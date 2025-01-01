CHAR_MIN Valor mínimo que puede ser representado por el tipo char -128

CHAR_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo char 127

UCHAR_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo uchar 255

SHORT_MIN Valor mínimo que puede ser representado por el tipo short -32768

SHORT_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo short 32767

USHORT_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo ushort 65535

INT_MIN Valor mínimo que puede ser representado por el tipo int -2147483648

INT_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo int 2147483647

UINT_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo uint 4294967295

LONG_MIN Valor mínimo que puede ser representado por el tipo long -9223372036854775808

LONG_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo long 9223372036854775807

ULONG_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo ulong 18446744073709551615

DBL_MIN Valor mínimo positivo que puede ser representado por el tipo double 2.2250738585072014e-308

DBL_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo double 1.7976931348623158e+308

DBL_EPSILON Valor mínimo que satisface la condición: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 2.2204460492503131e-016

DBL_DIG Número de dígitos decimales significativos 15

DBL_MANT_DIG Cantidad de bits en la mantisa 53

DBL_MAX_10_EXP Valor decimal máximo del grado de exponente 308

DBL_MAX_EXP Valor binario máximo del grado de exponente 1024

DBL_MIN_10_EXP Valor decimal máximo del grado de exponente (-307)

DBL_MIN_EXP Valor binario mínimo del grado de exponente (-1021)

FLT_MIN Valor mínimo positivo que puede ser representado por el tipo float 1.175494351e-38

FLT_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo float 3.402823466e+38

FLT_EPSILON Valor mínimo que satisface la condición: 1.0+FLT_EPSILON != 1.0 1.192092896e—07

FLT_DIG Número de dígitos decimales significativos 6

FLT_MANT_DIG Cantidad de bits en la mantisa 24

FLT_MAX_10_EXP Valor decimal máximo del grado de exponente 38

FLT_MAX_EXP Valor binario máximo del grado de exponente 128

FLT_MIN_10_EXP Valor decimal mínimo del grado de exponente -37