//--- descripción

#property description "El script crea el objeto gráfico \"Texto\"."

//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script

#property script_show_inputs

//--- los parámetros de entrada del script

input string InpFont="Arial"; // Fuente

input int InpFontSize=10; // Tamaño de la fuente

input color InpColor=clrRed; // Color

input double InpAngle=90.0; // Ángulo de inclinación en grados

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT; // Modo de anclaje

input bool InpBack=false; // Objeto al fondo

input bool InpSelection=false; // Seleccionar para mover

input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos

input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crea el objeto "Texto" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Text", // nombre del objeto

const int sub_window=0, // número de subventana

datetime time=0, // hora del punto de anclaje

double price=0, // precio del punto de anclaje

const string text="Text", // el texto

const string font="Arial", // fuente

const int font_size=10, // tamaño de la fuente

const color clr=clrRed, // color

const double angle=0.0, // inclinación del texto

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // modo de anclaje

const bool back=false, // al fondo

const bool selection=false, // seleccionar para mover

const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos

const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón

{

//--- establecemos las coordenadas del punto de anclaje si todavía no han sido establecidas

ChangeTextEmptyPoint(time,price);

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- creamos el objeto "Texto"

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al crear el objeto \"Texto\"! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ponemos el texto

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- establecemos la fuente del texto

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- establecemos el tamaño del texto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- establecemos el ángulo de inclinación del texto

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- establecemos el modo de anclaje

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- establecemos el color

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento del texto con ratón

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mueve el punto de anclaje |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Text", // nombre del objeto

datetime time=0, // coordenada del tiempo del punto de anclaje

double price=0) // coordenada del precio del punto de anclaje

{

//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- movemos el punto de anclaje

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cambia el texto del objeto |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextChange(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Text", // nombre del objeto

const string text="Text") // texto

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- cambiamos el texto del objeto

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cambiar el texto! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Elimina el objeto "Texto" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Text") // nombre del objeto

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- eliminamos el objeto

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al eliminar el objeto \"Texto\"! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje y para |

//| los valores vacíos establece los valores por defecto |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- si la hora del punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- si el precio del punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // array para guardar las fechas de las barras visibles

double low[]; // array para guardar los precios Low de las barras visibles

double high[]; // array para guardar los precios High de las barras visibles

//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- asignación de la memoria

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- llenamos el array de datos

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

//--- llenamos el array de precios Low

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("¡Fallo al copiar los valores de los precios Low! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

//--- llenamos el array de precios High

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("¡Fallo al copiar los valores de los precios High! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

//--- definimos con qué frecuencia hay que hacer las notas

int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);

//--- definimos el paso

int step=1;

switch(scale)

{

case 0:

step=12;

break;

case 1:

step=6;

break;

case 2:

step=4;

break;

case 3:

step=2;

break;

}

//--- creamos las notas para los valores High y Low de las barras (con intervalos)

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

//--- creamos las notas

if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,

InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente

if(IsStopped())

return;

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

// retardo de 0,05 segundo

Sleep(50);

}

//--- retardo de medio segundo

Sleep(500);

//--- eliminamos las notas

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))

return;

if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))

return;

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

// retardo de 0,05 segundo

Sleep(50);

}

//---

}