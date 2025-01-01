- Constantes de precio
- Métodos de alisamiento
- Líneas de indicadores
- Estilos de dibujo
- Propiedades de indicadores personalizados
- Tipos de indicadores
- Identificadores de tipos de datos
Líneas de indicadores
Algunos indicadores técnicos tienen varios buffers dibujados en el gráfico. La numeración de los buffers de indicadores se empieza desde 0. A la hora de copiar los valores del indicador en un array del tipo double a través de la función CopyBuffer(), para algunos indicadores podemos indicar el identificador de un búfer copiado en vez de su número.
Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicadores iMACD(), iRVI() y iStochastic()
|
Constante
|
Valor
|
Descripción
|
MAIN_LINE
|
0
|
Línea principal
|
SIGNAL_LINE
|
1
|
Línea de señales
Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicadores ADX() y ADXW()
|
Constante
|
Valor
|
Descripción
|
MAIN_LINE
|
0
|
Línea principal
|
PLUSDI_LINE
|
1
|
Línea +DI
|
MINUSDI_LINE
|
2
|
Línea —DI
Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicador iBands()
|
Constante
|
Valor
|
Descripción
|
BASE_LINE
|
0
|
Línea principal
|
UPPER_BAND
|
1
|
Límite superior
|
LOWER_BAND
|
2
|
Límite inferior
Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicadores iEnvelopes() y iFractals()
|
Constante
|
Valor
|
Descripción
|
UPPER_LINE
|
0
|
Línea superior
|
LOWER_LINE
|
1
|
Línea inferior
Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicador iGator()
|
Constante
|
Valor
|
Descripción
|
UPPER_HISTOGRAM
|
0
|
Histograma de arriba
|
LOWER_HISTOGRAM
|
2
|
Histograma de abajo
Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicador iAlligator()
|
Constante
|
Valor
|
Descripción
|
GATORJAW_LINE
|
0
|
Línea de mandíbulas
|
GATORTEETH_LINE
|
1
|
Línea de dientes
|
GATORLIPS_LINE
|
2
|
Línea de labios
Identificadores de las líneas de indicadores admisibles a la hora de copiar los valores de indicador iIchimoku()
|
Constante
|
Valor
|
Descripción
|
TENKANSEN_LINE
|
0
|
Línea Tenkan-sen
|
KIJUNSEN_LINE
|
1
|
Línea Kijun-sen
|
SENKOUSPANA_LINE
|
2
|
Línea Senkou Span A
|
SENKOUSPANB_LINE
|
3
|
Línea Senkou Span B
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
4
|
Línea Chikou Span