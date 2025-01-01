|
//--- descripción
#property description "El script crea el objeto gráfico \"Texto\"."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string InpFont="Arial"; // Fuente
input int InpFontSize=10; // Tamaño de la fuente
input color InpColor=clrRed; // Color
input double InpAngle=90.0; // Ángulo de inclinación en grados
input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT; // Modo de anclaje
input bool InpBack=false; // Objeto al fondo
input bool InpSelection=false; // Seleccionar para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos
input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea el objeto "Texto" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Text", // nombre del objeto
const int sub_window=0, // número de subventana
datetime time=0, // hora del punto de anclaje
double price=0, // precio del punto de anclaje
const string text="Text", // el texto
const string font="Arial", // fuente
const int font_size=10, // tamaño de la fuente
const color clr=clrRed, // color
const double angle=0.0, // inclinación del texto
const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // modo de anclaje
const bool back=false, // al fondo
const bool selection=false, // seleccionar para mover
const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos
const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón
{
//--- establecemos las coordenadas del punto de anclaje si todavía no han sido establecidas
ChangeTextEmptyPoint(time,price);
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- creamos el objeto "Texto"
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al crear el objeto \"Texto\"! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ponemos el texto
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- establecemos la fuente del texto
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- establecemos el tamaño del texto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- establecemos el ángulo de inclinación del texto
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- establecemos el modo de anclaje
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- establecemos el color
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento del texto con ratón
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve el punto de anclaje |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Text", // nombre del objeto
datetime time=0, // coordenada del tiempo del punto de anclaje
double price=0) // coordenada del precio del punto de anclaje
{
//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- movemos el punto de anclaje
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambia el texto del objeto |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextChange(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Text", // nombre del objeto
const string text="Text") // texto
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- cambiamos el texto del objeto
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cambiar el texto! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina el objeto "Texto" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Text") // nombre del objeto
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- eliminamos el objeto
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al eliminar el objeto \"Texto\"! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje y para |
//| los valores vacíos establece los valores por defecto |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- si la hora del punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- si el precio del punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date[]; // array para guardar las fechas de las barras visibles
double low[]; // array para guardar los precios Low de las barras visibles
double high[]; // array para guardar los precios High de las barras visibles
//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- asignación de la memoria
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(low,bars);
ArrayResize(high,bars);
//--- llenamos el array de datos
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());
return;
}
//--- llenamos el array de precios Low
if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
{
Print("¡Fallo al copiar los valores de los precios Low! Código del error = ",GetLastError());
return;
}
//--- llenamos el array de precios High
if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
{
Print("¡Fallo al copiar los valores de los precios High! Código del error = ",GetLastError());
return;
}
//--- definimos con qué frecuencia hay que hacer las notas
int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);
//--- definimos el paso
int step=1;
switch(scale)
{
case 0:
step=12;
break;
case 1:
step=6;
break;
case 2:
step=4;
break;
case 3:
step=2;
break;
}
//--- creamos las notas para los valores High y Low de las barras (con intervalos)
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
//--- creamos las notas
if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,
InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,
InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
if(IsStopped())
return;
//--- redibujamos el gráfico
ChartRedraw();
// retardo de 0,05 segundo
Sleep(50);
}
//--- retardo de medio segundo
Sleep(500);
//--- eliminamos las notas
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))
return;
if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))
return;
//--- redibujamos el gráfico
ChartRedraw();
// retardo de 0,05 segundo
Sleep(50);
}
//---
}