EXP

Valor binario mínimo del grado de exponente

(-125)

Ejemplo:

void OnStart()
  {
//--- devolvemos los valores de las constantes
   printf("CHAR_MIN = %d",CHAR_MIN);
   printf("CHAR_MAX = %d",CHAR_MAX);
   printf("UCHAR_MAX = %d",UCHAR_MAX);
   printf("SHORT_MIN = %d",SHORT_MIN);
   printf("SHORT_MAX = %d",SHORT_MAX);
   printf("USHORT_MAX = %d",USHORT_MAX);
   printf("INT_MIN = %d",INT_MIN);
   printf("INT_MAX = %d",INT_MAX);
   printf("UINT_MAX = %u",UINT_MAX);
   printf("LONG_MIN = %I64d",LONG_MIN);
   printf("LONG_MAX = %I64d",LONG_MAX);
   printf("ULONG_MAX = %I64u",ULONG_MAX);
   printf("EMPTY_VALUE = %.16e",EMPTY_VALUE);
   printf("DBL_MIN = %.16e",DBL_MIN);
   printf("DBL_MAX = %.16e",DBL_MAX);
   printf("DBL_EPSILON = %.16e",DBL_EPSILON);
   printf("DBL_DIG = %d",DBL_DIG);
   printf("DBL_MANT_DIG = %d",DBL_MANT_DIG);
   printf("DBL_MAX_10_EXP =  %d",DBL_MAX_10_EXP);
   printf("DBL_MAX_EXP = %d",DBL_MAX_EXP);
   printf("DBL_MIN_10_EXP = %d",DBL_MIN_10_EXP);
   printf("DBL_MIN_EXP = %d",DBL_MIN_EXP);
   printf("FLT_MIN = %.8e",FLT_MIN);
   printf("FLT_MAX = %.8e",FLT_MAX);
   printf("FLT_EPSILON = %.8e",FLT_EPSILON);
/*
   CHAR_MIN = -128
   CHAR_MAX = 127
   UCHAR_MAX = 255
   SHORT_MIN = -32768
   SHORT_MAX = 32767
   USHORT_MAX = 65535
   INT_MIN = -2147483648
   INT_MAX = 2147483647
   UINT_MAX = 4294967295
   LONG_MIN = -9223372036854775808
   LONG_MAX = 9223372036854775807
   ULONG_MAX = 18446744073709551615
   EMPTY_VALUE = 1.7976931348623157e+308
   DBL_MIN = 2.2250738585072014e-308
   DBL_MAX = 1.7976931348623157e+308
   DBL_EPSILON = 2.2204460492503131e-16
   DBL_DIG = 15
   DBL_MANT_DIG = 53
   DBL_MAX_10_EXP =  308
   DBL_MAX_EXP = 1024
   DBL_MIN_10_EXP = -307
   DBL_MIN_EXP = -1021
   FLT_MIN = 1.17549435e-38
   FLT_MAX = 3.40282347e+38
   FLT_EPSILON = 1.19209290e-07
*/ 
  }