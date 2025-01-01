DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de indicadoresLíneas de indicadores 

Líneas de indicadores

Algunos indicadores técnicos tienen varios buffers dibujados en el gráfico. La numeración de los buffers de indicadores se empieza desde 0. A la hora de copiar los valores del indicador en un array del tipo double a través de la función CopyBuffer(), para algunos indicadores podemos indicar el identificador de un búfer copiado en vez de su número.
 

Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicadores iMACD(), iRVI() y iStochastic()

Constante

Valor

Descripción

MAIN_LINE

0

Línea principal

SIGNAL_LINE

1

Línea de señales

Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicadores ADX() y ADXW()

Constante

Valor

Descripción

MAIN_LINE

0

Línea principal

PLUSDI_LINE

1

Línea +DI

MINUSDI_LINE

2

Línea —DI

Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicador iBands()

Constante

Valor

Descripción

BASE_LINE

0

Línea principal

UPPER_BAND

1

Límite superior

LOWER_BAND

2

Límite inferior

Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicadores iEnvelopes() y iFractals()

Constante

Valor

Descripción

UPPER_LINE

0

Línea superior

LOWER_LINE

1

Línea inferior

Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicador iGator()

Constante

Valor

Descripción

UPPER_HISTOGRAM

0

Histograma de arriba

LOWER_HISTOGRAM

2

Histograma de abajo

Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicador iAlligator()

Constante

Valor

Descripción

GATORJAW_LINE

0

Línea de mandíbulas

GATORTEETH_LINE

1

Línea de dientes

GATORLIPS_LINE

2

Línea de labios

Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicador iIchimoku()

Constante

Valor

Descripción

TENKANSEN_LINE

0

Línea Tenkan-sen

KIJUNSEN_LINE

1

Línea Kijun-sen

SENKOUSPANA_LINE

2

Línea Senkou Span A

SENKOUSPANB_LINE

3

Línea Senkou Span B

CHIKOUSPAN_LINE

4

Línea Chikou Span