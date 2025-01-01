Líneas de indicadores

Algunos indicadores técnicos tienen varios buffers dibujados en el gráfico. La numeración de los buffers de indicadores se empieza desde 0. A la hora de copiar los valores del indicador en un array del tipo double a través de la función CopyBuffer(), para algunos indicadores podemos indicar el identificador de un búfer copiado en vez de su número.



Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicadores iMACD(), iRVI() y iStochastic()

Constante Valor Descripción MAIN_LINE 0 Línea principal SIGNAL_LINE 1 Línea de señales

Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicadores ADX() y ADXW()

Constante Valor Descripción MAIN_LINE 0 Línea principal PLUSDI_LINE 1 Línea +DI MINUSDI_LINE 2 Línea —DI

Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicador iBands()

Constante Valor Descripción BASE_LINE 0 Línea principal UPPER_BAND 1 Límite superior LOWER_BAND 2 Límite inferior

Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicadores iEnvelopes() y iFractals()

Constante Valor Descripción UPPER_LINE 0 Línea superior LOWER_LINE 1 Línea inferior

Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicador iGator()

Constante Valor Descripción UPPER_HISTOGRAM 0 Histograma de arriba LOWER_HISTOGRAM 2 Histograma de abajo

Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicador iAlligator()

Constante Valor Descripción GATORJAW_LINE 0 Línea de mandíbulas GATORTEETH_LINE 1 Línea de dientes GATORLIPS_LINE 2 Línea de labios

Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicador iIchimoku()